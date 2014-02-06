Что еще влияет на ранжирование в Яндексе?

Что нового мы можем поведать вам о ранжировании Яндекса? Большинство рекомендаций по оптимизации сайта прописаны в справке Яндекса для вебмастеров. И они в первую очередь касаются технической стороны сайта. Однако многим известно, что Яндекс стремится улучшить качество поиска не только на основе релевантности контента и технической оптимизации ресурса, а еще и общем качестве сайта с точки зрения пользователя.

В этой статье мы рассмотрим факторы, которые так или иначе влияют на ранжирование сайтов в Яндексе, но не относятся к технической составляющей сайта.

1. Первый экран Пользователи жаждут получить четкий (быстрый, точный, полный, полезный, хороший) ответ на свой запрос. И вряд ли кому-то понравится совершать еще какие-то лишние действия на сайте для поиска ответов на свои вопросы. Поэтому страницы следует оформлять таким образом, чтобы информация, которая интересует пользователя (релевантная его запросу), была видна сразу же. Если это, например, страница товара, то изображение, описание, характеристики, цена, краткая информация о доставке и оплате должны быть видны сразу — на, так называемом, первом экране. Следует избавляться от огромных баннеров и слайдеров, занимающих значительную часть первого экрана. Ведь пользователь не за этим пришел на страницу.

2. Регион организации и доставки Если пользователь ищет какой-либо товар, то удобство доставки для него играет далеко не последнюю роль. Ведь куда проще (логичнее, целесообразнее, удобнее) заказывать товар там, где его доставят максимально быстро и дешево (или вообще бесплатно).

В случае интернет-магазинов, похоже, важный фактор ранжирования — это регион магазина и регионы доставки. Вполне очевидно, что магазины, которые находятся в регионе пользователя или осуществляют доставку в регион пользователя, представляют больший интерес и их следует ранжировать выше. Выдача должна максимально соответствовать ожиданиям пользователя.

3. Оформление текстов Никто не любит, когда нужная информация подана в неудобном для восприятия виде. Пользователи предпочтут посещать сайты с хорошо изложенным, структурированным, легким для понимания контентом. Следует это учитывать и позаботиться о структуре текста, правильной иерархии заголовков, наличии качественных изображений и элементов цепляющих глаз читателя (списки, таблицы). Приветствуется конкретика и точность информации.

4. Комментарии и отзывы. Очень важно дать пользователям возможность высказать свое мнение. Наличие формы для написания комментария (отзыва), а также эти самые комментарии (отзывы) — фактор, положительно влияющий на ранжирование в Яндексе. Получается, что пользователь, пришедший на сайт, получает не только полный и развернутый ответ на свой запрос в виде качественного хорошо поданного контента, но и мнение или опыт других пользователей. Комментарии и отзывы могут быть очень полезны, так как дают расширенную информацию об объекте (товаре, услуге, предмете, явлении и т.д.) в виде чужого опыта. Это дополняет основной контент и потому страницы с наличием отзывов (комментариев) имеют заслуженное право ранжироваться выше тех страниц, где такая полезная дополнительная информация отсутствует.

Стоит отметить, что на многих сайтах хоть и реализована возможность оставлять комментарии (отзывы), но требует от пользователя регистрации. Далеко не все готовы тратить время на то, чтобы заполнять длинные формы регистрации и проходить все круги авторизации. Поэтому желательно предлагать возможность оставлять комментарии и отзывы без регистрации, но с защитой от спама. Оптимальный вариант — «подтягивание» информации из аккаунта социальной сети для написания комментария или отзыва.

5. Смежные объекты Пользователю может понадобиться дополнительный материал по искомому объекту или смежным объектам (товарам, услугам, компаниям, предметам, явлениям и т.п.). Допустим, пользователь искал определенный товар и после ознакомления с материалами о нем, заинтересовался информацией о производителе этого товара. Или после ознакомления с информацией о фильме, пользователя заинтересовала информация о режиссере этого фильма или актерах. При поиске тура в определенную страну пользователя может заинтересовать информация о курорте, отеле и достопримечательностях. Наличие исчерпывающей информации о смежных объектах и организация легкого доступа к ней на просматриваемом сайте — признак качественного ресурса, достойного ранжироваться выше.

6. Медиаконтент Наверное, стоит отдельно выделить важность наличия медиаконтента. Ведь далеко не все предпочитают читать текст. Многие пользователи предпочтут посмотреть фотографии или видеообзор. Удобно организованный на странице медиаконтент позволит удовлетворить большинство пользователей.

7. Контактная информация Важна полнота контактной информации. Отсутствие или сильная ограниченность контактных данных на сайте вызывает недоверие пользователей. К примеру, если на странице контактов интернет-магазина не указан физический адрес офиса (магазина, шоурума), то это значительно снижает доверие к магазину. Снижает доверие пользователей:

отсутствие физического адреса;

отсутствие городского номера телефона;

email не на домене сайта;

отсутствие общей информации о компании.

Чем полнее будут контактные данные, тем больше пользователи будут доверять ресурсу. Это косвенный признак качества ресурса, а поисковые системы стремятся ранжировать качественные сайты выше. На странице контактов следует максимально полно указывать контактную информацию:

полное название организации;

страна, индекс, город, адрес;

телефоны;

email на домене сайта;

ICQ, Skype;

график работы;

схема проезда.

Не будет лишним размещение свидетельства (лицензии) организации, информации о руководстве, справочной информации об организации. Если есть филиалы в разных городах, то стоит указать полные контактные данные каждого филиала.

Вывод

Всё, что делается для удобства (комфорта) пользователя и призвано завоевать его доверие, найдет свое отражение (ответную реакцию) в улучшении ранжирования сайта. Ведь это те мелочи, которые в целом повышают качество сайта, а Яндекс всегда стремится повысить качество выдачи, ранжируя выше полезные трастовые сайты.