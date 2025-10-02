Кейс: как възстановихме трафика на онлайн аптека след Google Spam ъпдейти
Проект: afya-pharmacy.bg
Изследван период: 01.04 - 10.08.2025
Екип по проекта от Netpeak:
- Антонина Кириякова, SEO specialist
- Мария Далева - SEO Team Lead
- Николай Галинов - Head of SEO
- Радост Христова - Project Manager
Екип по проекта от Afya-pharmacy.bg:
- Елка Сашкова, собственик на аптеки Афиа
- Елена Димитрова, Маркетинг мениджър
- kakdevelopment-bg.com, програмисти
Използвана услуга: SEO с абонамент
Динамика в представянето:
Период: април - юли 2025 година
Въведение
Поддържането на линк профила, познато като външна оптимизация, е неизменна част от процеса на SEO оптимизация. Поради множеството ъпдейти от страна на Google през последните години и заради липсата на оптимизация по линк профила, много често сайтовете могат да понесат ограничения.
Off-Page SEO-то не се фокусира само върху изграждането на качествени линкове, но и върху поддържането на релевантен списък със сочещи домейни и отстраняване на спам връзки.
Информация за проекта
Аптеки Афиа са дългогодишен и утвърден бранд, който вдъхва доверие на своите клиенти както във физическите обекти, така и онлайн. Екипът им впечатлява с професионално отношение, последователност и ангажираност към качеството на услугите и продуктите, които предлагат. Те не просто поддържат над 20 физически обекта в област Бургас, но и развиват своя собствена марка висококачествени хранителни добавки и козметични продукти – Ellie’s.
Брандът има онлайн аптека, която обслужва клиенти в цялата страна, предоставяйки полезно и интересно съдържание. Благодарение на отличното обслужване, програмата за лоялност и старателната работа на екипа, Афиа бързо печели доверието на потребителите и постига впечатляващи резултати… до есента на 2023 година, когато започва спадът в трафика и транзакциите.
Основни цели
Основният проблем на клиента беше загубата на трафик, позиции и съответно спад в продажбите и приходите за бранда. Нашата цел беше да овладеем спада, като отстраним критичните проблеми, и да насочим фокуса си върху задачи, които да доведат до дълготрайни ръстове.
При започването на работата в сайта се отчитаха по близо 3 000 сесии на ден. Първоначалната ни цел беше да ги възстановим до 4 000 сесии, за да изравним стойностите с предходната 2024 година.
За крайна цел на работата си поставихме достигането на 10 000 сесии на ден, които сайтът е получавал през 2023 година.
Целите в проценти:
-
30% ръст спрямо 2024
-
230% ръст спрямо 2023
Оценяване на сайта и установяване на проблемите
На първата среща разбрахме, че клиентът е изпълнявал множество разнообразни задачи през годините, които обхващат различни елементи от оптимизацията:
-
промени в структурата на сайта;
-
промени в структурата и генерирането на URL адреси;
-
промени в описанията на продуктите;
-
работа по съдържание;
-
внедряване на различни функционали.
За съжаление тези задачи не са довели до очакваните резултати, въпреки познанията и ангажираността на екипа на Афиа.
Сайтът е започнал да отбелязва спадове още през октомври 2023, което беше основният проблем и, за да постигнем максимално бързи резултати, беше необходимо да направим анализ, като имахме следната графика:
От графиката в Google Analytics забелязахме наличието на спадове в конкретни периоди - тук не ставаше дума за сезонност, а за ъпдейти и, по-точно, Google ъпдейти.
След проверката (с помощта на GSC Guardian) затвърдихме предположението, че резултатите на сайта са се влошили вследствие на преминалите ъпдейти, които включваха:
-
Core update през август 2023;
-
Helpful Content update през септември 2023;
-
Core update през октомври 2023;
-
Spam update през октомври 2023;
-
Spam update през ноември 2023;
-
Core update през ноември 2023;
-
Core update през март 2024;
-
Spam update през март 2024;
-
Spam update през юни 2024;
-
Core update през август 2024;
-
Core update през ноември 2024;
-
Core update през декември 2024;
-
Spam update през декември 2024.
По време на тези ъпдейти, сайтът е бил засегнат чрез промени в позиционирането и съответно показването пред все по-малко потребители, което е довело до внушителни спадове в трафика и транзакциите.
Стратегия за работа
За да овладеем спада в трафика беше необходимо да възстановим техническата изправност на сайта. Започнахме с по-бързи и необходими промени:
-
Обновихме robots.txt файла, посочвайки ясни правила за ботовете и кои страници не искаме да се индексират.
-
Посочихме коректни канонични препратки на всички страници в сайта, за да предотвратим канибализацията и да покажем уникалността им.
-
Оптимизирахме бюджета за обхождане по следния начин:
-
Приложихме мета таг <meta name="robots" content="noindex, follow"/> на всички вътрешни страници, които не ни трябваха в индекса;
-
Глобално приложихме мета таг <meta name="robots" content="noindex, follow"/> на всички адреси, съдържащи определени параметри, тъй като няма нужда да бъдат индексирани;
-
Използвахме JavaScript, за да ограничим възможността на търсещите агенти да достигат до страници, които са затворени за индексация.
-
Оптимизацията на Crawling бюджета е ключова за сайтове с повече страници.
Благодарение на нея ботовете ще достъпват само важните за сайта страници като продукти, вместо да изразходват ресурса си обхождайки страници, които нямат стойност.
-
Започнахме работа по изграждането на вътрешни връзки с помощта на инструмента Netpeak Cloud, за да разпределим тежестта на различните типове страници.
Тъй като Spam ъпдейтите се засичаха със спадовете в графиките за трафика, направихме анализ на линк профила.
От графиката се забелязва, че с покачването на броя Referring domains, органичният трафик започва да бележи спадове. За период от 8 месеца се забелязва драстично увеличение на броя сочещи домейни, което е сигнал за предприета атака срещу сайта или използване на съдържанието му като примамка за потребители.
Тъй като сайтът беше попаднал под филтрите на Google Spam алгоритъма, трябваше възможно най-скоро да направим анализ на получените връзки.
За тази цел изкарахме списък с всички обратни връзки от Ahrefs.com и ги анализирахме по следните критерии:
-
тематика - предвид дейността на бизнеса, медицинската тематика и здравето са нишите, от които бихме имали най-голяма полза от получените линкове;
-
съдържание на страницата с линк към Afya - прегледахме съдържанието на всички страници, сочещи и споменаващи бранда, за да отсеем некачествените и нерелевантни донори;
-
анализ на домейните - проверихме дали всеки един домейн има авторитет, експертиза и дали вдъхва доверие;
-
съставихме списък с токсичните сайтове (spam).
Все повече забелязваме практиката да се атакуват сайтове, като най-често връзките се насочват към адреси на продуктови изображения. Това се смята за spam и е необходимо да се ограничи, за да не попадне сайтът под филтъра на Google Spam алгоритъма.
В резултат на извършения анализ и премахването на всички токсични връзки, сайтът беше изчистен от негативното влияние на спам линковете. Благодарение на това успяхме да възстановим доверието на алгоритмите и да обърнем тенденцията на спад в органичния трафик.
Успоредно с техническите задачи и външната оптимизация, започнахме с обновяване на метаданните и разписване на качествено съдържание за сайта, за да класираме по-добре категориите в онлайн аптеката.
Резултати, които постигнахме за 4 месеца
Предвид действията ни и свършената работа от страна на Афиа и програмистите им, беше въпрос на време да видим първите резултати, като за целта създадохме персонализиран KPI отчет в Looker Studio, където да следим данните от Google Analytics 4 и Google Search Console.
След премахването на некачествените връзки беше нужно малко време на алгоритмите да отчетат промените. След 3 месеца вече виждаме резултата от това:
От графиката ясно се вижда как с намаляването на броя Referring domains органичният трафик започва да се възстановява и да бележи ръстове. Отстраняването на некачествените връзки беше ключово за справянето със санкциите от Spam ъпдейтите, което имаше следното влияние върху резултатите на сайта.
Динамика в органичния трафик
На графиката за периода от април до 10 август се вижда покачване на трафика в края на месец юли, поради което разглеждаме и данните за 28 дни в сравнение с предходен период:
На графиката се вижда, че сайтът има следните подобрения:
-
близо 17% ръст в сесиите от organic;
-
15% ръст в броя на поръчките от organic;
-
11,4% ръст в оборота от organic.
Ръстове с почти същото процентно съотношение се забелязват и в графиката за директния трафик към сайта:
Динамика в кликовете
За най-точни резултати за трафика от търсене наблюдаваме данните в Google Search Console, като отново гледаме периода април - 10 август 2025:
Отново се забелязва ръст в кликовете и импресиите от втората половина на месец юли, поради което разглеждаме периоди от 28 дни (14 юли - 10 август спрямо 16 юни - 13 юли):
Според данните в Google Search Console постигнахме следните резултати през последния месец:
-
33,7% ръст в кликовете;
-
76,7% ръст в импресиите;
-
подобрение на средната позиция от 11,7 на 9,1.
Благодарение на синхронизацията ни с екипа на afya-pharmacy.bg, съвместната ни работа по премахването на некачествените връзки към сайта и изпълнението на приоритетни технически задачи, за период от 4 месеца успяхме да постигнем този резултат.