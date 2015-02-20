Как западные компании распределили бюджет на интернет-маркетинг в 2015 году?

О своих приоритетах, составе команд и распределении бюджетных средств аналитикам из SalesForce рассказали 5000 маркетологов крупнейших интернациональных корпораций. Главные инсайты исследования мы собрали в этом посте. Забегая вперед: всем CMO определенно повезло. В этом году в интернет-маркетинге задействовано рекордное количество каналов и тактик продвижения.

Вначале — о главных, по мнению маркетологов, вызовах для бизнеса в этом году.

Повышение качества лидов для западных маркетологов актуальней, чем привлечение новых клиентов, а стремление оперативно внедрить в работу новые техники гораздо важнее, чем необходимость анализировать их отдачу. Возможно, стоит пересмотреть сами метрики эффективности маркетинга?

Радость пользователя становится критерием успеха

Удовлетворенность покупателей стала важным критерием успеха.

То, что ведущие маркетологи ставят его наравне с традиционными метриками, доказывает: предоставление уникального потребительского опыта в современном интернет-маркетинге важнее, чем рост прибыли любой ценой.

Интересно, что в прошлом году такого критерия, как «удовлетворенность покупателя» в исследовании SalesForce не было, а первые пять позиций в рейтинге критериев успешности работы маркетологов занимали:

повышение уровня конверсий — 67%;

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) — 61%;

Lifetime Value (LTV) — 35%;

рост аудитории — 30%;

рост социальной активности — 28%.

Топ эффективных каналов и стратегий: email-маркетинг и реклама в соцсетях

Важно: в последней колонке — процент специалистов, которые ранее не пользовались перечисленными техниками, но собираются включить их в список своих маркетинговых активностей в 2015 году.

По мнению западных маркетологов, самые высокие показатели эффективности — у email-маркетинга и рекламы в соцсетях. Самыми недооцененными каналами стал блогинг, продвижение корпоративного сайта, баннерная и нативная (естественная) реклама. Можно прогнозировать появление новых образовательных курсов по этим направлениям. В топ-5 эффективных социальных каналов попал YouTube.

Популярность подкастов значительно выросла. В 2015 эту технику начнут (или уже начали) использовать почти 30% опрошенных специалистов. Также около 29% маркетологов собираются включить в свою маркетинговую стратегию Instagram. Интересный факт: маркетологи, которые адаптировали сайты под мобильные или создали мобильные версии сайтов, существенно выше оценивают эффективность всех каналов и тактик интернет-маркетинга. SEO — не исключение.

Сегодня мобильный маркетинг — не просто один из каналов, а стимулятор эффективности для всех маркетинговых каналов и техник.

По мнению исследователей, разница между теми, кто интегрировал свой сайт с мобильными устройствами и теми, кто этого не сделал, налицо. Первые назвали предоставление персонализированного кросс-канального потребительского опыта одним из главных вопросов года. В списке вторых — этого критерия нет даже в первой пятерке. Другими словами, интеграция с мобильными устройствами — шаг навстречу персонализации бренда, а это то, что нужно современному пользователю.

Вернемся к самым эффективным, по мнению большинства опрошенных, техникам интернет-маркетинга. Конечно, email-маркетинг и SMM важны для формировании лояльности к бренду. Но западные маркетологи не стали бы основывать свои суждения об эффективности каналов только на нетрадиционных метриках. Около 21% специалистов считают весомым значение, которое email-маркетинг оказывает на показатель ROMI (возврат маркетинговых инвестиций).

Что касается SMM — то в прямом влиянии этого канала на ROMI уверены 9% маркетологов.

Ставка — на рекламу в соцсетях

К началу 2015 года все популярные соцсети, включая Instagram, обзавелись привлекательными функциями для онлайн-бизнеса. Маркетологи отреагировали на это, увеличив бюджет на рекламу в соцсетях и SMM. За год этот показатель вырос на 13%. Второй важный тренд — увеличение вложений в мобильные приложения и трекинг мобильных устройств. Этот тренд сформировался уже в прошлом году на фоне увеличения процента переходов на сайты из мобильных приложений. Учитывая результаты исследования, этот показатель за год может существенно окрепнуть и составить конкуренцию платным переходам из мобильного поиска.

аналитика данных — 61%;

автоматизация маркетинга — 61%;

email-маркетинг — 58%;

SMM — 57%;

контент-маркетинг — 57%. Для сравнения посмотрим, на что тратили деньги маркетологи в 2014 году:

В 2015 году аналитика, автоматизация маркетинга и контент-маркетинг не вошли даже в первую пятерку позиций бюджета, на которые маркетологи собираются выделять дополнительные средства.

Отличная серия статей об автоматизации маркетинга и о том, зачем ее нужно внедрять уже сегодня, — в блоге платформы GetResponse.

В целом, количество маркетологов, увеличивающих расходы бюджета в 2015 году, уменьшилось с 98% до 84%.

Западные игроки не торопятся повышать расходы маркетинговых бюджетов, присматриваясь к новым каналам и тактикам. Ставка делается на техники, которые с большой долей вероятности принесут отдачу. Возможно, после появления большего количества кейсов по кросс-канальному маркетингу последует перераспределение маркетинговых бюджетов.

Несколько рекомендаций

Уделите больше внимания «путешествию потребителя». В отличие от прошлого года, западные маркетологи увеличивают бюджеты только на социальные каналы и адаптацию под мобильные для сопровождения пользователя на всех этапах пути к покупке.

Подключите к своим кампаниям email-маркетинг. За год процент маркетологов, которые считают email-маркетинг жизненно важным для успеха кампании, вырос на 18% (60% в 2015 vs. 42% в 2014).

Используйте адаптивный дизайн рассылки. За год количество специалистов, которые не задумывались об отображении рассылки на мобильных, уменьшилось на 18% (24% в 2015 vs. 42% в 2014).

Пользуйтесь мобильными каналами в маркетинговых активностях. Количество западных маркетологов, включивших мобильные каналы во все свои маркетинговые активности, увеличилось за год на 19% (68% в 2015 vs. 49% в 2014). Все, кто уже включил «мобилизацию», говорят о повышении эффективности всех маркетинговых тактик.

Инвестируйте в онлайн-рекламу. 38% опрошенных заявили о переводе бюджетов из оффлайн- в онлайн-рекламу в 2015 году. Главной причиной специалисты назвали невозможность предсказать эффективность традиционных каналов рекламы.

Инвестируйте в рекламу в соцсетях. 70% западных маркетологов собираются увеличить эту строку бюджета в 2015 году. Во многом этот факт связан с привлекательными функциями для рекламодателей, которые появились практически на всех платформах. Вспомнить хотя бы недавнее появление возможности создания динамических товарных объявлений в Facebook. Впрочем, эффективней всего будет работать тандем правильно таргетированной рекламы и качественного, релевантного контента.

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