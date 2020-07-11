Какие магазины видят россияне в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Какие магазины россияне видят в органическом поиске, когда вводят «купить ноутбук»? Мы решили это выяснить с помощью анализа выборки из 995 самых частотных запросов в тематике «ноутбуки» и базы Serpstat Россия из 30 миллионов доменов сайтов и 109 миллионов ключевых фраз.
Анатолий
Бондаренко
Бондаренко
Как мы проводили исследование
Мы собрали поисковые запросы по тематике «ноутбуки» в десктопной выдаче по России с частотностью 1000 и выше (таких запросов оказалось 995) и зафиксировали топ выдачи по ним. Затем мы посчитали средний CTR переходов в органической выдачи в тематике «ноутбуки» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.
Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.
На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «ноутбуки» по видимости в нише.
Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.
Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.
При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.
Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.
Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.
На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «ноутбуки» по видимости в нише.
Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.
Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.
При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.
Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.
Сезонность ниши «ноутбуки» в органическом поиске Google Россия
Мы зафиксировали сезонность с помощью Планировщика ключевых слов за 44 месяца и высчитали среднюю частотность запросов.
Пики сезонности для связанных с ноутбуками запросов приходятся на октябрь-ноябрь («черная пятница») и декабрь-январь (новогодние праздники). При этом спрос на ноутбуки показывает положительную динамику — частота запросов в показателях год к году растет. Так, за 2016 год частота связанных с ноутбуками запросов выросла на 44%, за 2017 — уменьшилась на 1%, за 2018 год выросла на 19%.
Получив данные по средней частотности запросов в зависимости от сезонности, мы смогли точнее вычислить сайты-лидеры в нише ноутбуков для России.
Получив данные по средней частотности запросов в зависимости от сезонности, мы смогли точнее вычислить сайты-лидеры в нише ноутбуков для России.
Топ интернет-магазинов по видимости в нише ноутбуков в поиске Google Россия
Первые девять доменов по видимости в тематике «ноутбуки»:
Топ интернет-магазинов:
- mvideo.ru — 16%;
- dns-shop.ru — 9%;
- market.yandex.ru — 6%;
- eldorado.ru — 4%;
- citilink.ru — 4%;
- svyaznoy.ru — 3%;
- ru-mi.com — 3%;
- e-katalog.ru — 3%;
- kns.ru — 2%.
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