Кейс по SMM с целью вывода на рынок новой ТМ: «Сними свои наушники!»

Период работ: март — апрель 2013 года.
Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — во ВКонтакте.
Тематика: аксессуары (наушники Premium-класса).
Траты: 1400 гривен (1000 гривен на таргетированную контекстно-баннерную рекламу во Vkontakte и 400 гривен за услуги агентства).
Итак, как вы уже догадались, нашей идеей было провести фотоконкурс «Сними свои наушники!» во Vkontakte.
Цель: знакомство аудитории с еще пока мало известным брендом.
Задача участнику: сфотографируй свои наушники и получи в подарок новые! Фотографировать можно было себя в наушниках, кошку Мурку в наушниках, просто наушники и бабочку, кактус и наушники и т.д. :)
Срок проведения конкурса: 1 месяц. Работы отбирались по двум критериям:
- Оригинальность;
- Популярность (по количеству голосов). Участники привлекали внимание друзей и знакомых к конкурсу.
Примеры конкурсных работ: Мы отправили 3 подарка, которые ребята выбрали себе сами из ассортимента на сайте. В итоге все довольны и счастливы: и победители, и клиент.
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