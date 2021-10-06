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«Главстрой» рассказал об аренде на примере игрушечных солдатиков. Результаты кампании
Марат Суставов
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Девелопер Главстрой с агентством FreshFilms в июле выпустил рекламную кампанию в поддержку ЖК «Героев». Два ролика рассказывали о преимуществах жилья: рядом парк и собственные площадки, стоимость квартиры в ипотеку сопоставима с платежами по аренде. О результатах исследования, проведенного компанией Tiburon Research, рассказывает директор по маркетингу Марат Суставов.

Ролик о стоимости квартиры в ипотеку, сопоставимой с платежами по аренде, на примере солдатиков

Ролик о преимуществах ЖК — парке и собственных площадках для прогулок

Предварительное тестирование роликов 

Перед запуском рекламной кампании «Главстрой» протестировал ролики на Fastuna. Каждый ролик оценило по 200 жителей Москвы в возрасте от 18 до 60 лет. Реклама получила хороший результат — 62 и 63 балла из 100. 

Людям понравился приятный образ семьи, юмор, выгодное предложение квартиры по цене аренды и преимущество жилого комплекса в расположении рядом с парком. Низкие показатели актуальности и готовности воспользоваться предложением могут объясняться широкой аудиторией исследования, среди которой не так много людей в поиске нового жилья. 

  • «Милая реклама, семья, дети, собака, все гуляют и радуются», — Женщина, 27 лет.
  • «Квартира по цене аренды — это заманчиво», — Мужчина, 56 лет.

Оценка роликов по параметрам — Fastuna 

Показатели кампании

Ролики крутились на площадках YouTube, Instagram, Facebook, MyTarget, ВКонтакте. По результатам итоговой аналитики выявили, что число отказов зависит от креатива, а не от площадки размещения. 

Видео с арендой получило более низкий показатель отказов и высокий процент переходов на сайт. Для потенциальных покупателей действительно актуален выбор между арендой и покупкой жилья. 

Видео про парк имеет более высокий отказ и низкое число переходов на сайт, но при этом имеет хорошую конверсию в заявку. Не всем людям важен парк, но среди этой аудитории преимущество парка — крайне важный параметр при выборе жилья.

Brand Lift исследование

По результатам Brand Lift исследования на YouTube запоминаемость рекламы составила 8%. На 2,5% у тех, кто видел ролик на видеоплатформе, увеличилось знание бренда. Также на 2,5% вырос показатель готовности выбрать квартиру от девелопера «Главстрой». Посетители лендинга, которые пришли с рекламы YouTube, чаще оставляли заявки. Также они оказались более решительными к покупке — дольше просматривали сайт, рассчитывали взнос по ипотеке и даже звонили.  

Яна Крючкова, главный специалист по интернет-маркетингу компании Главстрой:

 — При запуске масштабных видеокампаний мы всегда стараемся смотреть не только на post-click аналитику, но и на общий эффект креативов на нашу целевую аудиторию. Но поскольку post-view аналитику на Youtube не так просто настроить, приходится искать альтернативные источники данных. 

Для ЖК Героев мы решили подключить стандартный Brand-Lift от Google, а также воспользоваться сервисом Fastuna. Было интересно сравнить результаты обоих исследований, изучить наши сильные и слабые стороны. В итоге мы видим, что креативы действительно справились со своей задачей — бренд запомнился пользователям и его стали узнавать. Но вдохновить на покупку и «переманить»  лояльных пользователей другого бренда нам все-таки не удалось.

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Марат Суставов

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