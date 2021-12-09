Что скрывается за фразой «карьерная поддержка» в онлайн-обучении, и Почему это не гарантирует трудоустройство

Частенько «гарантия трудоустройства» становится решающим фактором при выборе образовательного онлайн-курса. Почему бы и не сменить профессию на более оплачиваемую, тем более сразу дадут работу. Однако по завершении обучения наступает разочарование. Оказывается, никто не приготовил «тёплого» местечка для новоиспечённого специалиста, и помощь вовсе не предполагала реального трудоустройства.

Мифы о карьерной поддержке

Беглое чтение — бич современных пользователей. Мало кто читает мелкий текст в договорах, не все обращают внимание на дополнительные пояснения на лендингах образовательных программ. Смотрят на заголовки, выделенные абзацы и… так рождается ложное ожидание.

Вот основные мифы об обязательном трудоустройстве после онлайн-курсов:

«Вы получите работу с зарплатой в 500 тысяч рублей». Давайте размышлять логически. Когда человек решается на кардинальные перемены и хочет сменить деятельность, он должен быть готов к тому, что зарплата по факту будет ниже заявленной. Плюс нужно время на учебу, прохождение стажировки и комплектацию портфолио. Так что рассчитывать на 500 тысяч рублей не стоит. Многое будет зависеть от бэкграунда ученика и качества обучения. «Наш Центр карьеры вам поможет». Центр карьер — это промежуточное звено, объединяющее соискателей и работодателей. Его сотрудники просматривают, отбирают подходящие резюме и, согласовав с учеником, отправляют в разные компании. Но этот фактор тоже не означает, что соискатель гарантировано получит работу. Вместе с резюме HR-специалист может отправить сопроводительное письмо, указав, почему данного кандидата должны взять на вакантную должность. Результат все равно будут определять soft- и hard-skills ученика. «Уже через 2-3 месяца мы вас трудоустроим». Разработчики лендинга могут подразумевать под этим обещанием стажировку в компании партнера, где вчерашний ученик наберется опыта или сможет занять вакансию со ставкой в 16 000 рублей. Когда речь идет о кардинальной смене деятельности (например, из бухгалтера в Java-разработчика), через 2-3 месяца попасть в гигантскую компанию и получать от 100 000 рублей будет нереально. Также надо учитывать, какую программу ученик сможет освоить за время обучения, насколько он продвинется и какими наработками сможет похвастаться по своей новой специальности.

Получается, человек идёт на онлайн-курсы, потому что уверен на 100%, что получит высокооплачиваемую работу. Но на практике его ожидания не оправдываются.

Трудоустройство студентов после окончания курсов — частое обещание

Что на самом деле включено в «гарантию трудоустройства»

В действительности помощь с трудоустройством вовсе не гарантирует обязательной должности в крутой компании с зарплатой в n-ное количество тысяч долларов. Наличие подобного оффера на лендинге всего лишь означает, что вам помогут прокачать ваши навыки в самопрезентации и научат, как найти хорошую работу.

Кроме того, вы не единственный студент, кроме вас обучаются ещё десятки и сотни человек. И кто-то из них может оказаться более успешным. Поэтому, если автор курса обещает трудоустройство лучших выпускников, это не обещание работы каждому.

Помощь в трудоустройстве может включать в себя такие этапы:

Оформление портфолио и резюме. Опытный эйчар расскажет студентам, как правильно составить резюме и что написать в сопроводительном письме, чтобы произвести впечатление на потенциального работодателя. Подготовка к собеседованию. Ученику подробно объясняют, как именно он должен себя вести, к каким вопросам нужно быть готовым и как парировать неудобные темы. Часто карьерные консультанты тренируют учеников, моделируя разные ситуации собеседования. После дают обратную связь и разбирают все ошибки. Но за вас отправиться на собеседование они не могут. Встречи с потенциальными работодателями. Формируют рекомендации, оставляют информацию об учениках на специальных сервисах. И опять, это не означает, что любой студент обязательно получит работу. Как правило, соискатель получит тестовое задание, по итогам которого может быть приглашен на собеседование. Развитие ориентированности на рынке труда. Правильное ориентирование на рынке труда — это тоже важный навык, которому нужно учиться. Чтобы ученик не терялся в потоке информации и мог отсеивать неподходящие предложения, на курсах предлагают специальные домашние задания. Рекомендации от преподавателей. Они могут обращать внимание учеников на их сильные и слабые стороны, рекомендовать дополнительные материалы для развития нужных для выбранной специальности навыков. Обеспечение стажировки. Предполагает участие в партнерских проектах. В процессе обучения ученикам дают возможность работать с разными компаниями, параллельно упаковывая портфолио.

Тренировки по прохождению собеседования

Помощь в трудоустройстве — это тесное взаимодействие ученика с Центром карьеры или карьерными консультантами. В зависимости от того, насколько будут вкладываться обе стороны (проводить анализ рынка труда, подбирать вакансии, составлять резюме и учиться вести себя на собеседовании), будет зависеть успех оффера.

Как найти курс с реально значимой HR-поддержкой?

Но не спешите расстраиваться из-за того, что курсов с гарантированным трудоустройством не существует. Есть программы, которые помогают студентам прокачать навыки по поиску работу. В результате они выходят на рынок труда не зелёными новичками, а достаточно «подкованными» специалистами.

Как найти такой курс? Прежде, почитать отзывы на лендингах, форумах, в соцсетях, специальных порталах-отзовиках. Например, на OtzyvMarketing пользователи делятся своим мнением.

Отзывы учеников об онлайн-курсах

Кроме того, не зацикливайтесь на чем-то одном. Ищите разные программы, сравнивайте варианты. Так выбирая обучение на сервисе Kursfinder, где собрано 4 754 курса от 258 образовательных платформ, ученик автоматически фильтрует школы, обеспечивающие карьерную поддержку.

Поиск курсов с трудоустройством

Выбрав программу, которая обещает помочь с работой выпускникам, внимательно изучите все нюансы предложения. Не смотрите только на заголовки. Почитайте сноски и мелкий текст. Разберитесь, что означает тот или другой пункт.

Обязательства онлайн-школы перед учениками

Посмотрите, что предполагает помощь в трудоустройстве — стажировку, предложение вакансий или рекомендации преподавателей и прочее. Оцените, насколько для вас актуальна та или иная поддержка. Если что-то непонятно, запросите консультацию и задайте свой вопрос авторам курса.

Понимая, на что можно рассчитывать, вы избежите разочарования. Кроме того, хорошая поддержка действительно может сыграть значимую роль в поиске работы.