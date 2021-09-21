Как зарабатывать $10 000 в месяц на зарубежных партнерках

В одном из своих последних выступлений Михаил Шакин рассказал про то, как зарабатывать на зарубежных партнерках в современных условиях. Михаил в SEO с 2006 года и часть своей жизни он провел в США, Канаде и Мексике, сменив там 22 работы.

В настоящее время он успешно работает с партнерками в бурже и по этой причине у него большой практический опыт, которым он и поделился на своем выступлении.

Проблемы заработка на зарубежных партнерках

Крупнейшими партнерками в мире на сегодняшний день являются Amazon Affiliates, СО Affiliates, Rakuten Affiliate Network, ShareASale и VigLink. Один только Amazon занимает более 45% рынка и с этой партнеркой работают почти 80 000 сайтов.

С ростом популярности крупнейших партнерок ужесточаются условия работы с ними. Вот какие основные трудности ожидают сегодняшних вебмастеров, которые выбрали их:

Снижение комиссий.

Регистрация в партнерке.

Конкуренция.

Трафик.

Если взять конкретно Amazon, то комиссия по многим категориям товаров снизилась более чем вдвое. Так, например, в апреле 2020 года выплаты по категориям «Мебель» и «Товары для животных» упала с 8% до 3%.

Тем не менее аффилейт-рынок продолжает наращивать объемы — в США по прогнозам в 2022 году он вырастет почти на 30% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Как диверсифицировать свои риски и не зависеть только от Amazon? Подключать другие партнерки и работать напрямую с рекламодателями. Для тестов хорошо подходит инструмент Google Оптимизация.

Как искать партнерки

Чтобы найти альтернативы Amazon, можно использовать в поиске запросы «affiliate program», «best affiliate programs», «top affiliate programs 2021», «affiliate networks», «best affiliate networks», «top affiliate networks», «high paying affiliate programs» и «high paying affiliate networks».

Также можно найти подходящие партнерки на:

Authority Hacker (подборка партнерок в 90+ категориях).

Diggity Marketing.

High Paying Affiliate Programs.

Что касается прямых рекламодателей, то у крупных компаний есть свои партнерки:

Walmart — работает только по США, комиссии до 4%, куки живут 3 дня, выплаты через PayPal и банковский перевод.

Target — также только по США, комиссии до 8%, куки живут 7 дней, выплаты через PayPal.

eBay — куки живут 1 день, выплаты через PayPal.

За годы работы с партнерками в бурже Михаил Шакин собрал множество полезных инструментов, экономящих сотни человеко-часов и тысячи долларов. Он часто в своих выступлениях в рамках конференций рассказывает про такие инструменты, которые снижают порог входа в заветный бурж и упрощают задачу новичкам. На конференции MAC 2021 Михаил также расскажет, какие сервисы, плагины и приемы использовать сейчас — многие старые подходы уже не работают в связи с падением рынка аффилейт-сайтов в бурже в 2020 году.

Среди инструментов, которые работают почти всегда, невзирая на штормы — плагины для WordPress. Наиболее известный и продвинутый в этом плане плагин — Affiliate Egg Pro. Он позволяет интегрировать блоки с товарами прямо в текст статьи.

Другие полезные плагины:

Affiliates Manager;

Easy Affiliate Links;

Pretty Links;

Thirsty Affiliates;

AffiliateWP;

Affiliates;

Ultimate Affiliate Pro.

Особенности работы Clickbank

Clickbank заслуживает отдельного разговора, так как эта известная зарубежная партнерка позволяет вебмастерам максимально монетизировать свой контент. Clickbank представляет собой аналог Admitad, где кроме физических товаров продаются цифровые продукты. Вот какие плюсы отличают эту партнерку:

Высокие комиссии (70-80% и выше).

Ребиллы (абонентка).

Много стран.

Простое SEO.

Надежность.

Вместе с тем у Clickbank есть и минусы:

Высокая конкуренция.

Некачественные товары.

Некачественные лендинги.

Сложность прогнозов.

Возвраты товаров.

Чтобы повысить эффективность работы с партнеркой, можно использовать сервис CBEngine, который показывает самые популярные и конвертящие товары.

Какие преимущества имеет Clickbank перед Amazon? Самая главная приятная особенность этой партнерки — на рынке пока нет крупных конкурентов, как в случае с Amazon. Алгоритм работы с Clickbank простой:

Поиск ниши. Поиск товара. Создание страницы. Получение трафика.

С Clickbank работать выгодно, но у вебмастеров из СНГ существуют проблемы с регистрацией. Техподдержка отправляет им письма, где объясняет, что не принимает партнеров из определенных стран.

Однако существует выход — нужно использовать качественный платный VPN и зарегистрироваться через IP-адреса таких стран как Германия, Кипр, Греция, Испания, Швейцария, Новая Зеландия (исключая США и Канаду, так как в этом случае требуется SSN и SIN). В настоящее время самыми прибыльными нишами в Clickbank являются:

Программное обеспечение и сервисы (Software and Services). Здоровье и спорт (Health and Fitness Self-Help). Онлайн-бизнес и интернет-маркетинг (E-Business and E-Marketing). Экопродукты (Green Products). Продукты питания и алкоголь (Cooking, Food and Wine). Изучение языков (Languages). Дом и сад (Home and Garden).

Михаил Шакин делится своими критериями выбора товаров в Clickbank:

Gravity выше 20 (сколько партнеров заработали на этом товаре за последние 12 недель).

Красивый лендинг.

Хорошее продающее видео.

Положительные отзывы.

Невысокая цена + абонентка.

Материалы для партнеров.

Михаил находит 10-20 товаров, изучает их и выбирает 3-5 лучших. Если следовать проверенным принципам, то можно повысить шансы на успех:

Использовать свой домен или блог Web 2.0 (Tumblr, Blogspot и т. д.).

Выделять одному товару одну страницу.

Делать подборки товаров.

Найти минимум 5-10 товаров в нише.

Создавать сайт в узкой нише.

Также для того, чтобы контент был интересным для покупателей, можно просить товары для обзора.

Пример успешного сайта

Вот как выглядит успешный сайт под Clickbank:

На вид простенький и ничем не выделяющийся сайт. Но на самом деле он зарабатывает $10 000. Домен был выкуплен на аукционе за $1425 нынешним владельцем в 2020 году. Сам домен был зарегистрирован еще в 2000 году.

В настоящее время сайт посещают 4 500 человек в месяц, из которых 225 совершают покупки (конверсия 5%).

С каждой покупки сайт получает $44,7 (80% от цены товара). В итоге вебмастер зарабатывает в среднем $10 000 в месяц, не учитывая ребиллы. Как мы видим, владелец этого сайта как раз подпадает под определение среднего американского вебмастера, зарабатывающего $150 000 в год.

Итог

Работать с зарубежными партнерками вебмастерам из СНГ выгодно, интересно и перспективно. При том же объеме труда в бурже наш вебмастер зарабатывает на порядок больше, чем в рунете.

Как уже упоминалось выше, Михаил Шакин будет выступать на конференции MAC 2021, которая пройдет 5-6 октября в Москве и соберет 3 000 участников из разных стран. Он в своем выступлении расскажет о тех подходах, которые позволят вебмастерам из СНГ в 2021-2022 годах не отставать от своих зарубежных коллег, зарабатывающих $10 000 в месяц.

Там же, на конференции, можно послушать других спикеров по этой теме и вживую пообщаться с вебмастерами, которые успешно работают с зарубежными партнерками. Пора идти в бурж, пора ломать границы!