Reels появились в Instagram еще в 2020 году и уже набрали огромную популярность. Короткие видеоролики записывают все, от лайфстайл-блогеров до крупных брендов. И они могут стать виральными даже без большого количества подписчиков, это отличный способ продвигать страницу в топ аккаунтов. Рассказываем, какие рилс пользуются популярностью, как их создавать и обрабатывать.

Тренды Рилс Instagram в 2022 году

Не все пользователи понимают отличие между сторис и рилс. Stories видны только в вашем аккаунте при клике на аватарку. Также они отображаются в ленте подписок ваших фолловеров и сохраняются в течение суток.

Reels Инстаграм после загрузки отображаются в сетке профиля, подписчики видят их среди других постов в ленте новостей. А еще клипы появляются во вкладке рекомендаций случайным пользователям. Это делает функцию хорошим маркетинговым инструментом.

Для reels в аккаунте есть отдельная вкладка

Однако не все ролики набирают много просмотров и репостов. Нужно подобрать тему, которая «зацепит» зрителей, чтобы они не только посмотрели его до конца, но также оставили комментарий. Предлагаем список трендовых тем на 2022 год:

Ностальгия. Наиболее популярная тема в российском сегменте. Пример: отрывки музыкальных клипов со старыми хитами, фрагменты телесериалов (привет, дикая Роза и богатые, которые тоже плачут!), обзор старых игрушек или техники. Полезные видео. Любые — от рецепта вкусных пирогов до профессиональных вебинаров. Главное, чтобы видео несло практическую пользу подписчикам. До/После. Результат применения чудо-крема, похудение, макияж, ремонт. Обзоры. Этот тип приносит наибольший охват, так как людям всегда интересно честное мнение о продукте, который они намереваются купить. Процесс. Если вы ведете аккаунт компании или развиваете личный бренд, покажите закулисье вашей профессии. Это может быть фэшн-фотосъемка или упаковка товара, если продаете продукты онлайн. Эстетика. В тему входит все, что может визуально порадовать, от красиво поданных блинчиков с вареньем до чистых простыней в гостиничном номере. Мурчащие котики тоже считаются. Подборка. Хотите поделиться с подписчиками списком своих любимых книг? Или самых лучших кафе вашего города? Посоветовать полезные материалы по профессии? Пользователи Инстаграма любят такой тип контента. Результат. В таких роликах показывают цель и результат по ее достижению. Например, вы решили отказаться от сахара на целый месяц. Что из этого вышло? Подписчикам будет интересно узнать. Косплей/переодевания. Можно показать, как подбирать образ, чтобы выглядеть стильно согласно сезону/случаю. А можете проявить креатив и преобразиться в героев аниме-мультиков или компьютерных игр.

Для наглядности несколько примеров: рецепт вкусного и полезного тирамису (полезные видео и процесс); одежда разных стран мира (переодевание/косплей) и просто красивая квартира для любителей эстетики.

Так reels выглядят в ленте

Как создать рилс: требования, загрузка, полезные опции

Перед тем, как снимать или загружать видеоролик, проверьте, соответствует ли он требованиям:

продолжительность клипа не больше 60 секунд;

только вертикальные ролики;

соотношение сторон — 9:16;

максимальное разрешение — 1080x1920, минимальное — 600х1067;

4К видеоролики не поддерживаются;

частота кадров не более 30 в секунду;

допускается размер вплоть до 4ГБ;

алгоритмы Инстаграма автоматически понижают рейтинг клипов с водяным знаком ТикТока.

Если вы не знаете, как пользоваться функцией и добавить видеоклип, следуйте инструкции. Перейдите в свой аккаунт и кликните по иконке-плюсику в правом верхнем углу. Откроется окошко с вариантами контента. Выберите «Видео Reels».

Если хотите записать новое видео прямо из приложения, нажмите центральную кнопку. Вы можете включить фронтальную или заднюю камеру. Для этого воспользуйтесь иконкой в виде фотоаппарата. Для добавления видео или фото из памяти телефона щелкните небольшой квадратик в левом нижнем углу. Откроется менеджер файлов, в котором отыщите нужный ролик и нажмите «Добавить». Также можно включить функцию зеленого экрана. Нажмите «Эффекты» и кликните по пресету, чтобы просмотреть и наложить его на клип. Чтобы удалить пресет, щелкните иконку-крестик. Запустите предпросмотр соответствующей кнопкой. При необходимости отредактируйте эффекты, музыку и пр. из верхней панели управления. Нажмите «Далее», чтобы отправить в Инстаграм. На финальном шаге можно добавить хэштеги и текстовое описание.

Выбор функции, запись, редактирование, публикация

Сбоку находятся дополнительные полезные функции:

Добавление музыки. Можно встроить трек из общедоступных или создать оригинальную дорожку. Длительность ролика. Доступны настройки в 60, 15 и 30 секунд. Скорость видео. Применимо только в том случае, если вы записываете контент через внутренний интерфейс Инстаграма. Интенсивность накладываемых эффектов и фильтров. Видеоколлаж. Позволяет комбинировать несколько фото или видео в одном кадре по готовым сеткам. Таймер. Можно установить время задержки, через которое начнется запись. Отчет сопровождается звуковым сигналом.

Выбор дополнительных функций, добавление музыки и настройка эффекта

При желании вы можете включить рилс в сетку профиля или скрыть. Во втором случае клип станет доступен в соответствующей вкладке в аккаунте.

Видеоредакторы для создания Reels

Хотя в Instagram есть опции для создания рилс напрямую из приложения, получить действительно эффектный ролик с их помощью не получится. Поэтому мы советуем подготавливать контент в специальных видеоредакторах. Сейчас мы рассмотрим три из них. Больше вариантов ищите в соответствующих разделах на Soft Reviews

Если вы ищете приложение, в котором можно создать крутые анимационные эффекты, этот редактор станет отличным решением. Здесь найдется все для продвинутого редактирования: хромакей, многочисленные фильтры. Есть инструменты цветокоррекции, можно накладывать слои, обрезать и склеивать фрагменты, вставлять переходы. Приложение доступно для iPhone и Android. Лицензия условно-бесплатная с некоторыми ограничениями во free-версии.

Этот видеоредактор подойдет тем, кто хочет делать рилс в инстаграм со стильными надписями, забавными стикерами и прайс-ценниками. Здесь есть крупный набор стилизованных надписей и большой выбор разнообразных шрифтов. Приложение позволяет создавать клипы самостоятельно или по готовым шаблонам. Вы можете настроить заголовок, наложения, шрифты. InStories можно загрузить на iPhone и Android.

Inshot станет отличным выбором для тех, кто хочет совмещать несколько видео или фото в одном кадре — например, для типов контента «До/После». Приложение позволяет редактировать накладываемые слои, в том числе создавать анимацию появления и исчезновения. Можно наложить свою надпись, добавить эмодзи, применить фильтры, встроить музыку. Доступно изменение скорости и заморозка кадра. Inshot работает на телефонах с платформой iOS и Android.

Подводя итог

Несмотря на то, что именно в России функция рилс стала доступна только в 2021 году, короткие клипы уже стали частью продвижения крупных каналов. Сейчас лучший момент, чтобы «запрыгнуть» в тренд, пока Instagram не перенасытился таким типом контента.