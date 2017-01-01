Как на самом деле менялись цены украинских интернет магазинов до и после Нового года
В компании Netpeak Software проанализировали цены 40 000 товаров популярных интернет-магазинов — «Розетки», «Алло» и Comfy, чтобы сравнить, как менялись цены до Нового года и после него. Авторы исследования — growth hacker Игорь Горбенко и контент-маркетолог Александра Метиза — пришли к выводам, что в самый разгар праздничной скидочной лихорадки цены на некоторые товары на самом деле росли — причем разница могла составлять десятки тысяч гривен. Хотя на другие категории скидки и в самом деле работали.
С января по ноябрь мы убеждаем себя и окружающих, что не верим в чудеса. Однако когда приходит пора новогодних праздников, мы внезапно начинаем полагаться на магическую силу скидок. Мы решили провести исследование и выяснить, оправданы ли наши надежды на них. Мы сравнили цены трех крупных украинских интернет-магазинов — «Алло», «Розетки» и Comfy — до Нового года (в сезон скидок) и после него. Вывод напросился следующий: скидки хоть и существуют, но они далеко не всегда так выгодны, как нам хотелось бы думать.
«Алло» | Всего: 13 022 товара
2 января
- Подешевело 497 (3,8%).
- Подорожало 618 (4,7%).
- Подешевело 725 (5,6%).
- Подорожало 1 260 (9,7%).
Проанализировав более 13 000 товаров интернет-магазина сети «Алло», мы пришли к выводу, что специальная цена (сниженная или по старому курсу валют) действовала на 618 товаров (4,7% в данной выборке). Непосредственно на эти товары цена возросла сразу же после окончания года.
На 497 товаров (примерно 3,8%) цена после Нового года снизилась.
Больше всех не повезло покупателям «Алло», которые решили перед Новым годом обзавестись крупной кухонной техникой, тренажерами (главное — влезть в праздничное платье), компьютерами (около $1000 в среднем), принтерами (МФУ), а также дорогими аксессуарами к технике.
Особенно сочувствуем тем, кто решился на покупку Xbox One с большим объемом памяти. При относительно невысокой цене в «холодный» сезон перед праздниками эти приставки стали дороже на несколько тысяч гривен, а сразу после Нового года вновь подешевели. С другой стороны, в выигрыше оказались те, кто предпочел Sony PlayStation приставкам от Microsoft — на них в предновогодний сезон действовала весьма хорошая цена.
Самым выгодным решением оказалась покупка кофемашин Saeco или Delonghi — их можно было купить едва ли не в два раза дешевле средней рыночной цены. Также повезло покупателям компьютерной техники Lenovo, Dell и Asus средней ценовой категории (от 400 до 1000 долларов США), двигателей моторных лодок и генераторов. Не прогадали и те, кто все-таки решился изменить жизнь в новом году, заказав беговую дорожку.
Топ-3 товаров, подорожавших в январе:
На 497 товаров (примерно 3,8%) цена после Нового года снизилась.
Больше всех не повезло покупателям «Алло», которые решили перед Новым годом обзавестись крупной кухонной техникой, тренажерами (главное — влезть в праздничное платье), компьютерами (около $1000 в среднем), принтерами (МФУ), а также дорогими аксессуарами к технике.
Особенно сочувствуем тем, кто решился на покупку Xbox One с большим объемом памяти. При относительно невысокой цене в «холодный» сезон перед праздниками эти приставки стали дороже на несколько тысяч гривен, а сразу после Нового года вновь подешевели. С другой стороны, в выигрыше оказались те, кто предпочел Sony PlayStation приставкам от Microsoft — на них в предновогодний сезон действовала весьма хорошая цена.
Самым выгодным решением оказалась покупка кофемашин Saeco или Delonghi — их можно было купить едва ли не в два раза дешевле средней рыночной цены. Также повезло покупателям компьютерной техники Lenovo, Dell и Asus средней ценовой категории (от 400 до 1000 долларов США), двигателей моторных лодок и генераторов. Не прогадали и те, кто все-таки решился изменить жизнь в новом году, заказав беговую дорожку.
Топ-3 товаров, подорожавших в январе:
- Кофемашина Delonghi ECAM 650.55 MS. Было: 44 099,00. Стало: 60 999,00 (+16 900 грн).
- Asus Asus Zenbook UX306UA. Было: 26 999,00. Стало: 33 000,00 (+6 000 грн).
- Ноутбук Apple A1398 MacBook Pro 15.4″ (MJLQ2UA/A). Было: 65 399,00. Стало: 71 099,00 (+5 700 грн).
- Lenovo ThinkPad L560 (20F2S20N00). Было: 21 462,00. Стало: 14 999,00 (-6 463 грн).
- Моноблок Lenovo 700-24 (F0BE0086UA). Было: 30 999,00. Стало: 26 312,00 (-4 687 грн).
- Ноутбук HP EliteBook 840 (Z2V48EA). Было: 38 024,00. Стало: 33 999,00 (-4 025 грн).
«Розетка» | Всего: 14 153 товара
2 января
- Подешевело 667 (4,7%).
- Подорожало 1 056 (7,5%).
- Подешевело 443 (3,1%).
- Подорожало 1 125 (8%).
Сразу после окончания года «Розетка» подняла цены на чуть большее количество товаров, чем «Алло». Если точнее — на 1056 артикулов (около 7,5% в рамках выборки). Однако разница в цене по сравнению со скидочной оказалась настолько несущественной, что вряд ли можно говорить о значимой выгоде.
В предновогодний период скидок самыми выгодными приобретениями на «Розетке» стали матрасы и одеяла, телевизоры из среднего ценового сегмента, бюджетные смартфоны (в основном, китайских брендов), серверы, отопительное оборудование, мелкие товары для кухни, органические масла, всевозможные вариации итальянской пасты и, как ни странно, Sony PlayStation 4 Pro с объемом встроенной памяти 1 Тб.
А самыми невыгодными стали покупки почти всей техники Apple (за исключением нескольких вариантов iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus), включая смартфоны, часы и приставки Apple TV. Словом, все, кто хотел побаловать себя или близких дорогим подарком, заплатили за это удовольствие сполна. Покупатели большей части электроинструментов, беговых дорожек и оборудования для обеспечения информационной безопасности тоже существенно переплатили. Но и на этом список тех, кому не повезло, не закончился. Как выяснилось, массовое подорожание стало ощутимо также для покупателей повседневной и спортивной одежды популярных брендов, от Benetton до Adidas и Converse.
Топ-3 товаров, подорожавших в январе:
В предновогодний период скидок самыми выгодными приобретениями на «Розетке» стали матрасы и одеяла, телевизоры из среднего ценового сегмента, бюджетные смартфоны (в основном, китайских брендов), серверы, отопительное оборудование, мелкие товары для кухни, органические масла, всевозможные вариации итальянской пасты и, как ни странно, Sony PlayStation 4 Pro с объемом встроенной памяти 1 Тб.
А самыми невыгодными стали покупки почти всей техники Apple (за исключением нескольких вариантов iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus), включая смартфоны, часы и приставки Apple TV. Словом, все, кто хотел побаловать себя или близких дорогим подарком, заплатили за это удовольствие сполна. Покупатели большей части электроинструментов, беговых дорожек и оборудования для обеспечения информационной безопасности тоже существенно переплатили. Но и на этом список тех, кому не повезло, не закончился. Как выяснилось, массовое подорожание стало ощутимо также для покупателей повседневной и спортивной одежды популярных брендов, от Benetton до Adidas и Converse.
Топ-3 товаров, подорожавших в январе:
- Матрас LasCavo Джардино 180х200 см, Джардино 180х190 см и Оркестра 180х190 см (4823086613447). Было: ≈7 515,00. Стало: ≈11 561,00 (+3 757 – 4 046 грн).
- Sony Xperia XZ1 Dual Black. Было: 16 999,00. Стало: 19 999,00 (+3 000 грн).
- Сервер HP ProLiant DL180 Gen9 (833988-425). Было: 60 871,00. Стало: 63 771,00 (+2 900 грн).
- Устройство обеспечения конфиденциальных переговоров iProTech DRUID D- 06.
Было: 94 400,00. Стало: 82 600,00 (-11 800 грн).
- Теплица Оскар Господарка Люкс 24м² (300х800х200см) 6мм Сотовый Поликарбонат.
Было: 26 795,00. Стало: 22 855,00 (-3 940 грн).
- Nikon D5600 AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G VR Black (VBA500K002). Было: 28 999,00. Стало: 25 999,00 (-3 000 грн).
Comfy | Всего: 13 392 товара
2 января
- Подешевело 516 (3,9%).
- Подорожало 347 (2,6%).
- Подешевело 579 (4,3%).
- Подорожало 443 (3,3%).
Если в «Розетке» и «Алло» скидочных товаров, которые подорожали после Нового года, было больше, чем подешевевших товаров, то в Comfy все оказалось строго наоборот.
Интернет-магазин сети Comfy перед Новым годом существенно поднял цены на кофемашины Delonghi и Saeco (в то время как «Алло» не менее существенно их снизил), духовые шкафы и электрогрили, лазерные МФУ, планшеты Apple, почти всю продукцию бренда Kenwood, а также на некоторые позиции мелкой бытовой техники Philips и Panasonic. Рекордсменом по предновогоднему подорожанию стала зеркальная камера Canon EOS 6D MKII Body, цена на которую сразу после Нового года упала почти на 7000 грн.
Что касается выгодных приобретений в Comfy, то в выигрыше оказались те, кто перед праздниками обзавелся любительской зеркальной камерой Nikon, гироскутером или электровелосипедом Xiaomi, а также ноутбуком Acer.
Топ-3 товаров, подорожавших в январе:
Интернет-магазин сети Comfy перед Новым годом существенно поднял цены на кофемашины Delonghi и Saeco (в то время как «Алло» не менее существенно их снизил), духовые шкафы и электрогрили, лазерные МФУ, планшеты Apple, почти всю продукцию бренда Kenwood, а также на некоторые позиции мелкой бытовой техники Philips и Panasonic. Рекордсменом по предновогоднему подорожанию стала зеркальная камера Canon EOS 6D MKII Body, цена на которую сразу после Нового года упала почти на 7000 грн.
Что касается выгодных приобретений в Comfy, то в выигрыше оказались те, кто перед праздниками обзавелся любительской зеркальной камерой Nikon, гироскутером или электровелосипедом Xiaomi, а также ноутбуком Acer.
Топ-3 товаров, подорожавших в январе:
- Электровелосипед Xiaomi YunBike C1 Women`s. Было: 9 999,00. Стало: 16 599,00 (+6 600 грн).
- Фотокамера зеркальная Nikon D7200 Body (VBA450AE). Было: 29 999,00. Стало: 33 999,00 (+4 000 грн).
- Объектив к фотокамере Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR. Было: 26 999,00. Стало: 30 999,00 (+4 000 грн).
- Квадрокоптер DJI Inspire 2 (EU) with Gimbal Camera. Было: 108 769,00. Стало: 94 779,00 (-13 990 грн).
- Коммутатор локальной сети (Switch) HP 1820-48G (J9981A). Было: 18 765,00. Стало: 10 239,00 (-8 526 грн).
- Фотокамера зеркальная Canon EOS 6D MKII Body (1897C031). Было: 77 445,00. Стало: 70 779,00 (-6 666 грн).
Выводы
Как показал сравнительный анализ цен в трех крупных украинских интернет- магазинах до и после Нового года, не все предложения помогают экономить.
Цены на отдельные категории товаров действительно снижаются, а на некоторые — наоборот, значительно повышаются на волне ажиотажного спроса. Это легко проследить: достаточно в праздничный период воспользоваться пользовательским поиском в Netpeak Spider и сопоставить скидочные и стандартные цены.
Как проводилось исследование
Для парсинга цен из интернет-магазинов мы использовали пользовательский поиск Netpeak Spider. Он позволяет извлекать необходимый тип данных в рамках выбранного сайта, будь то CSS-селектор, XPath или регулярные выражения (RegExp). В случае с интернет-магазинами нас интересует XPath. Достаточно скопировать этот элемент из кода одной карточки товара, чтобы спарсить цены всего магазина или определенной категории.
Для парсинга цен использовали Netpeak Spider, подробнее об инструменте — ниже
Поиск цен выполняется следующим образом:
- Сначала запускаем сканирование по всему сайту, чтобы получить список всех существующих URL.
- Фильтруем его, оставляем только карточки товаров, сохраняем полученный список.
- Заходим на страницу товара искомого сайта и находим в исходном коде значение элемента XPath, отвечающего за цену.
- По этому элементу настраиваем пользовательский поиск в Netpeak Spider.
- Запускаем сканирование по отфильтрованному списку URL с применением поиска по ценам.
- Сохраняем полученные данные в удобном для нас формате, например в csv
Мы выгрузили ценовые данные 25 декабря 2017 года, 2 и 9 января 2018 года, затем проанализировали их и пришли к таким выводам о предновогодних скидках в целом, а также о ценовой динамике отдельно взятых интернет- магазинов.
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