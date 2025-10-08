NFD: Microsoft Edition – как бизнеса ви да достигне своя „Apollo 11 момент“ чрез Microsoft Advertising

На 25 септември 2025 г. в уютната атмосфера на Planet Schwarz Tech Theater се проведе петото присъствено издание на Netpeak Friends Day за годината - този път в партньорство с нашите колеги от Full Stack Experts и Microsoft Advertising.

Основна тема на събитието беше рекламата в Microsoft - разгледахме нови рекламни формати, практически примери и стратегии за достигане до аудитории извън традиционните Google и Meta екосистеми.

Събитието отново беше само с покана към нашите партньори и събра над 70 души – колеги и приятели – хора, с които работим рамо до рамо и с които споделяме визията за дигитален маркетинг, който винаги гледа и се движи напред.

В рамките на три тематични лекции участниците получиха ценни уроци – от вдъхновяващи аналогии и данни от реални кампании, до обзор на най-новите продукти в рекламната платформа на Microsoft.

Събитието започна с кратка, но вдъхновяваща реч на Геннадий Воробьов, CEO и съосновател на Netpeak Bulgaria. Той говори за партньорството, за значението на Microsoft Advertising в портфолиото на дигиталния маркетинг и за смелите стъпки, които екипите трябва да правят, за да вървят напред.

Той разказа и за новите услуги в портфолиото на Netpeak Bulgaria, сред които: изработка на сайтове на WordPress, радио реклама, outdoor реклама, Spotify Ads, Viber Ads, AI SKUptura.

AI SKUptura е последната и най-нова услуга в портфолиото на агенцията и е уникална по рода си. Защо? Това е иновативно решение, вътрешна разработка на Netpeak, за автоматизирано генериране на продуктови описания, създадена специално за онлайн търговци, които искат бързина, качество и мащабируемост. Вместо дълги часове ръчен копирайтинг, услугата превръща този процес в интелигентен data pipeline, базиран на мултиагентна AI система. Чрез AI SKUптура Netpeak дава на eCommerce бизнеса инструмент, който трансформира трудоемкия копирайтинг в автоматизиран процес – бърз, прозрачен и печеливш.

Модератор на събитието беше Георги Кандев, който с лекота и чувство за хумор водеше публиката през програмата и представи лекторите.

А ето какво ни поднесоха те…

Вдъхновението: „Ще бъде ли Microsoft Advertising нашият Apollo 11?“

Първата лекция беше на Zbigniew Nowicki, партньор във Full Stack Experts - дългогодишна партньорска агенция на Netpeak в рамките на CEE Digital Alliance, базирана в Полша.

Full Stack Experts е агенция със сериозен международен опит в дигиталния маркетинг и официален партньор на Microsoft Advertising. Агенцията работи с различни пазари в Европа и подпомага бизнеси да внедрят, оптимизират и развият рекламните си стратегии в Microsoft Ads екосистемата.

Като партньори на Netpeak, тяхната роля е ключова – те не просто споделиха знания, а внесоха глобален контекст, примери и смели идеи, които да подпомогнат бизнеса в България да стъпи стабилно върху нови рекламни територии.

Zbigniew Nowicki върна всички присъстващи назад във времето – към Коперник, Джон Кенеди и мисията Apollo 11.



С много енергия и харизма той показа как смелите идеи, прецизното планиране и готовността да поемеш риск винаги стоят зад големите постижения.



Zbigniew изгради цялата си лекция около аналогията с мисията Apollo 11, за да покаже, че големите постижения в маркетинга – както и в космоса – са плод на комбинация между визия, данни, технологии и смелост.

Основните уроци, които той подчерта:

Успехът е баланс – между технологични иновации и човешки опит.

Прецизното планиране и оптимизация са ключови – не може да очакваме „голям скок“, без да изградим основата чрез малки и добре структурирани стъпки.

Смелостта е задължителна – да се осмелиш да изследваш нови територии и канали, дори когато не знаеш какво точно те очаква.

Microsoft Advertising и MSA – „малката стъпка“ към нов растеж

Във финалната част Nowicki направи директната връзка между Apollo 11 и Microsoft Advertising:

Както мисията до Луната е била резултат от данни, технологии и човешка креативност, така и рекламата в Microsoft изисква същата формула.

Microsoft Search Ads (MSA) е ядрото на екосистемата – канал, който е по-малко конкурентен от Google, но с потенциал за висока възвръщаемост.

Той подчерта, че бизнесите, които експериментират и планират навреме, ще бъдат първите, които ще спечелят предимството в Microsoft Ads.

Посланието му бе категорично: „В Microsoft Advertising всяка кампания може да бъде малка стъпка за човек, но гигантски скок за бизнеса.“

Практиката: Николай Колев с „Microsoft Ads. Come back down to Earth“

След вдъхновяващото пътешествие с метафората на Apollo 11, залата се „приземи“ с изключително практически ориентираната презентация на Николай Колев, Head of PPC в Netpeak. С над 26 години в рекламата и повече от десет в Netpeak, той започна директно: „Моите супер-рационални колеги не харесват особено MSA – затова аз ще ви разкажа защо всъщност е време да го вземем на сериозно.“



Той сподели за опита на Netpeak Bulgaria с 28 активни проекта, които вече носят над 140% ръст YoY, 4,3% от общия медиен разход. С примери от реални кампании Николай показа кога Microsoft Ads може да бъде стратегически „скок“ – и кога е по-добре да се изчака.

С много практически съвети той очерта ясно картината:

Да – когато Google Search вече работи добре, но бизнесът търси нови аудитории и ръст.

Не – когато бюджетът е твърде малък или кампанията е „само за тест“.

Публиката оцени директния и откровен стил – защото всички знаем, че понякога най-ценно е да чуеш „не правете това“.

„Никой не помни втория човек на Луната“

Николай използва забавна аналогия: винаги се помни първият – като Google в Search рекламата. Но истината е, че вторият (в случая Microsoft Ads) също има огромен принос и може да донесе стабилност, растеж и нови възможности.

Графиките говорят ясно – в началото скептицизмът е голям, резултатите „хилави“, но постоянството и правилното използване на инвентара превръщат MSA в изключително надежден източник на ръст.

Какво може да вземем от MSA?

Николай разказа за пълния набор от възможности:

Мрежи и медии: Bing, Yahoo, Edge, Outlook, DuckDuckGo, MSN, партньорски сайтове, както и Connected TV платформи като Netflix, Roku, Paramount;

Bing, Yahoo, Edge, Outlook, DuckDuckGo, MSN, партньорски сайтове, както и Connected TV платформи като Netflix, Roku, Paramount; Рекламни формати: Search, Display, Video, App Ads и Shopping (уникален плюс за България);

Search, Display, Video, App Ads и Shopping (уникален плюс за България); Таргетиране : почти идентично с Google, но с нещо уникално в добавка – LinkedIn profile targeting, комбинирано с данни от Edge, Outlook и Microsoft екосистемата;

: почти идентично с Google, но с нещо уникално в добавка – LinkedIn profile targeting, комбинирано с данни от Edge, Outlook и Microsoft екосистемата; Аудитория: около 1 млн. потребители в България, с по-голяма бизнес ориентация, силно присъствие на десктоп, и аудитория 45+ години – профил, който трудно се покрива чрез Google.

Сравнение с Google Ads

В Германия и България Netpeak вече провежда кампании, при които при 10% от бюджета на Google Ads, MSA постига сходна възвръщаемост. При 25% от бюджета резултатът е дори „двойно по-нисък“ като цена за конверсия.

❌ Кога НЕ да планирате MSA:

Когато общият бюджет е твърде малък (под 50 конверсии месечно – недостатъчно за стабилност на алгоритъма).

Когато решите „само да тествате“ – Николай подчерта, че рекламата е като танкер, а не като колело: нужни са обем и време, за да развие.

Или накратко: „Не си губете парите, ако не можете да дадете шанс на канала да работи.“

✅ Кога ДА планирате MSA:

Когато Google Search вече работи добре и е стабилен канал във вашия маркетинг микс.

Когато пазарният дял е достигнал „таван“ и ръстът от 3-5% изглежда почти невъзможен.

Когато имате нужда от нова аудитория, по-малко конкурентна среда и искате да диверсифицирате рисковете.

Поглед към 2026

Николай завърши с практични стъпки за следващата година:

Определете къде сте днес (по приходи, печалба или лидове).

Поставете амбициозна, но реалистична цел за 2026.

Изберете стратегия: разширяване на аудиторията, повишаване на стойността, намаляване на разходите.

Планирайте съответни ресурси, защото „ръстът винаги иска повече, отколкото си мислите“.

Той завърши с оптимистично, но реалистично послание: „MSA е сравнително евтин източник на ръст – с разширена потребителска база, по-малко конкуренция и нужда от неголям организационен ресурс. Но трябва да го подходите сериозно – иначе няма да работи.“

Опитът на Netpeak с Microsoft Ads – когато международното признание не закъсня

Когато Николай говори за Microsoft Search Ads, той не разказа само от личен опит – думите му имат тежест, защото зад тях стои и международното признание, което Netpeak получи.

През септември 2024 г. Netpeak Bulgaria беше удостоена с престижната награда Microsoft Advertising Partner Growth Award – признание за изключителни ръстове по показатели като приходи, new account acquisition и експанзия в индустрията/нишата в предходната година.

Нашият печеливш кейс за автомобилната ниша можете да разгледате тук: Кейс: Microsoft Ads - добавихме 9% приход за най-големия ни клиент в автомобилната ниша.

Този кейс беше реализиран в тясно сътрудничество и с нашите партньори от Full Stack Experts, с които работим по проекти на Microsoft Advertising вече повече от три години, и чийто изключителен принос и иновации доведоха до нашия взаимен успех.

Анализ и извод

Microsoft Ads не е само Search, а цялостна комплексна екосистема:

Тя позволява на рекламодателите да изградят кампании, които покриват целия потребителски път – от достигане до нови аудитории (в Premium медии и социални мрежи), през изграждане на бранд (чрез видео и нативни формати), до стимулиране на директни продажби (шопинг и Search Ads).

Силата на MSA е именно в тази мултиформатност и обвързване на first-party данни – демографски, поведенчески и професионални, комбинирани с AI за прецизно таргетиране.

Форматите включват full-screen, non-skippable видео реклами в премиум съдържание, а рекламодателите могат да наддават на база „Cost per Completed View“ (CPCV). Лукас показа как това гарантира не просто бранд присъствие, а измерим ефект върху аудиторията.

кампании с Connected TV водят до +18% ръст в CTR на audience ads,

и +9% ръст в brand searches

Online Video & Display – многоканално въздействие

Следващият акцент бе Online Video (OLV) – in-stream и outstream формати, които достигат потребителите докато сърфират в сайтове, използват мобилни приложения или гледат онлайн съдържание.

В допълнение Лукас наблегна и Display Ads – от банери в MSN и Edge до големи формати като Billboard (970x250) и Half Page (300x600). Всички тези формати са достъпни глобално и позволяват гъвкаво таргетиране по демография, интереси и местоположение.

Native Ads – персонализация в мащаб

Особено внимание бе обърнато на Native Ads – рекламите, които естествено се вписват в съдържанието на Microsoft Start, MSN, Outlook, Edge и партньорски сайтове.



С помощта на първични данни от Microsoft рекламите се комбинират автоматично, за да се постигне оптимален резултат. Така бизнесите могат да създават по-ангажираща комуникация, без да губят ефективност.

Силата на Search + Audience

Финалната част от презентацията бе и най-убедителната. Лукас сподели данни, че кампании, които комбинират Search + Audience Ads, постигат:

3 пъти по-висок ръст на посещенията,

и 7 пъти по-висока конверсия в сравнение със само Search кампании

„Видеото създава въздействие, Search носи намерение, а Audience свързва всичко в единна история“ –

Това беше заключението на Лукас от неговата лекция.





Кафе, разговори и идеи

След официалната програма залата бързо се превърна в оживено networking пространство.

Кафето, усмивките и споделените идеи създадоха за пореден път онази специална Netpeak Friends Day атмосфера – където освен нови знания, всеки си тръгва и с нови контакти, идеи за внедряване, партньорства, вдъхновение. И с усмивка.

Финални мисли

Netpeak Friends Day: Microsoft Edition ft. Full AdVantage ни доказа, че Microsoft Advertising вече не е „екзотика“, а реална възможност за растеж, която бизнесите често подценяват, но може да доведе до отлични резултати в една конкурентна среда.

Както Apollo 11 някога е бил символ на „невъзможното, което стана възможно“, така и Microsoft Ads днес може да бъде вашият следващ скок в дигиталния маркетинг и да изведе бизнеса ви на ново, неподозирано равнище.