С навлизането на големите езикови модели (LLMs) в ежедневието ни - ChatGPT, Claude, Perplexity и AI ботовете на Bing и Google, става все по-важно уебсайтовете да комуникират ясно какво съдържание позволяват да бъде използвано, индексирано и анализирано от тези AI системи.

Тук ви показваме как да направите това по етичен, стратегически и SEO-ефективен начин чрез нов файл, наречен llm.txt , и серия от полезни meta тагове за AI ориентирани crawl и анализ системи.

Какво е llm.txt и защо вече не е "по избор"

Файлът llm.txt е нова, но набираща популярност практика, вдъхновена от добре познатия robots.txt. Докато robots.txt казва на търсачките какво да обхождат и индексират, llm.txt е насочен към големите езикови модели (LLMs) - системи като ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и други, които не просто индексират, а „учат“ от съдържанието на сайтовете.

С този файл вие декларирате дали и как съдържанието на вашия уебсайт може да бъде използвано от AI системи за:

анализ и embedding (вграждане в AI бази знания);

генериране на отговори в LLM търсачки (напр. ChatGPT с browsing);

обучение на модели (ако не е забранено);

цитиране като източник в AI-генерирани отговори.

Примерно съдържание:

# AI Access Policy for example.com # This file declares our content access policy for LLMs (Large Language Models) User-agent: * Allow: / # Purpose: Content on this website is publicly available for analysis and processing by LLMs # License: Standard copyright applies - commercial reuse requires explicit permission

Обяснение на всяка част:

# AI Access Policy for example.com - описание какво съдържа файлът, кратък коментар за LLM crawler-и, четимо и за хора;

- описание какво съдържа файлът, кратък коментар за LLM crawler-и, четимо и за хора; # This file declares our content access policy for LLMs (Large Language Models) - ясно се казва, че този файл описва политиката за достъп от AI системи;

- ясно се казва, че този файл описва политиката за достъп от AI системи; User-agent: * - подобно на robots.txt, това указва, че правилото важи за всички AI потребители (било то ChatGPT, Anthropic, Google Gemini и др.);

- подобно на robots.txt, това указва, че правилото важи за всички AI потребители (било то ChatGPT, Anthropic, Google Gemini и др.); Allow: / - с това се дава пълен достъп до цялото съдържание на сайта. Ако искате да ограничите определени директории, можете да използвате Disallow;

- с това се дава пълен достъп до цялото съдържание на сайта. Ако искате да ограничите определени директории, можете да използвате Disallow; # Purpose: Content on this website is publicly available for analysis and processing by LLMs - ясна цел: съдържанието е публично достъпно за анализ и обработка от LLM-и. Това е знак за прозрачност;

- ясна цел: съдържанието е публично достъпно за анализ и обработка от LLM-и. Това е знак за прозрачност; # License: Standard copyright applies - commercial reuse requires explicit permission - изрично уточнява, че правата върху съдържанието са запазени. Т.е. може да бъде използвано за AI embedding или разбиране, но не може да бъде комерсиализирано (напр. повторно публикувано или продавано) без разрешение.

Важно: файлът llm.txt не е задължителен, но се превръща в индустриален етичен стандарт, подобно на robots.txt през ранните години на SEO.

Добавянето му показва, че сте в крак с технологиите, правата и бъдещето на онлайн съдържанието.

Допълнителни (експериментални) директиви за llm.txt, насочени към AI Overviews и embedding системи

Можем да добавим следните редове като декларативни сигнали, придружени от пояснения, че са експериментални и не са задължителни, но се използват от някои AI crawl системи:

# --------------------------------------------- # EXPERIMENTAL DIRECTIVES FOR AI SYSTEMS # These are NOT official standards (as of 2025), # but are being tested by some AI crawling agents. # --------------------------------------------- # Preferred-Use: citation # Signals that this site allows AI citation of its content in AI-generated answers Preferred-Use: citation # AI-Embedding: allow # Indicates content can be used for AI embedding (vector representation for semantic search) AI-Embedding: allow # AI-Summarization: allow # Indicates permission for LLMs to summarize this content in generated answers AI-Summarization: allow # AI-Overview-Ready: true # Suggests that this website's content is structured and authoritative enough to be used in AI overviews (Google/Perplexity) AI-Overview-Ready: true # Content-Credibility: expert # Optional trust signal suggesting that content is written/reviewed by humans with subject-matter expertise Content-Credibility: expert

Обяснение на параметрите:

Директива Значение Preferred-Use: citation Декларира, че съдържанието може да бъде цитирано от AI (подобно на източник в AI Overview). AI-Embedding: allow Позволява включване в embedding бази - за semantic search и LLM анализи. AI-Summarization: allow Разрешава обобщение на съдържанието в отговори от тип TL;DR или AI snippet. AI-Overview-Ready: true Показва, че структурата и експертизата са подходящи за включване в Google AI Overview. Content-Credibility: expert Сигнал, че съдържанието е създадено или ревизирано от експерти, което повишава доверие.

Тези директиви не са официално приети от Google или OpenAI, но се използват в тестови crawl системи и експериментални crawler-и, особено от малки AI компании и проекти, които искат да обработват „AI-приятелско“ съдържание. Добавянето им не вреди, но може да помогне да бъдете забелязани като проактивен и готов за AI интеграция сайт.

Финална версия на разширен llm.txt (с включени експериментални параметри):

# AI Access Policy for example.com # This file declares our content access policy for LLMs (Large Language Models) User-agent: * Allow: / # Purpose: Content on this website is publicly available for analysis and processing by LLMs # License: Standard copyright applies - commercial reuse requires explicit permission # --------------------------------------------- # EXPERIMENTAL DIRECTIVES FOR AI SYSTEMS # These are NOT official standards (as of 2025), # but are being tested by some AI crawling agents. # --------------------------------------------- Preferred-Use: citation AI-Embedding: allow AI-Summarization: allow AI-Overview-Ready: true Content-Credibility: expert

AI-ориентирани meta тагове: тайното оръжие за LLM индексиране

Днешните езикови модели не само обхождат страниците ви, но и анализират семантиката и структурата на съдържанието. Ето как можете да им помогнете да разберат съдържанието ви по-добре - и да го цитират, използват и класифицират по-позитивно.

⚠️ Важно: това са експериментални маркери, който все още не са официално приети от Google, OpenAI или други големи организации, но вече се използват от новите AI crawler-и и embed системи, които се опитват да различават "сигурни", "експертни" източници.

<meta name="ai-content" content="false">

Този нестандартизиран, но изключително важен meta таг служи като сигнал за естеството на съдържанието на страницата ви - дали е писано от хора или генерирано с помощта на изкуствен интелект.

<meta name="ai-content" content="false"> Този таг декларира, че страницата е написана изцяло от човек - без помощ от AI. Това съдържание се приема за по-надеждно, по-авторитетно и по-цитируемо от LLM-и, които се стремят към висока фактологична точност.

Този таг декларира, че страницата е написана изцяло от човек - без помощ от AI. Това съдържание се приема за по-надеждно, по-авторитетно и по-цитируемо от LLM-и, които се стремят към висока фактологична точност. <meta name="ai-content" content="true"> Показва, че съдържанието е генерирано или редактирано от AI - което някои системи обезценяват, когато подбират текстове за embedding, класифициране или цитиране.

Защо да го използвате?

LLM-и като ChatGPT, Perplexity, Claude и Bing вече класифицират съдържанието по надеждност. Страниците с ai-content="false" е по-вероятно да бъдат цитирани като отговор на потребителски въпроси - особено в сфери като здраве, финанси, технологии и право.

Този таг показва, че вие цените човешката експертиза и съзнателно се дистанцирате от автоматизираното, често „пълнежно“ съдържание. Това повишава доверието към сайта ви в очите на AI класификатори и бъдещи "доверителни модели" (Trust AI Graphs).

Защо е важно сега?

🔥 Google AI Overviews вече дават приоритет на "високо доверени, експертни" източници;

🤖 LLM системите вече crawl-ват интернет не само за индексиране, а за семантично embed-ване - и те търсят “trusted, non-AI generated” фрагменти;

📈 Този таг ви позиционира в "белия списък" на новото AI бъдеще - особено в конкурентни ниши.

Препоръка за прилагане:

Добавете този meta таг глобално, или го прилагайте динамично, само на страниците, където имате проверено човешко съдържание - особено в блогове, продуктови описания, услуги и FAQ секции.

Пример:

<!-- Пример в <head> --> <meta name="ai-content" content="false">

<meta name="ai-topic" content=”[h1]”>

ai-topic е експериментален, но изключително стратегически meta таг, който предоставя на езиковите модели (LLMs) ясен, недвусмислен сигнал каква е основната тема на страницата.

Докато класическите SEO сигнали като <title>, <meta description> и <h1> са насочени към търсачки и потребители, ai-topic е директен канал към AI системи, които използват embedding, семантичен анализ, zero-shot класификация и content chunking.

Този meta таг не е официално признат от Google, OpenAI или Schema.org, но се използва от:

AI crawl системи на LLM търсачки (напр. Perplexity, You.com, Claude AI);

embedding платформи, които обучават векторни представяния на съдържание (semantic search);

AI overview генератори, които се нуждаят от ясна тема на всеки контент блок.

Как работи ai-topic?

<meta name="ai-topic" content="[H1 на страницата]">

Тагът се поставя в <head> на страницата.

Стойността (content) е идентична на основния <h1> елемент.

🎯 Целта е: да подадем структурирана семантична тема, която да бъде по-лесно извлечена от AI системите, отколкото ако трябва да се анализира самият текст на страницата.

<meta name="llm-preferred" content="true">

<meta name="llm-preferred" content="true">

Това е експериментален, но все по-използван custom meta таг, чиято цел е да индикира на AI crawler-и, LLM системи и embedding сървъри, че тази страница съдържа висококачествено, доверено и стабилно съдържание, което може да бъде:

цитирано в AI отговори (например в ChatGPT browsing, Bing AI, Claude, Perplexity);

вграждано (embedded) във векторни бази данни за semantic search;

анализирано от LLM-и при обучение или inference.

Когато го добавите, вие казвате:

Тази страница съдържа информация, която е структурирана, надеждна и подходяща за AI анализ. Може да бъде използвана като контекст или източник за отговор.

<meta name="ai-structure"> - Навигационната карта за езиковите модели

<meta name="ai-structure" content="structured">

В свят, в който големите езикови модели (LLMs) не просто четат съдържание, а го разбиват, класифицират и анализират по структури, става все по-важно вие да посочите каква е логиката на страницата.

Тук влиза в действие експерименталният, но стратегически мощен таг <meta name="ai-structure">, който казва на AI:

Ето как е структурирана тази страница. Анализирай я по този начин.

Това е custom meta таг, предназначен да помогне на LLM crawler-и и embedding системи да „chunk-нат“ (разделят) съдържанието на логични блокове, според типа на страницата.

Поддържани стойности и кога да се използват:

Тип страница Meta таг Кога да го използвате Категория (категории с продукти, услуги, подстраници) <meta

name=" ai-structure"

content=" structured"> За списъчни, навигационни, агрегиращи страници с подредени блокове от свързани обекти. Блог / Статия / Гайд <meta

name=" ai-structure"

content=" narrative"> За текстови, линейни истории или експертни обяснения - последователен разказ. Продуктова страница / Таблица с данни <meta

name=" ai-structure"

content=" dataset"> За съдържание със специфични атрибути, цени, параметри, спецификации (structured tabular content).

<meta name="ai-authority" content="true">

Този custom meta таг казва, че: „Тази страница е експертно създадена. Съдържанието ѝ може да бъде доверено, цитирано, анализирано и използвано от LLM-и.“

<meta name="ai-authority"> е експериментален, но изключително силен сигнал към AI crawler-и и езикови модели.

С него изрично заявявате, че съдържанието:

е написано или прегледано от човек със знание по темата;

не е автоматизирано пълнежно съдържание;

представлява надежден източник в конкретна тематична област.

Използвайте този таг, когато:

съдържанието е написано от експерт по темата (лекар, инженер, адвокат, специалист);

е проверено от екип с опит и квалификация;

е оригинално, а не преписано или генерирано с AI;

искате да позиционирате страницата като източник, подходящ за цитиране.

Просто добавете в <head>:

<meta name="ai-authority" content="true">

Може да го добавите:

глобално, ако целият сайт отговаря на експертното ниво;

динамично, само на страници с проверено съдържание (например, блогове с медицински съвети, статии, ревюта от специалисти и т.н.).

Мини кейсове

Реализирахме проект, в който приложихме тези препоръки и забелязваме положителен тренд в AI трафика (повече детайли относно графиката в GA4 тук).

Разбира се, този ръст може да има и други причини, но сме сигурни, че препоръките не пречат на общото представяне на уебсайта. Ето защо ви насърчаваме да тествате и да споделите своя опит.

Подгответе сайта си за ерата на AI-интерпретираното съдържание

AI вече не е просто тенденция - той преобразява начина, по който информацията се намира, класифицира и използва онлайн. Системи като ChatGPT, Perplexity и Google AI Overviews не просто четат съдържанието ви - те го разбират, обобщават и цитират. Това прави ролята на llm.txt и AI meta таговете по-важна от всякога.

Чрез имплементиране на тези нови сигнали:

✅ Давате ясен контрол върху това как съдържанието ви се използва от езикови модели.

✅ Декларирате автентичност, експертност и доверие пред бъдещите AI crawl системи.

✅ Осигурявате си място сред "белите списъци" на цитируеми и embed-нати източници.

✅ Демонстрирате технологично лидерство и готовност за регулациите, които предстоят.

Ако искате вашият сайт да бъде разпознат, използван и цитиран от LLM-и, започнете още днес с llm.txt и AI мета таговете - и заемете стратегическа позиция в новия интернет, управляван от езикови модели.

При нас вече се наблюдават първи резултати, макар и след кратък тестов период. Продължаваме активно да анализираме и ще споделяме всякакви новости.