С запуском сайта вы получаете доступ ко всем инструментам интернет-маркетинга. К тому же, сайт на Проме удобно синхронизировать с необходимыми инструментами через кабинет продавца.



Также рекомендуем использовать SEO или SMM продвижение, контекстную рекламу в Google или таргетированную рекламу в Facebook и Instagram. А затем отслеживать аналитические показатели в кабинете продавца, подключать приложения ремаркетинга и ретаргетинга, кнопки соцсетей и делать email-рассылки. Все это бесплатно и уже настроено. Не забывайте использовать по максимуму все инструменты, чтобы автоматизировать работу с магазином.



Как понять какой инструмент подойдет? Если у вас товары массового потребления: одежда, обувь, аксессуары, техника и электроника — выбирайте контекстную рекламу и рекламу в соцсетях. Результат вы заметите быстро. С этими инструментами достаточно легко работать в высококонкурентных категориях товаров.



Если у вас товары узкого сегмента — дизайнерская одежда и аксессуары, товары индивидуального потребления, эко-продукты, редкие виды вин или кофе — первым делом сделайте упор на SMM и SEO. Эти инструменты принесут результат со временем, но в долгосрочной перспективе. Также они помогают формировать имидж.



К интернет-продвижению нужно подходить комплексно и по возможности использовать все инструменты. Малому бизнесу в нише со средней/низкой конкуренцией мы советуем начинать с SMM и SEO. Если вы занимаетесь продажей дверей или пломб для защиты помещений — смело идите в соцсети и наращивайте ссылочную массу сайта, пока этого не сделали конкуренты. Кроме того, e-mail маркетинг показывает хорошие результаты во всех категориях товаров.



