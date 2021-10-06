«Главстрой» рассказал об аренде на примере игрушечных солдатиков. Результаты кампании

Девелопер Главстрой с агентством FreshFilms в июле выпустил рекламную кампанию в поддержку ЖК «Героев». Два ролика рассказывали о преимуществах жилья: рядом парк и собственные площадки, стоимость квартиры в ипотеку сопоставима с платежами по аренде. О результатах исследования, проведенного компанией Tiburon Research, рассказывает директор по маркетингу Марат Суставов.

Ролик о стоимости квартиры в ипотеку, сопоставимой с платежами по аренде, на примере солдатиков

Ролик о преимуществах ЖК — парке и собственных площадках для прогулок

Предварительное тестирование роликов

Перед запуском рекламной кампании «Главстрой» протестировал ролики на Fastuna. Каждый ролик оценило по 200 жителей Москвы в возрасте от 18 до 60 лет. Реклама получила хороший результат — 62 и 63 балла из 100.

Людям понравился приятный образ семьи, юмор, выгодное предложение квартиры по цене аренды и преимущество жилого комплекса в расположении рядом с парком. Низкие показатели актуальности и готовности воспользоваться предложением могут объясняться широкой аудиторией исследования, среди которой не так много людей в поиске нового жилья.

«Милая реклама, семья, дети, собака, все гуляют и радуются», — Женщина, 27 лет.

«Квартира по цене аренды — это заманчиво», — Мужчина, 56 лет.

Оценка роликов по параметрам — Fastuna

Показатели кампании

Ролики крутились на площадках YouTube, Instagram, Facebook, MyTarget, ВКонтакте. По результатам итоговой аналитики выявили, что число отказов зависит от креатива, а не от площадки размещения.

Видео с арендой получило более низкий показатель отказов и высокий процент переходов на сайт. Для потенциальных покупателей действительно актуален выбор между арендой и покупкой жилья.

Видео про парк имеет более высокий отказ и низкое число переходов на сайт, но при этом имеет хорошую конверсию в заявку. Не всем людям важен парк, но среди этой аудитории преимущество парка — крайне важный параметр при выборе жилья.

Brand Lift исследование

По результатам Brand Lift исследования на YouTube запоминаемость рекламы составила 8%. На 2,5% у тех, кто видел ролик на видеоплатформе, увеличилось знание бренда. Также на 2,5% вырос показатель готовности выбрать квартиру от девелопера «Главстрой». Посетители лендинга, которые пришли с рекламы YouTube, чаще оставляли заявки. Также они оказались более решительными к покупке — дольше просматривали сайт, рассчитывали взнос по ипотеке и даже звонили.