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Какие магазины видят украинцы в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Какие магазины украинцы видят в органическом поиске, когда вводят «iPhone 11 Pro»? Мы решили это выяснить с помощью анализа выборки из 505 самых частотных запросов в тематике «смартфоны» и базы Serpstat Украина из 35 миллионов доменов сайтов и 254 миллионов ключевых фраз.

Анатолий
Бондаренко
Как мы проводили исследование
Мы собрали поисковые запросы по тематике «смартфоны» в десктопной выдаче по Украине с частотностью 1000 и выше (таких запросов оказалось 505) и зафиксировали топ выдачи по ним. Затем мы посчитали средний CTR переходов в органической выдачи в тематике «смартфоны» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.

Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.

На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «смартфоны» по видимости в нише.

Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.

Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.

При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.

Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.
Сезонность ниши «смартфоны» в органическом поиске Google Украина
Мы зафиксировали сезонность с помощью Планировщика ключевых слов за 44 месяца и высчитали среднюю частотность запросов.
Пики сезонности для связанных со смартфонами запросов приходится на январь (новогодние праздники) и сентябрь (презентации новых моделей и начало учебного года). При этом спрос на смартфоны показывает положительную динамику. Так, за 2016 год частота связанных со смартфонами запросов выросла на 38%, за 2017 — на 38%, за 2018 год — на 26%.

Получив данные по средней частотности запросов в зависимости от сезонности, мы смогли более точно вычислить лидеров в тематике смартфонов для Украины.
Топ интернет-магазинов по видимости в нише смартфонов в поиске Google Украина
Первая десятка интернет-магазинов по видимости в тематике «смартфоны»:
Топ интернет-магазинов:
  • Allo.ua — 25%;
  • Hotline.ua — 11%;
  • Citrus.ua — 7%;
  • Rozetka.com.ua — 5%;
  • OLX.ua — 4%;
  • Samsung.com — 3%;
  • Comfy.ua — 3%;
  • Stylus.ua — 3%;
  • Mi.com — 2%;
  • Ek.ua — 2%.
Видимость остальных доменов по запросам в нише смартфонов меньше 2%.
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Анатолий Бондаренко

С SEO познакомился в 2015 году.
Работал и обучался в компании Palmira Studio.
C августа 2015 года работаю SEO-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.
Сертификация: Google Analytics, Google AdWords по направлениям «поисковая и мобильная реклама».

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