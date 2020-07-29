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Как продавать без «ответили в direct»: запускаем магазин на Проме

Советы начинающим предпринимателям в Instagram
За последние 5 лет в Украине появилось довольно много интересных локальных брендов одежды, обуви, домашних товаров и так далее. Чаще всего покупатели узнают о них на фестивалях Кураж Базар, Всі Свої, Гешефт и других мероприятиях для «крафтовых» производителей.

Зачастую на фестивалях большинство продавцов со сложным для запоминания неймингом — впоследствии покупатель, если не сделал скриншот или не взял визитку, забывает, у кого именно видел симпатичную тарелку ручной работы или что-то подобное.

Покупатель начинает гуглить, искать в соцсетях, но если сайта нет и в Instagram аккаунт назван неочевидно, то вряд ли дело дойдет до покупки.
Понятно, что начинающим предпринимателям, которые продают маленькие партии товара, сложно сходу разобраться с рекламой, сайтом, коммуникациями, продажами, логистикой, возвратами и другими привычными для бизнеса вещами.

Поэтому страница в Instagram — самое типичное начало бизнеса с маленьким или очень маленьким бюджетом в нише магазинов одежды, текстиля, бьюти, дизайна интерьеров, флористики, полезной еды и так далее. В общем, все товары и услуги, которые можно запостить в Stories — отлично продаются в Instagram.
С одной стороны, предпринимателю очень удобно работать без интернет-магазина до момента, пока бизнес маленький. С ростом оборота заказы придется обрабатывать в CRM, создавать сотни автоматических ТТН для сервисов доставки и вести отчетность. А если процесс не систематизирован, то операционка превратится в снежный ком и понадобится отдельный сотрудник, который будет «разгребать» direct.

С другой стороны, покупателям не нравится узнавать цену в direct, скидывать предоплату на карту, уточнять детали о товаре и каждый раз вручную указывать адрес доставки в личной переписке с менеджером. В итоге кто-то не дождется ответа и уйдет к конкурентам, а кто-то не захочет без гарантий пересылать деньги непроверенному продавцу. Эти факторы в комплексе здорово влияют на прибыльность бизнеса.
С одной стороны, предпринимателю очень удобно работать без интернет-магазина до момента, когда бизнес не вырастает и заказы необходимо обрабатывать в CRM, создавать сотни автоматических ТТН для сервисов доставки и вести отчетность. Затем операционка превращается в снежный ком и приходится нанимать специального сотрудника, который будет разгребать Direct.

С другой стороны, покупателям не нравится узнавать цену в Direct, скидывать предоплату на карту, уточнять детали о товаре и каждый раз вручную писать адрес доставки в личной переписке с менеджером. В итоге кто-то не дождется ответа и уйдет к конкурентам, а кто-то не захочет без гарантий пересылать деньги не проверенному продавцу. Эти факторы в комплексе здорово влияют на прибыльность бизнеса.
С одной стороны, предпринимателю очень удобно работать без интернет-магазина до момента, когда бизнес не вырастает и заказы необходимо обрабатывать в CRM, создавать сотни автоматических ТТН для сервисов доставки и вести отчетность. Затем операционка превращается в снежный ком и приходится нанимать специального сотрудника, который будет разгребать Direct.

С другой стороны, покупателям не нравится узнавать цену в Direct, скидывать предоплату на карту, уточнять детали о товаре и каждый раз вручную писать адрес доставки в личной переписке с менеджером. В итоге кто-то не дождется ответа и уйдет к конкурентам, а кто-то не захочет без гарантий пересылать деньги не проверенному продавцу. Эти факторы в комплексе здорово влияют на прибыльность бизнеса.
Полноценный сайт не все начинающие бизнесмены могут себе позволить из-за высокой стоимости разработки и поддержки. Но если вы продаете в Instagram и устали от хаоса — присмотритесь к магазинам на маркетплейсе Prom.ua. Вам потребуется создать магазин и добавить на него ссылку в описание профиля Instagram — и работать с заказами станет гораздо легче, а средний чек вырастет.
Что такое Prom
Это крупнейший маркетплейс Украины, где продаются более 27 млн товаров от тысяч предпринимателей со всей страны.

Покупатели найдут любой товар — от зубной щетки до комбайна.
И покупателей на Prom.ua действительно много
*Количество уникальных ежемесячных посетителей — 10 млн.
Чем хорош Prom.ua
  • быстрый, дешевый и простой запуск бизнеса;
  • удобный конструктор сайта;
  • функции интернет-магазина;
  • Пром-оплата;
Чего не хватает Prom.ua
Нет сложных кастомных решений как в интернет-магазинах, разработка и дизайн которых стоит от $20 000.
    Что покупают на Prom.ua
    Последние несколько лет в топ-5 категорий входили «одежда, обувь, аксессуары», «техника и электроника», «косметика и парфюмерия», «товары для дома и сада», а также «все для хобби», «подарки и книги».

    Но пандемия изменила спрос: на первое место вышли «товары для дома и сада», а закрыла топ-5 категория «спортивные товары».

    Украинцы меняли привычки и открывали для себя новые ниши покупок в интернете — заказывали продукты питания, медикаменты, корма для животных, спортивные товары — все то, что раньше покупали в ближайшем супермаркете.

    За 6 месяцев 2020 года больше всего покупали (мы указали количество заказов в штуках):
    • медицинские маски и респираторы — 293 852 шт.
    • чехлы для телефонов, mp3 плееров — 239 349 шт.
    • средства защиты органов дыхания — 213 523 шт.
    • защитные пленки и стекла для портативных устройств — 142 030 шт.
    • платья женские — 141 393 шт.
    • наушники и гарнитуры — 140 733 шт.
    • дисплей, touchscreen для телефонов — 131 914 шт.
    • спортивные костюмы — 116 373 шт.
    • кофе — 100 248 шт.
    • картины по номерам — 100 063 шт.
    • корма и лакомства для домашних животных и птиц — 98 011 шт.
    • антисептические средства для кожи — 96 408 шт.
    • носки мужские — 90 553 шт.
    • перчатки медицинские — 88 989 шт.
    • носки, гольфы, гетры женские — 84 010 шт.
    • парфюмерия женская — 79 104 шт.
    • ткани для домашнего текстиля и HoReCa — 79 073 шт.
    Во сколько начинающему предпринимателю обойдется магазин
    Пакетные предложения Прома — это супердоступно для новичков. Условно говоря, 200 долларов в год за магазин — это выгодное предложение чтобы понять, есть ли спрос на товар, какой у него потенциал и насколько больше можно получить продаж, чем просто продавая в Direct.
    Как сделать магазин
    1
    Изучить правила Prom.ua.
    Начинающему интернет-предпринимателю рекомендуем пройти бесплатные курсы в Школе Екома. Они помогут структурировать знания и шаг за шагом разобраться, как работать с интернет-магазином, покупателями, а также как автоматизировать и масштабировать бизнес.
    Как улучшить готовый магазин: неочевидные моменты
    1
    Создайте программу лояльности
    В интернет-продажах высокая конкуренция. Поэтому выделиться среди других магазинов достаточно сложно, если товар не уникальный. Выстраивать бренд — долго и дорого. Что делать? Узнайте потребности клиента.

    Например, вы продаете собачий корм. Просчитайте, как часто нужно закупать корм для разных пород и сопоставьте данные с частотой заказов ваших клиентов.

    Дальше — создайте и сегментируйте базу с покупателями. Например, хозяин питбуля регулярно покупает 12 кг корма раз в 1,5 месяца — сделайте ему скидку, предложите особые условия, напомните об акции, когда подойдет время для следующего заказа. Дайте понять покупателю, что вы его цените и готовы помочь.
    2
    Расширяйте ассортимент
    Это нужно, чтобы увеличить средний чек. Но двигайтесь постепенно. Так вы не потеряетесь в ассортименте, успеете изучить детальнее товар и стать экспертом для покупателя, а магазин не превратится в «тысячи мелочей».

    Также расширение товарной линейки зачастую влечет за собой поиск новых поставщиков, которые подстрахуют, если возникнут сложности с привычными поставками. А в будущем, возможно, вы настолько масштабируетесь, что откроете еще один магазин в другой интересной нише.
    3
    Запустите товарные объявления Google Shopping
    Это рекламные объявления, которые видны в поисковой выдаче сразу с изображением и ценой. Настраиваются они при помощи Google Merchant Center. Ссылка обязательно ведет на карточку товара на сайте — рекламировать страницу в соцсетях таким способом не получится.
    4
    Настроить ремаркетинг
    Это вид рекламы, которую увидит в соцсетях/сайтах только заинтересованная аудитория — люди, которые посещали ваш сайт, внимательно просматривали его, но ничего не купили.

    На сайте интернет-магазина устанавливается фрагмент кода Facebook Pixel, который собирает id-номера посетителей сайта, сопоставляет их с аккаунтами в соцсетях и формирует список для таргетированной рекламы. Таким образом вы напомните о товаре не только потенциальным клиентам в Instagram или Facebook, но и похожим на них людям (look-a-like аудитории).

    Подробную настройку аналитики, Merchant Centre и ремаркетинга для магазинов на Prom.ua мы описали в специальном руководстве в блоге Netpeak.

    Также рекомендуем просматривать страницу с обновлениями на Prom — там много неожиданных приятных дополнений для роста продаж.

    Что делать, если что-то пошло
    не так
    Бывает, что у продавцов возникают проблемы с заказами, сайтом или покупателями. Первое, куда стоит зайти и поискать ответ — это справка. Благодаря удобному поиску 90% информации вы найдете за пару секунд.

    По остальным 10% (если возникли технические проблемы, нужна консультация) — обращайтесь в службу поддержки support@prom.ua.

    Если хотите получить советы от других продавцов или быть первыми в курсе новинок Eкома или Прома — добавляйтесь в закрытую Facebook-группу Prom.ua для предпринимателей. Попасть в нее можно, только если вы продавец на маркетплейсе.

    Наконец, Prom постоянно проводит обучение как от сотрудников, так и от продавцов-экспертов.
    Также на образовательном портале Prom мы собрали анонсы бесплатных вебинаров и платных курсов.
    Примеры оформления магазинов «хорошо/плохо»
    Здорово, если у интернет-магазина есть четкая айдентика: уникальный дизайн сайта, лого, фирменные цвета, брендированные баннеры. Не менее важна лаконичная логичная структуризация товарных групп и оформленная витрина. В комплексе это помогает завоевать доверие покупателей и конвертировать посетителей в покупателей. Для примера посмотрите оформление этих магазинов: 1, 2 и 3.

    На скорую руку оформленный магазин не вызывает доверия у покупателей. Нет уникального дизайна и позиционирования бренда — в глазах посетителей это признак ненадежного продавца. А непродуманная структура сайта или ее отсутствие мешает покупателю быстро найти и заказать нужный товар.
    Как привлечь дополнительных клиентов
    С запуском сайта вы получаете доступ ко всем инструментам интернет-маркетинга. К тому же, сайт на Проме удобно синхронизировать с необходимыми инструментами через кабинет продавца.

    Также рекомендуем использовать SEO или SMM продвижение, контекстную рекламу в Google или таргетированную рекламу в Facebook и Instagram. А затем отслеживать аналитические показатели в кабинете продавца, подключать приложения ремаркетинга и ретаргетинга, кнопки соцсетей и делать email-рассылки. Все это бесплатно и уже настроено. Не забывайте использовать по максимуму все инструменты, чтобы автоматизировать работу с магазином.

    Как понять какой инструмент подойдет? Если у вас товары массового потребления: одежда, обувь, аксессуары, техника и электроника — выбирайте контекстную рекламу и рекламу в соцсетях. Результат вы заметите быстро. С этими инструментами достаточно легко работать в высококонкурентных категориях товаров.

    Если у вас товары узкого сегмента — дизайнерская одежда и аксессуары, товары индивидуального потребления, эко-продукты, редкие виды вин или кофе — первым делом сделайте упор на SMM и SEO. Эти инструменты принесут результат со временем, но в долгосрочной перспективе. Также они помогают формировать имидж.

    К интернет-продвижению нужно подходить комплексно и по возможности использовать все инструменты. Малому бизнесу в нише со средней/низкой конкуренцией мы советуем начинать с SMM и SEO. Если вы занимаетесь продажей дверей или пломб для защиты помещений — смело идите в соцсети и наращивайте ссылочную массу сайта, пока этого не сделали конкуренты. Кроме того, e-mail маркетинг показывает хорошие результаты во всех категориях товаров.

    Как инста-предпринимателю извлечь пользу из магазина на Проме?
    Одна из основных целей размещения в Instagram — вовлечение целевой аудитории. Это не только про продажи, а еще и про знакомство покупателей сначала с миссией/визией/целями компании и только потом с товарами либо услугами.

    Особенно важен продуманный подход к коммуникации с покупателем с первых секунд контакта с магазином. Закладывайте фундамент коммуникации в Instagram, а операционную работу по обработке заказов делайте через кабинет продавца на Проме.

    Также часто пользователям Instagram неудобно листать всю ленту аккаунта магазина или искать товар в наличии в закрепленных сториз. К тому же переписки в direct утомляют что клиента, что менеджера.

    Из неочевидного: часто люди спонтанно решают купить что-то после работы и преимущество у тех аккаунтов, менеджеры которых отвечают в течение часа даже поздно вечером. С интернет-магазином таких нюансов не возникает — заказ автоматически оформляется в любое время суток.
    Как пользоваться рекламой внутри Прома, чтобы попасть в топ каталога товаров?
    Выйти в топ помогут подробно заполненные карточки товаров. На поисковую выдачу влияет уровень сервиса продавца — сколько у магазина положительных отзывов от покупателей, нет ли накрученных отзывов, а также процент отмены заказов. Все это отображается на результатах поисковой выдачи и доступе к каталогу маркетплейса.

    Следующий шаг — используйте инструмент «Рекомендатель ставки». Он помогает оценить конкуренцию, а также найти «золотую середину» между стоимостью комиссии и позицией в каталоге. Не ставьте максимальную ставку/процент. Это не поможет продержаться в топе.

    После того, как освоите рекламу внутри Прома, рекомендуем ознакомиться с руководствами по поисковой рекламе в Google Ads и таргетированной рекламе в Instagram.
    Запомнить
    Продавать с помощью магазина на Prom.ua — это простой способ вести бизнес предпринимателям, которые не готовы содержать большую команду разработки и поддержки, как в больших интернет-магазинах.

    Кроме того, продавая в Instagram через интернет-магазин, вы одновременно заботитесь и о покупателях (им удобно по ссылке в шапке профиля Instagram сделать заказ), и о менеджерах (они смогут быстрее обрабатывать заказы). И никому не нужно теряться в переписках в direct.
    Введите промокод NETPEAK и получите скидку 500 грн на создание магазина либо при переходе между тарифами.
    Хочу продавать на Prom
    Материал опубликован на правах рекламы.
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    Неля Серебро

    Пишу и редактирую для блога Netpeak с 2015 года. Веду рассылку «Неля решает» для маркетологов и их руководителей.

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