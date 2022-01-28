10 креативных идей контента для социальных сетей, которые вы должны попробовать уже сегодня

Что опубликовать сегодня? Этим вопросом задавался каждый, кто активно ведет свои соцсети или работает SMM-специалистом. Чтобы не растерять подписчиков, обновлять профиль нужно регулярно. Собрали идеи, которые помогут вам оставаться в тренде и повысить интерес к своему аккаунту.

1. Запустите конкурс

Люди любят, когда им что-то достается бесплатно. Хотите набрать новых подписчиков в короткие сроки? Запустите конкурс с легкими условиями. Разыграйте приз среди тех, кто поставил лайк или оставил комментарий под публикацией о розыгрыше. Например, Redmond часто запускает розыгрыши с ценными призами.

@redmond_multicookers

В описаниях розыгрышей часто встречаются и другие требования:

● сделать репост;

● отметить друга;

● придумать интересную подпись к фото;

● выбрать вариант (подходит для брендов, тестирующих новый продукт).

Не обязательно ограничиваться этим списком. Однако помните, чем сложнее будут условия — тем меньше найдется желающих.

2. Сессия «вопрос-ответ»

У вас большая база подписчиков? Запустите прямой эфир вопросов-ответов. Если ведете аккаунт бренда, советуем посвящать лайв-стримы одной тематике, например, запуску нового продукта. Так вы прорекламируете товар новой аудитории и соберете отзывы, которые помогут улучшить его в будущем.

Лайфстайл-блогеры и люди, не привязанные к одной тематике, могут расширить список вопросов до любых тем, вплоть до личных (если вы не боитесь отвечать на неудобные вопросы).

аккаунты в Instagram лайф-стайл блогеров

Посмотрите, как этот тренд используют разные аккаунты: лайфстайл-блогер jihoonkm и телеведущая Алина Астровская предлагают задавать личные вопросы, а арт-магазин Sketch Marker собирает отзывы о своем продукте.

3. Подхватите трендовый мем

Новый мем возникает каждый месяц. Многие бренды и компании с успехом используют популярные мемы в своих постах. Подхватывайте забавные тренды, чтобы показать, что следите за происходящим в интернете. Страничка банка Tinkoff с успехом использовала мем «про лапки».

@tinkoffbank

Для личных аккаунтов это просто хороший способ оставаться «на волне» и дать подписчикам повод улыбнуться. Но если аккаунт построен на определенной эстетике, стоит предварительно подумать, соответствует ли забавная картинка вашему стилю.

4. «Как это делается?»

Умеете что-то создавать собственными руками? Это станет отличной темой для нового поста. Особенно идея подходит владельцам аккаунтов, которые продают handmade или продвигают веб-курсы. Пригодится всё, что можно сделать в краткие сроки и записать на видео длительностью не более 1 минуты.

Поделитесь рецептом любимого блюда или покажите, как красиво упаковать подарок и завязать праздничный бантик — вариантов масса. Фирменные аккаунты могут использовать это для рекламы товара: бренд E.L.F показывает, как использовать их косметику в вечернем макияже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от e.l.f. Cosmetics and Skincare (@elfcosmetics)

@elfcosmetics

5. Начните челлендж

Думаете, что челленджи — это глупые действия наподобие танцев или поедания чего-то несъедобного? Вы ошибаетесь: можно выбрать любую тему! Например, отдать старую одежду нуждающимся и поделиться фотографией. Другой вариант — создать ностальгический челлендж и выложить свое детское фото или снимок родителей из дней их молодости. Умеете рисовать? Тогда запустите арт-челлендж на основе вашей последней работы, как это сделала иллюстратор ruru.na.

@ruru.na

6. Поделитесь достижением

Целый месяц ходили в качалку, не пропуская ни одного дня? Наконец достигли своего идеального веса? Или во время отпуска освоили новое хобби? Обязательно поделитесь достижениями и важными событиями. Даже если оно вроде бы такое незначительное, как умение наносить повседневный макияж — так сделала лайфстайл-блогер almamestika.

@almamestika

Самый удачный формат для такого поста — рилс или сториз. Можете оформить красочную мини-презентацию на тему «как было» и «как стало» при помощи программы для слайд-шоу ФотоШОУ PRO.

7. Узнайте мнение подписчиков

Не можете решить, что приготовить на ужин? Или куда полететь в отпуск? Хотите посмотреть сериал, но не знаете какой? Решили составить список книг для чтения этим летом? Или ведете аккаунт крупного бренда, который запускает новый продукт и не может выбрать фирменный дизайн?

аккаунты в Instagram крупных брендов

Как видите, сеть магазинов Азбука Вкуса и ТВОЕ, а также издательство МИФ успешно используют этот маркетинговый ход. Люди ценят, когда к их мнению прислушиваются, а еще они любят показать свою экспертность. Подобный пост охватывает оба этих пункта, а значит, вас наверняка ждут десятки советов.

8. Сделайте скриншот плейлиста

Наверняка у вас есть подписка хотя бы на один стриминговый сервис с музыкой, подкастами или аудиокнигами. А это значит, что вы можете сфотографировать свой плейлист, как онлайн-клуб по интересам Girls Night Out.

@girlsnightclub

Помимо скриншота экрана с открытой песней и плейлистом вы можете также отметить исполнителя или группу. Популярные личности иногда делают репосты фотографий поклонников. Кто же откажется оказаться в сториз любимого певца?

9. Обсудите популярную новость

Резонансные новости — лучший способ вовлечь подписчиков в обсуждение. Совсем необязательно, чтобы она соответствовала вашей тематике аккаунта — просто поделитесь мнением и спросите у фолловеров, что они думают. MTV публикует не только музыкальные новости, но также следит за событиями в мире.

@mtvrussia

Если вы ведете брендовый аккаунт, лучше отказаться от противоречивых тем, вроде политики или религии — это может повредить имиджу. Но если вы не против эпатажа или считаете тему важной, это отличный повод немного расшевелить подписчиков. Только не забывайте указывать источник, чтобы не распространять сплетни.

10. «Закончи предложение»

Этот пункт слегка схож с тем, где мы спрашивали совета у подписчиков. Отличие в том, что в данном случае они должны будут завершить любой вопрос или предложение. Например, «Сегодня я благодарен за…» или «Если бы мне дали три желания, я бы попросил…».

@happyfy

Такой тип контента подойдет любому типу аккаунтов: на примере выше показана страничка товаров для здоровья Happify. В данном случае хорошим помощником станет красочная графика. Вопросы задавайте в сториз — там есть соответствующие опции.

В заключение

Надеемся, эти небольшие идеи помогут вам поддерживать ваш аккаунт в актуальном состоянии. Instagram предлагает создателям множество полезных опций. Используйте старые посты в новом формате, например, запустите рилс из ваших постов прошлого года в стиле воспоминаний. И не забывайте, что лучший способ повысить вовлеченность аккаунта — привлекать подписчиков к сотрудничеству, поэтому не стесняйтесь спрашивать их мнения и советов.