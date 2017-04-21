Что преследует PPC-специалистов в медийной сети — пятничный рейтинг

Специалисты по контекстной рекламе, пожалуй, чаще обращают внимание на баннеры, которые за ними «ходят». В этом посте я собрала и разбила по номинациям медийные объявления, которые преследуют PPC-специалистов.

Осторожно, в тексте только мои субъективные суждения. Перед чтением настройтесь на пятничную волну.

Рейтинг объявлений

1. Номинация «Кто дешевле»

Третью позицию занимает рекламодатель, обещающий настроить Яндекс.Директ за 1990 рублей.

Второе место — баннер с удивленным парнем и стоимостью настройки от 499 грн:

Победитель номинации:

Стоимость в 200 грн не смог переиграть ни один конкурент. Надеюсь, что приводить новых клиентов будут не с помощью скриншотов рекламы :)

2. Номинация «Кто быстрее и больше»

Почетную вторую позицию занимает настройка за два дня:

Победитель в этой номинации — конструктор, который сгенерирует 15 тысяч фраз за 40 минут:

3. Номинация «Продаем лицом»

Третье место достается объявлениям рекламодателей, готовых делиться быстрыми рецептами и секретиками.

Второе место получает безмятежный РСЯ-настройщик:

Первое место у этого объявления:

За пронзительный взгляд и предупреждение: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом».

4. Номинация «Бескорыстность»

На третьем месте — пять дней бесплатной работы над вашим Instagram:

Приведут очередь клиентов, еще и денег подарят — достойно второго места.

Первое место делят более щедрые предложения: работают бесплатно, пока не принесут результат.

Еще один вариант: «Нет клиентов — не платите».

5. Номинация «Горы золота»

Сначала проверьте, почему вас не любят деньги. Проверили? Теперь можно переходить к обещаниям сверхприбыли и нереального роста конверсий:

Третье место — суперприбыль с Amazon:

Второе место занимает баннер с заманчивой перспективой пофрилансить:

Первое место уходит последователям Трампа:

Мораль

Иногда я смотрю на объявления, как этот мальчик:

Пишите без ошибок, хотя бы названия рекламных систем, с которыми работаете. Критически смотрите на рекламу конкурентов и не копируйте слепо чужие подходы. Если даете громкие обещания — соответствуйтe. Будьте смелыми и оригинальными, но чувствуйте тонкую грань, которую не стоит переходить.

Жду ваших «медийных преследователей» в комментариях, как этот ждун — подписчиков :)