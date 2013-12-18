Карта лучших постов на блоге Netpeak

За пару недель до Нового Года все подводят итоги — так уж заведено! Мы решили узнать, какие посты в этом году привлекли наибольшее внимание читателей. В итоге отобрали десятку постов 2013-го года и десятку постов «всех времен и народов», а также 3 самые читаемые рубрики. Интерактивная карта инсайде (это значит, что можно кликнуть на название поста и он откроется) :)

Напомню, что в колонке справа есть рейтинги самых популярных постов по лайкам-твитам и комментариям. Дальше — больше!