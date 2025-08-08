Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите и комуникацията си за еврото

Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите, имейла и цялата комуникация за еврото

Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите, имейла и цялата комуникация за еврото

Какво свързва еднa количка за кафе, геймификация със стикери и въпроса „Подготвен ли си за еврото?“ Отговорът е ясен: Netpeak Friends Day – специалното издание, посветено на предстоящия преход към еврото и отражението му върху дигиталния маркетинг в България.

На 31 юли 2025 г. в Planet Schwarz Tech Theater събрахме над 100 партньори на Netpeak на живо, а 300+ регистрирани участници се включиха онлайн чрез livestream в YouTube канала на Netpeak Bulgaria.

Поводът? Най-наболелият въпрос през тази година: как ще се променят рекламите, правната рамка, CRM стратегиите, SEO процесите и като цяло онлайн магазините с въвеждането на еврото. Събитието не беше просто информативно – това беше преживяване, което ще помним дълго.

☕️ Кафе паузите, които се превърнаха в networking моменти

Трите кафе паузи не бяха просто „почивка“. Те прераснаха в истинска сцена за:

разговори по реални казуси между специалисти и клиенти.

нетуъркинг на колела – буквално: благодарение на специалната кафе количка, брандирана в евро стил, с брандирани чаши, баджове и тениски.

снимки и сторита на фона на тематичните екрани – защото, нека си го кажем, това събитие беше Insta-worthy.

Програмата беше стегната, експертна и полезна

След традиционното welcome coffee, запознанства и обмен на идеи, официално дадохме старт на събитието с вдъхновяващата откриваща реч от Геннадий Воробьов, CEO & Co-founder на Netpeak Bulgaria.

Понякога най-важните въпроси не започват с числа, а с хора. Именно така Геннадий Воробьов откри своята презентация на Netpeak Friends Day: Euro‑Ready Edition. Не с правна рамка или технически чеклист, а със социология – лична, жива, с примери от негова лична интеракция с неговата 13 годишна дъщеря: "Против съм", "Никогаааа", "Пак съм против".

Въпросът, който Геннадий реално постави пред залата, беше много по-дълбок от просто „Готови ли сте за еврото?“ — той звучеше по-скоро така: „Как се справяме с такава масирана промяна, когато хората около нас все още не са готови я приемат?“

В духа на действието и иновацията, Геннадий завърши с кратък, но важен списък от услуги, които в Netpeak развиваме и препоръчва като ключови инструменти в бъдеще:

Радио реклама – възвръща влиянието на локалния маркетинг. Outdoor кампании – класическа, но адаптивна среда за нови формати. Short videos production – кратките видеа са валутата на вниманието и на бъдещето. AI SKUptura – най-новата услуга на Netpeak s AI-генерирани описания за продукти, които спестяват време и ресурси.

Това не беше просто списък. Това беше покана за осъзнаване, че доброто съдържание и навременната адаптация са валидни по всяко време.

Последваха 4 експертни лекции и панелна дискусия, които преминаха като по часовник:

„Евро в рекламата. Как да не се побъркаме в следващите 17 месеца и 4 дни“ - Добромир Генов, PPC Team Lead, Netpeak Bulgaria

„Преход към еврото: Правният минимум, който всеки онлайн търговец трябва да знае“ - Димо Господинов, адвокат, GGLaw

„Тихата сила на CRM: валутни промени и дигитално доверие“ - Борислава Панчева, Head of CRM marketing, Netpeak Bulgaria

„Подготовка на сайта за преминаване към еврото“ - Антонина Кириякова, SEO Specialist, Netpeak Bulgaria

Всички лектори се включиха в панелна дискусия, където отговориха на реални въпроси от публиката и онлайн участниците – от "Какво ще стане с XML фийдовете?" до "Трябва ли да променим структурата на цените в CRM?".

💶 Какво научихме: най-важното от лекциите на Euro‑Ready Edition

В свят, в който дигиталният маркетинг се движи със скоростта на светлината, а еврото чука на вратата на българската икономика, преминаването към новата валута не е просто техническа стъпка. То е комуникационен, технологичен и юридически тест. На сцената на Netpeak Friends Day: Euro‑Ready Edition се качиха четирима експерти, които преведоха присъстващите и онлайн публиката през ключовите теми – от правото и рекламата до CRM автоматизациите и SEO-то. Ето какво запомнихме:

1. Евро в рекламата – как да не се побъркаме в следващите 17 месеца и 4 дни (Добромир Генов, PPC Team Lead, Netpeak)

С точност до ден – 17 месеца и 4 дни. Толкова остава (считано от 31-ви юли 2025г) до момента, в който левът ще отстъпи на еврото. Но докато държавата още подготвя нормативната рамка, рекламодателите трябва да действат вчера.

Представете си следната сцена: месец е януари 2026 година, потребител влиза в любимия си онлайн магазин, избира продукт и... цената е само в евро. Не лева, не комбинирано. Само евро.

Звучи като далечно бъдеще? Не съвсем. Това бъдеще е точно след 17 месеца. И ако сте собственик на бизнес или маркетолог, който управлява реклами в Google, Meta, TikTok или друг канал, сега е моментът да започнете подготовката.

Добромир напомни ясно: не очаквайте автоматично спасение от платформите – Meta, Google и останалите няма да ви опростят фийдовете, рекламните текстове и валутните настройки. Това е ваша работа.

Какво да направим:

Фийд мениджмънт : Подгответе дублирани фийдове в евро и лева, тествайте как се визуализират.

Рекламни съобщения : Забравете драматични фрази като „последен шанс в лева“ – има риск от санкции.

Тестове още от сега : Варирайте текстове и настройки по кампании с двоен етикетинг.

Обучете екипа – платформите ще закъснеят, но вие не можете да си го позволите.

Евро в рекламата: защо е важно?

Преминаването към еврото в България на 1 януари 2026 г. е не просто икономическо събитие – това е мащабна дигитална промяна, която ще засегне:

Целия онлайн търговски сектор

Рекламните акаунти

Продуктовите фийдове

Аналитичните системи и KPI отчети

В рамките на събитието Netpeak Friends Day: Euro‑Ready Edition, нашият колега и PPC Team Lead – Добромир Генов, изнесе практична лекция с конкретни срокове, действия и добри практики, които маркетолозите не могат да си позволят да пренебрегнат.

Кога започва всичко?

Ето ключовите дати, които трябва да бъдат вписани във всеки маркетингов календар:

8 октомври 2025 г. : започва задължителното двойно обозначаване на цените – в лева и евро. Това включва всички рекламни формати : текстове, банери, видеа, фийдове и дори voiceover-и.

1 януари 2026 г. : еврото става официална валута в България. Започва месец на двойно обращение (може да се плаща и в лева, и в евро).

1 февруари 2026 г.: българският лев остава в историята. Всички разплащания – само в евро.

А какво ще стане с рекламните акаунти?

Тук идва моментът, в който много маркетолози ще се сблъскат с трудни решения.

А основният проблем е, че новата валута изисква изгубване на натрупаните исторически данни.

След като започнете да работите с нова валута (EUR) в Google Ads, вашите machine learning алгоритми започват от нулата. Няма наследяване на данни, няма историческо поведение на потребителите. Това означава едно – ново обучение, нови тестове, нови бюджети.

✅ Решението:

Създайте нови акаунти в Google Ads в евро преди 2026 г.

Изберете внимателно периода на миграция – в low season (по-малък трафик и риск) или в high season (по-бързо събиране на данни)

Не забравяйте: ще трябва повторна верификация на акаунтите

Как да покажем цени в две валути?

Тук нещата стават технически, но изключително важни – особено за екипите, които работят с фийдове.

В Google Ads:

Продуктовите фийдове не поддържат две валути по подразбиране

Възможности през бизнесите са следните: Използване на formatted price (текстово поле с „9,90 лв / 5,06 €“) Вписване на двойна цена в заглавие на продукта Или – временно без показване на цена



В Meta Ads:

Там акаунтите са доста по-гъвкави – в продуктовите фийдове могат да се добавят custom labels с цена в лева и евро

Може да се избере дали основната валута да е BGN или EUR

Аналитика и отчети – какво да не забравяме?

До края на януари 2026:



Актуализирайте кодове в сайта – параметрите value, currency, price в GA4 и GTM

Променете валутата в Google Analytics 4 и всички KPI отчети

Универсални добри практики

Добромир подчерта няколко важни детайла за форматирането на цените, които често се пропускат:

✅ Препоръчително изписване:

Покажете първо цената в евро

Използвайте запетая за десетичен знак

Поставете валутния знак след числото Пример: 15,43 € / 30,19 лв

❌ Непрепоръчително:

лв 30,19 / €15,43

15,43euro / 30,19BGN

В заключение: не чакайте последния момент

Преминаването към еврото не е просто административна промяна – то засяга всяка рекламна платформа, фийд и репорт, които създавате. Времето да започнете е сега – защото добрата подготовка ще ви спести главоболия, загуба на данни и разходи през 2026 година.

2. Тихата сила на CRM при валутна криза (Борислава Панчева, Head of CRM Marketing, Netpeak)

Докато всички говорят за фийдове, бюджетиране и рекламни акаунти, един тих, но критично важен елемент често остава на заден план: CRM комуникацията. И както ни показа Борислава Панчева-Събева в своята презентация, именно тук се изгражда доверието – или се губи.

Валутата се сменя, но доверието трябва да остане

Комуникацията с клиентите във време на финансова промяна не е просто въпрос на „показваме цената и готово“. Това е деликатен преход, в който всяко съобщение, всеки шаблон, всеки елемент от автоматизацията трябва да предаде:

Честност

Прозрачност

Последователност

Или с други думи – увереност в една несигурна среда.

Прозрачното и съгласувано CRM съдържание през този период е ключово.

⚙️ Техническа интеграция: всичко започва от данните ➕ XML фийдове с евро

За да покажем правилно двете валути в CRM комуникацията, трябва да започнем с фундамента:

Добавяме нови тагове в XML: <initial_euro_price> и <euro_price_with_vat>

Изчисленията се правят автоматично по фиксирания курс (1 € = 1.95583 лв)

Таговете за BGN не се заменят, а се допълват

DOM интеграция

За сайтове с динамично съдържание (SPA, JS-базирани) – показването на двете валути става чрез HTML блокове със специални класове, напр. .price-second. Това осигурява визуална яснота без да натоварва техническия бекенд.

✉️ Имейли с доверие: как да комуникираме валутата в имейл маркетинга?

Ето какво работи добре:

✅ Двоен ред с цена – лв. първо, след това евро.

✅ Ясна визуализация – шрифт, цвят, разположение.

✅ Tooltip или икона: „Изчислено по курс 1 € = 1.95583 лв“.

✅ Съгласуваност във всички канали – уебсайт, имейл, SMS.

И какво няма да работи добре:

❌ Само евро цена, без пояснение.

❌ Технически жаргон вместо потребителски език.

❌ Несъответствия между каналите (BGN в имейла, EUR на сайта).

Прозрачността не е просто добър стил – тя влияе на CTR, bounce rate и цялостната удовлетвореност.

Динамични шаблони и автоматизации

Най-успешните CRM системи работят с динамични блокове и conditional logic, за да показват:

Валутата спрямо контекста

Промоции с разбивка в BGN и EUR

Personalized flows като: abandoned cart, browse recovery, price drop и др.

Примерен скрипт с webhook може да изчисли цената в евро и да я подаде директно към CRM системата – всичко автоматично, без ръчни грешки.

Метрики и KPI: как да измерим ефекта от промяната?

Борислава даде следните примери:

Средна стойност на поръчка (AOV): потребител може да възприеме 120 лв като „по-евтино“ от 61.33 €. Това е психологически момент, който влияе на поведението – не на реалната стойност.

Динамично сравнение на BGN и EUR приходи

Сегментация в GA4 : Потребители, виждали съдържание в BGN Потребители, виждали съдържание в EUR

Looker Studio / GSheets табла с паралелни анализи

⚠️ Какво НЕ трябва да правим?

Само евро без обяснение: потребителят усеща несигурност и мисли, че цената е вдигната. Смесени канали: ако имейлът показва само лева, а сайтът – и двете валути, се губи последователността и доверие пада. Твърде технически език: обяснявайте като на хора, не на скриптове.

В заключение: ролята на CRM е по-важна от всякога

Преминаването към еврото няма да бъде само технически преход. Това ще е тест за доверието, което брандовете имат в очите на клиентите си.Ние, CRM екипите, сме тези, които ще поведат потребителя по спокоен, прозрачен и логичен път към тази промяна.

И както каза Борислава в заключение:

"CRM комуникацията съхранява стойността, дори когато валутата се променя."

Нейната формула: Уверен тон + навременна комуникация = дигитално доверие.

3. ⚖️ Еврото и законът – какво трябва да знаете (Димо Господинов, адвокат и управляващ съдружник, GGLaw)

Когато говорим за въвеждането на еврото в България, повечето маркетолози и търговци мислят първо за фийдове, бюджети и акаунти. Малцина обаче си дават сметка, че зад всичко това стои строго регулирана правна рамка, която не просто „препоръчва“, а задължава как да комуникираме цените, как да структурираме сайтовете си и какво нямаме право да правим.

В презентацията си „Преход към еврото: Правният минимум, който всеки онлайн търговец трябва да знае“, адвокат Димо Господинов хвърли светлина върху именно тази страна на промяната — онази, която не може да бъде игнорирана без последици.

„Няма място за интерпретации – има закон“, подчерта Димо Господинов още в първите минути. Презентацията му беше като чеклист за онлайн търговците, но с нужната доза предупреждение.

Законът за еврото — повече от техническа подробност

България вече има приет закон — ЗВЕРБ (Закон за въвеждане на еврото), който стъпка по стъпка описва:

Как и кога се въвежда еврото

Как се изписват цените

Какви са правилата за търговците

Кой контролира и какви са глобите при неспазване

Този закон е в сила още от 2024 г., а през 2025 г. влиза в своята най-видима фаза: задължително двойно обозначаване на цените – в лева и евро.

Онлайн магазините – под лупа

Онлайн търговията е една от най-пряко засегнатите сфери. И не, не става дума само за фийдове и фискални бонове. Законът определя точно:

Как трябва да се показват цените на сайта

Какви са изискванията към шрифта, цвета и размера

Как се изписват цените при намаления

Какво е допустимо в аудиовизуални реклами

Какво означава „обективно основание“ при повишаване на цените

✍️ Форматирането на цените – не е по избор

Според закона, когато изписваме цена в BGN и EUR, двете стойности трябва да са напълно равнопоставени:

✅ Един и същ размер, цвят и вид на шрифта✅ Валутните символи трябва да са с големина, равна на цифрите ✅ Изписването да е ясно, четливо и недвусмислено ✅ Цените да са в непосредствена близост една до друга

⚠️ Това не е просто „добра практика“ – това е законова норма, а нарушението ѝ се наказва.

Ако нарушите тези правила, глобите не са символични:

До 14 000 лв. за юридически лица (повторно нарушение)

До 20 000 лв. при забранено увеличение на цените

Или процент от годишния оборот (до 1%), ако е по-сериозно

Фискални бонове и плащания

От 1 юни 2025, всички плащания, за които се издава фискален бон, трябва да се отчитат в евро. В периода на двойно обозначаване, на бона трябва да фигурират и двете валути, както и официалният курс.

Кой ще следи за нарушения?

Контролът се осъществява от:

КЗП – изписване на цени и забрана за неоснователно повишение

КФН – надзор върху реклами и финансови практики

БНБ – разпространение и обмен на банкноти

НАП – фискални документи и отчитане

И, да – всеки потребител може да подаде сигнал, ако забележи нарушение.

В заключение: законът не прощава, но и не плаши

Преминаването към еврото няма да бъде само техническо или маркетингово усилие. Това е регулаторен процес, който носи със себе си отговорности, проверки и възможни санкции.

Презентацията на адв. Димо Господинов ни напомня ясно: незнанието на закона не ни освобождава от отговорност. Но подготовката – правната, техническата и комуникационната – ще ни спести не само пари, но и доверие от страна на клиентите.

Поуката?

Преходът не е само счетоводен. Той е юридическа отговорност, репутационен риск и комуникационен тест едновременно.

4. SEO и техническа подготовка на сайта (Антонина Кириякова, SEO Specialist, Netpeak)

Понякога промените в бизнеса идват с гръм и трясък. Друг път – тихо, но с дълбоки последствия. Преминаването към еврото в България през 2026 г. е от втория тип. На пръв поглед изглежда като чисто счетоводен въпрос. Но за нас, маркетолозите и собствениците на бизнес, това е мащабна трансформация, която ще се отрази на всеки дигитален канал, на всеки сайт и на всяка комуникация с клиента.

По време на Netpeak Friends Day: Euro-Ready Edition, SEO специалистът от Netpeak Антонина Кириякова разкри какво реално означава „евро-готовност“ за един уебсайт. И не става дума само за правилно изписване на цените. Става дума за доверие, за потребителско изживяване, за SEO, за анализ на данни, за UX и най-вече – за навременно действие.

Истинският въпрос: готов ли е вашият сайт?

Преходът не е просто да сменим символа „лв.“ с „€“. Подготовката е сериозна – и ако се направи навреме, ще избегнете не само технически сривове, но и загуба на доверие.

Къде трябва да се виждат двете цени?

Навсякъде. И не преувеличаваме:

продуктовите страници и списъци с прдукти,

количката, check-out и поръчки,

банери, pop-up-и, доставка и дори списъка с любими продукти.

Пропускът дори на едно място говори за небрежност. А потребителят днес има нулева толерантност към небрежността.

Дяволът е в техническите детайли

Изчисляването на цените в евро трябва да е автоматично, централизирано и точно до втория знак след десетичната запетая. Фиксираният курс е ясен: 1 EUR = 1.95583 BGN – няма място за интерпретации.

Как се прави това?

Чрез JavaScript или бекенд логика;

Използване на плъгини за WooCommerce (Multi Currency, Dual Currency BGN/EUR и др.);

Централизирана логика, която може да се управлява с една промяна при нужда.

SEO, UX и достъпност – тройната корона на доверието

В ерата на все по-интелигентни търсачки и нарастващи очаквания от потребителя, няма как да пренебрегнем семантичното маркиране на цените и правилното им показване за хора с увреждания.

Антонина даде важни съвети:

Не крийте цените в евро чрез CSS (display: none);

Използвайте aria-label и title за достъпност;

Обновете структурирани данни и DataLayer-и;

Следете отчетността в Google Analytics 4 – настройката на валутата е от ключово значение за правилен анализ след 1 януари 2026.

Потребителят не е счетоводител – той иска яснота

Една от най-важните теми бе информираността на потребителя. Това не е просто дизайн решение – това е част от потребителското изживяване и доверие към марката.

Препоръки:

Добавете пояснение до всяка цена (напр. "Валута: 1 EUR = 1.95583 BGN");

Уточнете условията за плащане и връщане на поръчки в контекста на еврото;

Напишете собствена статия/FAQ за преминаването към еврото – потребителите ви ще го оценят;

На мобилни устройства – показвайте цените една под друга, а не на един ред.

Най-честите грешки, които виждаме (и как да ги избегнем)

⚠️ Примери от практиката:

Цената в евро е с различен шрифт, цвят или е по-малка – създава впечатление за подвеждане;

Липсваща цена в евро в количката или на банер;

Разминавания в стойностите заради грешно закръгляне ;

Изписване само в евро, което към 2025 ще бъде нарушение.

Финален извод: преминаването към еврото е изпитание за дигиталната зрялост на бизнеса

Не е нужно да сте голям търговец или корпоративен гигант, за да усетите последиците от неадекватна подготовка. Всъщност, малките и средни бизнеси ще бъдат най-уязвими.

Антонина Кириякова ни напомни нещо просто, но фундаментално:

Прозрачността създава доверие, а доверието продава.

Колкото по-рано започнете да адаптирате своя сайт, процеси и маркетингови комуникации, толкова по-спокойно ще преминете през прехода – и може би дори ще изпреварите конкуренцията.

Нейната препоръка: направете си SEO чеклист и тествайте на staging – не чакайте да стане „на живо“.

🎲 Геймификация, стикери и... 1 955,83 лв бюджет за YouTube реклама

За първи път добавихме и елемент на изненада – игра със стикери, които можеше да събереш от Project Manager, New Business мениджър или… самият Геннадий Воробьов - Genrih. Всеки, събрал поне два различни стикера, участваше в томболата с награди:

🥇 Голяма награда: 1 955,83 лв (еквивалент на 1 000 €) за YouTube Ads



🥈 Утешителна награда 1: 3 short продуктови видеа от Netpeak



🥉 Утешителна награда 2: 500 лв за AI SKUptura – новата AI услуга на Netpeak за генерирани продуктови описания

Резултатът? Победителите си тръгнаха не само с подаръци, но и с идеи за нови кампании.

На финала

Финалът на програмата събра всички лектори на една сцена – в открита панелна дискусия, посветена на най-горещите въпроси около въвеждането на еврото.



От практически казуси и технически предизвикателства до нюансите в комуникацията с клиенти – дискусията беше истинска мозъчна атака, с много реални сценарии и конкретни съвети. И, разбира се, с въпроси от нашата публика. Модератор на панелната дискусия беше Георги Кандев, Head of Marketing, Sales & Partnerships в Netpeak.

Какво следва от Netpeak?

В края на събитието обявихме и следващото издание: ➡️ Netpeak Friends Day през cептември 2025. Отново само с покана за партньорите на Netpeak.

Ако сте били част от юлското ни издание – вече знаете, че си струва. Ако не сте били – време е да влезете в кръга на поканените.

Следете ни, за да не пропуснете новините за следващното ни издание!