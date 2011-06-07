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Рождение новых сертифицированных специалистов по Google Рекламе
Сергей Бахарь
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каждую секунду в мире рождаются четверо людей, а умирают — трое

Согласно сомнительной статистике, каждую секунду в мире рождаются четверо людей, а умирают — трое. К всеобщему горю отсутствует статистика о рождаемости сертифицированных специалистов по Google Рекламе. Но мы точно знаем, что сегодня их появилось целых два: Артем Бородатюк и Никита Перфильев. Мы решили взять интервью у одного из них.

7 июня 2011 года сотрудник студии интернет-маркетинга Netpeak — Никита Перфильев (кодовое имя "Ray"), питаясь накануне лишь справочными материалами, преодолел 109 вопросов, уложился в отведенных 180 минут до "Большого Взрыва" и, собственно, сдал экзамен, став сертифицированным специалистом по Google Рекламе.

— В первую очередь хочется поздравить тебя с еще одним успешным этапом в профессиональной карьере. Что-то изменилось в душе/сердце/голове после сдачи экзамена? 

Полностью поменялось мое мировоззрение в области контекстной рекламы. Появилась полная уверенность в моих действиях, что безусловно повлияет на принятие сложных и правильных решений в развитии данной области.

— Открыл для себя что-то новое? 

Конечно! Для меня открылось значение слова «октоторп».

— Год назад мне довелось самому сдавать экзамен и хорошо помнится, что некоторые вопросы содержали в себе некорректный перевод. Ситуация изменилась или нет?

Нет, всё так же — «сиди и догадывайся» о том, что подразумевали в Google при локализации экзамена для русскоязычного населения. Лично я сдавал экзамен на русском языке, но попался ответ на украинском. Названия некоторых функций отличались от тех, которые указаны в аккаунте. Из-за некорректного перевода, казалось, что не было однозначно правильного ответа.

что подразумевали в Google при локализации

— Значит все так же! Тогда такой вопрос — какого это быть сертифицированным специалистом?

 Сначала я думал, что никогда не смогу разговаривать с не сертифицированными специалистами Google Рекламы, потому что мой статус слишком высок... Конечно же, это шутка/ На самом деле, ничего не изменилось. Разве что изменился семейный бюджет — уменьшился на 100 у.е. (прохождение каждого из тестов стоит по 50 у.е.).

— Cколько времени заняла подготовка к экзаменам? Какие трудности были? Замечу, мне было очень скучно готовиться без наличия визуальных образов в материалах. 

129600 секунд. Главная трудность состояла в том, чтобы найти время для подготовки. Ведь есть текущая работа — рекламные кампании уже запущены и не потерпят простоя. Согласен, не хватает медийного контента — картинок, видео... даже неудобно критиковать Google на этот счет, но это ощутимая недоработка.

— Обязывает ли этот сертификат к новому подходу к работе? 

Разве для того, чтобы создавать крутую рекламу и применять креативные «фишки», нужна бумажка или набор электронных символов в Интернете? В первую очередь, важен практический опыт, который в итоге выливается в теоретическую подкованность. И, конечно, творческий подход.

— Украинский рынок развивается с каждым годом — рекламодателей становится все больше. Что ты можешь посоветовать тем, кто только начинает делать первые шаги в контекстной рекламе? 

Очень много людей в сфере маркетинга не имеют представления о наличии такого мощного инструмента, как контекстная реклама. Первый и главный совет — зарегистрируйтесь и создайте свою первую рекламную кампанию. По мере приобретения навыков, вы сможете вывести свой бизнес на принципиально новый уровень.

— Спасибо за интервью. Что планируешь делать дальше? 

Пойду выпью шампанского! Cheers!

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Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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