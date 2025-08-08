Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите и комуникацията си за еврото

Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите, имейла и цялата комуникация за еврото
Какво свързва еднa количка за кафе, геймификация със стикери и въпроса „Подготвен ли си за еврото?“ Отговорът е ясен: Netpeak Friends Day – специалното издание, посветено на предстоящия преход към еврото и отражението му върху дигиталния маркетинг в България.
На 31 юли 2025 г. в Planet Schwarz Tech Theater събрахме над 100 партньори на Netpeak на живо, а 300+ регистрирани участници се включиха онлайн чрез livestream в YouTube канала на Netpeak Bulgaria.
Поводът? Най-наболелият въпрос през тази година: как ще се променят рекламите, правната рамка, CRM стратегиите, SEO процесите и като цяло онлайн магазините с въвеждането на еврото. Събитието не беше просто информативно – това беше преживяване, което ще помним дълго.
☕️ Кафе паузите, които се превърнаха в networking моменти
Трите кафе паузи не бяха просто „почивка“. Те прераснаха в истинска сцена за:
-
разговори по реални казуси между специалисти и клиенти.
-
нетуъркинг на колела – буквално: благодарение на специалната кафе количка, брандирана в евро стил, с брандирани чаши, баджове и тениски.
-
снимки и сторита на фона на тематичните екрани – защото, нека си го кажем, това събитие беше Insta-worthy.
Програмата беше стегната, експертна и полезна
След традиционното welcome coffee, запознанства и обмен на идеи, официално дадохме старт на събитието с вдъхновяващата откриваща реч от Геннадий Воробьов, CEO & Co-founder на Netpeak Bulgaria.
Понякога най-важните въпроси не започват с числа, а с хора. Именно така Геннадий Воробьов откри своята презентация на Netpeak Friends Day: Euro‑Ready Edition. Не с правна рамка или технически чеклист, а със социология – лична, жива, с примери от негова лична интеракция с неговата 13 годишна дъщеря: "Против съм", "Никогаааа", "Пак съм против".
Въпросът, който Геннадий реално постави пред залата, беше много по-дълбок от просто „Готови ли сте за еврото?“ — той звучеше по-скоро така: „Как се справяме с такава масирана промяна, когато хората около нас все още не са готови я приемат?“
В духа на действието и иновацията, Геннадий завърши с кратък, но важен списък от услуги, които в Netpeak развиваме и препоръчва като ключови инструменти в бъдеще:
-
Радио реклама – възвръща влиянието на локалния маркетинг.
-
Outdoor кампании – класическа, но адаптивна среда за нови формати.
-
Short videos production – кратките видеа са валутата на вниманието и на бъдещето.
-
AI SKUptura – най-новата услуга на Netpeak s AI-генерирани описания за продукти, които спестяват време и ресурси.
Това не беше просто списък. Това беше покана за осъзнаване, че доброто съдържание и навременната адаптация са валидни по всяко време.
Последваха 4 експертни лекции и панелна дискусия, които преминаха като по часовник:
-
„Евро в рекламата. Как да не се побъркаме в следващите 17 месеца и 4 дни“ - Добромир Генов, PPC Team Lead, Netpeak Bulgaria
-
„Преход към еврото: Правният минимум, който всеки онлайн търговец трябва да знае“ - Димо Господинов, адвокат, GGLaw
-
„Тихата сила на CRM: валутни промени и дигитално доверие“ - Борислава Панчева, Head of CRM marketing, Netpeak Bulgaria
-
„Подготовка на сайта за преминаване към еврото“ - Антонина Кириякова, SEO Specialist, Netpeak Bulgaria
Всички лектори се включиха в панелна дискусия, където отговориха на реални въпроси от публиката и онлайн участниците – от "Какво ще стане с XML фийдовете?" до "Трябва ли да променим структурата на цените в CRM?".
💶 Какво научихме: най-важното от лекциите на Euro‑Ready Edition
В свят, в който дигиталният маркетинг се движи със скоростта на светлината, а еврото чука на вратата на българската икономика, преминаването към новата валута не е просто техническа стъпка. То е комуникационен, технологичен и юридически тест. На сцената на Netpeak Friends Day: Euro‑Ready Edition се качиха четирима експерти, които преведоха присъстващите и онлайн публиката през ключовите теми – от правото и рекламата до CRM автоматизациите и SEO-то. Ето какво запомнихме:
1. Евро в рекламата – как да не се побъркаме в следващите 17 месеца и 4 дни (Добромир Генов, PPC Team Lead, Netpeak)
С точност до ден – 17 месеца и 4 дни. Толкова остава (считано от 31-ви юли 2025г) до момента, в който левът ще отстъпи на еврото. Но докато държавата още подготвя нормативната рамка, рекламодателите трябва да действат вчера.
Представете си следната сцена: месец е януари 2026 година, потребител влиза в любимия си онлайн магазин, избира продукт и... цената е само в евро. Не лева, не комбинирано. Само евро.
Звучи като далечно бъдеще? Не съвсем. Това бъдеще е точно след 17 месеца. И ако сте собственик на бизнес или маркетолог, който управлява реклами в Google, Meta, TikTok или друг канал, сега е моментът да започнете подготовката.
Добромир напомни ясно: не очаквайте автоматично спасение от платформите – Meta, Google и останалите няма да ви опростят фийдовете, рекламните текстове и валутните настройки. Това е ваша работа.
Какво да направим:
-
Фийд мениджмънт: Подгответе дублирани фийдове в евро и лева, тествайте как се визуализират.
-
Рекламни съобщения: Забравете драматични фрази като „последен шанс в лева“ – има риск от санкции.
-
Тестове още от сега: Варирайте текстове и настройки по кампании с двоен етикетинг.
-
Обучете екипа – платформите ще закъснеят, но вие не можете да си го позволите.
Евро в рекламата: защо е важно?
Преминаването към еврото в България на 1 януари 2026 г. е не просто икономическо събитие – това е мащабна дигитална промяна, която ще засегне:
-
Целия онлайн търговски сектор
-
Рекламните акаунти
-
Продуктовите фийдове
-
Аналитичните системи и KPI отчети
В рамките на събитието Netpeak Friends Day: Euro‑Ready Edition, нашият колега и PPC Team Lead – Добромир Генов, изнесе практична лекция с конкретни срокове, действия и добри практики, които маркетолозите не могат да си позволят да пренебрегнат.
Кога започва всичко?
Ето ключовите дати, които трябва да бъдат вписани във всеки маркетингов календар:
-
8 октомври 2025 г.: започва задължителното двойно обозначаване на цените – в лева и евро. Това включва всички рекламни формати: текстове, банери, видеа, фийдове и дори voiceover-и.
-
1 януари 2026 г.: еврото става официална валута в България. Започва месец на двойно обращение (може да се плаща и в лева, и в евро).
-
1 февруари 2026 г.: българският лев остава в историята. Всички разплащания – само в евро.
А какво ще стане с рекламните акаунти?
Тук идва моментът, в който много маркетолози ще се сблъскат с трудни решения.
А основният проблем е, че новата валута изисква изгубване на натрупаните исторически данни.
След като започнете да работите с нова валута (EUR) в Google Ads, вашите machine learning алгоритми започват от нулата. Няма наследяване на данни, няма историческо поведение на потребителите. Това означава едно – ново обучение, нови тестове, нови бюджети.
✅ Решението:
-
Създайте нови акаунти в Google Ads в евро преди 2026 г.
-
Изберете внимателно периода на миграция – в low season (по-малък трафик и риск) или в high season (по-бързо събиране на данни)
-
Не забравяйте: ще трябва повторна верификация на акаунтите
Как да покажем цени в две валути?
Тук нещата стават технически, но изключително важни – особено за екипите, които работят с фийдове.
В Google Ads:
-
Продуктовите фийдове не поддържат две валути по подразбиране
-
Възможности през бизнесите са следните:
-
Използване на formatted price (текстово поле с „9,90 лв / 5,06 €“)
-
Вписване на двойна цена в заглавие на продукта
-
Или – временно без показване на цена
-
В Meta Ads:
-
Там акаунтите са доста по-гъвкави – в продуктовите фийдове могат да се добавят custom labels с цена в лева и евро
-
Може да се избере дали основната валута да е BGN или EUR
Аналитика и отчети – какво да не забравяме?
До края на януари 2026:
-
Актуализирайте кодове в сайта – параметрите value, currency, price в GA4 и GTM
-
Променете валутата в Google Analytics 4 и всички KPI отчети
Универсални добри практики
Добромир подчерта няколко важни детайла за форматирането на цените, които често се пропускат:
✅ Препоръчително изписване:
-
Покажете първо цената в евро
-
Използвайте запетая за десетичен знак
-
Поставете валутния знак след числото Пример: 15,43 € / 30,19 лв
❌ Непрепоръчително:
-
лв 30,19 / €15,43
-
15,43euro / 30,19BGN
В заключение: не чакайте последния момент
Преминаването към еврото не е просто административна промяна – то засяга всяка рекламна платформа, фийд и репорт, които създавате. Времето да започнете е сега – защото добрата подготовка ще ви спести главоболия, загуба на данни и разходи през 2026 година.
2. Тихата сила на CRM при валутна криза (Борислава Панчева, Head of CRM Marketing, Netpeak)
Докато всички говорят за фийдове, бюджетиране и рекламни акаунти, един тих, но критично важен елемент често остава на заден план: CRM комуникацията. И както ни показа Борислава Панчева-Събева в своята презентация, именно тук се изгражда доверието – или се губи.
Валутата се сменя, но доверието трябва да остане
Комуникацията с клиентите във време на финансова промяна не е просто въпрос на „показваме цената и готово“. Това е деликатен преход, в който всяко съобщение, всеки шаблон, всеки елемент от автоматизацията трябва да предаде:
-
Честност
-
Прозрачност
-
Последователност
Или с други думи – увереност в една несигурна среда.
Прозрачното и съгласувано CRM съдържание през този период е ключово.
⚙️ Техническа интеграция: всичко започва от данните ➕ XML фийдове с евро
За да покажем правилно двете валути в CRM комуникацията, трябва да започнем с фундамента:
-
Добавяме нови тагове в XML: <initial_euro_price> и <euro_price_with_vat>
-
Изчисленията се правят автоматично по фиксирания курс (1 € = 1.95583 лв)
-
Таговете за BGN не се заменят, а се допълват
DOM интеграция
За сайтове с динамично съдържание (SPA, JS-базирани) – показването на двете валути става чрез HTML блокове със специални класове, напр. .price-second. Това осигурява визуална яснота без да натоварва техническия бекенд.
✉️ Имейли с доверие: как да комуникираме валутата в имейл маркетинга?
Ето какво работи добре:
✅ Двоен ред с цена – лв. първо, след това евро.
✅ Ясна визуализация – шрифт, цвят, разположение.
✅ Tooltip или икона: „Изчислено по курс 1 € = 1.95583 лв“.
✅ Съгласуваност във всички канали – уебсайт, имейл, SMS.
И какво няма да работи добре:
❌ Само евро цена, без пояснение.
❌ Технически жаргон вместо потребителски език.
❌ Несъответствия между каналите (BGN в имейла, EUR на сайта).
Прозрачността не е просто добър стил – тя влияе на CTR, bounce rate и цялостната удовлетвореност.
Динамични шаблони и автоматизации
Най-успешните CRM системи работят с динамични блокове и conditional logic, за да показват:
-
Валутата спрямо контекста
-
Промоции с разбивка в BGN и EUR
-
Personalized flows като: abandoned cart, browse recovery, price drop и др.
Примерен скрипт с webhook може да изчисли цената в евро и да я подаде директно към CRM системата – всичко автоматично, без ръчни грешки.
Метрики и KPI: как да измерим ефекта от промяната?
Борислава даде следните примери:
-
Средна стойност на поръчка (AOV): потребител може да възприеме 120 лв като „по-евтино“ от 61.33 €. Това е психологически момент, който влияе на поведението – не на реалната стойност.
-
Динамично сравнение на BGN и EUR приходи
-
Сегментация в GA4:
-
Потребители, виждали съдържание в BGN
-
Потребители, виждали съдържание в EUR
-
-
Looker Studio / GSheets табла с паралелни анализи
⚠️ Какво НЕ трябва да правим?
-
Само евро без обяснение: потребителят усеща несигурност и мисли, че цената е вдигната.
-
Смесени канали: ако имейлът показва само лева, а сайтът – и двете валути, се губи последователността и доверие пада.
-
Твърде технически език: обяснявайте като на хора, не на скриптове.
В заключение: ролята на CRM е по-важна от всякога
Преминаването към еврото няма да бъде само технически преход. Това ще е тест за доверието, което брандовете имат в очите на клиентите си.Ние, CRM екипите, сме тези, които ще поведат потребителя по спокоен, прозрачен и логичен път към тази промяна.
И както каза Борислава в заключение:
"CRM комуникацията съхранява стойността, дори когато валутата се променя."
Нейната формула: Уверен тон + навременна комуникация = дигитално доверие.
3. ⚖️ Еврото и законът – какво трябва да знаете (Димо Господинов, адвокат и управляващ съдружник, GGLaw)
Когато говорим за въвеждането на еврото в България, повечето маркетолози и търговци мислят първо за фийдове, бюджети и акаунти. Малцина обаче си дават сметка, че зад всичко това стои строго регулирана правна рамка, която не просто „препоръчва“, а задължава как да комуникираме цените, как да структурираме сайтовете си и какво нямаме право да правим.
В презентацията си „Преход към еврото: Правният минимум, който всеки онлайн търговец трябва да знае“, адвокат Димо Господинов хвърли светлина върху именно тази страна на промяната — онази, която не може да бъде игнорирана без последици.
„Няма място за интерпретации – има закон“, подчерта Димо Господинов още в първите минути. Презентацията му беше като чеклист за онлайн търговците, но с нужната доза предупреждение.
Законът за еврото — повече от техническа подробност
България вече има приет закон — ЗВЕРБ (Закон за въвеждане на еврото), който стъпка по стъпка описва:
-
Как и кога се въвежда еврото
-
Как се изписват цените
-
Какви са правилата за търговците
-
Кой контролира и какви са глобите при неспазване
Този закон е в сила още от 2024 г., а през 2025 г. влиза в своята най-видима фаза: задължително двойно обозначаване на цените – в лева и евро.
Онлайн магазините – под лупа
Онлайн търговията е една от най-пряко засегнатите сфери. И не, не става дума само за фийдове и фискални бонове. Законът определя точно:
-
Как трябва да се показват цените на сайта
-
Какви са изискванията към шрифта, цвета и размера
-
Как се изписват цените при намаления
-
Какво е допустимо в аудиовизуални реклами
-
Какво означава „обективно основание“ при повишаване на цените
✍️ Форматирането на цените – не е по избор
Според закона, когато изписваме цена в BGN и EUR, двете стойности трябва да са напълно равнопоставени:
✅ Един и същ размер, цвят и вид на шрифта✅ Валутните символи трябва да са с големина, равна на цифрите ✅ Изписването да е ясно, четливо и недвусмислено ✅ Цените да са в непосредствена близост една до друга
⚠️ Това не е просто „добра практика“ – това е законова норма, а нарушението ѝ се наказва.
Ако нарушите тези правила, глобите не са символични:
-
До 14 000 лв. за юридически лица (повторно нарушение)
-
До 20 000 лв. при забранено увеличение на цените
-
Или процент от годишния оборот (до 1%), ако е по-сериозно
Фискални бонове и плащания
От 1 юни 2025, всички плащания, за които се издава фискален бон, трябва да се отчитат в евро. В периода на двойно обозначаване, на бона трябва да фигурират и двете валути, както и официалният курс.
Кой ще следи за нарушения?
Контролът се осъществява от:
-
КЗП – изписване на цени и забрана за неоснователно повишение
-
КФН – надзор върху реклами и финансови практики
-
БНБ – разпространение и обмен на банкноти
-
НАП – фискални документи и отчитане
И, да – всеки потребител може да подаде сигнал, ако забележи нарушение.
В заключение: законът не прощава, но и не плаши
Преминаването към еврото няма да бъде само техническо или маркетингово усилие. Това е регулаторен процес, който носи със себе си отговорности, проверки и възможни санкции.
Презентацията на адв. Димо Господинов ни напомня ясно: незнанието на закона не ни освобождава от отговорност. Но подготовката – правната, техническата и комуникационната – ще ни спести не само пари, но и доверие от страна на клиентите.
Поуката?
Преходът не е само счетоводен. Той е юридическа отговорност, репутационен риск и комуникационен тест едновременно.
4. SEO и техническа подготовка на сайта (Антонина Кириякова, SEO Specialist, Netpeak)
Понякога промените в бизнеса идват с гръм и трясък. Друг път – тихо, но с дълбоки последствия. Преминаването към еврото в България през 2026 г. е от втория тип. На пръв поглед изглежда като чисто счетоводен въпрос. Но за нас, маркетолозите и собствениците на бизнес, това е мащабна трансформация, която ще се отрази на всеки дигитален канал, на всеки сайт и на всяка комуникация с клиента.
По време на Netpeak Friends Day: Euro-Ready Edition, SEO специалистът от Netpeak Антонина Кириякова разкри какво реално означава „евро-готовност“ за един уебсайт. И не става дума само за правилно изписване на цените. Става дума за доверие, за потребителско изживяване, за SEO, за анализ на данни, за UX и най-вече – за навременно действие.
Истинският въпрос: готов ли е вашият сайт?
Преходът не е просто да сменим символа „лв.“ с „€“. Подготовката е сериозна – и ако се направи навреме, ще избегнете не само технически сривове, но и загуба на доверие.
Къде трябва да се виждат двете цени?
Навсякъде. И не преувеличаваме:
-
продуктовите страници и списъци с прдукти,
-
количката, check-out и поръчки,
-
банери, pop-up-и, доставка и дори списъка с любими продукти.
Пропускът дори на едно място говори за небрежност. А потребителят днес има нулева толерантност към небрежността.
Дяволът е в техническите детайли
Изчисляването на цените в евро трябва да е автоматично, централизирано и точно до втория знак след десетичната запетая. Фиксираният курс е ясен: 1 EUR = 1.95583 BGN – няма място за интерпретации.
Как се прави това?
-
Чрез JavaScript или бекенд логика;
-
Използване на плъгини за WooCommerce (Multi Currency, Dual Currency BGN/EUR и др.);
-
Централизирана логика, която може да се управлява с една промяна при нужда.
SEO, UX и достъпност – тройната корона на доверието
В ерата на все по-интелигентни търсачки и нарастващи очаквания от потребителя, няма как да пренебрегнем семантичното маркиране на цените и правилното им показване за хора с увреждания.
Антонина даде важни съвети:
-
Не крийте цените в евро чрез CSS (display: none);
-
Използвайте aria-label и title за достъпност;
-
Обновете структурирани данни и DataLayer-и;
-
Следете отчетността в Google Analytics 4 – настройката на валутата е от ключово значение за правилен анализ след 1 януари 2026.
Потребителят не е счетоводител – той иска яснота
Една от най-важните теми бе информираността на потребителя. Това не е просто дизайн решение – това е част от потребителското изживяване и доверие към марката.
Препоръки:
-
Добавете пояснение до всяка цена (напр. "Валута: 1 EUR = 1.95583 BGN");
-
Уточнете условията за плащане и връщане на поръчки в контекста на еврото;
-
Напишете собствена статия/FAQ за преминаването към еврото – потребителите ви ще го оценят;
-
На мобилни устройства – показвайте цените една под друга, а не на един ред.
Най-честите грешки, които виждаме (и как да ги избегнем)
⚠️ Примери от практиката:
-
Цената в евро е с различен шрифт, цвят или е по-малка – създава впечатление за подвеждане;
-
Липсваща цена в евро в количката или на банер;
-
Разминавания в стойностите заради грешно закръгляне;
-
Изписване само в евро, което към 2025 ще бъде нарушение.
Финален извод: преминаването към еврото е изпитание за дигиталната зрялост на бизнеса
Не е нужно да сте голям търговец или корпоративен гигант, за да усетите последиците от неадекватна подготовка. Всъщност, малките и средни бизнеси ще бъдат най-уязвими.
Антонина Кириякова ни напомни нещо просто, но фундаментално:
Прозрачността създава доверие, а доверието продава.
Колкото по-рано започнете да адаптирате своя сайт, процеси и маркетингови комуникации, толкова по-спокойно ще преминете през прехода – и може би дори ще изпреварите конкуренцията.
Нейната препоръка: направете си SEO чеклист и тествайте на staging – не чакайте да стане „на живо“.
🎲 Геймификация, стикери и... 1 955,83 лв бюджет за YouTube реклама
За първи път добавихме и елемент на изненада – игра със стикери, които можеше да събереш от Project Manager, New Business мениджър или… самият Геннадий Воробьов - Genrih. Всеки, събрал поне два различни стикера, участваше в томболата с награди:
🥇 Голяма награда: 1 955,83 лв (еквивалент на 1 000 €) за YouTube Ads
🥈 Утешителна награда 1: 3 short продуктови видеа от Netpeak
🥉 Утешителна награда 2: 500 лв за AI SKUptura – новата AI услуга на Netpeak за генерирани продуктови описания
Резултатът? Победителите си тръгнаха не само с подаръци, но и с идеи за нови кампании.
На финала
Финалът на програмата събра всички лектори на една сцена – в открита панелна дискусия, посветена на най-горещите въпроси около въвеждането на еврото.
От практически казуси и технически предизвикателства до нюансите в комуникацията с клиенти – дискусията беше истинска мозъчна атака, с много реални сценарии и конкретни съвети. И, разбира се, с въпроси от нашата публика. Модератор на панелната дискусия беше Георги Кандев, Head of Marketing, Sales & Partnerships в Netpeak.
Какво следва от Netpeak?
В края на събитието обявихме и следващото издание: ➡️ Netpeak Friends Day през cептември 2025. Отново само с покана за партньорите на Netpeak.
Ако сте били част от юлското ни издание – вече знаете, че си струва. Ако не сте били – време е да влезете в кръга на поканените.
До нови срещи на Netpeak Friends Day!