Что такое BI-системы и для чего они нужны

BI-системы — набор инструментов, позволяющих собирать, анализировать и готовить продвинутые отчеты на основе различных данных. На сегодняшний день таких систем существует огромное количество. В вопросе о том, как они работают и кто сегодня является лидером на рынке, помогал разбираться ведущий маркетолог Директ Лайн.

Основные задачи BI

BI-системы (business intelligence) позволяют агрегировать практически любые данные, строить на их основе отчеты и визуализировать собранную информацию, причем все это доступно в режиме реального времени. Благодаря чему упрощается процесс поиска слабых мест и точек роста в стратегии развития компании.

К типовым задачам решаемых с помощью BI-систем относятся:

Подготовка различных отчетностей, т. к. подобная система выступает в роли некого агрегатора данных. В качестве примера возьмем разные источники рекламы: контекст, таргетинг, сайты-партнеры и прочее. BI-система способна объединять и обрабатывать данные из всех этих источников, показывая наиболее эффективные или убыточные направления. На основе чего можно производить перераспределение рекламного бюджета (как вариант).

Обработка данных также значительно упрощается, если у компании или организации большое количество филиалов или подразделений.

Стандартные системы аналитики усложняют процесс подготовки и обработки данных. Отчетность, как правило, готовится с определенной периодичностью (например, раз в неделю/месяц). С BI-системой отчетность может готовиться в условиях реального времени.

К ключевым задачам BI-систем относятся:

Повышение эффективности управления компанией.

Снижение издержек.

Снижение рисков.

Аргументированность принятия тех или иных стратегических решений.

Контроль за операционной деятельности.

Возможность моделирования и прогнозирования различных ситуаций.

Как работают BI-системы?

Для начала разберемся с тем, из чего состоит BI-система:

ETL-система (Extract, Transform, Load) — из аббревиатуры понятно, что это инструменты, благодаря которым подготавливается данные к загрузке в единое хранилище. Сами инструменты представляют собой набор скриптов, которые «умеют» извлекать «сырые» данные из сторонних таблиц-хранилищ, обрабатывают их и отправляют в BI-систему.

Хранилище данных. Представляет собой базу, которая содержит «сырые» данные, именно она выступает источником для дальнейшей аналитики.

Data Mining — инструмент для извлечения данных, поиска в них тенденций, скрытых фактов, взаимосвязей.

Инструменты визуализации данных, которые позволяют интерпретировать результаты в наглядном виде. Особенно это актуально в процессе аналитики больших данных.

Набор инструментов может выглядеть по-другому в зависимости от BI-системы или потребностей конкретно взятой компании. Но в целом, схема работы похожа:

Определяются источники и данные, которые необходимо получить.

Далее данные попадают в хранилище BI-системы, как правило, это база, в которой информация хранится в виде таблиц.

После «сырые» данные обрабатываются и на основе них готовятся отчеты.

При этом BI-система позволяет практически мгновенно обрабатывать большие объемы данных.

Для кого актуально внедрение?

BI-системы позволяют решать широкий спектр задач в области мониторинга и анализа данных. Сами данные зависят от типа компании или предприятия:

Банки и аналогичные финансовые организации, работающих с различными бюджетами, активами и пассивами, ведущие клиентскую базу, контролирующие работу филиалов и т. д. Торговые предприятия, которые собирают информацию по клиентам, сделкам, товарной номенклатуре, определяющие тенденцию и динамику продаж и т. д. Производственные предприятия, следящие за отгрузкой товаров, комплектующих, номенклатурой и т. д. Государственные организации накапливающие данные по населению, налогам и прочее. Маркетинговые отделы или агентства, где требуется сегментировать аудиторию и рекламные каналы по эффективности и прочим характеристикам.

Другими словами, BI-системы актуальны для любой сферы, где на основе большого количества данных требуется принимать стратегические и операционные решения.

О чём нужно подумать при внедрении BI-системы?

До начала внедрения BI-системы разберитесь, для каких целей она будет использоваться и какую именно выгоду принесет. Это позволит составить детально проработанные цели и задачи, которые этот проект позволит решать. Ошибки и неточности на этом этапе могут привести к провалу внедрения всего проекта.

Следующим шагом будет выбор решения, непосредственно самой BI-системы. Здесь важно отталкиваться от целей и задач, которые будут на нее возложены. Сами системы, их внедрение и обслуживание часто требуют значительных финансовых затрат, поэтому не стоит выбирать те платформы, возможности которых значительно превосходят потребности компании. Это приведет к лишним затратам и, как итог, усложнит достижении ROI. Но в целом, правильно рассчитать возврат инвестиций от внедрения BI-системы – задача нетривиальная и не имеющая однозначного решения.

Не рекомендуется сразу внедрять все доступные технологии, следует помнить о том, что основной целью является — получение достоверных и актуальных данных. Чтобы этого достичь, на моменте определения целей и задач необходимо правильно расставить приоритеты между ними.

Одним из конечных результатов по внедрению BI-систем должен стать пользовательский опыт, а точнее удобство использования платформы сотрудниками компании. Для этого проведите соответствующее обучение, и начнте его вместе со стартом работы BI-системы. При этом обеспечьте контроль за соблюдением нового рабочего режима, исключая возможность пользователям обойти его.

Популярные BI-платформы на мировом рынке

На рынке BI-систем представлено множество решений. Сложность выбора в том, что практически каждое из предложений позиционирует себя как «лучшее и универсальное». Ниже рассмотрим три наиболее популярные системы: Power BI, QlikView и Tableau.

Microsoft Power BI

Power BI – комплекс программ и онлайн сервисов, формирующих аналитическую среду. По умолчанию, система способна собирать данные из более чем 70 источников:

Excel.

CSV.

XML.

Azure.

MySQL.

Google Analytics.

Oracle и т. д.

Как говорилось выше, Power BI состоит из нескольких элементов: программы для десктопа (Power BI Desktop), веб-службы (служба Power BI) и мобильного приложения под Android и iOS (Power BI Mobile). Благодаря такой функциональной связке, система позволяет оперативно обмениваться информацией между пользователями.

Power BI распространяется в платной (625 руб. на пользователя/мес.) и бесплатной версиях. Отличия платной версии:

Автообновление отчетов до 8 раз в сутки, против 1 в бесплатной. Возможность использования искусственного интеллекта для проведения аналитики отчетов. В бесплатной версии присутствует ограничение на обработку потоковых данных в 10 тыс. строк/час и 1 ГБ памяти. В платной лимит обработки данных — 1 млн. строк/час и 10 ГБ памяти на одного пользователя. Имеется возможность получения прямого доступа к данным напрямую через Data Connectivity Gateway. Появляется возможность совместной работы между инструментами по типу Office 365 и Active Directory groups. Возможность защиты публичных отчетов логином и паролем, а также расширенное управление правами доступа между пользователями.

Power BI является разработкой Microsoft, поэтому интерфейс программы схож с другими продуктами этой компании. Бесплатная версия включает в себя внушительный инструментарий, который не имеет временных ограничений на использование. Это позволяет полноценно пользоваться системой, если пользователя устраивают прочие технические ограничения.

QlikView

QlikView — одна из лучших систем на рынке, позволяет создавать продвинутые дашборды и отчеты. Отличительной чертой платформы является то, что имеется возможность кастомизации и настройки любых объектов. Благодаря этому можно обыгрывать любые пользовательские сценарии. Уникальная ассоциативная модель поиска связей между загруженными данными упрощает создание дашбордов.

Возможности и особенности:

Упрощенная система интеграции с различными источниками данных благодаря встроенному ETL с более чем 200 встроенных функций фильтрации.

Легко масштабируется.

Ассоциативная модель хранения данных, в которой поля со схожими названиями соотносятся друг с другом. Это позволяет пользователю, выбирая определенные данные в таблице, увидеть ассоциированные значения с ними во всем хранилище.

Огромное количество диаграмм, таблиц и прочих элементов, позволяющих проводить расширенную аналитику данных. Элементы в дашбордах легко редактируются, кликнув по одному из них, пользователь получает исчерпывающую информацию о принципах его работы.

Данные обрабатываются в оперативной памяти сервера, это является одной из основных отличительных особенностей платформы, которая значительно ускоряет работу дашбордов. Система умеет сжимать данные, поэтому их объем в несколько раз меньше, чем в источнике.

Поддержка продуктов Microsoft.

Что касается цены, то она, как правило, значительно выше, чем у конкурентов. Связано это с уникальными возможностями, которые открывает система. Прайс начинается от 30$/мес. на одного пользователя.

Tableau

Tableau включает в себя следующие продукты:

Tableau Desktop — десктопная версия для одного пользователя, имеет ограничение по количеству подключаемых источников (6). Tableau Online — облачное решение для среднего бизнеса. В бесплатной версии все созданные дашборды и отчеты находятся в открытом доступе. Если требуется ограничить права доступа, стоит обратить внимание на платную версию продукта. Tableau Server — облачное решение с выделенными серверами, подходит для обработки больших массивов данных.

Возможности и особенности:

Позволяет получать данные с любых потоковых источников.

Широкий инструментарий для построения дашбордов. Возможности визуализации данных у BI-системы находятся на высочайшем уровне.

Данные можно получить и смешивать из разных источников.

Интуитивно понятный интерфейс, подойдет для новичков в отличии от других BI-систем. В крайнем случае, на платформу создано большое количество обзоров и справочных материалов.

Цены на использование зависят не только от количества пользователей, но и от роли самого пользователя, это может быть (+цены для Tableau Online):

Creator — полный доступ как к просмотру отчетов, так и к их созданию (70$/мес. на пользователя). Explorer — умеет распределять права доступа, просматривать и изучать данные с помощью инструмента Ask Data, но не может создавать отчеты (35$/мес.). Viewer — может только просматривать данные (12$/мес.).

Российские BI-системы

Отечественные BL-системы активно завоевывают рынок, в качестве примеров разберем Visiology, Modus и Форсайт. Мы сравнили эти системы и выделили основной отличительный функционал.

Visiology

Аналитическая платформа позволяет автоматизировать процесс сбора данных из разных источников.

Возможности и особенности:

Встроенный модуль анализа и прогнозирования умеет выявлять различные взаимосвязи между данными. На основе полученных и обработанных данных есть возможность построения различных факторных моделей, что позволяет прогнозировать пользовательские сценарии. Каждый из исследуемых процессов можно оценить на возможные риски и степень их влияния. Построение дашбордов с помощью многочисленных виджетов, гистограмм, карт, схем и прочего. Система позволяет настраивать разные степени детализации для визуального отображения данных. Доступ к дашбордам с любого устройства.

Цена за облачное решение составляет 490 тыс. руб./год, для серверной версии (работа с большими данными) — по запросу.

Modus

Платформа бизнес-аналитики с возможностью определения трендов, зависимостей и прогнозирования на основе данных.

Возможности и особенности:

Данные подтягиваются из разных источников, имеется дополнительный модуль ELT.

Решение не требует установки приложений или программ, вся работа ведется в браузере.

Есть возможность ввода данных вручную через специальную форму. Также имеется функция аудиторского следа, которая показывает кто именно и когда ввел данные.

Построение дашбордов осуществляется в удобном конструкторе путем перетаскивания элементов.

Возможность проведения расширенной аналитики, предусмотрены различные шаблоны для настроек.

Ценовая политика достаточно прозрачна. Стоимость фиксированная:

Аналитический портал – 400 тыс. руб. При этом лицензия на 200 пользователей стоит 50 тыс. руб. Модуль ETL – 250 тыс. руб.

Форсайт

Разработчик позиционирует Форсайт как универсальное решение, подходящее для аналитики данных в любой отрасли.

Возможности и особенности:

Платформа имеет продвинутые методы аналитики и прогнозирования с любым количеством вводных факторов. При этом есть возможность создания собственных расчетов для сценариев.

Результаты прогнозирования можно сразу же использовать во всех инструментах платформы.

Легко и эффективно интегрируется с другими системами отечественного производства (например, СУБД PostgreSQL, Arenadata DB).

Доступ к отчетам регламентирован и разграничен.

Имеется мобильное приложение Форсайт. Мобильный BI как для Android, так и для iOS.

Есть возможность настройки дашбордов непосредственно в визуальном редакторе.

С данными можно работать напрямую или скачивать их в хранилище.

Среда разработки позволяет создавать собственные приложения и использовать их функциональность на аналитической платформе.

Подробный мониторинг действий всех пользователей команды.

Цена на использование аналитической платформы — по запросу.

Внедрение BI-системы — смена парадигмы подхода к аналитике данных, а также серьезная инвестиция. Поэтому перед принятием этого решения опирайтесь на его целесообразность в рамках конкретного предприятия.