Как запустить продукт на AppSumo в 2021 году и привлечь 2 000+ клиентов — личный опыт

Меня зовут Денис Зернышкин, я — СЕО в компании Gravitec.net (сервис автоматизированной доставки контента). В конце мая завершилась наша кампания на AppSumo — крупнейшей американской LTD-площадке для софта. Я хочу с вами поделиться актуальной информацией по размещению продуктов на AppSumo в 2021 году и лайфхаками для получения максимальной выгоды от этого.

Что такое AppSumo?

AppSumo — это одна из самых популярных площадок для предпринимателей, где можно покупать пожизненный доступ к SaaS-сервисам.

Посещаемость сайта по оценке SimilarWeb около 3 миллионов пользователей со всего мира.

Данные SimilarWeb по appsumo.com

Основная аудитория — предприниматели из США, но много посетителей и из Великобритании, Германии, Индии.

Данные SimilarWeb по географии пользователей AppSumo

Здесь можно продавать и покупать продукты в 24 категориях.

Предложения на главной странице AppSumo

Основной формат размещения — это Life-time deal. Вы предлагаете свой продукт по фиксированной цене с пожизненным доступом.

В сети много информации о том, как размещать продукт на AppSumo. Например, на habr.com есть интересная статья за август 2020 года, о том зачем стартапам AppSumo и как туда попасть. Но площадка и рынок постоянно меняются, поэтому делюсь своим опытом и видением «по горячим следам».

Что даёт размещение на AppSumo?

AppSumo помогает SaaS-сервисам не только заработать, но и улучшить свой продукт.

Что вы точно получите при размещении?

Качественный фидбэк от реальных пользователей. Отзыв о продукте на площадке может оставить только тот, кто купил продукт. Поэтому отзывы здесь от реальных людей, которые протестировали ваш сервис, потратив перед этим свои деньги. Кроме того, отклик пользователей даст вам понимание о востребованности вашего софта среди разных групп предпринимателей.

Валидация продукта. Еще до запуска на площадке, вы получите фидбэк от опытных тестировщиков AppSumo. Они укажут на сильные и слабые стороны вашего продукта, чтоб вы максимально эффективно подготовили его к запуску. Но у площадки есть свои особенности (портрет аудитории, привычки пользователей), и часть рекомендаций может относиться к улучшению предложения именно для Appsumo. Учтите это при применении опыта AppSumo для других групп пользователей.

Доверие к продукту. На AppSumo запускались такие суперизвестные сегодня сервисы, как Shopify, Evernote, MailChimp, Depositphotos. Это площадка, которой доверяют. А если ваш продукт прошёл валидацию, к нему гораздо выше лояльность, чем если бы вы проводили маркетинговую кампанию с нуля самостоятельно. Полученные результаты вы сможете использовать и для дальнейшего продвижения на западных рынках, и для того, чтобы улучшить отношение пользователей к вашему продукту в целом.

Неплохой заработок. Несмотря на комиссию площадки (отличается в зависимости от формата размещения), при успешном запуске и учёте всех возможных рисков, здесь можно заработать десятки, а иногда и сотни тысяч долларов. В конце статьи мы покажем наши результаты.

База клиентов. Клиенты, которые придут к вам с AppSumo — это живые контакты, с которыми можно продолжать работу и после того, как размещение закончится. Важно подумать ещё до запуска, как вы будете работать с новыми клиентами дальше. Это один из главных вопросов, которые нужно решить в процессе сотрудничества с площадкой. Позже я покажу, что делаем мы.

Распространение информации о продукте. Если ваш продукт набирает нужное число отзывов, AppSumo включает его в рассылки по своей базе пользователей, размещает рекламу в Facebook и в других каналах. Кроме того, есть высокий шанс получить независимые обзоры от покупателей (аффилиатов AppSumo). Многие из них ведут свои блоги, в том числе на YouTube. У Gravitec.net по итогам кампании — 6 видео обзоров, десятки статей и упоминаний на разных сайтах. Качество таких материалов, как правило, хорошее, и это шанс не тратить деньги на создание своего контента. Один из нескольких обзоров мы получили бесплатно.

Как запустить продукт на AppSumo?

У AppSumo есть два формата размещения — AppSumo Marketplace и AppSumo Select.

AppSumo Marketplace — здесь нет строгого отбора, достаточно добавить информацию о своём продукте, прописать стоимость и отправить запрос на добавление. Если продукт проходит по основным критериям, команда AppSumo разместит его на площадке. Комиссия системы — 5% от суммы покупки для новых пользователей, 30% — если ваш продукт купили зарегистрированные участники AppSumo. Здесь нет ограничений по периоду размещения на площадке. Чтобы добавить продукт, на главной странице AppSumo выберите « Sell on AppSumo » , и создайте аккаунт. В панели управления вы увидите простую форму размещения.

Подробно про AppSumo MarketPlace (статья на английском).

AppSumo Select — здесь строгий отбор. AppSumo принимают только 1% от отправленных заявок. В этом варианте вы работаете над размещением совместно с командой AppSumo, они помогают вам в продвижении. Но и комиссия площадки в этом случае выше и оговаривается индивидуально. Здесь ограниченный период размещения — 1-2 месяца. Обратите внимание, что по условиям договора, во время и в течение 18 месяцев после кампании на AppSumo, вы не сможете размещать свой продукт на других LTD-площадках.

Чтобы подать заявку на участие, перейдите по ссылке, и заполните форму.

Форма для AppSumo Select

Мы размещали Gravitec.net по принципу AppSumo Select.

Предложение от Gravitec.net на AppSumo (Sold out)

Нашим пропуском сюда стал успешный запуск одного из наших продуктов на ProductHunt. Это самое крупное комьюнити для предпринимателей и инвесторов по поиску стартапов в США.

После того как мы получили бейдж «Продукт дня №1» от ProductHunt, AppSumo связались с нами сами (в конце 2020 года), чтобы заключить контракт.

Скоро выйдет наш гайд по запуску на ProductHunt. Следите за новостями на нашей странице в Facebook, чтоб не пропустить.

AppSumo следят за появлением перспективных сервисов на других площадках. Поэтому получение бейджа от ProductHunt — хороший способ заявить о своем продукте. Если вы не получите ответа после отправки стандартной формы по AppSumo Select, пробуйте сначала выходить на ProductHunt.

Теперь, когда наше участие в AppSumo Select закончилось, я планирую разместить Gravitec в AppSumo MarketPlace. Это шанс привлекать новых покупателей и повышать знание о продукте на постоянной основе.

По результатам размещения, поделюсь с вами опытом.

А пока расскажу про лайфхаки и наши результаты по проведённой кампании, которые, уверен, помогут при любом формате размещения на AppSumo.

Лайфхаки при размещении на AppSumo

Напомню, что мы размещали продукт совместно с командой AppSumo. Они участвовали в подготовке контента, давали советы по позиционированию. Подробно про формат и процесс размещения можно почитать в моей статье на vc.ru.

А здесь хочу поделиться лайфхаками, которые мы с командой собрали за все время кампании и дать свои рекомендации по работе с площадкой.

Продукт

Продукт на AppSumo должен быть нацелен на широкую аудиторию. Например, у « CRM для всех » гораздо больше шансов пройти отбор и заработать, чем у « CRM для юристов » . Обратите внимание на позиционирование и описание. Важно, чтобы аудитория сразу понимала для чего ваш сервис и как его использовать. Отнеситесь серьёзно к замечаниям команды Appsumo перед запуском. Они очень хорошо понимают что должно быть в вашем предложении, чтобы продукт покупали. Но, в то же время, вы можете не применять те рекомендации, которые идут вразрез с вашим видением продукта. Соблюдайте баланс.

Цены и система кодов

В AppSumo Select по каждому продукту есть минимум 3 тарифных плана (или 3 кода). Количество кодов можно увеличивать до 10.

Чтобы получить базовые функции по сервису, пользователь может купить 1 код. Если он захочет самое полное LTD-предложение от вас, ему нужно купить максимум кодов по продукту.

Мы предлагали 3 основных плана и дополнительные коды

Пользователь может вернуть коды в течение 60 дней после покупки без объяснения причин. Поэтому вы тоже увидите свои деньги через 60 дней после завершения кампании на AppSumo.

В процессе формирования предложения и кодов нужно учесть много нюансов.На что обратить внимание?

Лимиты по продукту — это основное отличие ваших пакетов. Это то, в зависимости от чего меняется цена на ваш сервис. В нашем случае — это число подписчиков. Лимиты нужно рассчитать для каждого кода.

Используйте коды с умом. Заранее рассчитайте их стоимость и лимиты по продукту так, чтобы у вас оставался запас на бонусы клиентам. Зачем — объясню ниже.

Учтите рентабельность предложения, чтобы после комиссии AppSumo и расходов на поддержку новых клиентов, вы оставались в плюсе.

Учитывайте, что многие пользователи будут просить вас увеличить лимиты и ввести новые коды. На этом можно сыграть. Можно изменить количество кодов в предложении или лимиты уже в процессе работы. Главное — не менять цены и не сокращать лимиты. Для чего это может быть нужно? Во-первых, вам не придется давать большие лимиты сразу и обесценивать свое базовое предложение. А во-вторых, и это главное, вы сможете стать другом для своих клиентов. Это хороший способ завести фанатов и получить хорошие отзывы.

Работа с отзывами

Отзывы — это один из основных критериев ранжирования вашего продукта в поиске AppSumo. Те, кто видит ваш продукт первый раз, во многом ориентируются на уже оставленные отзывы. AppSumo включают в свои рассылки продукты, которые собрали нужное число отзывов. Например, в формате AppSumo MarketPlace продукт включают в email-рассылку, если он наберет 25 отзывов с рейтингом 4+, а 10-ти достаточно, чтобы о продукте упомянули в группе AppSumo на Facebook.

Отзыв может написать только зарегистрированный пользователь, который купил ваш продукт. Вот здесь вам и понадобятся отложенные заранее бонусы. В нашем случае, это повышение лимита подписчиков. По мере появления новых покупателей мы проводили рассылки с просьбой оставить честный отзыв за бонус. AppSumo не против такого приема, главное — не просить оставить хороший отзыв. Даже негативный фидбэк — это возможность для развития. Поэтому только честные отзывы.

Работа с вопросами

Раздел вопросов — это обратная связь с пользователями, которые еще не купили продукт. Отвечайте на вопросы как можно быстрее и понятнее. Хороший саппорт — половина успеха на площадке. Пользователи ценят вежливое внимательное отношение. Это часто повышает ваши шансы на успешные продажи.

На что здесь обратить внимание?

Как в вопросах, так и в отзывах, у вас есть 24 часа, чтоб их утвердить. До этого момента, никто, кроме вашей команды и команды Appsumo не видит эти публикации. Используйте это время, чтобы подготовить ответ или обратиться к команде Appsumo за помощью.

Не вступайте в словесные перепалки с клиентами. Всегда находятся люди, у которых был плохой день. Команда Appsumo защищает и пользователей, и партнёров. В случае недоразумений сразу же обращайтесь к своему менеджеру. Если претензии/информация/вопросы некорректны по отношению к вам или к вашему продукту, их заблокируют, и на площадке они не появятся.

Если на вашей странице рекламируют другой продукт, срочно сообщите об этом команде Appsumo. Мы попали в такую ситуацию с одним из своих продуктов. Не сориентировались быстро и это сказалось на наших результатах первой недели. AppSumo запрещает рекламировать товары на страницах конкурентов. Поэтому, если вы видите подозрительную активность, сразу пишите модераторам.

Вы будете получать много похожих вопросов. Чтобы сэкономить время, анализируйте вопросы и составляйте список ответов, группируя их по темам. Это поможет вам через 3-4 дня снизить нагрузку на поддержку в 3-5 раз.

Вы можете запинить до 3-х своих постов на странице отзывов. Это означает, что они постоянно будут в самом верху списка и пользователи будут их видеть в первую очередь. Используйте их для общения с клиентами. При запуске вы запините приветственный пост. Но со временем, его актуальность теряется, особенно, если вы решили размещаться на Appsumo больше 30 дней. Через 10-14 дней, проанализируйте вопросы и отзывы и напишите короткий пост, который обобщает информацию от пользователей и поможет новым посетителям быстро получить нужную информацию.

У вас есть возможность вносить правки на странице предложения в процессе работы. Например, если вы получили много вопросов по тарифным планам и списку функций, возможно, ваше предложение не совсем понятно. В этом случае есть смысл внести изменения в формулировки, или в сам оффер. Правки нужно согласовывать с командой Appsumo. Но они, как и вы, заинтересованы в успехе вашего продукта, так что всегда идут навстречу.

RoadMap

Подготовьте роадмап с планами по развитию продукта. Многие пользователи AppSumo, покупая ваш продукт, вкладывают в его будущее. Для них это возможность купить развивающийся сервис по хорошей цене. Поэтому дайте им чёткий план развития. Кроме того, вы наверняка столкнётесь с вопросами о функциях, которые вы не учли. Просите вносить все предложения в ваш роадмап. Это поможет вам понять, куда развиваться дальше.

Сделайте свой Roadmap, например, в Trello. В бесплатной версии можно включить голосование за карточки и разграничить доступ к их редактированию. Это всё, что вам нужно. Отслеживайте, что появляется в вашем Roadmap и комментируйте предложения. Обязательно работайте с предложениями и меняйте их статусы, чтобы пользователи видели, что вы сделали его не «для галочки». Если вы правильно организуете работу с этим инструментом, по итогу получите готовый план развития функциональности своего продукта.

Наши результаты

Наш сервис Gravitec купили больше 2 000 пользователей. Мы получили 153 вопроса и 370 отзывов со средней оценкой 4,99 из 5 баллов.

Отзыв от одного из наших покупателей

Вот данные Google Analytics по числу пользователей, которые переходили с appsumo.com на gravitec.net.

Пик по переходам (300-350) в начале и конце кампании

На графике ниже видно динамику покупок за всё время размещения на AppSumo. Пиковые значения — это дни, когда AppSumo проводили рассылки, и Gravitec попадал в ТОП в поиске по своим категориям (Marketing, Sales, WordPress). Самый резкий пик на графике — это последние дни размещения, когда продукт был в ТОПе главной страницы с пометкой о скором завершении сделки.

Динамика покупки кодов

Старт размещения и первая email-рассылка AppSumo. Вторая рассылка (в два этапа) после того, как мы собрали 20 отзывов. Выход в ТОП поиска по категориям. Последняя рассылка и выход в ТОП поиска с пометкой « скоро сделка заканчивается ».

За время работы с площадкой общий оборот по нашему продукту превысил $150 000.

Мы получим намного меньшую сумму после вычета комиссии AppSumo. Но кроме заработка, у нас есть новое видение маркетинговой стратегии, новые клиенты, с которыми мы продолжаем работать, опыт продвижения продукта для англоязычной аудитории, свежие идеи и план дальнейшего развития продукта.

Что делать после запуска на AppSumo?

Размещение на площадке закончилось. Вы получили новых клиентов. Через 60 дней AppSumo переведёт ваши честно заработанные деньги. Что дальше с этим делать?

Вот техники, которые применяем мы, чтобы продолжать рост.

Cross-Sell. Желательно, ещё до запуска подумать какие продукты вы сможете дополнительно предложить вашим новым клиентам. Up-Sell. А здесь вам опять пригодятся отложенные раньше бонусы. Подумайте, как вы сможете улучшить предложение для тех, кто уже купил ваш сервис. Развивайте продукт с учётом полученного фидбэка и предложений в роадмапе. Не бойтесь просить ваших новых клиентов распространять информацию о вашем продукте. Опять-таки, лучшая мотивация — это бонус. Используйте полученный опыт, обзоры и материалы с AppSumo для дальнейшего продвижения продукта.

Надеюсь, всё, чем я сегодня поделился, будет полезно тем, кто ищет новые способы развития своего продукта.

Есть ли у вас опыт выведения продуктов на западные рынки? Какие техники и стратегии используете вы? Делитесь в комментариях к статье.