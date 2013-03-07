Кейс по SMM с целью вывода на рынок новой ТМ: «Сними свои наушники!»

Период работ: март — апрель 2013 года. Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — во ВКонтакте.

Тематика: аксессуары (наушники Premium-класса).

Траты: 1400 гривен (1000 гривен на таргетированную контекстно-баннерную рекламу во Vkontakte и 400 гривен за услуги агентства).

Итак, как вы уже догадались, нашей идеей было провести фотоконкурс «Сними свои наушники!» во Vkontakte.

Цель: знакомство аудитории с еще пока мало известным брендом.

Задача участнику: сфотографируй свои наушники и получи в подарок новые! Фотографировать можно было себя в наушниках, кошку Мурку в наушниках, просто наушники и бабочку, кактус и наушники и т.д. :)

Срок проведения конкурса: 1 месяц. Работы отбирались по двум критериям:

Оригинальность; Популярность (по количеству голосов). Участники привлекали внимание друзей и знакомых к конкурсу.

В результате за 1 месяц мы получили больше 100 конкурсных работ! 50 участников и около 150 новых подписчиков. Более 5000 просмотров группы в период акции.

Примеры конкурсных работ: Мы отправили 3 подарка, которые ребята выбрали себе сами из ассортимента на сайте. В итоге все довольны и счастливы: и победители, и клиент.

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