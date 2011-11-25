Помните вредные советы Григория Остера? Попробуем написать наш пятничный пост в том самом стиле — наболело. — У вас есть большая куча денег? Мы знаем, как быстро потратить кучу денег с помощью контекстной рекламы Google Ads. Наша единственная цель — это куча трафика за кучу денег. Большая куча трафика за большую кучу денег! Поверьте, ваши деньги в надежных руках. Нас абсолютно не волнуют конверсии, качественные показатели трафика и юзабилити вашего сайта. Мы работаем с любым «материалом». Главное, чтобы у вас было много денег. Много. Денег.

Позвольте описать некоторые моменты нашего циничного подхода к работе. 1. Обратите внимание, что будут выбраны все страны, где живут люди. Также заметьте, что будут выбраны все языки, на которых говорят люди. Трафик может притаиться в любом уголке нашей маленькой планеты. Мы не упустим его никогда!

2. Конечно, объявления должны показываться в поиске Google. И мы не относимся с пренебрежением к поисковым партнерам и к некоторым площадкам в контекстно-медийных сетях, как некоторые. Мы уважаем чужой труд, поэтому используем весь предложенный арсенал. Мы выбираем «Всё»!

3. Вы согласны с тем, что жизнь летит с бешеной скоростью из пункта «А» в пункт «Б»? Если да, то обязательно используйте ускоренные показы, чтобы не сожалеть об упущенных возможностях. Мы всегда впереди! Ускоряйтесь с нами!

4. Никогда не знаешь в каком часовом поясе может показываться реклама. Зачем тогда гадать! Показывайте свою рекламу в любое время суток. Если верить статистике, то ночью пользователи тоже сидят в интернете. Мы доверяем статистике!

5. Наш подход к работе не имеет... границ. О каких рамках может идти речь, если их не существует. Перестаньте ограничивать частоту показов. Долой ограничения!

Это далеко не все способы тратить очень много денег и привлекать очень много трафика. Наш подход базируется на опыте наших предков. Умение проводить эффективные рекламные кампании оттачивалось веками. Например, знаете ли вы, что CTR существует до тех пор, пока вы в него верите? И, если вы наблюдаете за рекламной кампанией, то и рекламная кампания наблюдает за вами? Эти и другие советы вы можете узнать у наших старцов по контекстной рекламе. И это — обычное дело, к сожалению. Доверяйте профессионалам.