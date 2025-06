Когато търсенията диктуват съдържанието: как да използвате Google Trends в имейл маркетинг кампаниите си

Съдържание

Замисляли ли сте се какво търсят хората в Google точно в този момент? А че тази информация може да ви помогне при създаването на имейл кампания, която не просто да привлече внимание, а и да предизвика интерес, кликване и продажба? Тук идва Google Trends, безплатен инструмент, който дава директен достъп до „пулса“ на онлайн търсенията. Нека разгледаме как можем да го използваме ефективно в имейл маркетинга.

Какво е Google Trends и защо е полезен за имейл маркетинг специалистите?

Google Trends е безплатен инструмент от Google, който визуализира интереса към ключови думи и заявки за търсене във времето и по региони. Той предоставя данни за сезонност, нарастване на интереса и сравнения между термини, което го прави ценен ресурс за имейл маркетинг специалистите. Google Trends ви помага да създадете кампании, които отговарят на реалните нужди и интереси на потребителите точно когато те търсят съответната тема. Това означава:

по-висока релевантност на съдържанието;

по-добри open и click-through rates;

възможност за персонализиране на послания по региони;

по-добро време за изпращане на кампании;

ориентир при избора на теми, заглавия и думи с висока популярност.

Как?

откриване на сезонни теми: наблюдавайте кога започват пиковете в търсенията и подгответе имейлите си навреме;

сегментация по региони: разберете къде даден термин е популярен, за да персонализирате съдържанието според географските особености на аудиторията си;

откриване на нови теми: следете нарастващите търсения, за да създавате актуално и релевантно съдържание;

сравнение между продукти или термини: кое е по-търсено? Решението се взема на база реални данни.

➡️ Източник: Google Trends: Understanding the Data

Как се формират данните в Google Trends?

Компонент Значение Индекс от 0 до 100 100 = пик на популярността; останалите стойности са съпоставени спрямо него. Търсенията са сравнени с всички търсения в същия регион и период. Регионална зависимост Същият термин може да има различна популярност в различни градове или държави Тип търсене Уеб, изображения, новини, Google Shopping или YouTube Времеви период Колкото по-кратък е периодът, толкова по-детайлно са визуализирани скоковете



➡️ Кратко видео по темата: Trending Now: Stay on Top of Google Search Trends

Примери за прилагане: сезонни теми, продуктови тенденции, сравнение между термини

1. Сезонни теми

Използвайте Google Trends, за да установите пиковете в интереса към определени теми:

Пример: търсенията за "коледни подаръци" обикновено нарастват към средата на ноември.



Приложение: Планирайте имейл кампании с предложения за подаръци в началото на декември, за да се възползвате от повишения интерес.

Пример: търсенето на „пречиствател за въздух“ нараства всяка есен – подходяща тема за кампания в края на септември.

2. Продуктови тенденции

Следете интереса към определени продукти, за да адаптирате офертите си:

Пример: ако търсенията за "безжични слушалки" нарастват през декември, това може да е сигнал, че е подходящ за подарък за Коледа.



Приложение: създайте имейл кампания с акцент върху безжичните слушалки през този период.

Пример: при рязък скок в интереса към „рициново масло“, това е сигнал за добавяне на продукта в бюлетина.

➡️ Източник: Advanced Google Trends

3. Сравнение между термини за подбор на правилни думи в „subject line“

Оценете кои термини са по-популярни сред вашата аудитория:

Пример: сравнете "намаление" и "отстъпка", за да видите кой термин е по-търсен.

Приложение: използвайте по-популярния термин в заглавията на имейлите си за по-голяма ефективност.

Пример: сравнете „безплатна доставка“ с „бърза доставка“ - използвайте по-търсения термин в subject line, ако е в резон с условията на сайта ви.

Google Trends + Etsy и Alura

Google Trends не просто показва кога интересът към дадена тема е висок — той може да бъде основа за прогнозиране на търсения и бърза реакция с правилното съдържание.

Пример от видео по темата: интересът към Месеца на женската история (Women's History Month) в Google Trends достига пик всяка година в началото на март. Това означава, че тематични продукти, имейли и кампании трябва да са готови още през февруари.

Видеото демонстрира как чрез разширението Alura за Chrome се извличат:

най-продаваните продукти в Etsy;

какво реално купуват хората по темата;

какви заглавия и описания използват водещите магазини.

Така можете да вземете поведенчески сигнал от Google Trends, комбиниран с реални пазарни данни от Alura, и да създадете:

имейл с най-търсените категории;

предложения с визуална диференциация;

текст и позициониране, базирани на реални клиентски предпочитания.

➡️ Разширение: Alura – All-in-one Etsy seller tool

Как да откриете подходящи заглавия и теми за информативни и продаващи имейли

Когато знаете какво търси аудиторията ви, можете да говорите на нейния език. Google Trends дава именно тази възможност – да създавате имейл кампании, базирани на реални данни, които вдигат ангажираността.

Използвайте „Related Queries“ за вдъхновение:

тази функция показва свързани търсения, които могат да вдъхновят нови теми за имейли. След като въведете ключова дума, скролнете до най-долу вдясно, за да откриете предложенията.

Следете „Rising“ търсенията:

те показват нарастващ интерес към определени теми. Използвайте тази информация, за да създавате кампании, които отговарят на текущите интереси на вашата аудитория.

Сравнявайте термини за да таргетирате по-добре.

Google Trends ви позволява да сравнявате различни ключови думи и фрази, за да разберете коя от тях е по-популярна сред аудиторията ви. Това е особено полезно, когато трябва да изберете правилното заглавие или да формулирате ясно посланието си.

Например, може да сравните интереса към термини като „режим“ и „диета“. И да – знаем, че между двете има съществена разлика. Но реалността е, че много потребители все още ги използват като синоними, което се вижда ясно и в търсенията. Тази липса на информираност сама по себе си е възможност – чудесен повод за създаване на информативна кампания, която не само продава, но и дава добавена стойност.

Използвайте „Trending now“ за актуални теми

„Trending now“ показва какво се търси в момента по държава в реално време. Тази информация е особено полезна при създаване на кампании, свързани с текущи събития, новини или спонтанни промоции.

📌 Интересен факт: макар да не разглеждаме „Trending now“ подробно в самостоятелна статия, функционалността крие сериозен потенциал. Подходяща е за откриване на теми за новинарски имейли, спешни кампании и дори push съобщения, които отразяват случващото се в момента.

➡️ Повече информация по темата: Google Trends for Journalists

Идеи за персонализиране на съдържанието

По локация: търсенията по региони дават насока за географски ориентирани кампании.



Пример: в Разград се търсят „детски легла“ -> изпращате сегментиран имейл до абонати, които се намират в района, с оферта за намалени детски легла и обзавеждане на детска стая.

Сезонна персонализация: изпращайте имейли, съобразени със сезонните интереси на потребителите, като използвате данните за сезонност от Google Trends.



Пример: раници за училище - както добре знаете, подготовката за училище е във вихъра си дни преди началото на първия учебен ден. Чудесен период да се направи back-to-school кампания.

Поведенческа персонализация: комбинирайте данните от Google Trends с поведението на потребителите според Google Analytics 4 или CRM платформата, която използвате.



Пример: създадохме отчет в „Explore“ за най-разглеждани продукти в сайта на клиента. Последните 28 дни “градинската люлка” има голям брой преглеждания от active users (уникални потребители, които са взаимодействали с продуктовата страница) и engaged sessions (сесиите, в които потребителите са прекарали повече от 10 секунди, разглеждайки повече от една страница или извършили друго целево действие). Това е добър индикатор, че през юни може да се планира кампания за градински мебели.

Съвети за търсене по държава и период

Изберете конкретна държава: фокусирайте се върху търсенията в определена държава, за да получите по-точни данни.

Настройте времевия период: изберете подходящ времеви диапазон (напр. последните 12 месеца), за да анализирате тенденциите.

Използвайте категории: филтрирайте търсенията по категории, за да получите по-точни резултати.

Роля на Google Translate в анализа на търсенията и съдържанието

Google Translate може да бъде ценен помощник, когато:

работите с кампании за международни клиенти;

проучвате тенденции в чужди езици в Google Trends;

тествате терминология за локализация на имейли;

анализирате чуждоезични източници, свързани с търсенията.

Пример: ако управлявате имейл маркетинг кампаниите на френски сайт и искате да знаете дали терминът „promo“, или „réduction“ е по-популярен - използвайте Google Translate, за да разберете контекста на двата термина и след това ги сравнете в Google Trends (с език FR, локация Франция).

➡️ Източник: Google Translate: Translations on-the-go.

Възможни ограничения или какво да НЕ очакваме от Google Trends

Относителни стойности: Google Trends показва относителен интерес, а не абсолютен брой търсения. Липса на конкретни числа: не предоставя точен брой на търсенията, а само индекс на интереса. Не замества други инструменти: Google Trends е полезен за анализ на тенденции, но не замества инструменти за детайлно изследване на ключови думи. Важно ограничение: филтрирането по категории (като „Health“, „Beauty“, „Finance“) все още не работи надеждно за българския език – резултатите често са неточни или прекалено ограничени. Затова препоръчваме да се използва основно по ключови думи и региони.

Имейл бюлетин на Google Trends

Ако се абонирате за имейлите на Google Trends, ще получавате имейл обобщения с най-актуалните търсения от различни категории (основно в САЩ). Можете лесно да следите сезонни теми, пикове на интерес или нововъзникващи тенденции. Бюлетинът включва също тенденции по категории (новини, начин на живот, музика), визуализации и сравнителни графики, както и насоки за анализ на данните.

➡️ Може да се абонирате от тук: Google Trends Newsletter.

Заключение

Google Trends е ценен инструмент, който може значително да подобри ефективността на имейл маркетинга. Когато го използвате, получавате по-добро разбиране за интересите на аудиторията в конкретен момент. Това ви позволява да създавате кампании с по-релевантно съдържание, което задържа вниманието и води до по-висока ангажираност.

Често задавани въпроси