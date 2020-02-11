Какие сайты видят казахстанцы в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Какие магазины покупатели видят в органическом поиске, когда вводят «айфон х»? Мы решили это выяснить с помощью анализа выборки из 107 самых частотных запросов в тематике «смартфоны» и базы Serpstat Казахстан из 29 миллионов доменов сайтов и 38,9 миллионов ключевых фраз.
Анатолий
Бондаренко
Бондаренко
Как мы проводили исследование
Мы собрали поисковые запросы по тематике «смартфоны» в десктопной выдаче по Казахстану с частотностью 1000 и выше (таких запросов оказалось 107) и зафиксировали топ выдачи по ним. Затем мы посчитали средний CTR переходов в органической выдачи в тематике «смартфоны» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.
Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.
На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «смартфоны» по видимости в нише.
Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.
Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.
При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.
Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.
Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.
На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «смартфоны» по видимости в нише.
Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.
Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.
При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.
Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.
Сезонность ниши «смартфоны» в органическом поиске Google Казахстан
Мы зафиксировали сезонность с помощью Планировщика ключевых слов за 44 месяца и высчитали среднюю частотность запросов.
Пик сезонности для связанных со смартфонами запросов приходится на январь (новогодние праздники) и сентябрь (презентации новых моделей и начало учебного года). При этом спрос на смартфоны стабилен. Так, за 2016 год частота связанных со смартфонами запросов выросла на 5%, за 2017 — на 35%, и только в 2019 году (по сравнению с 2018 годом) частота запросов уменьшилась на 31%.
Получив данные по средней частотности запросов в зависимости от сезонности, мы смогли более точно вычислить лидеров в тематике смартфонов на онлайн-рынке Казахстана.
Получив данные по средней частотности запросов в зависимости от сезонности, мы смогли более точно вычислить лидеров в тематике смартфонов на онлайн-рынке Казахстана.
Топ сайтов по видимости в нише смартфонов в поиске Google Казахстан
Первые 15 сайтов по видимости в тематике «смартфоны»:
Топ доменов:
- technodom.kz — 7%;
- samsung.com — 7%;
- alser.kz — 7%;
- alfa.kz — 6%;
- ru.wikipedia.org — 5%;
- apple.com — 4%;
- sulpak.kz — 4%;
- svyaznoy.ru — 4%;
- ipoint.kz — 4%;
- apples.kz — 3%;
- kaspi.kz — 3%;
- market.yandex.ru — 3%;
- mechta.kz — 3%;
- kcell.kz — 3%;
- mi.com — 2%.
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