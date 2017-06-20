Всем привет. В этой статье я описал свой путь построения карьеры — как начать с нуля в новой сфере и почти за полтора года стать уверенным специалистом. Я решился поделиться опытом, чтобы помочь новичкам «сгладить» все выбоины на дороге PPC. Расскажу о своих факапах, достижениях и прочих моментах, связанных с буднями в контекстной рекламе.

В агентство я пришел в начале января 2017 года после курсов в Образовательном центре. А в конце мая 2018 получил повышение до Middle PPC Specialist.

В Netpeak не так просто стать миддлом — то есть недостаточно просто раз в полгода сдать аттестацию и перейти на новую ступеньку. После того, как в агентстве стало больше проектов, повысились требования к компетенциям. Теперь есть градация среди PPC-специалистов : от новичков, которые пришли после курсов, до суперопытных сотрудников, которые работают с крупными сложными проектами.

Первый шаг: мотивация

Как я вообще попал в интернет-маркетинг? У меня в семье ожидалось пополнение. Я осознал, что если останусь на прошлой работе в интернет-магазине, то мы с женой будем на мели и придется экономить на игрушках сыну. Именно это обстоятельство лучше других мотивировало меня найти хорошо оплачиваемую работу.

Я стал в ускоренном темпе искать вакансии и отправлять резюме. В один из дней мне написала знакомая HR и предложила пройти тестовое задание на должность младшего специалиста по настройке контекстной рекламы. Она настаивала, что в этой сфере я смогу обеспечить свою семью и при этом будет куда развиваться профессионально. Я согласился попробовать: получил тест, посмотрел пару роликов на YouTube и отправил задание.

Думаю, вы догадались, что далеко я не прошел, но PPC меня здорово зацепило. Я не ограничился роликами: начал читать все статьи, что смог найти, и смотреть обучающие курсы. Начал доставать маркетолога на прошлой работе. Я себе пообещал, что стану РРС-специалистом.

Второй шаг: курсы Netpeak

И пока я гуглил по запросу «контекстная реклама с чего начать», мне попалась вакансия набора на курсы по PPC от Netpeak. В тот момент я сильно обрадовался:

Курсы в Харькове (мне не пришлось бы пусть и ненадолго оставлять жену с ребенком). Курсы бесплатные. После окончания лучших выпускников приглашали на стажировку и при положительном сценарии брали в штат крупного агентства.

Я отправил заявку и стал ждать. Сначала выполнил тестовое задание. Не скажу что очень сложное, но подумать надо было. Потом на первом собеседовании по Skype пообщался с рекрутером и сразу честно сказал, что мы с женой ждем малыша и придется часто отпрашиваться.

Потом мне предстояло собеседование с Валерием, руководителем отдела контекстной рекламы. К нему я основательно готовился — наизусть вызубрил, что такое CTR, конверсия и коэффициент конверсии.

A post shared by Netpeak|Big company of friends (@netpeak) on Jun 20, 2017 at 1:56am PDT

Как оказалось, зря я волновался. Мы и пообщались по делу, и пошутили — я с друзьями не всегда пиво так пью. Вечером на почте я нашел «письмо счастья» — меня взяли на курсы.

Со временем я выбил у проверяющего свою оценку по тестовому — набрал 4,5 из 5 баллов. Получил фидбек о тестовом и провел работу над своими ошибками. В дальнейшем это правило мне очень помогло — получать обратную связь и анализировать ее.



Дальше самые интересные три месяца в моей жизни. Я получил столько полезных знаний. Вот лишь малая часть:

Какие есть типы кампаний в Ads ?

Как сделать кросс-минусовку ?

Что такое Facebook и с чем его едят?

Я прямо ждал каждое занятие. Сначала было сложно — совмещать работу, семью и курсы. Информации было очень много, и все нужно было хотя бы прочитать. Не говоря уже о том, что нужно было выполнить домашнюю работу и сдать тесты на курсах. Кстати, в период курсов я получил свои первые сертификаты Google.

Так прошли три месяца. Под конец курса я получил тестовый сайт и начал внедрять стратегию продвижения для защиты диплома:

проработал структуру сайта;

собрал ключевые и минус-слова;

написал тексты объявлений;

составил примитивный медиаплан;

настроил рекламные кампании.

На защите нужно было обосновать стратегию. Я справился.

Алекс, спасибо тебе большое за обучение — это было круто! Уже во время курсов ты научил студентов, как правильно начать работать, где могут быть ошибки и провалы.

Кстати, для диплома мне достался сайт автомобильной тематики. И в последствии мой первый проект был автомобильной тематики.

Третий шаг: стажер

Я уволился с предыдущей работы, потому что агентство предложило мне испытательный срок. В Netpeak первые два месяца стажировочные — ты смотришь на компанию изнутри, на тебя смотрят. И в это же время ты работаешь, работаешь как проклятый (по крайней мере, так работал я).

Я попал в крутую команду и к куратору Ане, которому очень благодарен. До сих пор помню ее первые слова: «Привет. Времени на раскачку нет — работаем».

Я получил первую задачу — просчитать медиаплан. И я его просчитал, у меня ушло три дня, но я это сделал (достав при этом всех). Сейчас даже приятно вспоминать тот момент.

Дальше — как в тумане. Каждый день что-то новое. А я не сказал? Попадая в Netpeak, новички получают доступ к внутренней базе знаний своей специальности. Информации просто вагон и маленькая тележка. Вот так незаметно и пролетели еще два месяца.

Чтобы пройти испытательный срок, нужно сдать два теста (тест на знание корпоративной культуры и тест на профессиональные знания — мы называем его профтест), пройти проверку грамотности в комментариях для клиентов.

Я прошел все, кроме профтеста. Одолеть его мне не удалось — наложилось волнение, спешка и мысли о том, что через неделю родится сын. Если не сдал тест с первого раза, через месяц можно попробовать еще раз. Со второго раза я прошел, набрав 100 из 100.

Как сказал один классик, спешить нужно медленно. Из-за спешки и невнимательности я завалил первую аттестацию. И потерял время.

Четвертый шаг: Junior

После прохождения стажировки я стал получать бонусы за работу по проектам. Примерно в это же время я получил свой первый проект, за который полностью нес ответственность. И я работал, работал как черт — половину времени я тратил на помощь куратору и команде, а половину на свой проект. Переключаться было очень сложно, но со временем вошел в ритм.

Я не буду перечислять все косяки, которые совершал — много уже не помню, да и писать бы тогда пришлось оооочень много. Замечу — ошибки были не критичны и не несли вреда для проектов. Но вот самые распространенные ошибки всех новичков. Статья написана потом и кровью. Cпасибо автору Даше.

Примерно в это же время я сам начал писать для блога Netpeak. Никогда раньше не писал, но что-то зацепило: за junior-период я написал семь статей.

Я всегда старался сам найти ответы на все вопросы, и только если мне не удавалось найти ответ, я шел к куратору (либо к команде, если куратор была занята). Выносил вопрос на обсуждение среди остальных джуниоров. Именно упорство и инициативность помогали мне идти дальше.

Поэтому если вы новичок, не стесняйтесь спрашивать. Лучше семь раз спросить, чем один раз накосячить.

Пятый шаг: Upper Junior

Каждые два месяца происходит оценка работы джуниора. По итогам оценки можно подняться до Upper Junior Specialist или Pre-Middle Specialist. По итогам опросника я набрал необходимое количество баллов и стал Upper Junior. Бонусы стали приятнее. Но… Я задал себе вопрос — почему не Pre-Middle?

С этим вопросом я пошел к своему тимлиду Андрею (я до сих пор называю его папочкой).

A post shared by Netpeak|Big company of friends (@netpeak) on May 29, 2018 at 12:28am PDT

Получив свои проблемные моменты я ринулся их исправлять. В период Upper Junior я брался за все курсы от Google, за все, что мог найти в открытом доступе. Вот несколько примеров:

1. Онлайн-академія: підвищення ефективності реклами в Google AdWords.

2. Онлайн-академія мобільної реклами.

На обучение уходило много времени, при том, что работы меньше не становилось. Кот с ребенком стали на меня косо смотреть, но я стойко учился, учился и учился. KPI, медиаплан, модель S.P.A.C.E. и еще куча непонятных слов потихоньку структурировались в моей голове.

Вот вам список того, что можно почитать:

Каждый месяц я ставил задачу на всех, с кем работал, что бы дали фидбек о моей работе. Доставалось тимлиду, куратору, сотрудникам агентства и клиентам. По результатам фидбеков я старался максимально исправить свои проблемные моменты.

Совет новичкам: не останавливайте учиться. В нашей профессии учеба — это все. Отстал от сферы — стал невостребованным.

Шестой шаг: Pre-Middle

Спустя два месяца пришли результаты нового опросника. Я снова поднялся в позиции и стал Pre-Middle PPC Specialist. Ура-ура-ура! Но все только начиналось: задачи стали более интересные, рутины стало меньше. Я получил второй проект. Мой куратор стала Senior PPC Specialist. Работа кипела. Но я продолжал учиться, искал новые фишки, тестил их на своих проектах (благо, клиенты лояльны).

Спустя три месяца открылась вакансия на Middle Specialist. Здесь случился, наверное, самый большой мой факап за все время работы. Я отнесся халатно к тестированию — тут сыграло «а, стажировочные тесты сдал, сдам и миддла».

Как оказалось этой мысли было недостаточно. Сравнивать эти тесты все равно что сравнивать дельтаплан и самолет. И еще я осознал, как много еще надо научиться. Именно понять, а не выучить. Медиаплан, стратегия, Facebook.

Вот вам еще что почитать:

Неделя после тестирования была самой сложной для меня. Апатия, грусть. Чуть ли не депрессия. В голове крепко сидела мысль — «я же так много трачу времени на обучение, но не понимаю азов. Я тупой?». Приходилось заставлять себя работать.

Из этого состояния меня вывел сын. Однажды вечером мы с ним перекатывали друг другу мячик. Ребенок в один момент взял его и прокусил, а я поймал себя на мысли, что хочу купить ему много мячиков. Этот момент, эта аттестация стали переломным моментом в моей карьере. Условно ее можно разделить на «до» и «после».

На следующий день я пришел на работу новым человеком. Я обсудил с тимлидом все проблемы, которые были у меня на аттестации. Выпросил себе еще проект. В этот период я почти отказался от задач джуниора, делал только свои проекты и учился.

Да, я потерял в зарплате, но это был тактический ход на пути достижения цели стать Middle PPC Specialist. Иногда помогал куратору и команде, если это было нужно. Именно сейчас я понял, что я не в школе и не в институте — никто меня тянуть не будет.

Седьмой шаг: Middle

Следующей аттестации ждать пришлось около полугода. К ней я был готов. И морально в том числе. Уже не было того волнения, той спешки. Не было того пофигизма, что был первый раз. Второй раз, как ни странно, тест сдал успешно.

Всегда, когда у меня было уныние, я вспоминал мячики. И это работает. Ведь не деньги делают нас счастливыми, а эмоции. Сейчас, когда мой ребенок играется мячиками (а у него их оооочень много), я понимаю что вот оно — счастье.

Отдельным абзацем хочу сказать спасибо своему куратору. Аня, ты прошла со мной все это. Всегда поддерживала и заставляла что-то делать. Ты отличный куратор и человек. Спасибо большое!

Выводы

Надеюсь, мой опыт пригодится всем, кто решил стать PPC-специалистом. Сфера PPC развивается очень динамично, и вы просто обязаны развиваться вместе с ней. Иначе просто застрянете на одном уровне, и на этом можно ставить точку в карьере. Учиться, учиться и еще раз учиться.

И еще: не измеряйте все деньгами, измеряйте эмоциями — они дадут вам куда более сильный толчок что-то делать, расти и развиваться. Для меня это мячик, для вас может быть концерт Rammstein в Берлине.

И не бойтесь ошибаться — не ошибается только тот, кто ничего не делает. Каждый сам выбирает что ему учить, что читать и на чем учиться, но правильно поставленная цель сделает весь ваш путь намного проще и эффективнее.

Сейчас у нас открыта вакансия на должность Junior PPC Specialist. Кто знает, может, это ваш шанс.