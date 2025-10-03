Кейс: OnDrive.bg с над 100% ръст от органичен трафик за последните 16 месеца. SEO стратегия за успех в нишата

Детайли за проекта:

Проект: ondrive.bg

Старт на работа по проекта: 09.2023

Тематика: автомобилен сервиз

Основна дейност: обслужване и поддръжка на автомобили

Екип по проекта от Netpeak:

SEO Specialist: Дарин Йорданов

Project Managers: Катя Костюк, Микита Ковал

SEO Team Lead: Мария Далева

Head of SEO: Николай Галинов

Основни цели:

Развитие на бранда и неговите услуги. Увеличаване на трафика към сайта. Подобряване на средната позиция в Google. Повишаване на CTR. Поддържане на висок интерес при избор на упътвания от Google Maps и обаждания за резервиране на час.

Съдържание

Работа по проекта

Като напълно нов сайт, проектът започна от нулата. Чрез прилагането на цялостна SEO стратегия успяхме да изградим стабилно онлайн присъствие и да осигурим устойчив растеж на органичния трафик. Работата обхвана всички ключови направления: от техническата оптимизация, през развитието на съдържанието до изграждането на външен авторитет. В анализа представяме развитието на проекта в рамките на последните 16 месеца, съсредоточавайки се върху YoY и MoM сравнения, които позволяват по-ясна и коректна оценка на ефекта от приложената стратегия.

Увеличаване на авторитета чрез външна оптимизация

Какво направихме: работихме за изграждането на силен профил от външни връзки (backlinks) към сайта. Това включваше публикуване на линкове в авторитетни медии, тематични форуми и специализирани каталози.

Защо го направихме: целта беше да повишим авторитета на домейна в очите на търсачките. Колкото повече качествени и релевантни сайтове препращат към нас, толкова по-надежден и важен става нашият проект.

Подобряване на потребителското изживяване чрез техническа оптимизация

Какво направихме: идентифицирахме и отстранихме ключови технически грешки. Фокусирахме се върху:

оптимизация на скоростта на зареждане на сайта;

подобряване на рендерирането и коректното изобразяване на съдържанието на различни устройства;

внедряване на структурирани данни за по-добро разбиране на съдържанието от търсачките.

Защо го направихме: бързият и технически изправен сайт не само подобрява потребителското изживяване, но и е един от основните фактори за добро класиране в търсачките.

Данни за mobile:

Данни за desktop:

Развиване на съдържанието чрез контент оптимизация

Какво направихме: изградихме и следвахме стратегия за съдържанието, която включваше:

редовно публикуване на блог статии по ключови теми;

обновяване и подобряване на съдържанието на вече съществуващи страници, за да бъде то по-актуално и изчерпателно;

създаване на вътрешни връзки между страниците, за да улесним навигацията на потребителите и търсачките;

оптимизация на метаданните (заглавия и описания) за по-добро класиране и привличане на кликове;

разширяване на структурата на сайта с нови, релевантни страници за услуги.

Защо го направихме: свежото и качествено съдържание е "горивото" на всеки сайт. То привлича потребители, решава техните проблеми и показва на търсачките, че сайтът е ценен ресурс.

Укрепване на локалното присъствие с оптимизация на GMB профил

Какво направихме: активно управлявахме профила в Google My Business (GMB), като:

отговаряхме на потребителски ревюта, което показва, че ценим обратната връзка;

редовно публикувахме актуални ъпдейти за бизнеса;

пускахме специални оферти и промоции.

Защо го направихме: тази оптимизация е от ключово значение за локалните търсения. Тя ни помогна да се позиционираме по-добре в търсения от типа "услуга + град", привличайки локални клиенти.

Адаптация към новите тенденции: AI търсачки

Какво направихме: следихме и анализирахме резултатите от AI търсачките.

Защо го направихме: за да се адаптираме към новите тенденции в търсенето, е важно да разбираме как AI моделите обработват и представят информацията. Това ни позволи да оптимизираме съдържанието си по начин, който го прави лесно разбираемо и подходящо за бъдещите алгоритми.

Чрез прилагането на тези пет ключови стратегии успяхме да изградим здрава основа за устойчив растеж на трафика.

Всяка от точките работи в синергия с останалите, което води до по-добро класиране, по-голяма видимост и, в крайна сметка, до повишен брой посетители на сайта.

Резултати от инструменти за анализи

Тук представяме реалните резултати от нашата работа, използвайки данни от основните аналитични инструменти. Това ни позволява да покажем конкретния ефект от приложените стратегии.

Данни от Google Search Console

GSC ни дава представа за представянето на проекта в самата търсачка на Google, преди потребителят да кликне на нашия сайт.

Резултати за последните 16 месеца на сайта:

На графиката се вижда как от последните данни преди 16 месеца (05.2024) всеки месец има ръст в органичния трафик към сайта до днес (09.2025).

Сравнение на MoM резултати:

*Непрекъсната линия показва резултатите от последните месец, а прекъсната показва резултатите от предходния.

За последното сравнение между 2 месеца виждаме следните резултати:

Кликове (Clicks): + 13.17%

Импресии (Impressions): + 16.03%

CTR: - 0.1%

Позиция: + 0.7

Сравнение на MoY резултати:

*Непрекъсната линия показва резултатите от 2025, а прекъсната показва резултатите от 2024.

Сравнението на 2 месеца от различни години изглежда по следния начин в проценти:

Кликове (Clicks): + 106.75%

Импресии (Impressions): + 154.64%

CTR: - 0.9%

Позиция: + 1.4

Данни от Google Analytics

GA4 ни показва какво се случва, след като потребителите вече са посетили сайта ни.

Резултати за последните 16 месеца:

Сравнение на MoM резултати:

За сравнението между двата месеца имаме следните данни:

Сесии (Sessions): + 18.64%

Ангажирани сесии (Engaged Sessions): + 15.29%

Събития (Events): + 11.86%

Ключови събития (Key Events): + 15.98%

Общи потребители (Total Users): + 14.18%

Сравнение на MoY резултати:

За сравнението между двата месеца от различните години имаме следните данни:

Сесии (Sessions): + 107.17%

Ангажирани сесии (Engaged Sessions): + 134.62%

Събития (Events): + 63.28%

Ключови събития (Key Events): + 111.52%

Общи потребители (Total Users): + 112.76%

Данни от AI търсачки:

За сравнение между 2 месеца за получен трафик от AI имаме следните данни:

Сесии (Sessions): + 53.60%

Ангажирани сесии (Engaged Sessions): + 68.40%

Събития (Events): + 97.10%

Синергия и устойчив растеж

Изпълнената стратегия за оптимизация демонстрира как цялостен и синергичен подход води до трайни и измерими резултати. Всяка една от приложените тактики – от външната оптимизация и изграждането на авторитет, през техническото подобрение и създаването на ценно съдържание, до прецизния локален маркетинг и адаптацията към новите тенденции – работи в унисон с останалите, за да постигне общата цел.

Постигнатите резултати, доказани чрез данните от Google Search Console и Google Analytics 4, ясно показват, че усилията ни не само са увеличили броя на посетителите, но и са подобрили тяхното качество. По-високата видимост в търсачките, увеличената ангажираност на потребителите на сайта и по-доброто позициониране са пряк резултат от нашата систематична работа.

В крайна сметка, проектът се трансформира от просто онлайн присъствие в ценен и авторитетен ресурс. Тази оптимизация не е еднократна задача, а дългосрочна инвестиция, която осигурява устойчив растеж на трафика и укрепва позициите на проекта в динамичната дигитална среда.

Заключение на SEO специалиста по проекта

Този проект доказа, че когато техническата оптимизация, качественото съдържание, локалният маркетинг и качеството на работа във физическия обект вървят ръка за ръка, резултатите са неизбежни. В рамките на малко повече от година OnDrive.bg се превърна от обикновен сайт в авторитетен ресурс, който привлича все повече потребители в нишата за обслужване и поддръжка на автомобили, като увеличава тяхната ангажираност и осигурява устойчив растеж в динамичната дигитална среда за доверен автосервиз.