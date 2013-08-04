Интервью с Владиславом Флаксом (OWOX, Analyze!)

Сразу предупрежу, что этот пост будет непонятен широкой аудитории читателей — много специфических вопросов и аббревиатур, но вот специалисты по веб-аналитике должны оценить. Кстати, в конце поста есть купон на 5% скидку на участие в новой конференции по аналитике Analyze!.

— Привет, Влад! Спасибо, что согласился ответить на наши вопросы. Начнем с вопроса: какие из нераспространенных у нас систем аналитики ты можешь порекомендовать? В чем их преимущество относительно Google Analytics и Яндекс.Метрики?

Привет! Преимущества, равно как и недостатки, ПО можно рассматривать только в контексте конкретной задачи. Поэтому, чтобы рекомендовать конкретную систему аналитики, нужно сначала понять, что и как предстоит анализировать. Если, конечно, выбор конкретной системы аналитики не самоцель. Кому-то Excel и Liveinternet счетчик — аналитика, а кому-то Adobe Omniture и IBM coremetrics мало.

— Можешь выделить 5 самых важных отчетов Google Analytics для владельцев интернет-магазинов?

Тоже зависит от бизнес-целей. Если цель просто выручка, можно смотреть на Revenue и радоваться (или грустить). Но у владельцев бизнеса обычно вопросы сложнее:

растет ли доверие к бренду и ядро лояльной аудитории?

как меняется конверсия по отношению к прошлому году?

в каких группах товаров растет доля платно привлеченных заказов?

Такие отчеты обычно строятся на основании гибридных данных в Google Spreadsheets (да, онлайн удобнее) на основе данных из Google Analytics и ERP магазина.

— А информационного портала/блога? :)

Тоже зависит от целей ресурса. Если это конвертирование в лиды (для последующей конвертации в заказы через hubspot.com и ему подобные), то смотрят на коэффициенты конверсии и CLV по каналам. Если монетизация ресурса через рекламу, то на доход с посетителя.

— Какой из методов аналитики телефонных звонков ты считаешь самым эффективным? Например, среди прочих можно выделить такие варианты:

Номера на сайте назначаются в зависимости от источника рекламы;

Номера назначаются в зависимости от сессии пользователя;

Подмена номера не осуществляется, но у пользователя где-то выводится код, который он должен назвать.

По нашему опыту эффективнее всего третий вариант, когда код источника скрыт в коде товара. И пользователю его назвать удобнее, чем диктовать длинное имя товара. Кроме того, пользователю это тоже удобно — он уверен, что оператор не перепутает и будет обсуждать с ним нужный товар. С подменой номера телефона слишком много путаницы: и пользователь может переходить по нескольким каналам, и при большом трафике тысячи телефонных номеров поддерживать недешево.

— Google выпустил Universal Analytics. Знакомились ли в OWOX с бета-версией системы и возможностями Measurement Protocol?

Да, у двоих наших клиентов он работает еще с прошлого года. И уже есть интересные выводы, постараемся рассказать о них на конференции.

— Что сулит нам выход этой системы в паблик?

Смотря кому «нам». К сожалению, большинству он сулит только возможность услышать несколько новых докладов на конференциях. Для нескольких процентов, наверное, он сулит установку нового кода на сайте. Только единицы пересчитают свои CLV с учетом транзакций из call-центра и оптимизируют рекламные бюджеты.

— Замечено ли вами негативное влияние адаптивного дизайна на результаты SEO продвижения, ведь в какой-то степени хороший адаптивный дизайн похож на клоакинг?

Нет. Более того, мы верим, что поисковые системы, в конечном счете поддерживают то, что удобно пользователям. Поэтому правильно настроенный адаптив считаем благом.

— Какие тренды можно проследить в количестве/качестве мобильного трафика и что с этим делать?

Не секрет, что многие тренды к нам приходят из Штатов. Там уже сейчас 60% покупателей используют смартфон во время покупок в физических магазинах. А делать с этим надо то же, что и с другими трендами — использовать по назначению. Например, принять, что mobile commerce — это для расширения воронки посередине и передачи покупателя на другие экраны, а не о последнем шаге к заказу.

— Знаю, ты планируешь доклад на конференции «8Р» в формате аналитического шоу. Можешь раскрыть какие-то подробности?

Будет интересно, будет весело и все будет real-time!

— Будет ли конференция Analyze! в этом формате? Что вообще нас ждет? :)

Конференция Analyze! пройдет в формате 8 докладов в один поток. Ценность ее в том, что это будут 8 уникальных докладов от 7 действительно профессиональных аналитиков. При этом конференция не о больших таблицах с цифрами, а о том как непонятное сделать измеримым и наглядным. По нашему убеждению, это ключ к улучшению любого бизнеса, в котором есть, что считать.