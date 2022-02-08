Расскажите о вашей задаче
Песочница

Как создать виральные Reels в Instagram — тренды, полезные фичи, обработка
Александра Симанова
66 4 0
1644319203
13

Reels появились в Instagram еще в 2020 году и уже набрали огромную популярность. Короткие видеоролики записывают все, от лайфстайл-блогеров до крупных брендов. И они могут стать виральными даже без большого количества подписчиков, это отличный способ продвигать страницу в топ аккаунтов. Рассказываем, какие рилс пользуются популярностью, как их создавать и обрабатывать.

Тренды Рилс Instagram в 2022 году

Не все пользователи понимают отличие между сторис и рилс. Stories видны только в вашем аккаунте при клике на аватарку. Также они отображаются в ленте подписок ваших фолловеров и сохраняются в течение суток.

Reels Инстаграм после загрузки отображаются в сетке профиля, подписчики видят их среди других постов в ленте новостей. А еще клипы появляются во вкладке рекомендаций случайным пользователям. Это делает функцию хорошим маркетинговым инструментом.

Для reels в аккаунте есть отдельная вкладка

Для reels в аккаунте есть отдельная вкладка

Однако не все ролики набирают много просмотров и репостов. Нужно подобрать тему, которая «зацепит» зрителей, чтобы они не только посмотрели его до конца, но также оставили комментарий. Предлагаем список трендовых тем на 2022 год:

  1. Ностальгия. Наиболее популярная тема в российском сегменте. Пример: отрывки музыкальных клипов со старыми хитами, фрагменты телесериалов (привет, дикая Роза и богатые, которые тоже плачут!), обзор старых игрушек или техники.
  2. Полезные видео. Любые — от рецепта вкусных пирогов до профессиональных вебинаров. Главное, чтобы видео несло практическую пользу подписчикам.
  3. До/После. Результат применения чудо-крема, похудение, макияж, ремонт.
  4. Обзоры. Этот тип приносит наибольший охват, так как людям всегда интересно честное мнение о продукте, который они намереваются купить.
  5. Процесс. Если вы ведете аккаунт компании или развиваете личный бренд, покажите закулисье вашей профессии. Это может быть фэшн-фотосъемка или упаковка товара, если продаете продукты онлайн.
  6. Эстетика. В тему входит все, что может визуально порадовать, от красиво поданных блинчиков с вареньем до чистых простыней в гостиничном номере. Мурчащие котики тоже считаются.
  7. Подборка. Хотите поделиться с подписчиками списком своих любимых книг? Или самых лучших кафе вашего города? Посоветовать полезные материалы по профессии? Пользователи Инстаграма любят такой тип контента.
  8. Результат. В таких роликах показывают цель и результат по ее достижению. Например, вы решили отказаться от сахара на целый месяц. Что из этого вышло? Подписчикам будет интересно узнать.
  9. Косплей/переодевания. Можно показать, как подбирать образ, чтобы выглядеть стильно согласно сезону/случаю. А можете проявить креатив и преобразиться в героев аниме-мультиков или компьютерных игр.

Для наглядности несколько примеров: рецепт вкусного и полезного тирамису (полезные видео и процесс); одежда разных стран мира (переодевание/косплей) и просто красивая квартира для любителей эстетики.

Так reels выглядят в ленте

Так reels выглядят в ленте

Как создать рилс: требования, загрузка, полезные опции

Перед тем, как снимать или загружать видеоролик, проверьте, соответствует ли он требованиям:

  • продолжительность клипа не больше 60 секунд;
  • только вертикальные ролики;
  • соотношение сторон — 9:16;
  • максимальное разрешение — 1080x1920, минимальное — 600х1067;
  • 4К видеоролики не поддерживаются;
  • частота кадров не более 30 в секунду;
  • допускается размер вплоть до 4ГБ;
  • алгоритмы Инстаграма автоматически понижают рейтинг клипов с водяным знаком ТикТока.

Если вы не знаете, как пользоваться функцией и добавить видеоклип, следуйте инструкции. Перейдите в свой аккаунт и кликните по иконке-плюсику в правом верхнем углу. Откроется окошко с вариантами контента. Выберите «Видео Reels».

  1. Если хотите записать новое видео прямо из приложения, нажмите центральную кнопку. Вы можете включить фронтальную или заднюю камеру. Для этого воспользуйтесь иконкой в виде фотоаппарата.
  2. Для добавления видео или фото из памяти телефона щелкните небольшой квадратик в левом нижнем углу. Откроется менеджер файлов, в котором отыщите нужный ролик и нажмите «Добавить». Также можно включить функцию зеленого экрана.
  3. Нажмите «Эффекты» и кликните по пресету, чтобы просмотреть и наложить его на клип. Чтобы удалить пресет, щелкните иконку-крестик.
  4. Запустите предпросмотр соответствующей кнопкой. При необходимости отредактируйте эффекты, музыку и пр. из верхней панели управления.
  5. Нажмите «Далее», чтобы отправить в Инстаграм. На финальном шаге можно добавить хэштеги и текстовое описание.

Выбор функции, запись, редактирование, публикация

Выбор функции, запись, редактирование, публикация

Сбоку находятся дополнительные полезные функции:

  1. Добавление музыки. Можно встроить трек из общедоступных или создать оригинальную дорожку.
  2. Длительность ролика. Доступны настройки в 60, 15 и 30 секунд.
  3. Скорость видео. Применимо только в том случае, если вы записываете контент через внутренний интерфейс Инстаграма.
  4. Интенсивность накладываемых эффектов и фильтров.
  5. Видеоколлаж. Позволяет комбинировать несколько фото или видео в одном кадре по готовым сеткам.
  6. Таймер. Можно установить время задержки, через которое начнется запись. Отчет сопровождается звуковым сигналом.

Выбор дополнительных функций, добавление музыки и настройка эффекта

Выбор дополнительных функций, добавление музыки и настройка эффекта

При желании вы можете включить рилс в сетку профиля или скрыть. Во втором случае клип станет доступен в соответствующей вкладке в аккаунте.

Видеоредакторы для создания Reels

Хотя в Instagram есть опции для создания рилс напрямую из приложения, получить действительно эффектный ролик с их помощью не получится. Поэтому мы советуем подготавливать контент в специальных видеоредакторах. Сейчас мы рассмотрим три из них. Больше вариантов ищите в соответствующих разделах на Soft Reviews

Videoleap

Если вы ищете приложение, в котором можно создать крутые анимационные эффекты, этот редактор станет отличным решением. Здесь найдется все для продвинутого редактирования: хромакей, многочисленные фильтры. Есть инструменты цветокоррекции, можно накладывать слои, обрезать и склеивать фрагменты, вставлять переходы. Приложение доступно для iPhone и Android. Лицензия условно-бесплатная с некоторыми ограничениями во free-версии.

InStories

Этот видеоредактор подойдет тем, кто хочет делать рилс в инстаграм со стильными надписями, забавными стикерами и прайс-ценниками. Здесь есть крупный набор стилизованных надписей и большой выбор разнообразных шрифтов. Приложение позволяет создавать клипы самостоятельно или по готовым шаблонам. Вы можете настроить заголовок, наложения, шрифты. InStories можно загрузить на iPhone и Android.

Inshot

Inshot станет отличным выбором для тех, кто хочет совмещать несколько видео или фото в одном кадре например, для типов контента «До/После». Приложение позволяет редактировать накладываемые слои, в том числе создавать анимацию появления и исчезновения. Можно наложить свою надпись, добавить эмодзи, применить фильтры, встроить музыку. Доступно изменение скорости и заморозка кадра. Inshot работает на телефонах с платформой iOS и Android.

Подводя итог

Несмотря на то, что именно в России функция рилс стала доступна только в 2021 году, короткие клипы уже стали частью продвижения крупных каналов. Сейчас лучший момент, чтобы «запрыгнуть» в тренд, пока Instagram не перенасытился таким типом контента.

4
0
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
продвижение видео продвижение в социальных сетях продвижение в Instagram
Александра Симанова

Пишу о полезном для людей и не только.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok