Песочница

Как получить ТОП в США за 3 месяца
Иван Жданович
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Здравствуйте. Мы делаем интернет-маркетинг в компании по продвижению сайтов SeoHouse.

Сегодня хотел бы рассмотреть кейс, как можно за три месяца выйти в топ по США по значимым для клиента запросам.

Цель продвижения сайта: Клиент поставил задачу максимально вывести в топ10  коммерческие запросы по тематике MVP.

Измерение результата: На контроле клиента стоит 2 запроса, которые хорошо конвертируют клиентов: «mvp development for startups» и «mvp in development».

Регион оказания услуг: США. Из трудностей: офисы разработчиков находятся в Беларуси и Эстонии, но нет физического офиса в США.

Что было сделано по продвижению сайта в США

  1. Технический анализ сайта. Была проанализирована техническая составляющая сайта. Найдены битые ссылки, неправильно заполненные robots.txt и sitamap.xml, незаполненные атрибуты alt в изображениях и неправильная верстка заголовков H1. В целом ничего критического, что могло бы повлиять на ранжирование сайта.
  2. Семантическое ядро. Было собрано максимальное количество запросов для тематики MVP. У сайта клиента было всего одна страница в продвижении. После анализа конкурентов и группировки запросов, было принято решение создать 12 новых страниц под семантику. Часть документов была информационного характера, а часть коммерческого. Все страницы были перелинкованы между собой.
  3. Текстовый анализ сайта. Проанализировав мета-теги description и теги title, было принято решение полностью их переписать, т. к. в большинстве случаев запросы в них отсутствовали. Также были проанализированы тексты конкурентов и выбраны слова задающие тематику. Весь контент на сайте был скорректирован, где-то дописаны тексты на основании конкурентов, где-то добавлены запросы и слова тематики.
  4. Анализ контента продвигаемых страниц. Были внедрены следующие элементы:
  • Описание отраслей, по которым компания проводила MVP:

фото отраслей MVP

  • Преимущества компании:

фото преимуществ компании

  • Технологии, с которыми работает компания:

фото технологий компании

  • Блок отзывов клиентов:

фото правильного оформления отзывов

5.   Внедрение дополнительных страниц. На сайте на основании конкурентов были внедрены следующие рекомендации:

  • Создана страница «О компании»:

фото страницы о компании

  • Создана страница контактов:

фото страницы контактов

  • Добавлена история компании:

фото истории компании

  • Добавлены сотрудники компании:

фото страницы контактов

  • Добавлена страница отзывов:

изображение страницы отзывов конкурентов

  • В блоге были созданы комментарии, отдельная страница для автора статей:

6.   Работа над ссылочной массой. Первые несколько месяцев мы проставляли ссылки на форумах, каталогах и справочниках. За 3 месяца получилось поставить более 50 ссылок.

Итогами 3-х месяцев стало попадание по одному важному для клиента запросу в ТОП1 и рост позиций второго запроса.

фото итогов позиций запросов за 3 месяца

Поисковый трафик вырос на 40%:

фото роста поискового трафика на 40%

 

 

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раскрутка сайтов кейсы по продвижению сайтов
Иван Жданович

SEO, PPC, Local SEO, ASO - (СНГ -USA, EU)

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