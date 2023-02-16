Как отписаться от рассылки SMS

Дмитрий Кудренко, сооснователь омниканальной CDP eSputnik, делится способами, как сделать отписку от рассылок SMS. Этот канал — недешевое удовольствие, если сравнивать, например, с email. Для компании выгоднее, когда SMS получает заинтересованная аудитория, хоть некоторые специалисты и думают, что массовые рассылки дадут нормальный результат (не дадут). Клиентам нужно обеспечить простую возможность отписаться от SMS-рассылок.

По данным опроса компании LEAD9 Mobile Marketing, более 90% абонентов читают рекламные сообщения, которые приходят на телефон. Как правило, если SMS получено от имени бренда, на рассылку которого пользователь подписывался, это вызывает меньше раздражения и отписок, чем отправка без разрешения. Спам-рассылки способны вызвать резкую отрицательную реакцию на бренд, а результат от потраченных денег будет нулевым.

Задача SMS-маркетинга — выявить тех, кому предложение будет интересно, а не заваливать сообщениями всех без разбора. С email-рассылками гораздо проще: в каждом письме имеется ссылка на отписку (по крайней мере, такие правила), а вот у SMS такая возможность есть не всегда.

Компании могут использовать разные способы отписки для рассылок SMS:

1. Отправка обратного SMS

Самый распространенный вариант для отписки от рекламных SMS-рассылок — сообщение на специальный короткий номер или тот, с которого поступает рассылка, со словом «СТОП» или кодовым числом. Люди могут избегать такого способа отписки, поскольку отправка SMS на короткий номер бывает платной. Целесообразно сегментировать контактную базу по операторам, чтобы каждому пользователю предлагать отписаться с помощью сообщения на номер его мобильного оператора. Чем проще отписаться, тем больше шансов, что вы получите чистую контактную базу.

2. Отписка на сайте компании, которая делает рассылку

На сайте компании пользователь должен заполнить короткую форму, указав телефонный номер, на который поступают нежелательные SMS.

Форма может быть двухэтапной, где первый этап — это запрос на отписку, а второй — отправка кода подтверждения действия. Иногда в разделе отписки можно сразу отказаться и от SMS-рассылок, и от email. Однако наиболее популярны одноэтапные формы, не обременяющие клиента дополнительной информацией.

3. Звонок на бесплатный номер

В SMS или на сайте компании указывается бесплатный номер, на который можно позвонить, чтобы отписаться.

Отписка на горячей линии происходит через автоответчик или оператора. Такой способ поможет узнать о причинах отписки.

4. Ссылка на отписку в тексте SMS

Многие абоненты используют мобильный интернет, поэтому для них удобно сразу перейти по ссылке в сообщении. Такую ссылку лучше использовать не в каждой SMS, а например, добавлять раз в месяц.

Не пренебрегайте разрешением от клиента на получение рассылки. Люди распознают спам, и если в рассылке они не найдут способ отписаться, сделают это иначе: с помощью специального приложения, блокирующего SMS и звонки от нежелательных номеров, или пожалуются оператору мобильной сети. Кстати, вы сэкономите деньги, отправляя сообщения только тем, кто его ждет. Сегментация базы помогает определить канал, где подписчик наиболее активен, а рассылка в несколько каналов принесет больше результатов.

Если вы хотите сохранить свою репутацию и клиентов, не допускайте спам-рассылок и позаботьтесь о том, чтобы ваши пользователи могли легко отписаться любым из перечисленных способов.

Чтобы ваши SMS были эффективными и приносили максимальные результаты, воспользуйтесь советами eSputnik.

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