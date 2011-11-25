PPC

Тёмная сторона контекста
Сергей Бахарь
11470 2 22
1322213386
5

Помните вредные советы Григория Остера? Попробуем написать наш пятничный пост в том самом стиле наболело. — У вас есть большая куча денег? Мы знаем, как быстро потратить кучу денег с помощью контекстной рекламы Google Ads. Наша единственная цель — это куча трафика за кучу денег. Большая куча трафика за большую кучу денег! Поверьте, ваши деньги в надежных руках. Нас абсолютно не волнуют конверсии, качественные показатели трафика и юзабилити вашего сайта. Мы работаем с любым «материалом». Главное, чтобы у вас было много денег. Много. Денег.

Позвольте описать некоторые моменты нашего циничного подхода к работе. 1. Обратите внимание, что будут выбраны все страны, где живут люди. Также заметьте, что будут выбраны все языки, на которых говорят люди. Трафик может притаиться в любом уголке нашей маленькой планеты. Мы не упустим его никогда!

Трафик может притаиться

2. Конечно, объявления должны показываться в поиске Google. И мы не относимся с пренебрежением к поисковым партнерам и к некоторым площадкам в контекстно-медийных сетях, как некоторые. Мы уважаем чужой труд, поэтому используем весь предложенный арсенал. Мы выбираем «Всё»!

сети и устройства

3. Вы согласны с тем, что жизнь летит с бешеной скоростью из пункта «А» в пункт «Б»? Если да, то обязательно используйте ускоренные показы, чтобы не сожалеть об упущенных возможностях. Мы всегда впереди! Ускоряйтесь с нами!

используйте ускоренные показы

4. Никогда не знаешь в каком часовом поясе может показываться реклама. Зачем тогда гадать! Показывайте свою рекламу в любое время суток. Если верить статистике, то ночью пользователи тоже сидят в интернете. Мы доверяем статистике!

Показывайте свою рекламу в любое время суток

5. Наш подход к работе не имеет... границ. О каких рамках может идти речь, если их не существует. Перестаньте ограничивать частоту показов. Долой ограничения!

Перестаньте ограничивать частоту показов

Это далеко не все способы тратить очень много денег и привлекать очень много трафика. Наш подход базируется на опыте наших предков. Умение проводить эффективные рекламные кампании оттачивалось веками. Например, знаете ли вы, что CTR существует до тех пор, пока вы в него верите? И, если вы наблюдаете за рекламной кампанией, то и рекламная кампания наблюдает за вами? Эти и другие советы вы можете узнать у наших старцов по контекстной рекламе. И это обычное дело, к сожалению. Доверяйте профессионалам.

2
2
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords
Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

Больше постов

Комментарии (22)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok