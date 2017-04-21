PPC

Что преследует PPC-специалистов в медийной сети — пятничный рейтинг
Ольга Клименко
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Специалисты по контекстной рекламе, пожалуй, чаще обращают внимание на баннеры, которые за ними «ходят». В этом посте я собрала и разбила по номинациям медийные объявления, которые преследуют PPC-специалистов. 

Осторожно, в тексте только мои субъективные суждения. Перед чтением настройтесь на пятничную волну. 

пятничное настроение

Рейтинг объявлений

1. Номинация «Кто дешевле»

Третью позицию занимает рекламодатель, обещающий настроить Яндекс.Директ за 1990 рублей.

Настройка Яндекс Директ

Второе место — баннер с удивленным парнем и стоимостью настройки от 499 грн:

Изобрази удивление

Победитель номинации: 

сделаем так же за 200 гривен

Стоимость в 200 грн не смог переиграть ни один конкурент. Надеюсь, что приводить новых клиентов будут не с помощью скриншотов рекламы :)

2. Номинация «Кто быстрее и больше»

Почетную вторую позицию занимает настройка за два дня: 

Настройка за 2 дня

Победитель в этой номинации — конструктор, который сгенерирует 15 тысяч фраз за 40 минут:

Конструктор контекстной рекламы

3. Номинация «Продаем лицом»

Третье место достается объявлениям рекламодателей, готовых делиться быстрыми рецептами и секретиками.

секрет удешевления заказа в РСЯ

РСЯ-настройщик

Второе место получает безмятежный РСЯ-настройщик: 

РСЯ-настройщик

Первое место у этого объявления: 

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом

За пронзительный взгляд и предупреждение: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом».

4. Номинация «Бескорыстность»

На третьем месте — пять дней бесплатной работы над вашим Instagram: 

5 дней бесплатно

Приведут очередь клиентов, еще и денег подарят — достойно второго места.

Очередь из клиентов

Первое место делят более щедрые предложения: работают бесплатно, пока не принесут результат.

Оплата после

Еще один вариант: «Нет клиентов — не платите».

Нет клиентов - не платите

5. Номинация «Горы золота»

Сначала проверьте, почему вас не любят деньги. Проверили? Теперь можно переходить к обещаниям сверхприбыли и нереального роста конверсий:

Почему вас не любят деньги

Третье место — суперприбыль с Amazon:

Зарабатывай 10000 на Amazon

Amazon

Второе место занимает баннер с заманчивой перспективой пофрилансить: 

Фрилансер

Первое место уходит последователям Трампа:

Друзья Трампа

Сделаем маркетинг великим

Мораль

Иногда я смотрю на объявления, как этот мальчик:

Настрока контекстной рекламы

  1. Пишите без ошибок, хотя бы названия рекламных систем, с которыми работаете.
  2. Критически смотрите на рекламу конкурентов и не копируйте слепо чужие подходы.
  3. Если даете громкие обещания — соответствуйтe.
  4. Будьте смелыми и оригинальными, но чувствуйте тонкую грань, которую не стоит переходить.

Жду ваших «медийных преследователей» в комментариях, как этот ждун — подписчиков :)

ждун

Хотите еще немного юмора и самоиронии? Смотрите подборку гифок о жизни PPC-специалистов.

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баннерная реклама контекстная реклама рейтинги
Ольга Клименко

Развиваю PPC в компании ЛУН. Делюсь интересными мыслями и находками в моем уютном телеграмм-канале PPC Unicorns (https://t.me/ppcunicorns).

Работала в Netpeak в 2015–2017 годах, занималась контекстной рекламой и публикациями для блога в рубрике «PPC».

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