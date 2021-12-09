Что скрывается за фразой «карьерная поддержка» в онлайн-обучении, и Почему это не гарантирует трудоустройство
Частенько «гарантия трудоустройства» становится решающим фактором при выборе образовательного онлайн-курса. Почему бы и не сменить профессию на более оплачиваемую, тем более сразу дадут работу. Однако по завершении обучения наступает разочарование. Оказывается, никто не приготовил «тёплого» местечка для новоиспечённого специалиста, и помощь вовсе не предполагала реального трудоустройства.
Мифы о карьерной поддержке
Беглое чтение — бич современных пользователей. Мало кто читает мелкий текст в договорах, не все обращают внимание на дополнительные пояснения на лендингах образовательных программ. Смотрят на заголовки, выделенные абзацы и… так рождается ложное ожидание.
Вот основные мифы об обязательном трудоустройстве после онлайн-курсов:
- «Вы получите работу с зарплатой в 500 тысяч рублей». Давайте размышлять логически. Когда человек решается на кардинальные перемены и хочет сменить деятельность, он должен быть готов к тому, что зарплата по факту будет ниже заявленной. Плюс нужно время на учебу, прохождение стажировки и комплектацию портфолио. Так что рассчитывать на 500 тысяч рублей не стоит. Многое будет зависеть от бэкграунда ученика и качества обучения.
- «Наш Центр карьеры вам поможет». Центр карьер — это промежуточное звено, объединяющее соискателей и работодателей. Его сотрудники просматривают, отбирают подходящие резюме и, согласовав с учеником, отправляют в разные компании. Но этот фактор тоже не означает, что соискатель гарантировано получит работу. Вместе с резюме HR-специалист может отправить сопроводительное письмо, указав, почему данного кандидата должны взять на вакантную должность. Результат все равно будут определять soft- и hard-skills ученика.
- «Уже через 2-3 месяца мы вас трудоустроим». Разработчики лендинга могут подразумевать под этим обещанием стажировку в компании партнера, где вчерашний ученик наберется опыта или сможет занять вакансию со ставкой в 16 000 рублей. Когда речь идет о кардинальной смене деятельности (например, из бухгалтера в Java-разработчика), через 2-3 месяца попасть в гигантскую компанию и получать от 100 000 рублей будет нереально. Также надо учитывать, какую программу ученик сможет освоить за время обучения, насколько он продвинется и какими наработками сможет похвастаться по своей новой специальности.
Получается, человек идёт на онлайн-курсы, потому что уверен на 100%, что получит высокооплачиваемую работу. Но на практике его ожидания не оправдываются.
Что на самом деле включено в «гарантию трудоустройства»
В действительности помощь с трудоустройством вовсе не гарантирует обязательной должности в крутой компании с зарплатой в n-ное количество тысяч долларов. Наличие подобного оффера на лендинге всего лишь означает, что вам помогут прокачать ваши навыки в самопрезентации и научат, как найти хорошую работу.
Кроме того, вы не единственный студент, кроме вас обучаются ещё десятки и сотни человек. И кто-то из них может оказаться более успешным. Поэтому, если автор курса обещает трудоустройство лучших выпускников, это не обещание работы каждому.
Помощь в трудоустройстве может включать в себя такие этапы:
- Оформление портфолио и резюме. Опытный эйчар расскажет студентам, как правильно составить резюме и что написать в сопроводительном письме, чтобы произвести впечатление на потенциального работодателя.
- Подготовка к собеседованию. Ученику подробно объясняют, как именно он должен себя вести, к каким вопросам нужно быть готовым и как парировать неудобные темы. Часто карьерные консультанты тренируют учеников, моделируя разные ситуации собеседования. После дают обратную связь и разбирают все ошибки. Но за вас отправиться на собеседование они не могут.
- Встречи с потенциальными работодателями. Формируют рекомендации, оставляют информацию об учениках на специальных сервисах. И опять, это не означает, что любой студент обязательно получит работу. Как правило, соискатель получит тестовое задание, по итогам которого может быть приглашен на собеседование.
- Развитие ориентированности на рынке труда. Правильное ориентирование на рынке труда — это тоже важный навык, которому нужно учиться. Чтобы ученик не терялся в потоке информации и мог отсеивать неподходящие предложения, на курсах предлагают специальные домашние задания.
- Рекомендации от преподавателей. Они могут обращать внимание учеников на их сильные и слабые стороны, рекомендовать дополнительные материалы для развития нужных для выбранной специальности навыков.
- Обеспечение стажировки. Предполагает участие в партнерских проектах. В процессе обучения ученикам дают возможность работать с разными компаниями, параллельно упаковывая портфолио.
Помощь в трудоустройстве — это тесное взаимодействие ученика с Центром карьеры или карьерными консультантами. В зависимости от того, насколько будут вкладываться обе стороны (проводить анализ рынка труда, подбирать вакансии, составлять резюме и учиться вести себя на собеседовании), будет зависеть успех оффера.
Как найти курс с реально значимой HR-поддержкой?
Но не спешите расстраиваться из-за того, что курсов с гарантированным трудоустройством не существует. Есть программы, которые помогают студентам прокачать навыки по поиску работу. В результате они выходят на рынок труда не зелёными новичками, а достаточно «подкованными» специалистами.
Как найти такой курс? Прежде, почитать отзывы на лендингах, форумах, в соцсетях, специальных порталах-отзовиках. Например, на OtzyvMarketing пользователи делятся своим мнением.
Кроме того, не зацикливайтесь на чем-то одном. Ищите разные программы, сравнивайте варианты. Так выбирая обучение на сервисе Kursfinder, где собрано 4 754 курса от 258 образовательных платформ, ученик автоматически фильтрует школы, обеспечивающие карьерную поддержку.
Выбрав программу, которая обещает помочь с работой выпускникам, внимательно изучите все нюансы предложения. Не смотрите только на заголовки. Почитайте сноски и мелкий текст. Разберитесь, что означает тот или другой пункт.
Посмотрите, что предполагает помощь в трудоустройстве — стажировку, предложение вакансий или рекомендации преподавателей и прочее. Оцените, насколько для вас актуальна та или иная поддержка. Если что-то непонятно, запросите консультацию и задайте свой вопрос авторам курса.
Понимая, на что можно рассчитывать, вы избежите разочарования. Кроме того, хорошая поддержка действительно может сыграть значимую роль в поиске работы.
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