Как получить ТОП в США за 3 месяца

Здравствуйте. Мы делаем интернет-маркетинг в компании по продвижению сайтов SeoHouse.

Сегодня хотел бы рассмотреть кейс, как можно за три месяца выйти в топ по США по значимым для клиента запросам.

Цель продвижения сайта: Клиент поставил задачу максимально вывести в топ10 коммерческие запросы по тематике MVP.

Измерение результата: На контроле клиента стоит 2 запроса, которые хорошо конвертируют клиентов: «mvp development for startups» и «mvp in development».

Регион оказания услуг: США. Из трудностей: офисы разработчиков находятся в Беларуси и Эстонии, но нет физического офиса в США.

Что было сделано по продвижению сайта в США

Технический анализ сайта. Была проанализирована техническая составляющая сайта. Найдены битые ссылки, неправильно заполненные robots.txt и sitamap.xml, незаполненные атрибуты alt в изображениях и неправильная верстка заголовков H1. В целом ничего критического, что могло бы повлиять на ранжирование сайта. Семантическое ядро. Было собрано максимальное количество запросов для тематики MVP. У сайта клиента было всего одна страница в продвижении. После анализа конкурентов и группировки запросов, было принято решение создать 12 новых страниц под семантику. Часть документов была информационного характера, а часть коммерческого. Все страницы были перелинкованы между собой. Текстовый анализ сайта. Проанализировав мета-теги description и теги title, было принято решение полностью их переписать, т. к. в большинстве случаев запросы в них отсутствовали. Также были проанализированы тексты конкурентов и выбраны слова задающие тематику. Весь контент на сайте был скорректирован, где-то дописаны тексты на основании конкурентов, где-то добавлены запросы и слова тематики. Анализ контента продвигаемых страниц. Были внедрены следующие элементы:

Описание отраслей, по которым компания проводила MVP:

Преимущества компании:

Технологии, с которыми работает компания:

Блок отзывов клиентов:

5. Внедрение дополнительных страниц. На сайте на основании конкурентов были внедрены следующие рекомендации:

Создана страница « О компании »:

Создана страница контактов:

Добавлена история компании:

Добавлены сотрудники компании:

Добавлена страница отзывов:

В блоге были созданы комментарии, отдельная страница для автора статей:

6. Работа над ссылочной массой. Первые несколько месяцев мы проставляли ссылки на форумах, каталогах и справочниках. За 3 месяца получилось поставить более 50 ссылок.

Итогами 3-х месяцев стало попадание по одному важному для клиента запросу в ТОП1 и рост позиций второго запроса.

Поисковый трафик вырос на 40%: