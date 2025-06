Email маркетинг, достъпен за всички: какво трябва да знаете за EAA преди 28 юни 2025 г.

Представете си, че пускате имейл кампания, но тя не е достъпна за 25% от вашата аудитория. Звучи като пропусната възможност, нали? А от 28 юни 2025 г. това ще бъде не само бизнес риск, но и законодателно нарушение.

В следващите редове ще разгледаме:

Източник на изображението: What to expect from EAA in 2025?

Какво е EAA и защо е важно за CRM и имейл маркетинга?

European Accessibility Act (EAA) е законодателен акт на ЕС, който цели да осигури равен достъп до продукти и услуги за хора с увреждания. Това включва и имейл комуникацията.

📌 Според дефиницията на EAA: хора с увреждания са тези с дългосрочни физически, умствени, интелектуални или сензорни ограничения, които възпрепятстват тяхното пълно участие в обществото.

В контекста на CRM и имейл маркетинга това означава:

Имейлите трябва да бъдат създавани така, че да могат да бъдат използвани от всички потребители – независимо от способностите им.

Защо достъпността е ключова за имейл маркетинга?

Освен правните и етични аспекти, достъпността в имейл маркетинга е директно свързана с успеха на бизнесa. Статистически:

1 от 4 души в ЕС и САЩ има форма на увреждане;

2.2 милиарда души по света имат проблеми със зрението;

над 30 милиона в САЩ страдат от дислексия;

над 1.4 милиарда души ще са над 60 години до 2030 г.

❌ Липсата на достъпни имейли = изгубени възможности, клиенти и приходи.

Как да направим имейлите си достъпни?

Копирайтинг с мисъл за достъпност

Кратки изречения: избягвайте дълги, сложни изречения. Придържайте се към до 20 думи в изречение; Достъпен език: използвайте лесни думи, без жаргон. Тествайте с онлайн справочник като "Как се пише" когато има неяснота за правописа, пунктуацията и граматичните правила. Избягвайте страдателен залог и прекалено сложни изрази.

Пример:

❌ „Нова колекция от продукти беше добавена в нашия онлайн магазин и може да бъде разгледана чрез бутона по-долу.“

✅ „Добавихме нова колекция в онлайн магазина. Разгледай я с бутона по-долу.“

Alt текст за изображения

Alt текстовете са задължителни за хора, които използват screen readers, за да получат контекст за визуалното съдържание.

Тип изображение Необходимо действие Пример Информативно изображение Опишете съдържанието „Как да се справим с пролетната умора“ Активно изображение Опишете действието „Отстъпка 50% – кликнете и научете повече“ Декоративно Без текст на него Използвайте alt="", за да бъдат игнорирани от екранни четци.

Пример за информативно изображение:

Дизайн с мисъл за всички

Използвайте live text, а не изображения с вграден текст – те не се четат от screen reader-и.

Пример:





Източник на изображението: The Importance of Live Text in Email

Спазвайте WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) препоръките за съотношение на контраста минимум 4.5:1 между фон и текст.

❌ Лош пример:

В този случай червен текст върху розов фон е неподходяща комбинация, която ще затруднява абонатите при прочит на текста. Ако имате колебания за цветови комбинации, можете да тествате в платформата WebAIM.

Освен достъпността, важно е съдържанието да бъде лесно четимо и удобно за ползване на мобилни устройства. За целта следвайте тези ключови принципи на дизайн:

eдноколонна структура – оптимизиран дизайн за мобилни устройства;

шрифт минимум 14px;

логична йерархия със заглавия и цветови акценти.

Навигация с клавиатура и screen readers

Използвайте семантични HTML тагове: <header>, <main>, <nav>.

За оформления: <table role="presentation">.

За бутони: <a role="button">.

Задавайте език с <html lang="bg"> или локално с <p lang="en">.

Бутони и CTA елементи

Размер: лесен за натискане както на мобилно, така и на десктоп устройство;

лесен за натискане както на мобилно, така и на десктоп устройство; Контрастен фон и текст;

Текст: „Научи повече“, не „Кликни тук“ - важно е да се дава информация, какво може да се очаква след като се натисне бутона.

Пример:

Видео и аудио в имейлите

Добавяйте субтитри или транскрипция за хора със слухови увреждания.

или за хора със слухови увреждания. Използвайте HTML5 <track> или външна препратка.

Универсален дизайн = дизайн за всички

Това е подход, който позволява използването на един и същ продукт от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Съвместим е с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

📌 Тук можете да откриете по-достъпно поднесена информация за самата Конвенция: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Какво ще подобри EAA?

EAA ще засегне почти всички цифрови услуги:

имейл маркетинг;

онлайн банкиране;

електронна търговия;

публичен транспорт.

Следването на регулацията = по-широк достъп, по-добра ангажираност, по-малък риск.

Рискове при неспазване

Неспазването на EAA може да доведе до:

глоби и правни санкции;

загуба на аудитория и клиенти;

и клиенти; лоша репутация на бранда.

Източник на изображението: The Cost of EAA Violations and Their Legal Consequences

Как да се подготвим?

Провеждайте редовни одити на имейлите - проверете контраст, alt текстове и бутони. Използвайте инструменти като Email on Acid, Litmus и axe Accessibility Checker. Те проверяват ключови елементи като alt текст за изображения, контраст на текста, размери на бутоните и навигация с клавиатурата. Тествайте със screen reader-и като JAWS и NVDA. Следете за актуализациите на законодателството и технологиите, за да сте сигурни, че вашите имейл кампании винаги отговарят на новите изисквания. Част от нашите предложения за това са:

📌 Google Alerts: можете да настроите Google Alerts за конкретни ключови думи като "European Accessibility Act", "accessibility guidelines", "WCAG", за да получавате актуализации и новини по тези теми директно в имейл по всяко време.

Ключови стандарти и какво значат

Стандартите за достъпност като EN 301 549, EN 17161 и EN 17210 са основополагащи за прилагането на EAA. Те осигуряват конкретни технически изисквания за създаване на достъпни продукти и услуги.





Стандарт Какво прави EN 301 549 Изисквания за достъпност на ICT (Information and Communication Technology) услуги и уеб съдържание. Тези изисквания включват текстови алтернативи за изображения, стандарти за контраст и структура на съдържанието, за да се улесни навигацията от хора с увреждания. EN 17210 Ръководство за достъпност на физическа среда EN 17161 Насоки за дизайн на продукти и услуги, удобен и разбираем за всички



Пример: Zara и EN 17161 в действие











На сайта на Zara има accessibility widget, който позволява:

високи контрасти;

смяна на шрифт и размери;

навигация с клавиатура;

текстови алтернативи за изображения;

аудио описание на съдържание.

📌 Това е реален пример за приложение на стандарти за достъпност в практиката. Други примери за имплементиран accessibility widget може да разгледате и на сайтовете на:

Стъпки за внедряване на достъпен имейл маркетинг

Направете одит на текущите имейли - проверете контраст, alt текст, бутоните. Приоритизирайте промените - първо най-важното. Използвайте инструменти за тестване. Обучение на екипа – копирайтъри, дизайнери, програмисти. Проверете какви възможности за достъпност има вашият email service provider (ESP).





Заключение

EAA не е просто регулация. Това е шанс да:

покажем социална отговорност;

изградим доверие;

достигнем по-широка аудитория;

направим имейлите по-ефективни и ангажиращи.

Чрез достъпен дизайн и планиране можем да направим кампаниите си по-ефективни и за по-широка аудитория.

Източници на информация