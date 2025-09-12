Геймифицирани уиджети за ecommerce: как да ангажираме посетителите и да стимулираме повече продажби

Вашият уебсайт има солиден трафик, но въпреки всички маркетингови усилия процентът на реализация си остава на същото ниво? Статистиката показва, че повече от 97% от посетителите си тръгват, без да направят покупка, което е позната борба за повечето бизнеси онлайн.

Как можете да си гарантирате, че потребителят не просто посещава уебсайта ви, но остава, ангажира се и накрая прави покупка?

Едно от най-ефективните решения е използването на уиджети.

Те помагат на посетителите бързо да намерят подходящи продукти или информация, предлагат ексклузивни отстъпки и насърчават регистрацията с ангажиращи стимули. Освен това уиджетите могат да намалят степента на отпадане с exit intent pop-up прозорци, да стимулират ангажираността с програми за лоялност, последване в социалните мрежи и инсталиране на мобилни приложения, както и да рационализират събирането на отзиви от клиенти.

Въпреки това, традиционните уиджети може да не са достатъчни за насърчаване на това, което наистина има значение в електронната търговия – изграждане на емоционална връзка с клиентите.

Това е мястото, където се намесват т.нар. gamified widgets, които превръщат ангажираността в приятно изживяване. Те правят повече от това просто да информират потенциалните клиенти - предизвикват интерес и насърчават ангажираността с вашия бранд.

Геймифицирани уиджети

Това са интерактивни форми, които използват игрови елементи, за да привлекат вниманието, да мотивират потребителите да предприемат действия и значително да повишат процента на реализация.

Геймифициран уиджет „Колелото на късмета“

Около 60% от хората казват, че е по-вероятно да направят покупка, след като се ангажират с геймифицирано съдържание. Този подход показва страхотни резултати и в други области: геймификацията увеличава ангажираността на потребителите със 100-150% и може да удвои процента на реализация.

Какво друго могат да правят геймифицираните уиджети?

Намаляват степента на отпадане при първото посещение

Потребителите са склонни да напускат уебсайта само след няколко секунди, ако нищо не привлече вниманието им. Геймифицираните уиджети действат като кукичка, поддържайки ангажираността на посетителите. Интерактивността създава интерес и дава повод да останете по-дълго, например да играете и да разберете какъв подарък крие скреч картата.

Привличат повече хора да се абонират

Благодарение на интерактивността на геймифицираните уиджети, посетителите са по-склонни да споделят своите данни за контакт. Например, за да участват в игра или да поискат награда, потребителите могат да предоставят своя имейл, телефонен номер или друга информация за контакт, помагайки за изграждането на база данни с потенциални клиенти.

Увеличават лоялността на клиентите

Правилно проектираните геймифицирани елементи оставят положително впечатление за бранда. Когато потребител спечели отстъпка или получи бонус, той го вижда като награда. Този вид „фокус“ ​​насърчава емоционална връзка с бранда, повишавайки вероятността от повторни покупки.

Подобряват ROI

Геймифицираните уиджети постигат по-високи проценти на конверсия, като директно повишават ефективността на маркетинговите кампании. Инвестирането в интерактивни елементи дава бърза възвръщаемост, водена от увеличени продажби и ангажираност на потребителите.

Идеи за геймифицирани уиджети за вашите бизнес цели

Тези уиджети се използват в различни работни процеси, персонализирайки ги за конкретни маркетингови цели и характеристики на аудиторията.

Някои от най-популярните игрови механики включват колело на късмета, скреч карта и подарък.

Най-популярните игрови механики за уиджети

Такива геймифицирани уиджети могат лесно да бъдат създадени с помощта на Yespo CDP. Прочетете как в инструкциите.

Следващите идеи са създадени, за да ви помогнат ефективно да включите механиката на играта в уиджети, за да постигнете своите бизнес цели.

Увеличете базата данни с абонати

За да привлечете потенциални клиенти, предложете им да оставят имейл, телефонен номер или лична информация (име, град, интереси и т.н.) за бонус. Например посетителите могат да завъртят колело на късмета, за да спечелят отстъпка за първата си поръчка или безплатна доставка. Този подход предлага стойност за клиентите и помага за увеличаване на вашата база с абонати.

Уиджет „Колелото на късмета“.

Полезен съвет

В Yespo можете да персонализирате показването на уиджети за различни групи потребители: на някои могат да се показват отстъпки или бонуси, за да ги привлекат, докато други могат да виждат персонализирани оферти, за да запазят лоялността си. Този подход ви позволява ефективно да ангажирате нови посетители и да поддържате интереса на съществуващите клиенти, като адаптирате комуникацията си към техните нужди.

Стимулирайте първата покупка

Насърчете посетителите си да станат клиенти, като им предложите шанс да спечелят отстъпка или подарък за първата си поръчка чрез изскачащ прозорец. Тази механика ще увеличи желанието за взаимодействие с уиджета, а приятен бонус може да насърчи покупка и да създаде положително впечатление за вашия бранд.

Уиджет „Подарък“

Полезен съвет

Персонализирайте наградите, за да отговарят на предпочитанията на вашата целева аудитория и наблюдавайте кои оферти се представят най-добре. Коригирайте наградите въз основа на отзивите на посетителите на сайта, за да сте сигурни, че предлагате най-подходящите опции.

Повече продажби по време на празниците

По време на празници или големи разпродажби можете да ангажирате клиенти с интерактивни промоционални кампании. Например потребителите получават шанс да спечелят изключителни отстъпки или бонуси за популярни продукти, като завъртят колелото на късмета, което повишава интереса към вашия асортимент и насърчава покупките по време на специални периоди.

Уиджет „Колелото на късмета“

Полезен съвет

Използвайте ярки елементи и тематичен дизайн в съответствие с текущия сезон или празник, за да подобрите атмосферата и да направите промоцията по-забележима.

Увеличение на средната стойност на количката

Когато клиентите добавят артикули в количката си и достигнат определена сума, те отговарят на условията за допълнителен бонус - напр. безплатен артикул или отстъпка. Тази стратегия насърчава клиентите да купуват повече, за да отключат наградата.

Уиджет „Подарък“

Полезен съвет

За да насърчите клиентите да увеличат стойността на своите колички, уведомете ги предварително за специално промоционално условие: след като достигнат определена сума, те могат да спечелят бонус за ограничен период от време. Използвайте уиджети с таймери, за да създадете усещане за неотложност и да ги мотивирате да завършат покупката, докато офертата е валидна.

Увеличете продажбите в конкретна продуктова категория

Насърчавайте клиентите да избират продукти от конкретна категория с интерактивен уиджет. Например в една от трите кутии е скрит мистериозен продукт с отстъпка. Уиджетът се появява, след като потребителят е прекарал определено време на страницата с категория.

Уиджет "Подарък"

Полезен съвет

Предлагайте отстъпки за конкретни продукти или набор от по-малко популярни артикули, за да стимулирате продажбите на по-малко известни стоки.

Мотивация за завършване на покупката

Ако клиентът изостави количката си и се върне в сайта, може да се появи скреч карта или друг интерактивен уиджет. В този случай изскачащият прозорец може да ви напомни за незавършената поръчка и да предложи отстъпка или безплатна доставка, за да ви насърчи да завършите покупката.

Уиджет ''Скреч карта''

Полезен съвет

Използвайте скреч карти с ограничена валидност за потребители на изоставени колички. Предложете им специална отстъпка или безплатна доставка, която ще важи само няколко часа.

Увеличете лоялността сред редовните клиенти

За завръщащите се клиенти предложете ексклузивен геймифициран уиджет, чрез който могат да спечелят специална отстъпка или бонус за следващата си покупка – подобрявайки тяхното изживяване и лоялност към марката. Това положително подхранва дългосрочната връзка с клиента и увеличава продажбите.

Уиджет ''Скреч карта''

Полезен съвет

Поддържайте интереса с ексклузивни сезонни скреч карти за редовни клиенти. Например зимната карта може да предлага награди, свързани с ваканционни продукти, а пролетната - нови продукти. Този подход не само укрепва лоялността на клиентите, но и насърчава сезонните продукти.

Как бизнесите използват Gamified Widgets

Varus.ua, Yakaboo и GEPUR бяха сред първите марки, които внедриха игровизирани уиджети с помощта на Yespo CDP. Те използват различни уиджети в своите маркетинг кампании, свързани с уникални предизвикателства и очаквания. Геймификацията им помага да се свържат с аудиторията си. Как точно използват инструментите? Каква механика избират? Какви резултати постигат и къде намират стойност? Нека видим!

Case study: Varus.ua

От 24 октомври до 31 октомври Varus.ua стартира геймифициран уиджет „Скреч карта“ в стил Хелоуин, за да увеличи продажбите и да мотивира посетителите на уебсайта да използват услугата за доставка.

Varus.ua е платформа за пазаруване, която помага на клиентите да избират продукти. Основната цел на кампанията за Хелоуин е да забавлява потребителите и да демонстрира, че пазаруването на хранителни стоки онлайн с Varus.ua е бързо, безопасно и икономично.

В същото време марката цели да преодолее притесненията на клиентите относно онлайн пазаруването: свежест на продуктите, качество на доставката и удобство на услугата. Чрез интерактивния формат на геймифицирания уиджет, Varus.ua се стреми да насърчи клиентите да правят покупки и да създаде положително изживяване с бранда за тях.

Скреч карта за Хелоуин на Varus.UA

Защо компанията избра скреч карти? Varus.ua иска да опита нова механика вместо познатото колело на съдбата. Скреч картата крие отстъпка — 5%, 7% или 20% — за поръчка от 500 UAH и повече.

Уиджетът е активен за всички посетители на уебсайта - както на десктоп, така и на мобилно устройство, с изключение на страницата за плащане, като се гарантира, че не пречи на окончателния процес на покупка. Освен това в сайта е интегриран бутон с форма на тиква, който позволява на потребителите да отворят уиджета по време на кампанията.

Геймифициран бутон за отваряне на уиджета

Геймифицираният уиджет даде следните резултати:

55,2% от посетителите, които са видели уиджета, са се ангажирали с него;

7,8% увеличение на средната стойност на количката.

Инна Лазоренко, ръководител на отдела за директен маркетинг на VARUS.UA:

„Това не е първият път, когато геймифициран уиджет демонстрира своята стойност като ефективен инструмент за ангажиране на клиентите - отговарящ или дори надхвърлящ нашите очаквания.“

Case study: Yakaboo

Платформата за книги Yakaboo се зае да разшири своята клиентска база и да проучи нови механизми за взаимодействие с потребителите. За да постигнат това, те комбинираха пускането на геймифициран уиджет с известие за Черен петък.

Yakaboo успешно интегрира игрови механики в имейл маркетинг кампаниите си, осигурявайки добри резултати. В същото време компанията има опит с внедряването на уиджети, които са доказали ефективността си преди.

Скреч карта на сайта на Yakaboo

Внедряването на уиджета скреч карта отне три дни. Първо създадохме дизайна и написахме текста. След това тествахме механиката и я адаптирахме за компютри и мобилни устройства. На последния етап се споразумяхме за условията на показване и стартирахме уиджета.

Първоначално уиджета работи в два формата: informer и pop-up. Анализът разкри, че изскачащият прозорец е по-ефективен, постигайки процент на реализация по-висок с 1,8%. Изскачащият прозорец се показва на всички посетители, които са прекарали повече от 5 секунди на сайта и е изключен от страниците, свързани с поръчки.

Като цяло, геймифицираният уиджет осигури 1,7% увеличение на поръчките в сравнение с традиционните информатори. Освен това, запитванията и новите контакти в базата данни нараснаха с 35% в сравнение с предишни форми за абонамент.

В резултат CTR се удвои, броят на поръчките се увеличи с 11%, а приходите се увеличиха с 5%

Евгения Захний, специалист по имейл маркетинг на Yakaboo:

„Gamified widgets са чудесен начин за привличане на нови клиенти и взаимодействие с редовни. Радваме се, че в Yespo това може да се реализира бързо, лесно и най-важното – ефективно!“

Case GEPUR

По време на активния сезон за пазаруване украинската марка за дамско облекло GEPUR пусна геймифициран уиджет, за да подобри своите промоционални предложения.

GEPUR избра механиката на играта "Подарък", вярвайки, че е най-привлекателната за сезона на продажбите и най-лесната за интегриране в маркетинговите дейности на компанията.

Основната цел беше да се привлекат нови посетители на уебсайта и да се превърнат в абонати, като им се предложи промоционален код за отстъпка при първата им поръчка.

Уиджет „Подарък“ на сайта на GEPUR

Първо, на потребителите се показва бутон за активиране на уиджет и при натискането му се появява изскачащ прозорец с три кутии за подаръци.

Бутон за отваряне на уиджет

Условията на показване са, както следва:

само за нови посетители;

на продуктови страници, започвайки от петата секунда на посещението или след разглеждане на 10% от страницата.

Работата в редактора и тестването на уиджета отне около 30-40 минути, с изключение на персонализирания дизайн, писането на текстове и изчисляването на промо кода.

Niyare Shevkieva, специалист по директен маркетинг GEPUR:

„Оценявам гъвкавостта на работата с уиджети. Функцията за синхронизиране на мобилна с десктоп версия също е много удобна, позволявайки всеки елемент да бъде персонализиран поотделно. Това гарантира максимална адаптивност както за PC, така и за мобилни версии.“

В сравнение със статичната форма за абонамент с промоционален код, изскачащият прозорец с игрова механика показа по-добри резултати:

9 пъти повече абонати;

използването на промо код се увеличи 3 пъти.

„Персонализирането на уиджета и наблюдението на реакциите на потребителите след стартирането беше вълнуващо. Ние активно събирахме данни за потребителския опит с геймифицирания уиджет и незабавно ги споделихме с нашите колеги в Yespo. Проведохме продуктивен диалог, по време на който получихме препоръки за нови функционални модули и изразихме желанието си за допълнителни актуализации. Сигурна съм, че ще пуснем повече от един такъв уиджет в бъдеще :)“ казва още Шевкиева.

Заключение

Геймифицираните уиджети са не просто тенденция, а доказан инструмент за привличане на клиенти, увеличаване на продажбите и изграждане на лоялност към бранда. Историите за успех на водещи марки за електронна търговия като Varus.ua, Yakaboo и GEPUR подчертават как интерактивната механика може значително да подобри ефективността на маркетинговата кампания.

