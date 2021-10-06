«Главстрой» рассказал об аренде на примере игрушечных солдатиков. Результаты кампании

Девелопер Главстрой с агентством FreshFilms в июле выпустил рекламную кампанию в поддержку ЖК «Героев». Два ролика рассказывали о преимуществах жилья: рядом парк и собственные площадки, стоимость квартиры в ипотеку сопоставима с платежами по аренде. О результатах исследования, проведенного компанией Tiburon Research, рассказывает директор по маркетингу Марат Суставов.
Ролик о стоимости квартиры в ипотеку, сопоставимой с платежами по аренде, на примере солдатиков
Ролик о преимуществах ЖК — парке и собственных площадках для прогулок
Предварительное тестирование роликов
Перед запуском рекламной кампании «Главстрой» протестировал ролики на Fastuna. Каждый ролик оценило по 200 жителей Москвы в возрасте от 18 до 60 лет. Реклама получила хороший результат — 62 и 63 балла из 100.
Людям понравился приятный образ семьи, юмор, выгодное предложение квартиры по цене аренды и преимущество жилого комплекса в расположении рядом с парком. Низкие показатели актуальности и готовности воспользоваться предложением могут объясняться широкой аудиторией исследования, среди которой не так много людей в поиске нового жилья.
- «Милая реклама, семья, дети, собака, все гуляют и радуются», — Женщина, 27 лет.
- «Квартира по цене аренды — это заманчиво», — Мужчина, 56 лет.
Оценка роликов по параметрам — Fastuna
Показатели кампании
Ролики крутились на площадках YouTube, Instagram, Facebook, MyTarget, ВКонтакте. По результатам итоговой аналитики выявили, что число отказов зависит от креатива, а не от площадки размещения.
Видео с арендой получило более низкий показатель отказов и высокий процент переходов на сайт. Для потенциальных покупателей действительно актуален выбор между арендой и покупкой жилья.
Видео про парк имеет более высокий отказ и низкое число переходов на сайт, но при этом имеет хорошую конверсию в заявку. Не всем людям важен парк, но среди этой аудитории преимущество парка — крайне важный параметр при выборе жилья.
Brand Lift исследование
По результатам Brand Lift исследования на YouTube запоминаемость рекламы составила 8%. На 2,5% у тех, кто видел ролик на видеоплатформе, увеличилось знание бренда. Также на 2,5% вырос показатель готовности выбрать квартиру от девелопера «Главстрой». Посетители лендинга, которые пришли с рекламы YouTube, чаще оставляли заявки. Также они оказались более решительными к покупке — дольше просматривали сайт, рассчитывали взнос по ипотеке и даже звонили.
Яна Крючкова, главный специалист по интернет-маркетингу компании Главстрой:
— При запуске масштабных видеокампаний мы всегда стараемся смотреть не только на post-click аналитику, но и на общий эффект креативов на нашу целевую аудиторию. Но поскольку post-view аналитику на Youtube не так просто настроить, приходится искать альтернативные источники данных.
Для ЖК Героев мы решили подключить стандартный Brand-Lift от Google, а также воспользоваться сервисом Fastuna. Было интересно сравнить результаты обоих исследований, изучить наши сильные и слабые стороны. В итоге мы видим, что креативы действительно справились со своей задачей — бренд запомнился пользователям и его стали узнавать. Но вдохновить на покупку и «переманить» лояльных пользователей другого бренда нам все-таки не удалось.
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