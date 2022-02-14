Пять незаменимых сервисов для стартапа, которые сэкономят время и деньги

По данным Bureau of Labor 2 из 10 стартапов терпят неудачу в течение первого года существования. Помимо основной причины — не определенного product-market fit, стартапы закрываются из-за проблем в команде. Чтобы запущенный проект не оказался провальным, важно в самом начале грамотно выстроить внешние и внутренние бизнес-процессы. А поскольку стартапы часто сильно ограничены в финансах, они не могут нанимать под каждую задачу отдельного специалиста. Но есть решение — подключить специальные сервисы.
Trello
Trello — инструмент, который помогает командам эффективно решать рабочие задачи. Одним из его главных плюсов считается простой и интуитивно понятный интерфейс — вам не придется тратить много времени, чтобы разобраться со всеми настройками.
Сервис поддерживает философию Agile: каждая задача в нем — отдельная карточка, которую вы можете перемещать по доскам в зависимости от стадии работы.
Чем полезен Trello:
- объединяет людей в команды для работы над совместными проектами;
- позволяет назначать задачи, отслеживать продуктивность и структурировать работу;
- помогает делиться важной информацией с членами команды с помощью карточек;
- позволяет автоматизировать решение простых задач за счет встроенного улучшения Butler.
Стоимость платного доступа — 10 долларов в месяц за одного пользователя при оформлении подписки на год. То есть за управление небольшим отделом в пятнадцать человек вы будете платить 150 долларов в месяц.
Teletype App
Teletype.app объединяет мессенджеры и чаты в социальных сетях и позволяет работать с ними в едином окне, чтобы не пропустить ни одно сообщение. Также у него есть собственный онлай-чат. Он помогает увеличить конверсию обращений и повысить продажи.
Сервис реализован в двух видах: веб-панели и мобильного приложения — вы самостоятельно выбираете тот, который наиболее удобен, или используете сразу оба.
Чем полезен Teletype App:
- позволяет подключать любое количество операторов;
- отслеживает продуктивность операторов — вы можете поощрять лучших и улучшать показатели менее эффективных;
- автоматически заполняет карточки клиентов, позволяет найти индивидуальный подход и повысить качество обслуживания;
- позволяет сэкономить время ответа, благодаря настраиваемым шаблонам сообщений;
- бесплатно интегрируется с популярными CRM-системами, такими как Bitrix24 и amoCRM.
Teletype App помогает вам не терять самую платежеспособную аудиторию — миллениалов и пост-миллениалов, которые не любят звонить и предпочитают писать сообщения.
Carrot quest
Carrot quest — это сервис, который автоматизирует маркетинг, помогает общаться с клиентами и увеличивать их число. Он запоминает и анализирует действия пользователей на сайте, делит посетителей на сегменты и обеспечивает персонализированный подход к каждому. Вы можете интегрировать сервис с мессенджерами, социальными сетями и системами аналитики.
Чем полезен Carrot quest:
- сокращает время обработки запросов — открывает сообщения клиентов из разных мессенджеров и соцсетей в одном окне;
- позволяет отказаться от сортировки лидов вручную — собирает и анализирует данные о каждом пользователе, его действиях, заказах и коммуникациях;
- повышает продажи — за счет гибкой сегментации помогает лучше понять потребности клиентов и сделать наиболее релевантное предложение.
За счет технологичного чат-бота Carrot quest помогает масштабироваться и увеличивать выручку без привлечения новых сотрудников. Бот самостоятельно обрабатывает заявки от клиентов, определяет их готовность к покупке и подталкивает приобрести товар или оформить подписку.
Минимальная стоимость (до 1000 посетителей в месяц):
Бизнес-чат — 839 р/мес.
Автоматизация — 1749 р/мес.
Премиум — рассчитывается индивидуально.
Моё дело
Моё дело — автоматизированный сервис для руководителей и владельцев компаний. Он позволяет отказаться от услуг бухгалтера и самостоятельно решает рутинные задачи, связанные с бухгалтерией: ведет учет, контролирует выплаты зарплат и своевременное погашение налогов и др.
Чем полезен сервис «Мое дело»:
- ведет учет зарплат, рассчитывает зарплатные налоги и формирует отчетность;
- ведет учет по каждому сотруднику — штатному и внештатному;
- выполняет расчеты премий, больничных, отпусков, пособий и др.;
- настраивает автоматический обмен данными с вашими инструментами продаж и другим ПО;
- выставляет счета и закрывающие документы;
- проверяет ошибки в документах и распознает выписки.
Сервис защищает данные протоколом SSL-уровня — каждые 15 минут он копирует всю интернет-бухгалтерию на дополнительные серверы, поэтому даже если основной сервер перестанет отвечать, потери не будут критичными.
Интернет-бухгалтерия — 833 р/мес.
Персональный бухгалтер — 5 250 р/мес.
Бэк-офис — от 15 000 р/мес.
Есть бесплатный тестовый период в три дня.
Rick.ai
Rick.ai помогает быстро тестировать гипотезы, оценивать эффективность сайта, маркетинговых кампаний, воронок продаж и находить новые точки роста. Он интегрируется с разными аналитическими системами, рекламными кабинетами и CRM-инструментами, проводит сквозной анализ.
Чем полезен Rick.ai:
- автоматизирует сбор данных из разных источников;
- анализирует, как лид пришел в воронку, и рассчитывает эффективность механик для повышения конверсии;
- помогает найти причины неэффективных кампаний, разработать новые гипотезы для тестирования и найти точки роста.
Собирая данные вручную, вы рискуете совершить ошибку, которая может стоить очень дорого. Автоматический мониторинг сбора данных позволяет повысить точность аналитики — ежедневно Rick.ai делает проверки, обнаруживает погрешности и их причины и дает инструкции по исправлению.
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