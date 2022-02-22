Пять метрик для оценки окупаемости CRM

Вы вложили деньги в покупку пакета и настройку CRM. Как измерить результат и понять, возвращаются ли ваши инвестиции? Для этого можно выделить пять основных метрик.

Оговоримся, что мы будем опираться на инструменты Битрикс24, так как наша компания специализируется на интеграции этой CRM. Но, в целом, постараемся охватить возможности, которые есть и у других систем.

Время на обработку заявок

Наш опыт говорит, что большинство заказчиков устанавливают CRM именно для того, чтобы менеджеры быстрее обрабатывали заявки. Эту характеристику легко выразить в денежном эквиваленте. Поэтому её ставим на первое место.

Скорость работы с клиентами напрямую влияет на доход компании. Чем быстрее работает менеджер, тем больше сделок он проведет за месяц. И тем больше дохода приносит. По сумме этого дохода и рассчитывают окупаемость CRM.

Если же система установлена и настроена, а скорость обработки заявок так и не выросла, не спешите ругать CRM. Чаще всего это связано с тем, что какие-то инструменты используют неправильно или забывают использовать.

Увеличение количества клиентов

Одно только появление CRM не повлияет на количество клиентов. Но благодаря выстроенным воронкам продаж и отчетам будет легче понять, на каком этапе уходят потенциальные покупатели. А значит, сосредоточиться на исправлении проблемы.

Уменьшение затрат на рекламу

Некоторые рекламные активности могут казаться вполне эффективными, но на самом деле не приносить дохода. Например, Google Analytics показывает, что реклама приводит людей на сайт. Однако лиды оказываются нерелевантными.

Если в CRM есть сквозная аналитика, с помощью системы вы сможете понять, какая реклама не приносит прибыли. А значит, отключить её и сэкономить бюджет.

В Битрикс24 для этого есть отчет «Окупаемость рекламы», в котором автоматически просчитывается ROI. Проанализировав данные этого отчета, вы можете отказаться от неэффективных рекламных площадок или проработать новую стратегию работы с ними. В любом случае, это поможет избавиться от ненужных трат.

Customer Lifetime Value

Некоторые CRM также предлагают инструменты, которые продлевают срок жизни клиента (CLV). В Битрикс — это генератор продаж.

Конечно, эффективность таких инструментов зависит от ниши бизнеса и стоимости продукта. Широкую аудиторию (если это не инвесторы), скорее всего, не зацепит предложение повторно купить недвижимость. Но если ваш продукт предполагает повторные продажи, рекомендуем отследить изменение этой метрики после внедрения CRM.

Увеличение чистой прибыли

Если CRM подобрана и настроена правильно, переход на неё в результате увеличивает прибыль. Этому способствует не только улучшение перечисленных выше метрик. Есть также косвенные причины.

Например, автоматизация рутинных процессов помогает менеджерам сосредоточиться на более важных задачах и лучше выполнять их. А общее улучшение сервиса положительно сказывается на имидже компании.

Главное — вовремя проверять и анализировать основные отчеты. Так как CRM — только инструмент, который укажет на слабые места и сделает работу более прозрачной. Ответственность за улучшения остается на сотрудниках и руководстве.