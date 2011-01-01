Выбор автоматической стратегии в Яндекс.Директе

Сегодня я хотела бы рассказать о стратегиях показа, существующих в Яндекс.Директе. Опытные специалисты в контекстной рекламе обычно понимают в чем различие той или иной стратегии, а новичкам разобраться в нюансах достаточно сложно.

В Яндекс.Директе существует подразделение на стратегии автоматического распределения бюджета и те, при использовании которых необходимо делать настройки самостоятельно, вручную.

Поговорим сегодня о стратегиях показа, использующих автоматическое распределение бюджета.

Недельный бюджет

В процессе использования рекламодатель должен определить какую сумму он готов выделить на контекстную рекламу. Помимо этого, рекламодателю нужно определить конечную недельную цель — максимальное количество кликов или максимум переходов по фразам с наилучшей конверсией. Необходимо указать максимальную стоимость клика, а система Яндекс.Директ самостоятельно будет управлять ставками по ключевым фразам.

Особенности:

Минимальный недельный бюджет = 10 у. е.

Недостаточно высокий бюджет может сказаться на эффективности кампании.

Существует возможность выставления индивидуальных приоритетов для каждого ключевого слова (высокий, средний и низкий).

Минус этой стратегии в том, что выставление ставок системой производится автоматически, без вмешательства рекламодателя.

Средняя цена клика

Рекламодателю необходимо установить среднюю стоимость клика, а система будет осуществлять показы таким образом, чтобы получить максимальное количество кликов.

Особенности:

Минимальная средняя цена за клик = 0.03 у. е.

Минимальный бюджет = 10 у. е.

Данная стратегия наиболее эффективна в случае использования высокочастотных ключевых фраз, при которых недельное количество кликов превышает 100. При использовании низкочастотных запросов средняя цена за клик будет выше. Использование этой стратегии уместно, если рекламодатель знает точную сумму, которую готов выделить за клик по объявлению. Недостаток этой стратегии — колебание средней цены за клик в течении дня.

Недельный пакет кликов

Рекламодателю необходимо указать только ожидаемое количество кликов, а система самостоятельно проследит, чтобы они осуществлялись по минимальной цене.

Особенности:

Минимальное количество кликов = 100 в неделю.

Минимальная средняя цена за клик = 0.03 у. е.

Для ключевых фраз можно выставлять приоритеты — низкий, средний или высокий, что позволит системе по возможности показывать их на соответствующих (низких / высоких) позициях, а также определить приоритет фраз при возможном их отключении.

Недостаток этой стратегии заключается в необходимости предусматривать непредвиденные траты и ограничивать среднюю или максимальную ставку. В следующий раз расскажу подробнее о стратегиях показа, использующих выставление ставок вручную. Если у вас недостаточно опыта, вы боитесь рисковать и не имеете желания вникать в тонкости контекстной рекламы, наши сертифицированные специалисты Яндекс.Директ и Google Рекламы сделают все возможное для наибольшей результативности вашей рекламной кампании.