Какие магазины видят украинцы в органической выдаче Google, когда ищут смартфон

Мы собрали поисковые запросы по тематике «смартфоны» в десктопной выдаче по Украине с частотностью 1000 и выше (таких запросов оказалось 505) и зафиксировали топ выдачи по ним. Затем мы посчитали средний CTR переходов в органической выдачи в тематике «смартфоны» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.



Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.



На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «смартфоны» по видимости в нише.



Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.



Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.



При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.



Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.

