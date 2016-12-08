Как получать деньги из YouTube

Если вы и вправду решили заняться своим каналом — стоит узнать механику процесса, какие ямы профессионального влогинга стоит обходить и к каким вершинам стремиться. Читателям блога Netpeak в этом помог своими экспертными комментариями Сергей Стрельцов — директор по маркетингу VSP Group, которого, к слову, смогут услышать гости конференции Videodessa 14 августа.
1. Станьте партнером YouTube или участником мультиканальной сети (MCN)
Чтобы начать зарабатывать на авторском видео, нужно включить монетизацию на канале и связать его с учетной записью ADSense. Платформа регулярно ужесточает требования к партнерам и требует того же от мультиканальных сетей. На данный момент, чтобы стать партнером YouTube, необходимо 1000 подписчиков, требования мультиканальных сетей ниже в 2-3 раза. Больше подробностей о MCN:
Реклама транслируется перед началом видео, во время просмотра ролика и на самой странице аккаунта. Любой клик на эту рекламу — коммерческий просмотр. Мерилом выступают 1000 просмотров видео. Но здесь еще один вопрос — о том, «от кого» эти просмотры. Бывают случаи, когда 1500 просмотров из США по доходности сопоставимы с 50 000 просмотров из Украины.
Макс +100500 понял это довольно давно и уже года два создает контент для канала на двух языках.
Автор роликов не может выбирать рекламодателя для своих видео. Выбирает его алгоритм Google, основываясь на тематике канала и целевой аудитории. Для выплат Google использует SWIFT-платежи, а мультиканальные сети предлагают разные системы оплаты — WebMoney, PayPal, Western Union и другие. Большинство влогеров сходятся во мнении, что ожидать первый платеж стоит не раньше, чем через полгода-год регулярного ведения канала. При этом генерировать контент нужно постоянно, так как конкуренция очень плотная — 100 часов видео загружается ежеминутно.
Сергей Стрельцов: «Видео в конкурентной тематике держится в топе поиска 2-3 дня. При этом не стоит рассчитывать, что вы попадете в топ, только оптимизируя старые видео».
Чтобы не заканчивать пункт на минорной ноте, ответим на важный вопрос: можно ли прямо сейчас начать вести свой канал, например, о гаджетах и догнать по популярности wylsacom? Что для этого нужно делать?
2. Принимайте заказы от рекламодателей
Второй основной способ заработка большинства влогеров. Профессионалы не жалеют времени на создание качественных коммерческих предложений, а бренды (иногда с помощью агентств) ищут подходящие каналы. Иногда они счастливо находят друг друга, иногда — не очень. Читайте статью по теме:
Антикейс: продвижение Endorphone.com.ua с помощью видеоблогеров.
Кому из брендов высылать КП? В каких тематиках бизнес наиболее заинтересован в продвижении с помощью YouTube?
3. Продвигайте товары или услуги из своего оффлайн или онлайн-бизнеса
В таком случае канал неплохо использовать для сбора UGC-контента — например, просить пользователей снимать распаковку товара или кадры из путешествия и присылать вам в обмен на определенную скидку.
Похожую модель сбора отзывов описывали участники круглого стола на 8P.
Если говорить непосредственно о рекламе своих товаров через сеть YouTube, то чаще ее используют для брендинга. Хотя в отдельных случаях можно ориентироваться и на продажи.
4. Используйте фримиум-модель для построения инфобизнеса
Если вы круто разбираетесь в теме, закидывайте удочки — выкладывайте видеоконтент на тему того, «что делать». О том, «как делать» рассказывайте в рамках платных вебинаров или видеокурсов. Впрочем, в образовательной тематике на YouTube существуют нюансы.
5. Развивайте собственный партнерский маркетинг
В данном случае вначале устанавливается непосредственная договоренность с нужным интернет-магазином или гуру — для рекламирования их услуг или товаров. Предельно важно, чтобы у вас в подписчиках была целевая аудитория ваших партнеров. Наконец, можно просто сидеть на берегу реки и ждать, когда ваша страна появится в списке государств, на которых распространяется программа платной подписки :)
Не совсем про YouTube, но про заработок на видео — пробуйте попасть на развлекательные сайты с видеоконтентом. Например, Break.com платит авторам $300-1000 за видео, если редакторы выбрали его для первой страницы сайта. Загрузить и отправить свое видео редакторам может каждый.
Выводы
Чтобы получать деньги из YouTube, нужно:
- Стать партнером YouTube или участником мультиканальной сети (MCN).
- Принимать заказы от рекламодателей.
- Продвигать товары из своего оффлайн или онлайн-бизнеса.
- Использовать фримиум-модель для инфобизнеса.
- Развивать собственный партнерский маркетинг.
И главное: любите свой канал, как и все, что вы делаете. Рекомендуем к прочтению:
Тактики видеомаркетинга: как покорить алгоритм YouTube.
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