Февруарски триумф: как надминахме резултатите на най-силния промоционален месец и продължихме нагоре

Въведение

Обикновено се очаква ноември да бъде най-силният месец за продажби, тъй като е свързан с мащабни кампании за Черен петък и традиционно потребителите са по-склонни да правят повече поръчки. В този случай също прогнозирахме, че ноември ще отбележи най-високите резултати за годината. Изненадващо обаче февруари 2025 - без големи промоции и с по-малко дни - успя да надмине ноември 2024 по всички ключови показатели. Още по-впечатляващо е, че успехът не остана изолиран - всеки следващ месец след февруари 2025 продължи да расте и поставяше нови рекорди по продажби.

Услуга: CRM и Email Marketing



Ниша: онлайн аптека



Период на проекта: от 2024 до сега



Екип по проекта, Netpeak:



Борислава Панчева - Head of CRM маркетинг

Велислава Узунова - главен CRM маркетинг специалист

Петър Илиев - Project Manager Team Lead

Вергиния Дакова - Project Manager

Стратегическото въвеждане на автоматизации, стимули за абониране и ангажиране на абонати се превърнаха в скритата формула за рекордни поръчки и устойчив ръст на резултатите.

За проекта

Сайтът е онлайн магазин в нишата на фармацевтичните продукти. Целта беше да се увеличи обемът на поръчките и приходите чрез стратегическо използване на автоматизации и стимули за абониране. Аудиторията се състои от крайни клиенти, търсещи надеждни и достъпни решения за здраве и красота. Проектът обхваща периода от ноември до сега.

Предизвикателства

Проектът премина през редица предизвикателства, включително:

очакваше се ноември да бъде най-силният месец заради Черен петък и дългата му продължителност;

февруари беше по-кратък и без мащабни кампании, което обикновено е пречка за постигане на рекордни резултати;

аудиторията беше по-малка в началото, а автоматизациите – неактивни.

Цели

Проектът беше насочен към устойчиво развитие на онлайн магазина чрез стратегически подход, фокусиран върху дългосрочни резултати. Целите ни бяха:

Да се постигне ръст в приходите и поръчките, без да се разчита само на мащабни промоции. Да се увеличи броят на абонираните потребители. Да се изградят устойчиви автоматизации, които да осигуряват дългосрочни резултати.

Подход и имплементация

Екипът подходи стратегически, с ясно планирани стъпки, които да осигурят устойчив ръст и ангажираност на клиентите, без да се разчита единствено на промоционални кампании.

Активиране на автоматизации

По време на проекта активирахме поредица от автоматизации, които започнаха да допринасят стабилно за ръста на приходите. Сред тях бяха например:

„Забравен продукт“ – напомня на клиентите за артикули, които са оставили в количката, и ги насърчава да завършат поръчката;

„Разглеждан продукт“ – изпраща персонализирано съобщение на потребители, които са проявили интерес към определени продукти, но не са ги закупили;





„Намалена цена“ – информира клиентите, когато цената на интересуващи ги продукти бъде намалена, и стимулира поръчка.

Тези и други автоматизации изградиха устойчива основа за предсказуем и дългосрочен ръст на резултатите.

Разширяване на абонатната база

Въведохме поп-ъп за абониране за имейл бюлетина, който ясно обяснява, че абонираните получават ексклузивни промокодове.

Тази стъпка значително увеличи броя на абонираните потребители още в първия месец след внедряването.



Това доведе до значителен ръст на аудиторията. Повече хора, включени в имейл кампаниите, доведоха до по-високи поръчки и приходи.

Имейли с ексклузивни промокодове

Въведохме стратегия за стимулиране на абонираните потребители с промокодове, валидни и достъпни само за тях.

Промокодовете бяха за избрани продукти и имаха ограничен срок на валидност, за да мотивират бързи поръчки. Кампаниите бяха насочени към различни сегменти и проведени в оптимални интервали, за да се избегне пренасищане. Така увеличихме и броя на поръчките, и ангажираността на аудиторията.

Анализ и оптимизация

Всеки месец анализирахме резултатите от активираните автоматизации и кампании, за да определим кои сценарии носят най-голям ефект. На база на тези данни оптимизирахме времето на изпращане, съдържанието и визията на съобщенията, за да постигнем максимална ефективност. Тествахме различни формати на промокодове и послания, докато открием най-успешната комбинация между ангажираност и конверсии.

Резултати

След внедряването на персонализираната стратегия и автоматизациите, резултатите показаха стабилен и устойчив ръст във всички ключови метрики спрямо ноември 2024 (приет за базова стойност = 100%).

През февруари 2025 приходите, сесиите и поръчките отчетоха ръст между 25% и 47% спрямо ноември, като февруари се превърна в първия месец, който надмина очакваните пикове.



През март и април ръстовете продължиха да се задържат високи, надвишавайки 130–150% от базата, което доказа устойчивостта на подхода.



През юни 2025 резултатите достигнаха най-високите си нива за периода — приходите и сесиите се увеличиха с над 60%, а броят на поръчките скочи със забележителните 73%, или близо 1.75 пъти повече от ноември.

Всички метрики демонстрираха синхронизиран и стабилен растеж, което потвърждава ефективността на избраните тактики и дългосрочния им потенциал.

Заключение

Проектът показа, че зад впечатляващите резултати стои добре обмислена и персонализирана стратегия, съобразена с нуждите на аудиторията и спецификата на нишата. Чрез внимателно планиране, постепенна активация на автоматизации и стимули за абониране постигнахме рекорден ръст, който продължи във времето. Това е вдъхновяващ пример за всички компании в нишата, че фокусът върху клиента и стратегическите действия могат да донесат стабилни и дългосрочни резултати.

