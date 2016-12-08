Как получать деньги из YouTube

Если вы и вправду решили заняться своим каналом — стоит узнать механику процесса, какие ямы профессионального влогинга стоит обходить и к каким вершинам стремиться. Читателям блога Netpeak в этом помог своими экспертными комментариями Сергей Стрельцов — директор по маркетингу VSP Group, которого, к слову, смогут услышать гости конференции Videodessa 14 августа.

1. Станьте партнером YouTube или участником мультиканальной сети (MCN)

Чтобы начать зарабатывать на авторском видео, нужно включить монетизацию на канале и связать его с учетной записью ADSense. Платформа регулярно ужесточает требования к партнерам и требует того же от мультиканальных сетей. На данный момент, чтобы стать партнером YouTube, необходимо 1000 подписчиков, требования мультиканальных сетей ниже в 2-3 раза. Больше подробностей о MCN:

Сергей Стрельцов, директор по маркетингу VSP Group:«Мультиканальные сети (MCN) или партнёрские программы — это сервисы, позволяющие осуществлять монетизацию контента и работать с авторскими правами более удобно и эффективно. Например, VSP Group — крупнейшая в СНГ мультиканальная сеть, которая обслуживает более 80 тысяч каналов и осуществляет дистрибуцию контента на всех видеоплатформах. Кроме того, площадка является рекламным агентством, которое работает напрямую с крупными рекламодателями: Билайн, Microsoft, Google, Wargaming, PepsiCo, Gameloft, mail.ru group и многими другими. У VSP Group есть коммерческий департамент в Москве, который осуществляет функции sales-house». «Мультиканальные сети (MCN) или партнёрские программы — это сервисы, позволяющие осуществлять монетизацию контента и работать с авторскими правами более удобно и эффективно. Например, VSP Group — крупнейшая в СНГ мультиканальная сеть, которая обслуживает более 80 тысяч каналов и осуществляет дистрибуцию контента на всех видеоплатформах. Кроме того, площадка является рекламным агентством, которое работает напрямую с крупными рекламодателями: Билайн, Microsoft, Google, Wargaming, PepsiCo, Gameloft, mail.ru group и многими другими. У VSP Group есть коммерческий департамент в Москве, который осуществляет функции sales-house».

Реклама транслируется перед началом видео, во время просмотра ролика и на самой странице аккаунта. Любой клик на эту рекламу — коммерческий просмотр. Мерилом выступают 1000 просмотров видео. Но здесь еще один вопрос — о том, «от кого» эти просмотры. Бывают случаи, когда 1500 просмотров из США по доходности сопоставимы с 50 000 просмотров из Украины.

Макс +100500 понял это довольно давно и уже года два создает контент для канала на двух языках.

Автор роликов не может выбирать рекламодателя для своих видео. Выбирает его алгоритм Google, основываясь на тематике канала и целевой аудитории. Для выплат Google использует SWIFT-платежи, а мультиканальные сети предлагают разные системы оплаты — WebMoney, PayPal, Western Union и другие. Большинство влогеров сходятся во мнении, что ожидать первый платеж стоит не раньше, чем через полгода-год регулярного ведения канала. При этом генерировать контент нужно постоянно, так как конкуренция очень плотная — 100 часов видео загружается ежеминутно.



Сергей Стрельцов: «Видео в конкурентной тематике держится в топе поиска 2-3 дня. При этом не стоит рассчитывать, что вы попадете в топ, только оптимизируя старые видео». «Видео в конкурентной тематике держится в топе поиска 2-3 дня. При этом не стоит рассчитывать, что вы попадете в топ, только оптимизируя старые видео».

Чтобы не заканчивать пункт на минорной ноте, ответим на важный вопрос: можно ли прямо сейчас начать вести свой канал, например, о гаджетах и догнать по популярности wylsacom? Что для этого нужно делать?

Сергей Стрельцов: «Можно не только догнать, но и обогнать. Для этого нужно понимать, как изменилось сообщество и какой запрос существует на подобный контент». «Можно не только догнать, но и обогнать. Для этого нужно понимать, как изменилось сообщество и какой запрос существует на подобный контент».

2. Принимайте заказы от рекламодателей

Второй основной способ заработка большинства влогеров. Профессионалы не жалеют времени на создание качественных коммерческих предложений, а бренды (иногда с помощью агентств) ищут подходящие каналы. Иногда они счастливо находят друг друга, иногда — не очень. Читайте статью по теме:

Антикейс: продвижение Endorphone.com.ua с помощью видеоблогеров.

Кому из брендов высылать КП? В каких тематиках бизнес наиболее заинтересован в продвижении с помощью YouTube?

Сергей Стрельцов:«В последнее время уже практически не осталось брендов, которые не рассматривали бы YouTube в качестве серьёзной площадки для продвижения. Это и ecommerce, и fmcg. Много игровых разработчиков продвигает свои продукты у влогеров». «В последнее время уже практически не осталось брендов, которые не рассматривали бы YouTube в качестве серьёзной площадки для продвижения. Это и ecommerce, и fmcg. Много игровых разработчиков продвигает свои продукты у влогеров».

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

3. Продвигайте товары или услуги из своего оффлайн или онлайн-бизнеса

В таком случае канал неплохо использовать для сбора UGC-контента — например, просить пользователей снимать распаковку товара или кадры из путешествия и присылать вам в обмен на определенную скидку.

Похожую модель сбора отзывов описывали участники круглого стола на 8P.

Если говорить непосредственно о рекламе своих товаров через сеть YouTube, то чаще ее используют для брендинга. Хотя в отдельных случаях можно ориентироваться и на продажи.

Сергей Стрельцов:«Кампании в YouTube серьёзно влияют на продажи только в случае правильного выбора канала для размещения. Далеко не каждый канал способен дать хорошую конверсию. Мы работаем с крупнейшим интернет-магазином Китая JD.COM. При размещении их рекламы мы анализируем эффективность конверсии по различным показателям: количество переходов, регистрации, продажи. Нужно отметить, что китайские коллеги очень тщательно подходят к вопросам эффективности и ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). У нас прошло 8 проектов, которые показали высокую эффективность, и сотрудничество продолжается, что говорит о перспективности данного способа продвижения». «Кампании в YouTube серьёзно влияют на продажи только в случае правильного выбора канала для размещения. Далеко не каждый канал способен дать хорошую конверсию. Мы работаем с крупнейшим интернет-магазином Китая JD.COM. При размещении их рекламы мы анализируем эффективность конверсии по различным показателям: количество переходов, регистрации, продажи. Нужно отметить, что китайские коллеги очень тщательно подходят к вопросам эффективности и ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). У нас прошло 8 проектов, которые показали высокую эффективность, и сотрудничество продолжается, что говорит о перспективности данного способа продвижения».

4. Используйте фримиум-модель для построения инфобизнеса

Если вы круто разбираетесь в теме, закидывайте удочки — выкладывайте видеоконтент на тему того, «что делать». О том, «как делать» рассказывайте в рамках платных вебинаров или видеокурсов. Впрочем, в образовательной тематике на YouTube существуют нюансы.

Сергей Стрельцов:«Развлекательный контент и игры — наиболее востребованные форматы. Люди приходят на YouTube отвлечься, пообщаться. Образовательный контент тоже востребован, но имеет особенность. Он не может жить на YouTube в чистом виде. Это всегда микс хорошего динамичного монтажа и развлекательной составляющей. Ситуативные тренды в контенте могут сильно поспособствовать продвижению образовательных каналов». «Развлекательный контент и игры — наиболее востребованные форматы. Люди приходят на YouTube отвлечься, пообщаться. Образовательный контент тоже востребован, но имеет особенность. Он не может жить на YouTube в чистом виде. Это всегда микс хорошего динамичного монтажа и развлекательной составляющей. Ситуативные тренды в контенте могут сильно поспособствовать продвижению образовательных каналов».

5. Развивайте собственный партнерский маркетинг

В данном случае вначале устанавливается непосредственная договоренность с нужным интернет-магазином или гуру — для рекламирования их услуг или товаров. Предельно важно, чтобы у вас в подписчиках была целевая аудитория ваших партнеров. Наконец, можно просто сидеть на берегу реки и ждать, когда ваша страна появится в списке государств, на которых распространяется программа платной подписки :)

Не совсем про YouTube, но про заработок на видео — пробуйте попасть на развлекательные сайты с видеоконтентом. Например, Break.com платит авторам $300-1000 за видео, если редакторы выбрали его для первой страницы сайта. Загрузить и отправить свое видео редакторам может каждый.

Выводы

Чтобы получать деньги из YouTube, нужно:

Стать партнером YouTube или участником мультиканальной сети (MCN). Принимать заказы от рекламодателей. Продвигать товары из своего оффлайн или онлайн-бизнеса. Использовать фримиум-модель для инфобизнеса. Развивать собственный партнерский маркетинг.

И главное: любите свой канал, как и все, что вы делаете. Рекомендуем к прочтению:

Тактики видеомаркетинга: как покорить алгоритм YouTube.

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