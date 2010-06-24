Факторы ранжирования в Facebook: результаты исследования 2010 года, часть 1

Март 2010 года показал, что объемы использования внутренней поисковой машины Facebook’а подпрыгнули до 48%, что составило 2,8% общего объема поисковых запросов в Соединенных Штатах. И хотя в апреле и мае этот показатель и упал, все равно эти цифры являются довольно впечатляющими, учитывая ограниченность системы поиска Facebook и ориентированность на выдачу пользовательских профилей.

Естественно, в сравнении с монополистической 63.7-процентной долей Google в общем поисковом объеме США, доля использования внутреннего поисковика Facebook не кажется такой масштабной.

Тем не менее, каждый инвестор, вкладывающий деньги в объявления, приложения, странички и комьюнити, непременно хочет понять, как происходит поисковое ранжирование в сети Facebook. «Как наше приложение «выстрелит» в результатах поиска», «от чего зависит то, какие странички или группы окажутся в поле подсказок Facebook», «что определяет, какие события показываются определенным пользователям». Инвесторы все хотят знать. Как обычно. В этом посте мы поделимся с читателем своими наблюдениями за факторами, влияющими на поисковое ранжирование в Facebook, и дадим несколько рекомендаций относительно того, как повысить показатели поисковой выдачи.

Впервые мы взялись за изучение тонкостей работы внутренней поисковой машины Facebook около года назад – ровно тогда, когда разработчики огласили об ее улучшении. Эти «улучшения» оказались довольно-таки хилыми на проверку, легкими в обходе и заточенными лишь под поиск пользователей по FB, но бесполезными для других целей. В процессе подготовки к конференции «SMX Advanced Seattle 2010», ее организаторы пригласили нас заново заглянуть под капот поисковой машины Фейсбука. Мы обнаружили, что кое-что изменилось, но в целом, картина прошлого года осталась прежней. В общем, были плохие и хорошие новости. Сначала плохие: легче застрелиться, чем найти то, что вам нужно «внутри или снаружи» Facebook’а с помощью его поисковой машины. Теперь хорошие новости: в конце концов, Facebook – это не Google или Bing. По-крайней мере пока.

Facebook. Найдутся все

Поиск в Facebook в значительной степени зависит от определенных действий самих пользователей, таких как посещение страничек, клики, вступление в группы, приглашения и прочее. Facebook собирает внешнюю и внутреннюю информацию об этих действиях, а затем использует ее в поисковой выдаче. Мы отметили для себя, что подобные действия пользователей являются определяющим фактором для поисковой выдачи. В нашем тесте принимали участие шестеро пользователей Facebook, территориально разбросанных по всей стране, возрастом от 21 и до 50. «Возраст аккаунта» каждого участника теста был не менее двух-трех лет. В процессе обсуждения факторов ранжирования Facebook, мы часто сравниваем сходные друг с другом, отдаем предпочтение одному и недооцениваем другой. Однако случается так, что фактор «X» в одном примере, и фактор «Z» в другом имеют неоднозначную важность. А зачастую, они эффективнее работают в комплексе. Учтите это, когда будете читать наш пост.

Процесс, по сути, аналогичен обычному анализу факторов поискового ранжирования, где мы сравниваем преимущества различных тегов друг перед другом. Приведенные ниже факторы ранжирования указаны в порядке их важности. Также хотелось бы поблагодарить всю нашу команду, в частности Мэтта Питерсона, курировавшего процесс нашего исследования. Его проницательность и особая методология внесли неоценимый вклад в нашу научную работу. Итак, приступим.

Поле подсказок Facebook. Помощь зала

Поле поиска в Facebook автоматически заполняется подсказками, как и в Google, как только вы начинаете набирать первые буквы своего запроса. Отчасти это сбивает пользователей с толку и уводит в сторону от запрашиваемых результатов. Зачастую, это может указывать на низкие показатели качества SERP. Более того, достаточно трудно заметить и попасть мышкой на увеличительное стеклышко в правой части поля; то же самое касается и ссылки «больше результатов», расположенной ниже. А ведь именно с этого поля все и начинается! У нас нет достаточных сведений от Facebook, чтобы доказать свою точку зрения, но все же, более чем очевидно, что попадание вашего контента поле подсказок очень важно, и может обеспечить высокие показатели переходов из поля подсказок в сети Facebook на ваши внешние ресурсы.

Радует одно: поле подсказок – чуть ли не самый легкий способ в естественной выдаче FB «подшаманить» с поисковым ранжированием.

Факторы поискового ранжирования в поле подсказок Facebook

1. Показываются пользователи, у которых есть друзья с ключевым словом в имени. Да, Facebook ориентирован в первую очередь на живых людей.

2. Показываются любые странички, которые пользователи посещали. Все сходится: сравните запросы Мэтта, с которых он начал поиск и результаты выдачи в левой части иллюстрации, с теми же параметрами, выданными тремя днями позже, после посещения лишь двух первых страниц.

3. Показываются мероприятия, которые пользователи согласились посетить или еще обдумывают. Неудивительно, что мероприятия всплывают в поле подсказок Facebook – это ясно говорит о повышенном к ним внимании со стороны того же FB: вспомните хотя бы систему управления мероприятиями, которую они добавили к профилю в мае. А вообще, по прочтении нашего поста вы поймете, как легко на самом деле попасть со своим предложением в поле подсказок. 4. Показываются приглашения друзей пользователя, ожидающие подтверждения. Все то же самое, что и в предыдущем пункте, только касается друзей пользователя социальной сети. 5. Показываются странички или профили пользователей, которые пользователь «лайкнул» или добавил в интересы. «Лайки» (посредством нажатия одноименной кнопки на целевой странице) являются одним из определяющих факторов появления странички в поле подсказок. А заодно сюда включаются и все ключевые слова, перечисленные в графе «лайков и интересов» пользователя на странице его профиля. Более того, если такая страница еще не создана, Facebook автоматически сгенерирует страничку сообщества, и она отобразится в поле подсказок. По-моему, это просто глупо. 6. Показываются странички, которые «лайкнули» друзья пользователя. Все то же, но применительно к страницам друзей пользователя. 7. Другие страницы, приложения, и т.п. ранжируются по количеству друзей, участников. Неперсонифицированные странички, приложения и подобное занимают свое место в рейтинге по количеству участников и друзей. В каком порядке выстраиваются результаты выдачи при нажатии на значок увеличительного стекла или ссылку «еще результаты»? Смотрим: Все результаты, Пользователи, Страницы, Группы, Приложения, Мероприятия, резултаты поиска по Web, Посты друзей и Все посты. Согласно с нашими целями, пункт «Пользователи» мы не рассматриваем.

Факторы ранжирования результатов поиска в поле «Все результаты»

1. Показываются пользователи, у которых есть друзья с ключевыми словами в имени.

2. Страницы, чьими фанатами являются пользователи

3. Страницы, фанатами которых являются друзья пользователей

4. Упоминания (social mentions) друзей пользователя

5. Ключевое слово присутствует в потоке постов на стене пользователя 6. Страницы, у которых самое высокое количество «фанов». Читаем продолжение поста

Перевод оригинальной статьи с aimclearblog.com