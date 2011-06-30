Предварительный просмотр объявлений или как не испортить статистику

Допустим, вы начинающий рекламодатель, открывший для себя все прелести контекстной рекламы в Google Ads: создали аккаунт, кампании, группы объявлений, добавили ключевые слова. И вот, вытирая пот со лба и чувствуя гордость за проделанную работу, вы задаете себе вопрос: «А показываются ли мои объявления?». Чтобы убедиться в этом, вы заходите в поиск Google, судорожно набираете ключевое слово и ... Ура! Показывается. Но вы ведь не задумались над тем, что, пытаясь просмотреть объявления таким способом, портите важный показатель CTR, (который в дальнейшем сыграет большую роль в ходе вашей рекламной кампании), не так ли? А стоит вам кликнуть на объявление, как впустую потратите часть своего же бюджета. Самый простой способ увидеть, показываются ли объявления, не влияя при этом на статистику — использовать диагностику ключевых слов. Наводим курсор мыши на значок всплывающей подсказки, который находится рядом со статусом любого ключевого слова и видим драгоценное слово «Да».

Но вам этого явно недостаточно. Мы имеем в виду ответы на вопросы: «на каком же месте показывается объявление?», «какие у меня конкуренты?», «а как у них составлен текст объявления?» и многие другие. Для этого в Google Ads существует инструмент «Предварительный просмотр и диагностика объявлений». Он находится во вкладке «Отчеты и инструменты».

Вводим ключевое слово. Обязательно указываем правильный домен, язык, расположение рекламы, целевой регион и устройство. И вуаля! Видим точно такую же картину, как и в поиске Google, при этом не потратив ни копейки.

Надеюсь, этот инструмент поможет вам в работе и сохранит ваши нервы и бюджет!