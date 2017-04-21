Специалисты по контекстной рекламе, пожалуй, чаще обращают внимание на баннеры, которые за ними «ходят». В этом посте я собрала и разбила по номинациям медийные объявления, которые преследуют PPC-специалистов.
Осторожно, в тексте только мои субъективные суждения. Перед чтением настройтесь на пятничную волну.
Рейтинг объявлений
1. Номинация «Кто дешевле»
Третью позицию занимает рекламодатель, обещающий настроить Яндекс.Директ за 1990 рублей.
Второе место — баннер с удивленным парнем и стоимостью настройки от 499 грн:
Победитель номинации:
Стоимость в 200 грн не смог переиграть ни один конкурент. Надеюсь, что приводить новых клиентов будут не с помощью скриншотов рекламы :)
2. Номинация «Кто быстрее и больше»
Почетную вторую позицию занимает настройка за два дня:
Победитель в этой номинации — конструктор, который сгенерирует 15 тысяч фраз за 40 минут:
3. Номинация «Продаем лицом»
Третье место достается объявлениям рекламодателей, готовых делиться быстрыми рецептами и секретиками.
Второе место получает безмятежный РСЯ-настройщик:
Первое место у этого объявления:
За пронзительный взгляд и предупреждение: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом».
4. Номинация «Бескорыстность»
На третьем месте — пять дней бесплатной работы над вашим Instagram:
Приведут очередь клиентов, еще и денег подарят — достойно второго места.
Первое место делят более щедрые предложения: работают бесплатно, пока не принесут результат.
Еще один вариант: «Нет клиентов — не платите».
5. Номинация «Горы золота»
Сначала проверьте, почему вас не любят деньги. Проверили? Теперь можно переходить к обещаниям сверхприбыли и нереального роста конверсий:
Третье место — суперприбыль с Amazon:
Второе место занимает баннер с заманчивой перспективой пофрилансить:
Первое место уходит последователям Трампа:
Мораль
Иногда я смотрю на объявления, как этот мальчик:
- Пишите без ошибок, хотя бы названия рекламных систем, с которыми работаете.
- Критически смотрите на рекламу конкурентов и не копируйте слепо чужие подходы.
- Если даете громкие обещания — соответствуйтe.
- Будьте смелыми и оригинальными, но чувствуйте тонкую грань, которую не стоит переходить.
Жду ваших «медийных преследователей» в комментариях, как этот ждун — подписчиков :)
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