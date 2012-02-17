Хочу представить вам микропроект, который был реализован примерно за два обеденных перерыва в духе такого близкого каждому программисту девиза «Just for fun!».

Суть идеи проста: фиксировать онлайн статусы реальных объектов.

Внезапно я обнаружил, что многие сотрудники тратят много времени на ожидание у двери туалета, топтание на кухне, и передают текущий статус туалета и кофеварки так же примитивно, как делали это наши предки: из уст в уста. «Хватит!», — сказал я и решил реализовать давнишнюю идею: смешать реальность и виртуальность через набирающие популярность QR коды. Так появился маленький pet-project с гордым названием «WC status». Итак, по существу:

проект хостится на бесплатном аккаунте Heroku;

благодаря QR кодам вы можете зачекиниться в каком-то месте офиса или отметить статус объекта;

другие участники процесса, могут посмотреть статус на сайте без необходимости идти и проверять его самим;

как итог экономия времени и помощь ближнему путем вклада минимума своего времени на скан QR-кода, который переключает статус;

на данный момент объекта два: WC — чтобы знать свободен ли туалет, COFFEE — чтобы знать есть ли кофе в кофеварке;

в будущем в свободное время можно добавить другие статусы и позволить заводить свои приватные организации;

сейчас проект работает только в рамках Киевского офиса Netpeak;

не ругайтесь на дизайн: я программист;

это вполне по-гиковски;

нет, у меня нет времени оптимизировать картинки на сайте. Они «закешатся» и все будет ок.

Как это работает

1. Человек заваривает кофе и мгновенным сканированием QR-кода, который висит возле кофеварки, меняет статус на IN, который показывается на сайте как полный стакан кофе.

2. Другие сотрудники периодически обновляют статус кофе и видят, когда он есть и когда нет.

3. PROFIT! То же происходит и с туалетом: вы не выходите из состояния потока, не встаете с рабочего места, не идете через весь офис, чтобы узнать, что там «Занято». Вы просто нажимаете на симпатичный унитазик и видите, что уборная занята (или не занята). Сайт выглядит так:

Да, я понимаю, что не все будут участвовать в процессе, но силами добровольцев вроде меня и еще нескольких коллег, обнаружив закрытый туалет, можно отметить его как «занятый» с помощью QR-кода, размещенного снаружи. Это сервис в духе некогда пресловутого web 2.0, где социальный аспект играет большую роль и «контент», в данном случае — статус объекта, задается самими людьми с помощью простого QR’а. Далее в программе… Не переключайте! Я планирую добавить возможность заводить раздельные организации с секретными url’ами для смены статуса, генерировать QR’ы прямо на сайте и скачивать PDF, чтобы распечатать коды. Кроме того, можно расширять статусы. В ближайших планах, к примеру, статус переговорки. Вот так современные технологии и когнитивный излишек меняют нашу жизнь!