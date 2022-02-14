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Песочница

Пять незаменимых сервисов для стартапа, которые сэкономят время и деньги
Мария Шумкова
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По данным Bureau of Labor 2 из 10 стартапов терпят неудачу в течение первого года существования. Помимо основной причины — не определенного product-market fit, стартапы закрываются из-за проблем в команде. Чтобы запущенный проект не оказался провальным, важно в самом начале грамотно выстроить внешние и внутренние бизнес-процессы. А поскольку стартапы часто сильно ограничены в финансах, они не могут нанимать под каждую задачу отдельного специалиста. Но есть решение — подключить специальные сервисы.

Trello

Trello — инструмент, который помогает командам эффективно решать рабочие задачи. Одним из его главных плюсов считается простой и интуитивно понятный интерфейс — вам не придется тратить много времени, чтобы разобраться со всеми настройками. 

Сервис поддерживает философию Agile: каждая задача в нем — отдельная карточка, которую вы можете перемещать по доскам в зависимости от стадии работы. 

Чем полезен Trello:

  • объединяет людей в команды для работы над совместными проектами;
  • позволяет назначать задачи, отслеживать продуктивность и структурировать работу;
  • помогает делиться важной информацией с членами команды с помощью карточек;
  • позволяет автоматизировать решение простых задач за счет встроенного улучшения Butler.
Есть бесплатная версия, но у нее ограниченный функционал.

Стоимость платного доступа — 10 долларов в месяц за одного пользователя при оформлении подписки на год. То есть за управление небольшим отделом в пятнадцать человек вы будете платить 150 долларов в месяц.

Teletype App

Teletype.app объединяет мессенджеры и чаты в социальных сетях и позволяет работать с ними в едином окне, чтобы не пропустить ни одно сообщение. Также у него есть собственный онлай-чат. Он помогает увеличить конверсию обращений и повысить продажи. 

Сервис реализован в двух видах: веб-панели и мобильного приложения — вы самостоятельно выбираете тот, который наиболее удобен, или используете сразу оба. 

Чем полезен Teletype App:

  • позволяет подключать любое количество операторов;
  • отслеживает продуктивность операторов — вы можете поощрять лучших и улучшать показатели менее эффективных;
  • автоматически заполняет карточки клиентов, позволяет найти индивидуальный подход и повысить качество обслуживания;
  • позволяет сэкономить время ответа, благодаря настраиваемым шаблонам сообщений;
  • бесплатно интегрируется с популярными CRM-системами, такими как Bitrix24 и amoCRM.

Teletype App помогает вам не терять самую платежеспособную аудиторию — миллениалов и пост-миллениалов, которые не любят звонить и предпочитают писать сообщения.

Нет фиксированной цены — вы самостоятельно собираете собственный тариф: платите только за те каналы связи, с которыми будуте работать через единое окно, подключаете необходимое количество операторов. У сервиса нет лимита на количество отправленных / полученных сообщений. Если сомневаетесь, возьмите три тестовых дня и пользоваться всеми услугами бесплатно.

Carrot quest

Carrot quest — это сервис, который автоматизирует маркетинг, помогает общаться с клиентами и увеличивать их число. Он запоминает и анализирует действия пользователей на сайте, делит посетителей на сегменты и обеспечивает персонализированный подход к каждому. Вы можете интегрировать сервис с мессенджерами, социальными сетями и системами аналитики.

Чем полезен Carrot quest:

  • сокращает время обработки запросов — открывает сообщения клиентов из разных мессенджеров и соцсетей в одном окне;
  • позволяет отказаться от сортировки лидов вручную — собирает и анализирует данные о каждом пользователе, его действиях, заказах и коммуникациях;
  • повышает продажи — за счет гибкой сегментации помогает лучше понять потребности клиентов и сделать наиболее релевантное предложение.

За счет технологичного чат-бота Carrot quest помогает масштабироваться и увеличивать выручку без привлечения новых сотрудников. Бот самостоятельно обрабатывает заявки от клиентов, определяет их готовность к покупке и подталкивает приобрести товар или оформить подписку. 

Стоимость: зависит от тарифа. У сервиса есть лимиты на количество  отправленных сообщений.

Минимальная стоимость (до 1000 посетителей в месяц):

Бизнес-чат — 839 р/мес.

Автоматизация — 1749 р/мес.

Премиум — рассчитывается индивидуально.

Моё дело

Моё дело — автоматизированный сервис для руководителей и владельцев компаний. Он позволяет отказаться от услуг бухгалтера и самостоятельно решает рутинные задачи, связанные с бухгалтерией: ведет учет, контролирует выплаты зарплат и своевременное погашение налогов и др.

Чем полезен сервис «Мое дело»:

  • ведет учет зарплат, рассчитывает зарплатные налоги и формирует отчетность;
  • ведет учет по каждому сотруднику — штатному и внештатному;
  • выполняет расчеты премий, больничных, отпусков, пособий и др.;
  • настраивает автоматический обмен данными с вашими инструментами продаж и другим ПО;
  • выставляет счета и закрывающие документы;
  • проверяет ошибки в документах и распознает выписки.

Сервис защищает данные протоколом SSL-уровня — каждые 15 минут он копирует всю интернет-бухгалтерию на дополнительные серверы, поэтому даже если основной сервер перестанет отвечать, потери не будут критичными. 

Есть три тарифа.

Интернет-бухгалтерия — 833 р/мес.

Персональный бухгалтер — 5 250 р/мес.

Бэк-офис — от 15 000 р/мес.

Есть бесплатный тестовый период в три дня.

Rick.ai

Rick.ai помогает быстро тестировать гипотезы, оценивать эффективность сайта, маркетинговых кампаний, воронок продаж и находить новые точки роста. Он интегрируется с разными аналитическими системами, рекламными кабинетами и CRM-инструментами, проводит сквозной анализ.

Чем полезен Rick.ai:

  • автоматизирует сбор данных из разных источников;
  • анализирует, как лид пришел в воронку, и рассчитывает эффективность механик для повышения конверсии;
  • помогает найти причины неэффективных кампаний, разработать новые гипотезы для тестирования и найти точки роста. 

Собирая данные вручную, вы рискуете совершить ошибку, которая может стоить очень дорого. Автоматический мониторинг сбора данных позволяет повысить точность аналитики — ежедневно Rick.ai делает проверки, обнаруживает погрешности и их причины и дает инструкции по исправлению. 

Стоимость: от 10 000 рублей в месяц. Есть бесплатный тестовый период.
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Мария Шумкова

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