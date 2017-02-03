Как выступить с полезным докладом: советы экспертов

Выступать на конференциях сложно. Так же, как и правильно питаться: все знают #какнадо, но нет-нет да и оказываются у кассы макдональдса. Я выступала дважды — в первый раз готовилась утром в день презентации — в итоге мычала в микрофон. Во второй раз проанализировала ошибки — все прошло чуть лучше.

Если вы оказывались в подобной ситуации и вам не помогли бесконечные мотивирующие статьи копирайтеров, этот пост для вас. Я попросила хедлайнеров интернет-маркетинговых конференций поделиться опытом, как подготовить внятный доклад.

Как вы обычно готовитесь к докладу?

Артем Бородатюк, Netpeak Group

Спустя годы выступлений процесс подготовки прост: сначала я продумываю структуру, затем на ее основе составляю презентацию. Зачастую в процессе структуру приходится менять: одни слайды убираю, а другие добавляю.

Я использую в презентации только заголовки слайдов и изображения. Текста не должно быть много — только списки или определения, которые появляются во время выступления. В итоге получается понятная презентация.

Петр Аброськин, Яндекс

В первую очередь отвечаю себе на два вопроса: зачем я выступаю, и какая аудитория будет меня слушать. После ответов формирую план:

Ищу проблему, которая может быть интересна аудитории. Предлагаю решение с кейсами из личного опыта. Делаю вывод и To-Do List.

Подготовка начинается с придумывания темы. Это самое сложное. Иногда организаторы конференций неделями просят меня отправить тему с тезисами.

Тема рождается из вопросов, которые присылают мне на почту, задают в кулуарах или спрашивают клиенты. Иногда тема рождается из последних проектов моего агентства.

После утверждения темы начинаю готовить структуру. Для этого использую два инструмента: Evernote и редактор карт памяти.

В Evernote я сохраняю всю полезную небанальную информацию, которую можно использовать для выступления.

Редактор Mindmap помогает подготовить структуру выступления: последовательность, архитектуру убеждения, факты и аргументы. Собственно слайды я готовлю в программе Keynote.

Марина Бриль, Netpeak

Я начинаю готовиться к докладу на этапе согласования выступления: всегда уточняю у организаторов, сколько людей будет на конференции и кто целевая аудитория на потоке. Я стараюсь понять, какие темы будут интересны, и чем я могу быть полезна этой аудитории.

Читайте по теме: подборка полезных кейсов .

После согласования темы приступаю к подготовке презентации. Во время обдумывания доклада я руководствуюсь тремя принципами риторики:

Логос — контент презентации (о чем я буду говорить). Этос — тема презентации и ее уместность (тут я стараюсь понять попадание в свою целевую аудиторию). Пафос — кейсы (слушать просто о тенденциях никому не интересно).

Я по старинке все еще считаю, что ценность конференций в контенте: люди хотят услышать кейсы и получить знания.

Владимир Галика, Engine Digital

За несколько недель до выступления придумываю тему, набрасываю основные тезисы, в результате формирую структуру. За 7-10 дней до выступления оформляю документ (раньше нет смысла — например, может измениться интерфейс или запуститься тренд). За два дня до презентации «прогоняю» ее — рассказываю, слежу за таймингом, сложными переходами и «потерей логики» в последовательности слайдов. За день до выступления стараюсь не трогать презентацию, кроме очень важных обновлений.

Но это в идеале. Бывает, что все этапы нужно собрать за один день, а то и за несколько часов. Тогда спасает общий опыт докладов, ощущение таймингов и умение говорить «не со слайда» — это вообще очень важный момент. Слайды — это ваш помощник, но не нужно их просто зачитывать.

Алексей Иванов, ISEE Marketing

Для меня очень важно понять, кто будет в зале, что их интересует, насколько они владеют темой. Даже организаторы мероприятия не всегда могут предоставить мне такую информацию.

Поэтому на конференциях я предпочитаю выступать во второй половине дня, чтобы успеть посетить несколько докладов, посмотреть на реакцию зала, послушать вопросы и пообщаться в кулуарах с участниками.

На основе этого я корректирую само выступление и при необходимости даже вношу правки в презентацию. Были случаи, когда больше половины слайдов менял под конкретную аудиторию перед самим выступлением. В результате получалось очень хорошо.

Каких ошибок следует избегать?

Артем Бородатюк, Netpeak Group

Не надо бояться и переживать. Даже если кто-то из слушателей встанет и скажет, что ваш доклад — полный ноль, то жизнь продолжится.

Не допускайте:

Плохих презентаций с кучей текста. Неуверенности. Выступлений, подготовленных в последний момент.

Нужно хорошо знать материал и хорошо готовиться. У меня есть критерий — я должен помнить последовательность слайдов презентации.

Марина Бриль, Netpeak

Быстро прочитать вслух слайд с темой и приветствием. Лучше представиться и объяснить, почему вы говорите на эту тему. Многие видят спикера впервые и если тема еще абстрактная, то слушать будет сложно.

Составить нечеткое содержание. Доклад — не равно детектив. Аудитория должна знать, о чем конкретно сейчас пойдет речь, особенно если на конференции одновременно идет несколько потоков.

Вставлять слайды с кадрами из фильмов. Возможно, они подойдут в потоке диджитал-продвижения. Но будут совсем неуместны, если мы говорим про SEO или PPC.

Говорить в пол. В зале есть люди. Пока есть =) Обращайтесь к залу. Уточняйте, понятно ли, о чем вы говорите, сталкивались ли слушатели с аналогичными проблемами.

Долго говорить. Не затягивайте сильно, особенно историями из жизни для каждого слайда. Один слайд = 1 минута.

Выступать, если вас заставили. Это сразу видно. А когда будут вопросы из зала, то станет еще и провально.

Пытаться продать свои услуги или продукт. Это смотрится не только скучно, но еще и жалко.

Петр Аброськин, Яндекс

Смотреть на презентацию, а не аудиторию. Не взаимодействовать с аудиторией. Навязчиво продавать себя или свои услуги. Не соблюдать тайминг. Не включать в презентацию проблемы и решения.





Владимир Галика, Engine Digital

Читать со слайдов. Они ваш фон, не вы их.

Не вовлекать аудиторию. Если доклад больше 30 минут, обязательно включайте в разговор зал. Да и на 20 минут одно короткое общение можно себе позволить (работают самые банальные вещи — например, «поднимите руки кто...», «давайте вместе с вами подумаем...» или «а как вы думаете...»).

Можно и нужно прорабатывать более глубокий и сложный интерактив. Но он подойдет не для любой аудитории, и не каждый лектор сможет воплотить в жизнь — нужно четко осознавать потребности слушателей и собственные силы.

Выступать с нерелевантной темой. Чтобы не быть занудным, важно выбирать подходящую именно под эту аудиторию тему. Ответственность за это несет не только лектор, но и организаторы: они должны предупредить, кого собрали, и просмотреть предварительно тезисы выступлений. Правда, не все лекторы заранее присылают презентации, и я один из них =).

Мямлить, бояться неудобных вопросов, концентрироваться на ком-то одном в зале.

К первым выступлениям нужно готовиться заранее, «прогонять» их, читать книги по выступлениям и ходить на тренинги. Это такой же навык, как и остальные. Чтобы у вас получалось, нужно тренироваться и практиковать.

Важно думать о пользе слушателей. Продажи — это хорошо, но в первую очередь нужно дать ценность людям.

Алексей Иванов, ISEE Marketing

Главная ошибка — несоответствие содержания доклада заявленной теме и, как следствие, ожиданиям слушателей. Помимо этого, некоторые лекторы используют слишком много специфических терминов, не понятных аудитории.

Никогда не пытайтесь читать текст со слайдов. На слайдах должно быть минимум текста — лишь важные тезисы и иллюстрации. Стойте лицом к слушателям, а не к экрану с презентацией.

Недавно я услышал замечательную аналогию: выступать перед аудиторией почти то же самое, что и варить пельмени.

Вы выходите на сцену (кладете пельмени в воду), а большая часть зала уткнулась в смартфоны (пельмени опустились на дно кастрюли).



Вам нужно своим выступлением привлечь внимание слушателей, чтобы они отвлеклись от гаджетов и стали слушать вас (пельмени постепенно всплывают).



Удачная шутка со сцены позволит привлечь внимание оставшихся слушателей (перемешайте ложкой, чтобы всплыли прилипшие к дну кастрюли пельмени).



И только убедившись, что вас слушает весь зал, донесите главную мысль своего выступления (варите пельмени до готовности).

Обязательно сделайте несколько прогонов доклада перед коллегами, которые помогут вам внести правки в выступление. Вы не только улучшите содержание доклада, но и лучше запомните то, что хотели рассказать.

Главный совет будущим спикерам

Артем Бородатюк, Netpeak Group

Слайды должны четко отражать структуру презентации. Сделайте их без текста: только заголовки и картинки. Рассказывайте доклад всегда по-разному, но передавайте суть в соответствии с изображениями и заголовками.

Ряд элементов слайдов должен появляться в определенный момент речи. Я использую анимацию простого уровня типа «появление».

Например, я рассказываю про яблоко, а затем — про грушу. Я не вывожу одновременно оба фрукта на экран. Сначала на слайде видно яблоко, а в момент упоминания — грушу.

Посмотрите серию роликов Радислава Гандапаса «Публичная речь на 1-2-3». Он очень четко, понятно, структурно объясняет важные моменты.

Не зубрите весь текст, кроме вступления и заключения. Это единственные моменты, которые лучше заучить и потренировать больше остального. Расскажите доклад самому себе вслух с переключением слайдов не менее трех раз.

Петр Аброськин, Яндекс

Готовьтесь заранее. В большинстве случаев, хорошее выступление — это серьезная подготовительная работа.

Владимир Галика, Engine Digital

Умение говорить, делать красивые слайды и так далее — это важно, но это можно воспитать практически в любом. Я много раз видел, как люди с открытыми ртами слушали ужасных спикеров просто потому, что их тема была актуальна и несла ценность.

Я не верю что у слушателей настолько плохая карма, что они заслужили тот поток «презентаций ни о чем», который льется сейчас на некоторых ивентах.

Причина не в плохих организаторах, скучных слушателях или загруженности спикера. Причина — спикеры не честны сами с собой.

Ответьте себе: интересна ли тема, понимаете ли аудиторию, есть ли реальная ценность в вашем выступлении.

Не бойтесь: нет людей, которые не боятся публичных выступлений. У меня часто болит живот перед выступлением. Все боятся, даже опытные спикеры. Это нормально.

Алексей Иванов, ISEE Marketing

Перед любым выступлением нужно честно ответить себе на вопрос: какая цель выступления. Многие называют, что сами хотят сделать во время выступления. Например, «рассказать о новом продукте» или «продемонстрировать свою компетентность в теме», «привлечь внимание потенциальных клиентов к своей компании». В результате получаются скучные рекламные доклады.

Вы должны подумать о слушателях конференции и сформулировать свою цель для них — что в результате нужно сделать после вашего выступления.

Такая постановка цели даст понимание, что и как рассказать. Нет смысла просто делиться опытом и кейсами.



Если же вы заранее скажете: «Я хочу, чтобы участники конференции использовали мой кейс в своей работе», то у вас появится целый список требований к докладу:

Кейс должен быть применим для данной аудитории. Нет смысла рассказывать кейс крупного международного бренда малому бизнесу в небольшом городе. Вы должны не только произвести впечатление результатами, но и дать четкую понятную инструкцию слушателю конференции, как применить ваш опыт.

А самое главное — чтобы хорошо выступать, нужно много выступать. Опыт в этом деле очень важен. Как я обычно говорю, только первые 200 раз сложно выступать, а дальше становится легче.

Марина Бриль, Netpeak

Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие от выступления. Все, что можно было сделать, уже было сделано «до» — секция, тема, доклад. Столько людей пришло послушать именно вас. Просто поделитесь своими знаниями.

Вывод

У каждого эксперта своя методика подготовки к выступлениям. Кто-то брал уроки ораторского мастерства, кто-то заимствовал сценарии у известных спикеров или учился на собственных ошибках. Но основные пункты повторяются в разных формулировках.

Для хорошего доклада нужно:

Узнать, перед кем и зачем вы выступаете. Заранее подготовить полезную и лаконичную презентацию. Составить для слушателей To-Do List. Отрепетировать доклад накануне. Во время выступления взаимодействовать с аудиторией.

Вы выступали перед большой аудиторией? Случались провалы а-ля потерялся переходник от макбука, разрядился ноутбук, или что-то подобное? Расскажите в комментариях, как вы справились. Мне интересно: собираю цитаты великих людей.