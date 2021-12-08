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Песочница

Исследование: через какие рекламные каналы эффективнее привлекать покупателей
Андрей Дудич
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Реклама на рынке дорогая, и неправильно выбранный канал больно бьет по бюджету. Важно знать, какой источник с наибольшей вероятностью приведет к продажам.

Агентство интернет-маркетинга FireSEO провело свое исследование, в котором опросило 300+ российских покупателей возрастом от 18 до 55 лет. Его целью было выяснить, какие каналы больше подходят для рекламы товаров и какие из них лучше работают для стимулирования повторного обращения и покупок. И вот результаты.

Люди чаще узнают о товаре из поиска в Яндекс и Google 

Согласно исследованию, большинство опрошенных (почти 22%) перед покупкой знакомятся с товаром из поиска в Яндекс и Google. Заметим, что у этих систем есть «склонность» к монополизации выдачи. То есть они отдают приоритет в показе товарам из своих сервисов (контекстная реклама, Яндекс.Маркет, Google Покупки, РСЯ и КМС). Это значит, что размещаясь в этих сервисах, можно заметно увеличить охват пользователей.

Второй наиболее популярный способ — прямой поиск на сайте. Ищут, в основном, на крупных сайтах и маркетплейсах. Владельцам небольших интернет-магазинов нужно выбирать: упускать довольно прибыльный канал или же начать размещаться на одном или нескольких маркетплейсах.

Таргетированная реклама в соцсетях заняла третье место среди источников перехода на товарные предложения. Ее указали почти 11% опрошенных. Чуть хуже сработало сарафанное радио — рекомендация знакомого и реклама у блогера.

А вот такие дорогостоящие каналы, как билборды, реклама на радио и телевидении, показали наименьшую эффективность. 

Большинство людей возвращаются на сайт самостоятельно

Больше половины опрошенных сами возвращаются на сайт, если им нужен товар, который смотрели, но не купили сразу. Они помнят про него и не нуждаются в повторном стимулировании.

Второй по популярности канал для повторного вовлечения — соцсети. Реклама у блогера и рекламное объявление в них оказались наиболее эффективным инструментом вернуть покупателя в магазин. Он сработал у почти 22% респондентов.

Рекламный ролик в Ютубе простимулировал покупку у 7% опрошенных. А вот рассылка показала довольно низкую эффективность — 1,32%. Дорогостоящие виды рекламы также обладают низкой эффективностью в повторном стимулировании покупки.

Клиентоориентированность помогает вернуть более половины покупателей

Почти 70% опрошенных вернутся в магазин, если им понравилось обслуживание. Это еще раз показывает важность человеческого отношения к покупателям и различных программ лояльности для повышения LTV.

Реклама в соцсетях также способна напомнить покупателям о покупке. По крайней мере, около 8% респондентов вернулись на сайт после рекламного объявления. 

Рекламная рассылка сработала в 6,39% случаев. Это говорит о том, что email-маркетинг может принести неплохой дополнительный источник повторных продаж. Рекомендация блогера показала меньшую эффективность, но все же не стоит отметать такой вариант продвижения. Для многих бизнесов возвращение и 5% покупателей будет сильным подспорьем. 

Эта информация поможет эффективнее планировать маркетинговый бюджет и не терять деньги на неверно выбранной стратегии продвижения.

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электронная коммерция продвижение интернет-магазина
Андрей Дудич

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