Как проводить SEO-аудит

Хорошо оптимизированные страницы помогут привлекать больше трафика на сайт. При этом, в отличие от рекламы, SEO позволяет получать визиты продолжительное время. Вы увидите всплеск трафика сразу после запуска рекламы, но как только рекламный бюджет закончится, вы тут же перестанете получать визиты и заявки.

Почему важно заниматься SEO?

SEO начнет приводить трафик через пару месяцев после оптимизации сайта. И продолжит это делать, даже если изредка заниматься оптимизацией сайта под поисковые системы. Работы по SEO не требуют гигантских бюджетов. Высокие позиции в органической выдаче — возможность получить больше лояльных пользователей. Аудитория, как правило, больше доверяет компаниям, чьи страницы находит в топ выдачи поисков.

Для обеспечения хороших позиций сайта в поисковиках важно учитывать, что поисковые системы активно продвигают свои сервисы. Яндекс активнее показывает в выдаче страницы Яндекс.Маркета, Яндекс.Карт по релевантным запросам при поиске товаров или мест. Google работает так же, но со своими сервисами. Преимущество получают компании, которые регистрируются в сервисах поисковых систем. Например, если вы ищете места — будь то рестораны или гостиницы, первыми в выдаче увидите заведения, отмеченные на официальных сервисах.

Пример выдачи в Google по запросу «где остановиться в Адлере»

Этапы SEO-аудита

Проверяем базовые показатели оптимизации сайта

В рамках первичного SEO-аудита проанализируйте:

1. Возраст домена — поисковые системы склонны больше доверять ресурсам, которые уже существуют полгода, год и более, чем тем, что созданы вчера. Посмотреть возраст домена можно на Whois.

Пример проверки домена на сервисе Whois

2. Индекс качества сайта (ИКС) — метрика Яндекса, показывает, насколько вам доверяют пользователи. Чем он больше, тем выше позиция сайта в выдаче. Узнаем про ИКС на PR-CY.

3. Проиндексированные страницы в Google и Яндекс. То есть те, которые увидят пользователи в выдаче. Проверяем тоже на PR-CY. Их количество должно почти совпадать в обоих поисковиках.

4. Трафик на сайт и естественные ссылки — смотрим на PR-CY. Особенно проверяйте ссылки — если поисковики обнаружат много неестественных линков, понизят позиции в выдаче.

5. Скорость загрузки сайта. Пользователи не будут ждать и уйдут, если страница долго грузится. Проверяем с помощью PageSpeed Insights.

Пример проверки сайта на PageSpeed Insight

Проводим техническую проверку

Технические ошибки мешают продвигаться в топ-10 органической выдачи поисковых сервисов. У вашего сайта может быть удобный интерфейс, вы можете приводить качественный трафик, получать естественные ссылки на ваши страницы. Но это не поможет, если поисковики найдут ошибки в коде.

Чтобы этого избежать, проведем технический аудит:

1. Проверим качество обратных ссылок — они приводят трафик на сайт из других источников, которые на него ссылаются. Поисковикам важен авторитет источников — они смотрят на ИКС, возраст домена, поведенческие факторы. Чем авторитет выше, тем лучше для качества обратных ссылок. Оцениваем его с помощью seoreviewtools. Больше 60 — очень хороший результат, меньше — нормальный. Качество ниже 30 указывает на ссылки с неавторитетных сайтов.

Пример проверки сайта seoreviewtools

2. Настроим страницы с ошибкой 404. Пользователи их видят, когда заходят на страницы, которые, например, были удалены с сайта. Если у сайта много ошибок 404, поисковики могут применить к нему санкции в виде понижения позиций. Количество ошибок смотрим в вебмастерах Яндекса и Google.

3. Укажем тег rel="canonical". Он помогает бороться с дублями и указывает, какую из одинаковых страниц нужно считать основной. Проблемы с атрибутом обнаружит сервис SiteChecker.

4. Поработаем с Google Web.Dev. Этот сервис покажет, соответствует ли сайт требованиям Google. Он проверит индексацию, доступность и производительность страниц.

5. Посмотрим, как сайт адаптирован под мобильные устройства. Если пользователям удобно просматривать ваши посадочные страницы на смартфонах, элементы страниц не разъезжаются за границы экрана, текст не пропадает, проблем с адаптацией нет. Проанализировать адаптивность сайта под экраны мобильных устройств можно с помощью Mobile-Friendly Test от Google.

Проверка оптимизации сайта для мобильных устройств

3. Оцениваем коммерческую привлекательность

Поисковые системы выше ранжируют сайты, которыми удобно пользоваться:

важная информация на видном месте;

интуитивная навигация;

простые разделы;

понятно, где оформить заказ, как посмотреть корзину;

легко найти телефон и адрес компании.

Все эти факторы ранжирования в поиске называют коммерческими. Они помогут улучшить юзабилити и повысить конверсию. Однако аудит коммерческой привлекательности нужно проводить вручную.

Поисковики оценят, если пользователь с любой страницы в один клик попадает в раздел с контактами. Укажите полный адрес компании, добавьте виджет с картой. Пропишите адрес электронной почты, реквизиты организации, поставьте ссылки на соцсети. Используйте многоканальный номер 8-800 — это важный фактор ранжирования для Google и Яндекс.

Покажите пользователям сертификаты и лицензии. Они повысят экспертность бренда у аудитории. Расскажите про доставку и оформление заказа на сайте. Пользователь должен понимать, какие действия он совершает. А если у него возникнут вопросы, помогите связаться с компанией. Установите виджеты обратной связи и онлайн-чат. Компания ответит на вопрос пользователя, а взамен получит лида.

Проверяем контент

Релевантные, уникальные и полезные тексты — весомый фактор ранжирования в поисковиках. Если сайт частично или полностью копирует контент у других источников, поисковые системы не будут продвигать его в органической выдаче.

С релевантностью и пользой все просто — нужно создавать интересные статьи на тему сайта. А уникальность можно проверить в сервисах Antiplagius, Advego, Content-Watch.ru, Text.ru. Если показатель больше 90% — это уникальный текст.

При проверке контента также стоит учесть, что поисковые системы выше ранжируют сайты, где:

можно прочитать отзывы клиентов; подробно рассказывается, что за компания, как она работает, как оплатить заказ и оформить доставку; отсутствуют фактические ошибки на посадочных страницах и в материалах блога; указан автор материала, видео, подкаста. Важна экспертность: про образование пишет преподаватель, про налоговую отчетность — бухгалтер.

Проводим сравнение с конкурентами

Оцените видимость конкурентов. Смотрим в Топвизоре или Allpositions. Узнаете, как часто и по каким ключевым запросам конкуренты попадают в топ-10 органической выдачи.

Проанализируйте также источники трафика сайтов-конкурентов: откуда на ваш сайт приходят посетители, сколько времени они проводят на страницах, по каким разделам кликают. Все это доступно в Similarweb. Присмотритесь к параметру отказов — это когда пользователи уходят с сайта, проведя на нем менее 15 секунд. Если отказов много, стоит задуматься, по каким ключам продвигается ресурс. Скорее всего, к вам идет нецелевой трафик — на сайт попадают люди, которым он не интересен.

Помимо перечисленных факторов, в рамках SEO-аудита оценивается качество и количество ссылок на сайт вашей компании. Поисковые системы учитывают ссылочный профиль при ранжировании страниц в поисковой выдаче. Если найдут много битых или нерелевантных линков, ваш сайт может опуститься в позициях поисковиков. Проверить ссылочный профиль можно на сервисах Ahrefs, Serpstat, Netpeak Checker.

Проверка качества оптимизации сайта — трудоемкий процесс. SEO-аудит можно провести самостоятельно в платных и бесплатных сервисах. Универсального сервиса, который бы охватил все этапы SEO-аудита, нет. Нужно будет пользоваться сразу несколькими инструментами. Сервис SEO-аудита есть и у системы сквозной аналитики Roistat.

Пример работы сервиса «SEO-аудит» Roistat

С помощью SEO-аудита Roistat можно регулярно проверять страницы сайта. За несколько секунд вы получите отчет о базовых параметрах SEO-оптимизации, проверите поведенческие факторы. Если на сайте будут найдены технические ошибки, сервис SEO-аудита Roistat подскажет, как их исправить.

Пример отчёта по аудиту в Roistat

Как определить, эффективно ли работает SEO-оптимизация вашего сайта

После проведения SEO-аудита начните внедрять рекомендации по улучшению страниц сайта. Первые результаты изменений — дополнительный трафик из органической выдачи поисковых систем — сможете увидеть через 3-4 месяца. Любые работы по SEO-оптимизации — это долгосрочный вклад в развитие сайта. Не стоит ожидать моментальный поток заказов из поисковых систем после внедрения рекомендаций SEO-аудита. Все-таки эффективность SEO измеряется прежде всего в увеличении качественного органического трафика на сайт. Но это не значит, что если SEO не приводит продажи напрямую, им можно не заниматься. Поисковая выдача может быть одним из касаний пользователя с вашим брендом и продуктом и влиять на решение пользователя о покупке.

Чтобы определить влияние SEO на конверсию, подключите мультиканальную и сквозную аналитику. Эти инструменты доступны в Roistat. С помощью аналитики вы увидите весь путь клиента — с какой рекламы пришел, что делал на сайте, какую покупку совершил.

Отфильтруйте данные по органическому трафику и посмотрите, есть ли с него продажи. Смотрите на показатели доскроллов посадочных страниц, времени на странице. Если они высокие, посетителям нравится контент, который они нашли на вашем сайте при переходе из поиска. Следите за количеством целевых лидов с оптимизированных страниц. Если показатели низкие, стоит еще раз проверить ваш сайт на ошибки оптимизации.