Омайгад, напромити можна навіть той топовий набірчик для масажу гуаша ???? ⠀ І скребкочки, і олійку, та ще й нефритовой ролер. І дешевше, ніж у когось там в Instagram. Скребочки взагалі можна знайти від 75 грн. Тільки нікому не кажи, доки не встигнеш для себе закупитися. ⠀ А якщо вже робиш собі такий масаж, то розповідай, як тобі ефект ???? ⠀ #prompompom #prom_ua #гуашаукраїна