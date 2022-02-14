Пять незаменимых сервисов для стартапа, которые сэкономят время и деньги

По данным Bureau of Labor 2 из 10 стартапов терпят неудачу в течение первого года существования. Помимо основной причины — не определенного product-market fit, стартапы закрываются из-за проблем в команде. Чтобы запущенный проект не оказался провальным, важно в самом начале грамотно выстроить внешние и внутренние бизнес-процессы. А поскольку стартапы часто сильно ограничены в финансах, они не могут нанимать под каждую задачу отдельного специалиста. Но есть решение — подключить специальные сервисы.

Trello

Trello — инструмент, который помогает командам эффективно решать рабочие задачи. Одним из его главных плюсов считается простой и интуитивно понятный интерфейс — вам не придется тратить много времени, чтобы разобраться со всеми настройками.

Сервис поддерживает философию Agile: каждая задача в нем — отдельная карточка, которую вы можете перемещать по доскам в зависимости от стадии работы.

Чем полезен Trello:

объединяет людей в команды для работы над совместными проектами;

позволяет назначать задачи, отслеживать продуктивность и структурировать работу;

помогает делиться важной информацией с членами команды с помощью карточек;

позволяет автоматизировать решение простых задач за счет встроенного улучшения Butler.

Есть бесплатная версия, но у нее ограниченный функционал. Стоимость платного доступа — 10 долларов в месяц за одного пользователя при оформлении подписки на год. То есть за управление небольшим отделом в пятнадцать человек вы будете платить 150 долларов в месяц.

Teletype App

Teletype.app объединяет мессенджеры и чаты в социальных сетях и позволяет работать с ними в едином окне, чтобы не пропустить ни одно сообщение. Также у него есть собственный онлай-чат. Он помогает увеличить конверсию обращений и повысить продажи.

Сервис реализован в двух видах: веб-панели и мобильного приложения — вы самостоятельно выбираете тот, который наиболее удобен, или используете сразу оба.

Чем полезен Teletype App:

позволяет подключать любое количество операторов;

отслеживает продуктивность операторов — вы можете поощрять лучших и улучшать показатели менее эффективных;

автоматически заполняет карточки клиентов, позволяет найти индивидуальный подход и повысить качество обслуживания;

позволяет сэкономить время ответа, благодаря настраиваемым шаблонам сообщений;

бесплатно интегрируется с популярными CRM-системами, такими как Bitrix24 и amoCRM.

Teletype App помогает вам не терять самую платежеспособную аудиторию — миллениалов и пост-миллениалов, которые не любят звонить и предпочитают писать сообщения.

Нет фиксированной цены — вы самостоятельно собираете собственный тариф : платите только за те каналы связи, с которыми будуте работать через единое окно, подключаете необходимое количество операторов. У сервиса нет лимита на количество отправленных / полученных сообщений. Если сомневаетесь, возьмите три тестовых дня и пользоваться всеми услугами бесплатно.

Carrot quest

Carrot quest — это сервис, который автоматизирует маркетинг, помогает общаться с клиентами и увеличивать их число. Он запоминает и анализирует действия пользователей на сайте, делит посетителей на сегменты и обеспечивает персонализированный подход к каждому. Вы можете интегрировать сервис с мессенджерами, социальными сетями и системами аналитики.

Чем полезен Carrot quest:

сокращает время обработки запросов — открывает сообщения клиентов из разных мессенджеров и соцсетей в одном окне;

позволяет отказаться от сортировки лидов вручную — собирает и анализирует данные о каждом пользователе, его действиях, заказах и коммуникациях;

повышает продажи — за счет гибкой сегментации помогает лучше понять потребности клиентов и сделать наиболее релевантное предложение.

За счет технологичного чат-бота Carrot quest помогает масштабироваться и увеличивать выручку без привлечения новых сотрудников. Бот самостоятельно обрабатывает заявки от клиентов, определяет их готовность к покупке и подталкивает приобрести товар или оформить подписку.

Стоимость: зависит от тарифа . У сервиса есть лимиты на количество отправленных сообщений. Минимальная стоимость (до 1000 посетителей в месяц): Бизнес-чат — 839 р/мес. Автоматизация — 1749 р/мес. Премиум — рассчитывается индивидуально.

Моё дело

Моё дело — автоматизированный сервис для руководителей и владельцев компаний. Он позволяет отказаться от услуг бухгалтера и самостоятельно решает рутинные задачи, связанные с бухгалтерией: ведет учет, контролирует выплаты зарплат и своевременное погашение налогов и др.

Чем полезен сервис «Мое дело»:

ведет учет зарплат, рассчитывает зарплатные налоги и формирует отчетность;

ведет учет по каждому сотруднику — штатному и внештатному;

выполняет расчеты премий, больничных, отпусков, пособий и др.;

настраивает автоматический обмен данными с вашими инструментами продаж и другим ПО;

выставляет счета и закрывающие документы;

проверяет ошибки в документах и распознает выписки.

Сервис защищает данные протоколом SSL-уровня — каждые 15 минут он копирует всю интернет-бухгалтерию на дополнительные серверы, поэтому даже если основной сервер перестанет отвечать, потери не будут критичными.

Есть три тарифа Интернет-бухгалтерия — 833 р/мес. Персональный бухгалтер — 5 250 р/мес. Бэк-офис — от 15 000 р/мес. Есть бесплатный тестовый период в три дня.

Rick.ai

Rick.ai помогает быстро тестировать гипотезы, оценивать эффективность сайта, маркетинговых кампаний, воронок продаж и находить новые точки роста. Он интегрируется с разными аналитическими системами, рекламными кабинетами и CRM-инструментами, проводит сквозной анализ.

Чем полезен Rick.ai:

автоматизирует сбор данных из разных источников;

анализирует, как лид пришел в воронку, и рассчитывает эффективность механик для повышения конверсии;

помогает найти причины неэффективных кампаний, разработать новые гипотезы для тестирования и найти точки роста.

Собирая данные вручную, вы рискуете совершить ошибку, которая может стоить очень дорого. Автоматический мониторинг сбора данных позволяет повысить точность аналитики — ежедневно Rick.ai делает проверки, обнаруживает погрешности и их причины и дает инструкции по исправлению.