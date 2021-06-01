ER или ERR: как считать вовлеченность в Instagram и Facebook

В сети полно показателей, которыми замеряют эффективность коммуникации в SMM. Среди них есть engagement rate — коэффициент вовлеченности. Применяют этот показатель в основном для определения эффективности контента в Facebook и Instagram. Вот только считать ER можно по-разному: к подписчикам (ER) или охвату (ERR). Специалисту, новичку или человеку, который только вникает в SMM, легко запутаться в актуальной формуле.

Меня зовут Евгения Сегеда, я SMM-эксперт, все публикации вы можете найти в любой время в моём блоге. А сейчас давайте здесь разбираться с ER и ERR.

ER и ERR — в чём разница

ER — соотношение вовлеченности на пост и количества подписчиков. Формула выглядит так:

ER = вовлечение на пост (лайки + репосты + комментарии + сохранения + клики) ÷ на количество подписчиков

Формула появилась в начале зарождения SMM. Надо было как-то определять эффективность работы контента. Платной рекламы в социальных сетях в момент появления этой метрики было мало. Логично, что контент получал только органический охват от подписчиков и распространялся благодаря им. ER помогал понять, насколько эффективно работает контент. Со временем ситуация начала меняться. Появилась платная реклама. Контент начали видеть не только подписчики сообщества, но и новые охваченные люди.

Формула ER показывает коэффициент вовлеченности по отношению к фанатам, но, если пост был в промо, считать этот показатель бессмысленно. Сейчас 90% брендов запускают таргетинг, поэтому для большинства случаев формула ER устарела.

На смену ER приходит ERR (Engagement rate by reach) — соотношение вовлеченности на пост и охвата публикации. Формула, рекомендуемая Facebook выглядит так:

ERR = вовлечение на пост (лайки + репосты + комментарии + сохранения + клики) ÷ на охват поста

Формула позволяет понять, какой процент охваченных людей отреагировал на пост. В Facebook этот показатель считается автоматически на каждый пост. Чтобы увидеть её: выберите Статистика Страницы, Публикации, Количество действий (переключить стрелочкой).

Метрика ERR более актуальна, но в ней есть два подвоха. Разберем на ситуации. Допустим, в сообществе 100 подписчиков и средний ERR до продвижения постов 20%. Как только пост запускают в таргетинг, % ERR снижается до 2-3%. Что происходит? Подписчики — лояльная аудитория. Они уже знакомы с контентом сообщества и с большей охотой оставляют реакции на пост. В таргетинге же пост показывают холодной аудитории. Люди не знакомы с брендом и с меньшим желанием взаимодействуют с постом. Чем больше вы откручиваете рекламу на холодную аудиторию, тем ниже будет ERR.

Подвох номер два. Посты из разных рубрик будут иметь свою «норму» ERR. Если вы делите контент на рубрики, то продуктовые посты будут иметь ERR ниже, чем развлекательный или полезный контент.

Как использовать ERR?

Определите норму ERR для каждой рубрики контента. Например, ERR для продуктового контента – 2%,а для развлекательного — 5%. При ежемесячном анализе сравнивайте показатели предыдущих месяцев и учитывайте, были ли посты в таргетинге, и на какую сумму. Высокий показатель ERR означает эффективность поста. Попробуйте понять, в чем его секрет. Удачная картинка? Интересная тема? Используйте это в остальном контенте.

Рассмотрим на примере, где у нас есть восемь постов из одной категории за последние три месяца. Если посмотреть внимательно на соотношение ERR и бюджета, потраченного на каждый пост, становится понятно, что:

Пост 8 был самым эффективным. На него было потрачено больше денег и у него самый высокий ERR. Стоит проанализировать, за счет чего был успех этого поста.

Пост 5 потенциально кажется тоже хорошо сработал, но он не был в таргетинге. Скорее всего, его ERR в таргетинге был бы ниже, поэтому эффективность под вопросом.

Пост 4 и 6 были не эффективны для холодной аудитории.

Пример анализа ERR

Выводы