89% инфобизнесменов и предпринимателей не тестируют свои продающие тексты. О том, зачем это делать, что и как нужно тестировать, рассказал в своем гостевом посте директор Студии эффективных текстов Владимир Руков.

Представьте: вы купили автомобиль, даже не проехавшись на нем. Вы не прочувствовали силу лошадок и рвение со светофора, мягкость сидений, управляемость на поворотах. Едет и едет, но что-то не то. Так и с текстом. Есть дизайн, есть верстка, есть трафик, но продаж нет. Почему? Текст не протестирован. Так давайте не будем сливать денежки на рекламу и провернем операцию «Ы» — протестируем 6 элементов в продающем тексте. Но какие же элементы тестировать? И как их тестировать? Сейчас мы это и разберем…

Как тестировать продающий текст?

Покажите его знакомым или нескольким представителям целевой аудитории (!) перед запуском трафика. Не стесняйтесь. Прямо в Word или в GoogleDocs сбросьте продающий текст знакомым и спросите: какие моменты настораживают, удивил их текст или нет, убедил ли сделать какое-то целевое действие. Если найдется парочка замечаний - устраните их. Далее... Пользуйтесь Яндекс.Метрикой и Google Analytics после запуска трафика. Разместили продающий текст на странице, запустили посетителей — наблюдайте за их действиями в Яндекс.Метрике и Google Analytics. Отслеживайте все переходы, клики, прокрутку. В Яндекс.Метрике есть удобный сервис — «Вебвизор». С его помощью вы просмотрите все действия посетителя в режиме живого видео. Теперь взгляните на…

6 элементов продающего текста, которые стоит протестировать

Заголовки и подзаголовки

3, 5, 8 слов — в совокупности они самые сочные в тексте. Ведь посетитель сразу же бросает свой взгляд на заголовок. Решает, идти дальше по тексту или закрыть страничку к чертям. Как говорится: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Составьте 3-5 вариантов заголовков и протестируйте их на своей целевой аудитории (ЦА). По «Вебвизору» выберите один, где был самый большой отклик, и используйте его. Следующий элемент…

Вводный абзац текста

Первый абзац вовлекает посетителя в текст чуть хуже заголовка. Составьте 2-3 варианта вводной части. Попробуйте каждый из них на своей целевой аудитории. И посмотрите в «Вебвизоре», какой вариант вовлечет больше посетителей в текст. Может, им понравится история, а может, предложение: «Пожалуйста, прочтите этот текст…».

Оффер или конкретное предложение

Целевая аудитория по-разному реагирует на выгодные предложения. Протестируйте несколько видов офферов в Яндекс.Метрике (то есть исследуйте количество совершенных целевых действий):

Со скидкой.

С бонусом.

С гарантией возврата средств.

Со своим УТП (уникальным торговым предложением).

Кто знает, какое предложение понравится ЦА? Это вы и выясните во время тестирования. Вот сравните 2 варианта и выберите лучший:

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По-моему, лучше смотрится второй. Далее…

Бонусы

В продающем тексте вы даете полезные бонусы для своих покупателей. Но с каким количеством этих подарков текст работает лучше? 1, 3, 5, или вообще без них? Это и нужно тестировать. Однако конверсия зависит еще и от ценности бонусов и их презентации посетителям. Кстати, советую указать стоимость каждого бонуса. Тогда вы их покажете посетителям в более выгодном свете. Следующий элемент…

Ограничения

Чтобы посетитель быстрее среагировал и принял решение, ограничьте предложение. Однако, иногда целевая аудитория, наоборот, каверзно на это реагирует. Поэтому тестируйте этот момент. Вот удачный пример: Или вот еще: И последнее…

Призыв

Покупатель, не увидевший цепкого призыва, как солдат без приказа. Вроде бы знает, что ему делать, но не действует, потому что приказа не было. Так и призыв должен быть хлестким и выгодным, чтобы убедить посетителя позвонить в компанию или оставить свой номер телефона. Вот удачный пример (призыв + ограничение): Сделайте предложение, от которого невозможно отказаться либо продублируйте оффер. Добавьте постскриптум (P.S.). Далее меняйте варианты офферов, считайте через Яндекс.Метрику количество целевых действий и выбирайте призыв, который показал лучший результат. Проворачивайте операцию «Ы» с этими шестью элементами продающего текста и достигайте его максимальной конверсии. Какие из этих элементов тестировали вы? Поделитесь своим опытом в комментариях.

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