Ефективни CTA за имейли, които генерират кликове: полезни съвети и страхотни примери

Съдържание

Добре измисленият призив за действие (CTA) насърчава хората да продължат разговора с вашия бранд и да се превърнат от посетители в клиенти. Той стимулира по-бързи решения, изгражда продажбената фуния, позволява на аудиторията да се ангажира с бранда и служи като финален щрих на вашата имейл маркетинг кампания.

Призивът за действие в имейл маркетинга значително повишава ефективността на кампанията. Трудно е да си представим промоционални или транзакционни имейли без бутон – тези елементи са от решаващо значение за привличане на вниманието на клиентите и насърчаването им да купуват, четат или посещават вашия уебсайт.

А ето малко статистически данни, които трябва да вземете предвид: според Wordstream CTA бутона в един имейл може да увеличи кликванията с 371% и продажбите с 1617% в сравнение с имейли без призив за действие.

Добро представяне от страна на малкия бутон в края на имейла, нали?

Много от проведените тестове, свързани с използването на CTA, предполагат, че има 3 елемента, които определят успеха на всеки успешен призив:

послание;

дизайн;

разположение.

Какво е имейл CTA?

CTA за имейл е подкана във вашия имейл, която насърчава получателите да предприемат конкретно действие. Това действие може да бъде всичко - от кликване върху линк, извършване на покупка, абониране за бюлетин, изтегляне на ресурс или всяка друга цел, която искате вашите читатели да изпълнят.

Пример за CTA бутон в имейл

Призивът за действие в имейл маркетинга обикновено се представя като бутон или хипервръзка с ангажиращ, ориентиран към действие текст. Примери могат да бъдат „Пазарувайте сега“, „Научете повече“ или „Изтеглете нашето безплатно ръководство“. Ефективността на вашия CTA може значително да повлияе на успеха на имейл кампаниите, тъй като стимулира ангажираността и помага за постигането на поставените маркетингови цели.

Защо CTA е толкова важен за една маркетингова кампания?

Сега, след като установихме какво е CTA за имейл и как функционира, е важно да разберем защо този елемент е толкова важен за вашите маркетингови кампании. Значението на добре изработения призив се простира отвъд “просто кликове” – това е мостът между вашето съобщение и смисленото действие.

CTA в имейл маркетинга е основата на всяка успешна маркетингова кампания. Той свързва вашето съдържание и желания резултат, насочвайки аудиторията ви към следващата стъпка в пътуването на клиента. Независимо дали стимулира продажбите, насърчава записванията или увеличава ангажираността, добре изработеният CTA гарантира, че вашите маркетингови усилия ще се превърнат в осезаеми резултати.

Без ясен и завладяващ CTA дори най-добре проектираният имейл или реклама може да се провали, тъй като аудиторията ви може да остане несигурна какво да прави по-нататък.

Имейл CTA е това, което превръща интереса в действие, което го прави ВАЖЕН компонент за постигане на вашите маркетингови цели.

Как призивът за действие прави имейла стахотен?

Мястото върху CTA бутона често е ограничено и затова могат да се ползват само кратки фрази. Когато СТА бутонът е в имейл, лимитът се удвоява. Дължината на съобщението обикновено ви позволява да изберете две-три ясни и убедителни думи, за да постигнете желания ефект, така че трябва да направите мъдър избор. Кратко и ясно, посланието на CTA бутона трябва да включва активни думи като купете, вземете, присъединете се, посетете, както и да описва ползите от популяризираното действие. Гаранция, безплатно, резултати, подарък, ново, научете, подобрете и т.н. придават на CTA повече стойност. Получете още съвети, вместо абонирайте се, посочва ползи, а не директни нареждания за действие, но резултатът е толкова ефективен.

Друга ефективна техника за създаване на успешен призив е използването на език, който създава усещане за спешност и предизвиква незабавно действие. Думи като „сега“, „днес“, „последен шанс“, „изтича“, „ограничено време“ и „само“ могат да насърчат кликвания от тези, които не искат да пропуснат.

За да накарате хората да се припознаят с офертата, която CTA популяризира в имейла, включете лични местоимения като I, me или my. Такъв език от първо лице като аз съм или искам безплатна демонстрация прави призива за действие по-близък до клиента и е трудно да се игнорира.

Ето кратък списък с най-добрите CTA за имейл, които можете да обмислите да използвате в своите кампании, а при добро желание може и да ги доразвиете.

CTA за абониране:

вход;

абонирайте се сега;

присъединете се към нас;

присъединете се към екипа;

влез в отбора;

добре дошли на борда;

включвам се;

бройте ме;

готов съм да се абонирам;

jump in;

присъединете се към другите абонати;

бъдете един от нашите 23 451 абонати;

присъедини се към клуба;

присъедини се към движението;

регистрирайте се сега.

CTA за пазаруване:

пазарувай сега;

купете от нашата лятна колекция;

купете от новата колекция;

вземете сега;

пазарувай нашите бестселъри;

разпродажби в магазина;

вземете 50% отстъпка сега;

действайте сега;

спестете днес;

купете сега;

купи днес;

да, искам [продукт];

вземи ми парите;

поръчай сега;

повтори поръчката си;

вземи си отстъпка;

виж тайния промо код;

спести днес;

не се бави, спести сега;

вижте най-добрите сделки;

осребрете ваучера си;

вземи 50% отстъпка сега;

грабнете вашите безплатни продукти сега;

пазарувайте дрехите, които искате;

имайте стила, който искате;

купете си зимен гардероб;

вземете безплатна доставка;

безплатен подарък при покупка.

CTA за намиране на информация:

научете повече;

прочетете в нашия блог;

прочетете нашите статии;

намерете още съвети;

имам нужда от полезни съвети;

имам нужда от съвет;

получете безплатни съвети;

изтеглете електронна книга;

прочетете повече;

любопитни ли сте? прочетете;

изтеглете сега;

продължете да четете;

прочетете цялата история;

чуйте нашата история;

чуйте нашето CEO;

гледайте сега;

разберете как;

вижте какви са ползите за вашия бизнес;

искам да науча повече.

CTA за празниците:

намерете празнични подаръци;

пазарувайте любимите продукти на Дядо Коледа;

пазарувайте за Хелоуин;

добавете празнично настроение;

вземете преди Коледа;

изпрати любов;

изпратете подарък на майка си;

вие го заслужавате;

Честит рожден ден;

да празнуваме;

време е за празнуване;

кликнете, за да започнете празника;

разпространете празничното настроение;

заявете своя промо код за рожден ден;

свежи оферти за рожден ден;

да, искам оферта за рождения си ден.

CTA за промоция на услуги:

запазете следващия си час;

резервирайте по-евтино сега;

активирайте своя безплатен пробен период днес;

започнете своя безплатен пробен период;

действайте преди да е станало твърде късно;

насрочване на консултация;

прати ми уроци;

надградете сега;

искам безплатен ъпгрейд;

вземете своята отстъпка, преди да е изчезнала;

направи ме VIP;

не пропускайте;

налични ограничени количества;

регистрирайте се и спестете;

започнете сега, получете резултати;

запазете своето място;

стани майстор;

направете така, че да се случи;

резервирайте своите билети;

идвам;

ще бъда там;

резервирайте сега на цени за ранно записване;

запиши ме;

запази ми място;

регистрирайте се за нашия уебинар;

започнете своето пътуване.

CTA за събиране на обратна връзка:

попълнете нашето 5-минутно проучване;

сега е ваш ред;

кажете мнението си;

попълнете анкетата;

оставете отзив;

оставете ни своя отзив;

кажете ни своето мнение;

кажете ни какво мислите.

Дизайн

Добрият CTA за имейл трябва да съответства на общия тон на имейла. Това означава, че дизайнът на вашия CTA бутон трябва да допълва копито на имейла и да подсилва неговото послание.

Ярките и блестящи кампании трябва да имат ярки CTA бутони, докато семплите и едноцветни имейли не трябва да създават визуална какофония с искрящи цветове.

Изборът на уникален цвят, който не е бил използван преди във вашите имейли, може да бъде добра идея, стига да поддържа баланс с останалите цветове. Изборът на правилния размер е също толкова важен. За да се уверите, че вашият бутон е с подходящия размер, тествайте имейла си, за да видите как изглежда на десктоп и мобилни устройства. Например в Yespo е необходим само един клик, за да се гарантира, че вашият CTA бутон се показва по желания от вас начин.

Как да визуализирате CTA в имейла в системата на Yespo

Можете да отидете отвъд размера и цвета на бутона и да експериментирате с шрифтове и динамични елементи, например GIF файлове. Ако използвате един стил на текста, както за тялото на имейла, така и за CTA бутоните, това ще спомогне за постигането на една цялостна кампания. Във времена на интензивна конкуренция трябва да използвате всичко, което може да ви даде предимство пред конкурентите, а добре обмисленият дизайн определено принадлежи към това “всичко”.

Разположение

Има два основни варианта за разположение:

най-горе: абонатите ще го забележат, без да превъртат надолу;

най-долу: за да избегнете прекалено настоятелно подканване в първите секунди, в които абонатът вижда имейла.

Най-добрият подход е някъде по средата. Определете разположението, което предлага най-удобното и логично взаимодействие с вашата аудитория. Ако целта на имейла е лесно разбираема още от първото изречение (например, ако целите абониране), има смисъл да поставите CTA по-горе. Въпреки това, ако вашата оферта се нуждае от допълнително обяснение (например предлагате ъпдейт на приложение), поставете призива за действие, след като посочите всички причини хората могат да се възползват от нея.

Можете да обмислите поставянето на няколко бутона с подканваща фраза, но избягвайте да бъдете твърде досадни. Въпреки че множество CTA предоставят повече възможности за ангажиране и избор на най-добрата оферта, използването им в имейл маркетинга изисква баланс. Попадайки на четири призива за действие в два параграфа, хората може да се почувстват преуморени. Ако искате да предоставите няколко CTA, дайте им различно послание, цвят, размер: те трябва да имат различна визуална тежест, вместо да бъдат напълно еднакви.

Как да създадете най-добрия имейл CTA?

CTA-картинка

Ако не искате да се занимавате с оформлението или дизайнът на вашия имейл изисква уникални бутони със специални характеристики като светлосенки, примигване, анимация, гредиенти или персонализирани шрифтове, винаги можете да използвате CTA бутон, създаден в графичен редактор. Такъв бутон ще се показва еднакво навсякъде, но някои имейл клиенти може да не го качат веднага. Например Outlook блокира качването на изображения по подразбиране.

CTA пример

За да подобрите дизайна си и да добавите иновативен щрих, помислете за интегриране на лого или ключово изображение в QR код. Това не само гарантира видимост, независимо от ограниченията на имейл клиента, но също така добавя креативен елемент към вашите имейли, правейки вашия призив за действие открояващ се. И не забравяйте да използвате alt-текст за бутоните-изображения. Дублирайте името на бутона и приложете стилове за форматиране на аlt-текст.

Campaign Monitor

Компанията Campaign Monitor е разработила инструмент за създаване на бутони, базиран на VML.

VML поддържа vector markup, както HTML поддържа text markup. Използва се за правилното показване на бутони в MS Outlook.

Можете лесно да създадете такъв бутон в buttons.cm. Трябва само да посочите оригиналните параметри и кодът ще се генерира автоматично. В зависимост от редактора, където планирате да използвате този CTA, може да се наложи да редактирате кода.

Примерен код:

<div><!--[if mso]> <v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="http://company.com" style="height:35px;v-text-anchor:middle;width:120px;" arcsize="12%" stroke="f" fillcolor="#28b422"> <w:anchorlock/> <center> <![endif]--> <a href="http://company.com" style="background-color:#28b422;border-radius:4px;color:#ffffff;display:inline-block;font-family:sans-serif;font-size:13px;font-weight:bold;line-height:35px;text-align:center;text-decoration:none;width:120px;-webkit-text-size-adjust:none;">Buy</a> <!--[if mso]> </center> </v:roundrect> <![endif]--></div>

И все пак може да се наложи да свършите още малко работа с кода по-късно. Въпреки че изглежда добре в Outlook, бутонът не е универсално адаптивен поради фиксирания си размер. Ще трябва да го ре-генерирате редовно, коригирайки размера въз основа на дължината на текста и шрифта. В противен случай текстът ще бъде разделен на два реда.

MailChimp

Компанията предлага бутони, базирани на таблици. Можете да намерите примери на страницата Бутони.

Примерен код:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#28b422; border-radius:4px;"> <tr> <td align="center" valign="middle" style="color:#FFFFFF; font-family:Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:16px; font-weight:bold; letter-spacing:-.5px; line-height:150%; padding-top:10px; padding-right:10px; padding-bottom:10px; padding-left:30px;"> <a href="http://company.com" target="_blank" style="color:#FFFFFF; text-decoration:none;">Read More Stories On Our Blog</a> </td> </tr> </table>

Забележка! Този код работи по предназначение само в MailChimp, защото използва неговите стилове. На други платформи може да се наложи да редактирате. Например в системата на Yespo трябва да селектирате контейнера и да изтриете width=”100%” в кода. Задайте цвета на фона на контейнера като прозрачен по подразбиране.

Как да оптимизирате CTA в редактора на Yespo

Кликването върху такъв бутон работи само ако изберете текста на бутона. Бутонът се визуализира чрез много код, което означава, че ще се увеличи размерът на имейла.

Yespo CDP

В системата на Yespo бутоните се създават използвайки код за таблица, за да може да се създаде рамка или светлосянка около бутона.

Примерен код:

<td align="center" class="esd-block-button es-p10" style="" bgcolor="transparent"> <span class="es-button-border" style="border-width: 4px; background: rgb(40, 180, 34);"> <a href="http://company.com" class="es-button" target="_blank" style="background: rgb(40, 180, 34); border-color: rgb(40, 180, 34);">Show more</a> </span> </td>

Създадените бутони не са с фиксиран размер, а се адаптират към размерите на текста.

Рамките на бутона около текста се конфигурират като border-width на елемента <span>. Това позволява бутонът да запази своя обем в Outlook и да не се превръща просто в линк с цветен фон. Въпреки това, Outlook не поддържа CSS свойството border-radius и поради тази причина заоблен бутон ще се визуализира с остри ръбове в Outlook.

Gmail и Outlook CTA примери

За да добавите бутон към имейла, просто плъзнете блока “Button” в шаблона.

Издърпайте блока за бутон в темплейта

Можете да конфигурирате настройките на бутоните с няколко кликвания дори без познания по HTML:

линк;

текст;

стил и размер на текста;

цветова схема на текста, фона и бутоните;

подравняване, радиус и дебелина на рамката;

иконка (не се поддържа за Windows Outlook 2002, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019);

отстъпи;

показване (можете да настроите показването на бутона за различни устройства);

оформление (HTML, AMP или и двете);

тип събитие (едно кликване може автоматично да задейства работен процес като например поредица за добре дошли след потвърждение на абонамента).

Опции за настройки на CTA

Освен това, ако бутоните в имейла ви са еднакви, можете да персонализирате дизайна за всички тях в Appearance > Button: цветове, радиус на рамката, рамки и шрифт и акценти. За да направите това, активирайте Highlight hovered buttons и изберете алтернативни цветове, които ще се показват вместо основните при задържане на курсора на мишката върху бутона:

Персонализиране дизайна на CTA

Ще можете да добавяте бутони с вече зададения дизайн, спестявайки си време за оформлението. И все пак ще можете да редактирате всеки от тях поотделно.

Друга полезна опция е Support of Outlook. Тя ви позволява да конвертирате бутона във VML, така че дизайнът в този имейл клиент да се показва възможно най-точно. Например, радиусът на границата може да остане заоблен, ако решите така. Активирайте го, ако имате получатели, които четат имейли в Outlook или в Internet Explorer, версия по-стара от 9.

Имайте предвид, че всеки такъв бутон може да добави до 1 KB към размера на имейла.

Ето как изглежда бутонът без и с VML:

CTA примери без и с VML

CTA в имейл маркетинга: как го правят големите брандове

Сега преминаваме към най-добрата част — готини примери и печеливши техники от най-оригиналните компании на пазара. Някои от тях придават свеж вид на стандартните CTA, а някои залагат на креативността чрез персонализиран дизайн. Според Hubspot интелигентният (персонализиран) CTA конвертира 202% по-добре от стандартните версии. Добра мотивация да използвате нещо повече от “Абонирайте се” или “Купете сега”, нали?

Процент на конверсия по видове CTA

Кратки CTA бутони в имейл

Go hunting!

Използвайки същия изказ, CTA си взаимодейства със съобщението в основната част на имейла и му придава игриво настроение.

Примери за кратки CTA бутони: go hunting

Float On

Дори и да не знае, че Oru Kayak проектира сгъваеми каяци, човек може да научи от техния CTA в имейла, че тази компания по някакъв начин е свързана с водни дейности.

Примери за кратки CTA бутони: float on

Peel out and shop

Цветът на CTA резонира с основното изображение на имейла и съдържа подобрената версия на стандартното “Пазарувай сега”.

Примери за кратки CTA бутони: Peel out and shop

Reveal More

Изображението и CTA правят една композиция: не е лесно да се визуализира такава фраза като Reveal More, но бисквитка с късмети от J. Crew върши работа.

Кратки примери за CTA бутони: Reveal more

Get Started

Billie използват доста креативен подход към стандартния бутон. Новата самобръсначка, която представят, изглежда по-скоро като художествено изпълнение, отколкото като реклама. Цветът на продукта е заложен в CTA, което го прави логично продължение на офертата.

Примери за кратки CTA бутони: започнете

Explore the Looks

Това е недиректен CTA, който приканва, вместо да принуждава - Lancome иска да проверите идеите за грим за Хелоуин, без да купувате.

Примери за кратки CTA бутони: Explore the Looks

Treat Yourself

Имейлът “липсваш ни” от Missguided е създаден в неагресивен стил и пастелни цветове, както и мъничкият CTA “Поглезете се”. Без допълнителни изображения, без ярки цветове, без сложни структури - само обикновен текст, сладки емотикони и сладък призив.

Кратки примери за CTA бутони: поглезете се

Dig In

Кратко не означава непременно скучно – доказано от Rue La La. И най-добрата част от тази кампания е перфектното цветово оформление на всеки елемент.

Примери за кратки CTA бутони: dig in

Choose Your Friends

Ето как да уцелите два заекас един имейл: Harry’s напомнят за съществуването си и събират нови имейл адреси.

Кратки примери за CTA бутони: choose your friends

HI-YAH!

Кой би предположил, че “Start Now” може да има толкова неочакван, но перфектен синоним.

Примери за кратки CTA бутони: hi-yah

Дълги CTA бутони в имейл

Get It Before The Weekend

Чувството за неотложност + хумор са перфектните съставки за CTA на оферта от Chubbies.

Пример за дълъг CTA бутон от Chubbies

Shop the Halloween Boo-tique

Modcloth използва основни елементи за автоматичен имейл: разпознаваем символ на празника, GIF, игра на думи в основната част на имейла и игра на думи в CTA.

Пример за дълъг CTA бутон от Modcloth

Log In to Unwrap Your Gift

Екипът на Fundbox надхвърля обикновения призив “Вземи си подарък” и прави своя имейл CTA също с коледна тематика.

Пример за дълъг CTA бутон от Fundbox

Get on the Guest List

Тази CTA ви кара да се чувствате като гост, а не като клиент. И от психологическа гледна точка е много по-лесно да приемете предложение от приятел, отколкото да отговорите на реклама.

Пример за дълъг CTA бутон от Zoom

Множество CTA бутони в имейл

Да споделиш е да се погрижиш - Bombas: лесни стъпки за следване и прости CTA, върху които да кликнете.



Пример за множество CTA бутони от Bombas

Четири CTA с различни цели позволяват на абонатите да пропуснат неуместната информация и да стигнат направо до това, което ги интересува най-много в дадения момент.



Пример за множество CTA бутони от Gogobot

И трите CTA от Charity Water имат за цел да разкажат на новите абонати за организацията. Започването с представяне е умен избор за имейл за добре дошли.



Пример за множество CTA бутони от Charity Waters

Ако нямате нужда от купон, преминете към четене. Не се интересувате от нашите статии, кажете ни защо. Този имейл за добре дошли не само изпълнява основната си функция на действително приветствие, но също така изпълнява ролята на заявка за обратна връзка.



Пример за множество CTA бутони от Rei

Първоначално Stylist Live предоставя изчерпателна информация за събитието, неговия фокус, лектори и местоположение и едва след това предлага да видите повече сесии от събитието и да закупите билети.



Пример за множество CTA бутони от Stylist Live

Тези примери показват, че дори малка промяна в CTA може да донесе голяма разлика. Ако сте абонат на блогове или бюлетини, помислете върху кои бутони е най-вероятно да кликнете като клиент.

Подобно на цялостната ви стратегия за имейл маркетинг типовете CTA, които биха ви подхождали, зависят от вашата индустрия, аудитория и целта на кампанията ви.

Надяваме се, че разнообразието от CTA, изброени по-горе, може да ви помогне да започнете. След това трябва да експериментирате и да разберете кои имейл CTA могат да окажат най-голямо въздействие върху вашата аудитория.

*Източник: