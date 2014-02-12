Бизнес-фреш: Сергей Король про маркетинг Getwear

Сегодня поговорим с медиадиректором компании Getwear и просто интересным человеком — Сергеем Королем. Должно быть, многие знают его по личному блогу.

— Однажды ты заказал джинсы в Getwear, но когда тебе их прислали, ты ими остался недоволен, о чем сразу же написал пост в личный блог. Потом руководство Getwear красиво разрулило неприятную ситуацию, пообещав тебе новые джинсы. В итоге ты ушел из издательства "Манн, Иванов и Фербер" (прим. ред. Где работал первым в России книжным скаутом) и стал медиа-директором Getwear. Расскажи, чем тебя подкупили?

Да, всё примерно так и выглядело, за небольшими особенностями. Бесплатные джинсы положены каждому недовольному клиенту Гетвеар, а не только мне одному (правда, я об этом даже и не подозревал). Я повёл себя как типичный хейтер, недовольный сервисом, но натолкнулся на непривычную для российской компании реакцию — меня утешили, обняли. И сердце моё растаяло. Ребята из Гетвеара, узнав о том, что я копирайтер, попросили мне помочь им с рекламными статьями. Мы примерно полгода сотрудничали в различных проектах, а потом я созрел для полноценной работы в штате. Из «МИФ»-а я уходил с тяжёлым сердцем. В Гетвеаре я исполняю роль многорукого Шивы (не зря же мы джинсы шьём в Индии). Я веду соцсети, планирую PR и рекламу, а потом сам же создаю для неё статьи, картинки и фотографии. Мы гордимся тем, что делаем очень классный контент (хоть я и не люблю этого слова). Наши рекламные статьи читаются так же интересно, как глянцевый журнал. Мне нравится работать в стартапе, нравятся близкие отношения с коллегами, нравится разнообразие задач и чувство, когда все делают одно общее дело.

— Раз уж подняли тему, как часто бывают возвраты джинсов по причине того, что не подошли?

Количество возвратов колеблется в районе 3%. Мы очень много работали над качеством, так что гордимся такой маленькой цифрой. Пару лет назад было страшное время, когда приходилось перешивать каждые третьи джинсы. При этом мы меняем джинсы без вопросов, даже если не понравились (равно как возвращаем деньги). Сначала боялись такой безусловной гарантии, но потом поняли, что она помогает покупателям расслабиться.

— Когда и кем была основана компания Getwear?

Гетвеар был основан в 2009 году, когда основатели компании Яков и Мария Карда познакомились в миланском институте моды и дизайна с Никелем Бафна, потомственным текстильщиком из Индии. Яков и Мария создали концепцию сервиса, с помощью которого каждый человек может сам конструировать её одежду, а Никель занялся основанием производства в Мумбаи. Вскоре к ним присоединился Вячеслав Олесик, который взял на себя IT-направление и операционное руководства. Яков, Мария, Никель и Вячеслав — партнёры.

— Ты живешь в Череповце и работаешь, получается, удаленно? Есть ли у тебя какие-то правила для самого себя, чтобы работать эффективно? Хотел бы работать в Индии?

Я доживаю в Череповце последние месяцы (в хорошем смысле этого слова), готовлюсь к переезду в столицу. Вряд ли буду сидеть в офисе с коллегами, но буду видеться с ними гораздо чаще. Наш основной офис находится в Санкт-Петербурге, еще один небольшой офис при производстве — в Мумбаи. Яша и Маша Карда живут и работают в Тель-Авиве. У нас достаточно небольшая компания — чуть больше тридцати человек (вместе с портными). В Индии мне нет нужды находиться, если я только не соберусь переквалифицироваться в закройщики. А я не соберусь. Почти всю свою профессиональную жизнь я проработал удалённо, и особых проблем с этим не встречал. Нужно просто привыкнуть к разделению рабочего и професссионального, хоть это и непросто. Дома у меня есть «рабочий уголок», за которым я провожу свои будни, но его наличие — необязательно, я могу делать дело из любого места с электричеством для ноутбука и воздухом для дыхания.

— У вас достаточно специфический продукт - пошив джинсов по индивидуальному дизайну и меркам. Думаю, далеко не каждый рискнет заказать такую вещь. Опиши ваших постоянных клиентов?

Наш продукт не просто специфичен, он уникален и инновационен. В мире нет больше компаний, которые могли бы предложить что-то похожее. Мы позволяем пользователям самим создать джинсы своей мечты, а потом отшиваем их по мерке на собственном производстве. Многие крупные компании вроде Levi's пытались делать похожие проекты, но свернулись. Фишка в совмещении производственной базы с очень сильной IT-составляющей. Конкурентам обычно не хватает либо производства, либо IT.

Клиенты Гетвеара — самые разные люди: от школьных учителей до руководителей крупных компаний, заказывающих сразу несколько пар для всей семьи и для друзей. Больше всего мужчин средних лет.

— Какие джинсы чаще всего заказывают? А какие реже всего? Сколько у тебя уже пар джинс Getwear?

Многие любят классические джинсы. В моей персональной коллекции около дюжины пар, не считая самых первых, которые и привели меня в Гетвеар.

— В каких странах у вас больше всего клиентов?

Сейчас основная часть наших клиентов живёт в России и на Украине, но немало их и в других странах. Мы активно рекламируем и продвигаем себя в русскоязычном интернете, так что и клиенты приходят оттуда. Если чуть изменить вектор приложения усилий, то и география клиентов сразу же изменится.

— Но ведь у вас есть англоязычные страницы с неплохими показателями (фейсбук, твиттер). Получается, пока малоэффективные? Сейчас курс на русскоязычные страны?

Если взять, к примеру, американский рынок, то он оказывается закреплённым между брендами, которым по 40-50 лет. То, что мы такие крутые, качественные и уникальные не даст нам американских покупателей само по себе, нужна реклама. Мы пока не готовы инвестировать в развитие иностранных направлений — это большая задача и большие средства.

— Вы активно используете гостевой блогинг. Как измеряете эффективность сотрудничества с тем или иным блогером? Кто из топовых российских блогеров принес больше лидов/продаж?

Джинсы — это личная вещь. Очень важно видеть, как они смотрятся, как сидят, важно чувствовать персональную рекомендацию. Поэтому мы просим личное участие блогера (как в кейсе с Китей Карлсоном). Если это невозможно, то мы просто делаем очень классные рекламные статьи. Эффективность рекламы замеряем посредством utm-меток. Мы вообще тщательно измеряем всю рекламную активность, анализируем, ищем, выбираем. Наш маркетинг основан не только на творчестве, но еще и на данных. Наша практика показывает, что топовый сегмент ЖЖ приносит очень хорошую отдачу. К примеру, у ЖЖ Тёмы Лебедева нет конкурентов по эффективности рекламных постов. Другие топовые блогеры нам не так нравятся. Обычно их аудитория привыкла к рекламе и просто пролистывает посты. Повторюсь, здорово получается рекламироваться у тех, кто лично вкладывается в рекламу, помогает нам (например, блогеры drugoi, ottenki serogo и mi3ch).

— А вообще как еще продвигаетесь? Наверняка ведь пробовали контекстную рекламу, электронные рассылки? Какие каналы интернет-рекламы приносят больше продаж?

Мы комбинируем все каналы, до которых можем дотянутся — от контекстной рекламы и партнерских сетей до стэндалон-блогов и рекламных рассылок. Стараемся не тратить силы на всё сразу, выбираем то, что оказывается эффективным, и развиваем это. В последнее время неплохую отдачу приносит продвижение в группах Вконтакте, особенно в небольших. В работе с такими группами нужен индивидуальный подход к контенту.

— А что скажешь про рекламу в офлайне?

Оффлайн рекламой мы почти не занимаемся — трудно оценить её эффективность. Одно время пробовали рекламироваться в питерском метро, но сочли этот опыт неудачным. Мы предпочитаем рекламу в сети — её легко оценить и отследить.

— Расскажи вкратце про стратегию продвижения в соц. сетях. Про твиттер, про фейсбук, про инстаграм. Про нюансы ведения англоязычных и русскоязычных аккаунтов.

Наш SMM сейчас сфокусирован на ВКонтакте и фейсбуке (есть еще твиттер, но он не так активен).

Для социальных сетей мы подбираем симпатичные фотографии людей в джинсах, пишем интересные факты и истории о дениме. Мы стараемся развивать из социальных сетей своё маленькое СМИ, не скупимся и делаем это хорошо, так что аудитория растёт сама.

Мы не верим в конкурсы — на них обычно приходят участвовать ради призов, попутно забывая о нас как компании. Еще мы не верим в скидки просто так. Зато мы верим в пользу и дружбу с клиентами.