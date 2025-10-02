Кейс: как възстановихме трафика на онлайн аптека след Google Spam ъпдейти

Проект: afya-pharmacy.bg



Изследван период: 01.04 - 10.08.2025



Екип по проекта от Netpeak: Антонина Кириякова, SEO specialist

Мария Далева - SEO Team Lead

Николай Галинов - Head of SEO

Радост Христова - Project Manager Екип по проекта от Afya-pharmacy.bg: Елка Сашкова, собственик на аптеки Афиа

Елена Димитрова, Маркетинг мениджър

kakdevelopment-bg.com, програмисти Използвана услуга: SEO с абонамент

Динамика в представянето:

Период: април - юли 2025 година

Въведение

Поддържането на линк профила, познато като външна оптимизация, е неизменна част от процеса на SEO оптимизация. Поради множеството ъпдейти от страна на Google през последните години и заради липсата на оптимизация по линк профила, много често сайтовете могат да понесат ограничения.

Off-Page SEO-то не се фокусира само върху изграждането на качествени линкове, но и върху поддържането на релевантен списък със сочещи домейни и отстраняване на спам връзки.

Информация за проекта

Аптеки Афиа са дългогодишен и утвърден бранд, който вдъхва доверие на своите клиенти както във физическите обекти, така и онлайн. Екипът им впечатлява с професионално отношение, последователност и ангажираност към качеството на услугите и продуктите, които предлагат. Те не просто поддържат над 20 физически обекта в област Бургас, но и развиват своя собствена марка висококачествени хранителни добавки и козметични продукти – Ellie’s.

Брандът има онлайн аптека, която обслужва клиенти в цялата страна, предоставяйки полезно и интересно съдържание. Благодарение на отличното обслужване, програмата за лоялност и старателната работа на екипа, Афиа бързо печели доверието на потребителите и постига впечатляващи резултати… до есента на 2023 година, когато започва спадът в трафика и транзакциите.

Основни цели

Основният проблем на клиента беше загубата на трафик, позиции и съответно спад в продажбите и приходите за бранда. Нашата цел беше да овладеем спада, като отстраним критичните проблеми, и да насочим фокуса си върху задачи, които да доведат до дълготрайни ръстове.

При започването на работата в сайта се отчитаха по близо 3 000 сесии на ден. Първоначалната ни цел беше да ги възстановим до 4 000 сесии, за да изравним стойностите с предходната 2024 година.

За крайна цел на работата си поставихме достигането на 10 000 сесии на ден, които сайтът е получавал през 2023 година.

Целите в проценти:

30% ръст спрямо 2024

230% ръст спрямо 2023

Оценяване на сайта и установяване на проблемите

На първата среща разбрахме, че клиентът е изпълнявал множество разнообразни задачи през годините, които обхващат различни елементи от оптимизацията:

промени в структурата на сайта;

промени в структурата и генерирането на URL адреси;

промени в описанията на продуктите;

работа по съдържание;

внедряване на различни функционали.

За съжаление тези задачи не са довели до очакваните резултати, въпреки познанията и ангажираността на екипа на Афиа.

Сайтът е започнал да отбелязва спадове още през октомври 2023, което беше основният проблем и, за да постигнем максимално бързи резултати, беше необходимо да направим анализ, като имахме следната графика:

От графиката в Google Analytics забелязахме наличието на спадове в конкретни периоди - тук не ставаше дума за сезонност, а за ъпдейти и, по-точно, Google ъпдейти.

След проверката (с помощта на GSC Guardian) затвърдихме предположението, че резултатите на сайта са се влошили вследствие на преминалите ъпдейти, които включваха:

Core update през август 2023;

Helpful Content update през септември 2023;

Core update през октомври 2023;

Spam update през октомври 2023;

Spam update през ноември 2023;

Core update през ноември 2023;

Core update през март 2024;

Spam update през март 2024;

Spam update през юни 2024;

Core update през август 2024;

Core update през ноември 2024;

Core update през декември 2024;

Spam update през декември 2024.

По време на тези ъпдейти, сайтът е бил засегнат чрез промени в позиционирането и съответно показването пред все по-малко потребители, което е довело до внушителни спадове в трафика и транзакциите.

Стратегия за работа

За да овладеем спада в трафика беше необходимо да възстановим техническата изправност на сайта. Започнахме с по-бързи и необходими промени:

Обновихме robots.txt файла, посочвайки ясни правила за ботовете и кои страници не искаме да се индексират. Посочихме коректни канонични препратки на всички страници в сайта, за да предотвратим канибализацията и да покажем уникалността им. Оптимизирахме бюджета за обхождане по следния начин: Приложихме мета таг <meta name="robots" content="noindex, follow"/> на всички вътрешни страници, които не ни трябваха в индекса;

Глобално приложихме мета таг <meta name="robots" content="noindex, follow"/> на всички адреси, съдържащи определени параметри, тъй като няма нужда да бъдат индексирани;

Използвахме JavaScript, за да ограничим възможността на търсещите агенти да достигат до страници, които са затворени за индексация.

Оптимизацията на Crawling бюджета е ключова за сайтове с повече страници.

Благодарение на нея ботовете ще достъпват само важните за сайта страници като продукти, вместо да изразходват ресурса си обхождайки страници, които нямат стойност.

Започнахме работа по изграждането на вътрешни връзки с помощта на инструмента Netpeak Cloud, за да разпределим тежестта на различните типове страници.

Тъй като Spam ъпдейтите се засичаха със спадовете в графиките за трафика, направихме анализ на линк профила.

От графиката се забелязва, че с покачването на броя Referring domains, органичният трафик започва да бележи спадове. За период от 8 месеца се забелязва драстично увеличение на броя сочещи домейни, което е сигнал за предприета атака срещу сайта или използване на съдържанието му като примамка за потребители.

Тъй като сайтът беше попаднал под филтрите на Google Spam алгоритъма, трябваше възможно най-скоро да направим анализ на получените връзки.

За тази цел изкарахме списък с всички обратни връзки от Ahrefs.com и ги анализирахме по следните критерии:

тематика - предвид дейността на бизнеса, медицинската тематика и здравето са нишите, от които бихме имали най-голяма полза от получените линкове;

съдържание на страницата с линк към Afya - прегледахме съдържанието на всички страници, сочещи и споменаващи бранда, за да отсеем некачествените и нерелевантни донори;

анализ на домейните - проверихме дали всеки един домейн има авторитет, експертиза и дали вдъхва доверие;

съставихме списък с токсичните сайтове (spam).

Все повече забелязваме практиката да се атакуват сайтове, като най-често връзките се насочват към адреси на продуктови изображения. Това се смята за spam и е необходимо да се ограничи, за да не попадне сайтът под филтъра на Google Spam алгоритъма.

В резултат на извършения анализ и премахването на всички токсични връзки, сайтът беше изчистен от негативното влияние на спам линковете. Благодарение на това успяхме да възстановим доверието на алгоритмите и да обърнем тенденцията на спад в органичния трафик.

Успоредно с техническите задачи и външната оптимизация, започнахме с обновяване на метаданните и разписване на качествено съдържание за сайта, за да класираме по-добре категориите в онлайн аптеката.

Резултати, които постигнахме за 4 месеца

Предвид действията ни и свършената работа от страна на Афиа и програмистите им, беше въпрос на време да видим първите резултати, като за целта създадохме персонализиран KPI отчет в Looker Studio, където да следим данните от Google Analytics 4 и Google Search Console.

След премахването на некачествените връзки беше нужно малко време на алгоритмите да отчетат промените. След 3 месеца вече виждаме резултата от това:

От графиката ясно се вижда как с намаляването на броя Referring domains органичният трафик започва да се възстановява и да бележи ръстове. Отстраняването на некачествените връзки беше ключово за справянето със санкциите от Spam ъпдейтите, което имаше следното влияние върху резултатите на сайта.

Динамика в органичния трафик

На графиката за периода от април до 10 август се вижда покачване на трафика в края на месец юли, поради което разглеждаме и данните за 28 дни в сравнение с предходен период:

На графиката се вижда, че сайтът има следните подобрения:

близо 17% ръст в сесиите от organic;

15% ръст в броя на поръчките от organic;

11,4% ръст в оборота от organic.

Ръстове с почти същото процентно съотношение се забелязват и в графиката за директния трафик към сайта:

Динамика в кликовете

За най-точни резултати за трафика от търсене наблюдаваме данните в Google Search Console, като отново гледаме периода април - 10 август 2025:

Отново се забелязва ръст в кликовете и импресиите от втората половина на месец юли, поради което разглеждаме периоди от 28 дни (14 юли - 10 август спрямо 16 юни - 13 юли):

Според данните в Google Search Console постигнахме следните резултати през последния месец:

33,7% ръст в кликовете;

76,7% ръст в импресиите;

подобрение на средната позиция от 11,7 на 9,1.

Благодарение на синхронизацията ни с екипа на afya-pharmacy.bg, съвместната ни работа по премахването на некачествените връзки към сайта и изпълнението на приоритетни технически задачи, за период от 4 месеца успяхме да постигнем този резултат.