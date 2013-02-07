13 июля приглашаем на конференцию «8Р: Бизнес в сети»

Совсем скоро в Одессе состоится наша третья ежегодная конференция по интернет-маркетингу, которая в этом году носит название «8Р: Бизнес в сети». Мы серьезно подошли к формированию программы: в этот раз не было «народного голосования» за доклады - мы сами выбрали темы и предложили раскрыть их ведущим специалистам и владельцам бизнесов. На «8Р» не будет (и не было никогда!) рекламных докладов — мы делаем акцент на кейсах: примерах продвижения и практических советах. Наша цель: максимально просто рассказать представителям бизнеса, как увеличить продажи в интернете на примерах. В программе 8Р-2013 — 33 доклада, которые будут звучать в 4 параллельных потоках.

С докладами выступят Алексей Чекушин (Кокос, Москва), Мария Кравчук (UpSale, Москва), Рэнд Фишкин (Moz, Сиэтл), Михаил Сливинский (Wikimart, Москва), Андрей Хромов (Аристос, Москва), Василий Ткачев (All in Top, Москва), Мацей Вышинськи (Sociomantic labs, Варшава), Николай Белоусов (Panasonic Россия, Москва), Константин Леонович (Sape, Москва), Максим Фалдин (Wikimart, Москва), Александра Тачалова (SEMrush, Санкт-Петербург), Леонид Гроховский (ТопЭксперт, Москва), Станислав Ставский (Eruditor, Москва), Денис Горовой (Prom.ua, Киев) и многие другие.

Учитывая, что мероприятие будет проходить в 4 потока и все доклады будут полезными для владельцев бизнеса, советую выбрать 5-6 тем, по которым хотелось бы проконсультироваться с докладчиками. Остальные доклады можно будет посмотреть в видеозаписи (доступ будет только у участников 8Р-2013). Также вскоре после конференции мы отправим участникам краткий конспект докладов, что тоже должно быть кстати. Сложно назвать конкретные фамилии, так как выбор докладов очень зависит от текущих целей владельца бизнеса.

За 8 часов вы получите максимум полезной информации о развитии бизнеса в интернете. Кроме того, это отличная возможность проконсультироваться у представителей ведущих агентств, завести полезные контакты, да и просто получить массу новых впечатлений. Мероприятие снова проводится в шикарном особняке в стиле классицизма «Ренессанс», где кроме докладов будут также кофе-брейки и вечеринка. Вот тут, тут и тут можно посмотреть фотографии прошлогодней «8Р».