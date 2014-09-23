Кейс по контекстной рекламе сайта туристической компании: увеличение количества онлайн-бронирований на 100%
Тематика: отдых и туризм.
Регион: Украина (Одесса и Одесская область).
Продолжительность кампании: 4 месяцa.
Бюджет на 4 месяца: 29 440 гривен (включая комиссию агентства).
Холодные сентябрьские дожди стали стеной между нами и летом. Чтобы напомнить о нем, мы публикуем кейс по контекстной рекламе сайта туристической компании. Это первый в своей тематике кейс, публикуемый в блоге Netpeak. Здесь нет данных по Ecommerce и ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). Важным пожеланием клиента было привести трафик на сайт, его менеджеры уже сами решали, что с ним делать. А мы получили хороший шанс проверить, какие
«Отдыхать или не отдыхать?» — ответ очевиден. Главное — кто будет организатором твоего отдыха. Современные турагентства отлично справляются с ролью «мы возьмем на себя все организационные вопросы — вам остается только отдыхать». Очень оптимистично звучит, но как выжить в бурлящем потоке турфирм? Конкуренция на рынке невероятная! С этим вопросом к нам и обратилась одна туристическая компания.
Цель
Главной нашей целью было привлечь как можно больше заинтересованных пользователей, которые забронируют тур или закажут определенную услугу (загранпаспорт, виза, детский проездной и так далее). До обращения в агентство Netpeak клиент сам вел рекламные кампании, но аккаунт требовал полной реконструкции. От использования
А теперь подробнее по сетям
Поисковая сеть
- для каждого тура создана отдельная поисковая кампания;
- запущена брендовая кампания, где использовались ключевые слова с названием турагентства, а также общие запросы по поиску турагентств;
У вас, наверное, сразу возникает вопрос: «Зачем платить деньги за трафик, который мы можем получить бесплатно?» Ответ прост — название турагентства уж очень похоже на обычные поисковые фразы, связанные с поиском туров.
- для большего охвата пользователей подключена динамическая поисковая кампания;
- подобран общий список минус-слов, который использовался на уровне аккаунта, а также отдельные списки для групп объявлений;
- ключевые слова с низким показателем качества выделялись в отдельные группы для их дальнейшей оптимизации;
- тексты объявлений прописывались с ценой и без цены. Более конверсионные — без цены (под конверсией подразумевается подтверждение бронирования тура). Также использовались тексты на украинском языке.
В начале сентября в Google Рекламе появилось новое расширение — «уточнения», которые позволяют добавить дополнительную информацию к тексту объявления. Мы запустили его сразу же. Результаты за две недели радуют.
Контекстно-медийная сеть (КМС)
По баннерам привожу статистику — на основании четыре миллиона показов (Одесса и Одесская область) получены данные по различным форматам баннеров, мы определили ТОП-3 самых ходовых и кликабельных формата.
Данные по показам
- большой прямоугольник: 336х280;
- широкий небоскреб: 160х600;
- встроенный прямоугольник: 300х250.
Данные по CTR
- большой прямоугольник: 336х280;
- полноразмерный баннер: 728х90;
- встроенный прямоугольник: 300х250.
Аудитория
Наибольшее количество конверсий совершили девушки в возрасте 24-35 лет, интересующиеся путешествиями и активным отдыхом. Для ремаркетинга создали 25 списков, в том числе:
- все посетители сайта;
- посетители страницы определенного тура;
- пользователи, совершившие конверсию (в нашем случае — отправили форму заявки на подбор тура / заказали звонок / забронировали тур).
Выводы
Для наглядности приведем данные из Личного кабинета: В августе качество трафика снизилось из-за перераспределения приоритетов: при том же бюджете мы начали продвигать малоизвестные туры — по ним мало запросов, но, как видите, главная цель — бронирование тура — достигнута. За время продвижения самыми популярными оказались туры в:
- Турцию;
- Черногорию;
- Грецию;
- Египет.
Так как в системах сбора статистики до обращения в агентство Netpeak не были настроены цели, сравним данные за текущие 2 месяца продвижения и предыдущие. Подытожим положительную динамику по конечной цели бронирования тура (здесь не учтены заказы через телефон): данные по сеансам, показателю отказов, длительности посещения, количеству страниц за сеанс — практически без изменений, но мы добились главной цели:
- увеличение количества достижений цели «Забронировать» на 100%;
- увеличение коэффициента конверсии цели «Забронировать» на 96,59%.
А самое главное достижение — это довольный клиент.
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