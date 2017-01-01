Как на самом деле менялись цены украинских интернет магазинов до и после Нового года

Топ-3 товаров, подорожавших в январе:

Кофемашина Delonghi ECAM 650.55 MS. Было: 44 099,00. Стало: 60 999,00 (+16 900 грн). Asus Asus Zenbook UX306UA. Было: 26 999,00. Стало: 33 000,00 (+6 000 грн). Ноутбук Apple A1398 MacBook Pro 15.4″ (MJLQ2UA/A). Было: 65 399,00. Стало: 71 099,00 (+5 700 грн).

Топ-3 товаров, подешевевших в январе:

Lenovo ThinkPad L560 (20F2S20N00). Было: 21 462,00. Стало: 14 999,00 (-6 463 грн). Моноблок Lenovo 700-24 (F0BE0086UA). Было: 30 999,00. Стало: 26 312,00 (-4 687 грн). Ноутбук HP EliteBook 840 (Z2V48EA). Было: 38 024,00. Стало: 33 999,00 (-4 025 грн).

Проанализировав более 13 000 товаров интернет-магазина сети «Алло», мы пришли к выводу, что специальная цена (сниженная или по старому курсу валют) действовала на 618 товаров (4,7% в данной выборке). Непосредственно на эти товары цена возросла сразу же после окончания года.На 497 товаров (примерно 3,8%) цена после Нового года снизилась.Больше всех не повезло покупателям «Алло», которые решили перед Новым годом обзавестись крупной кухонной техникой, тренажерами (главное — влезть в праздничное платье), компьютерами (около $1000 в среднем), принтерами (МФУ), а также дорогими аксессуарами к технике.Особенно сочувствуем тем, кто решился на покупку Xbox One с большим объемом памяти. При относительно невысокой цене в «холодный» сезон перед праздниками эти приставки стали дороже на несколько тысяч гривен, а сразу после Нового года вновь подешевели. С другой стороны, в выигрыше оказались те, кто предпочел Sony PlayStation приставкам от Microsoft — на них в предновогодний сезон действовала весьма хорошая цена.Самым выгодным решением оказалась покупка кофемашин Saeco или Delonghi — их можно было купить едва ли не в два раза дешевле средней рыночной цены. Также повезло покупателям компьютерной техники Lenovo, Dell и Asus средней ценовой категории (от 400 до 1000 долларов США), двигателей моторных лодок и генераторов. Не прогадали и те, кто все-таки решился изменить жизнь в новом году, заказав беговую дорожку.