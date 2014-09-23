Кейс по контекстной рекламе сайта туристической компании: увеличение количества онлайн-бронирований на 100%

Услуга: контекстная реклама.

Тематика: отдых и туризм.

Регион: Украина (Одесса и Одесская область).

Продолжительность кампании: 4 месяцa.

Бюджет на 4 месяца: 29 440 гривен (включая комиссию агентства). : отдых и туризм.: Украина (Одесса и Одесская область).: 4 месяцa.: 29 440 гривен (включая комиссию агентства).

Холодные сентябрьские дожди стали стеной между нами и летом. Чтобы напомнить о нем, мы публикуем кейс по контекстной рекламе сайта туристической компании. Это первый в своей тематике кейс, публикуемый в блоге Netpeak. Здесь нет данных по Ecommerce и ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). Важным пожеланием клиента было привести трафик на сайт, его менеджеры уже сами решали, что с ним делать. А мы получили хороший шанс проверить, какие форматы баннеров в КМС сегодня являются самыми ходовыми.

«Отдыхать или не отдыхать?» — ответ очевиден. Главное — кто будет организатором твоего отдыха. Современные турагентства отлично справляются с ролью «мы возьмем на себя все организационные вопросы — вам остается только отдыхать». Очень оптимистично звучит, но как выжить в бурлящем потоке турфирм? Конкуренция на рынке невероятная! С этим вопросом к нам и обратилась одна туристическая компания.

Цель

Главной нашей целью было привлечь как можно больше заинтересованных пользователей, которые забронируют тур или закажут определенную услугу (загранпаспорт, виза, детский проездной и так далее). До обращения в агентство Netpeak клиент сам вел рекламные кампании, но аккаунт требовал полной реконструкции. От использования сервиса автоматического отслеживания звонков клиент отказался. Все туры были распределены на отдельные кампании. Постепенно мы охватили все направления: отдельно под каждый тур была создана поисковая кампания. Чуть позже мы подключили кампании в контекстно-медийной сети.

А теперь подробнее по сетям

Поисковая сеть

для каждого тура создана отдельная поисковая кампания;

запущена брендовая кампания, где использовались ключевые слова с названием турагентства, а также общие запросы по поиску турагентств;

У вас, наверное, сразу возникает вопрос: «Зачем платить деньги за трафик, который мы можем получить бесплатно?» Ответ прост — название турагентства уж очень похоже на обычные поисковые фразы, связанные с поиском туров.

для большего охвата пользователей подключена динамическая поисковая кампания;

подобран общий список минус-слов, который использовался на уровне аккаунта, а также отдельные списки для групп объявлений;

ключевые слова с низким показателем качества выделялись в отдельные группы для их дальнейшей оптимизации;

тексты объявлений прописывались с ценой и без цены. Более конверсионные — без цены (под конверсией подразумевается подтверждение бронирования тура). Также использовались тексты на украинском языке.

В начале сентября в Google Рекламе появилось новое расширение — «уточнения», которые позволяют добавить дополнительную информацию к тексту объявления. Мы запустили его сразу же. Результаты за две недели радуют.

Контекстно-медийная сеть (КМС)

По баннерам привожу статистику — на основании четыре миллиона показов (Одесса и Одесская область) получены данные по различным форматам баннеров, мы определили ТОП-3 самых ходовых и кликабельных формата.

Данные по показам

ТОП-3 наиболее популярных форматов баннеров: большой прямоугольник: 336х280;

широкий небоскреб: 160х600;

встроенный прямоугольник: 300х250.

Данные по CTR

ТОП-3 наиболее кликабельных форматов баннеров: большой прямоугольник: 336х280;

полноразмерный баннер: 728х90;

встроенный прямоугольник: 300х250.

Аудитория

Наибольшее количество конверсий совершили девушки в возрасте 24-35 лет, интересующиеся путешествиями и активным отдыхом. Для ремаркетинга создали 25 списков, в том числе:

все посетители сайта;

посетители страницы определенного тура;

пользователи, совершившие конверсию (в нашем случае — отправили форму заявки на подбор тура / заказали звонок / забронировали тур).

Выводы

Для наглядности приведем данные из Личного кабинета: В августе качество трафика снизилось из-за перераспределения приоритетов: при том же бюджете мы начали продвигать малоизвестные туры — по ним мало запросов, но, как видите, главная цель — бронирование тура — достигнута. За время продвижения самыми популярными оказались туры в:

Турцию;

Черногорию;

Грецию;

Египет.

Так как в системах сбора статистики до обращения в агентство Netpeak не были настроены цели, сравним данные за текущие 2 месяца продвижения и предыдущие. Подытожим положительную динамику по конечной цели бронирования тура (здесь не учтены заказы через телефон): данные по сеансам, показателю отказов, длительности посещения, количеству страниц за сеанс — практически без изменений, но мы добились главной цели:

увеличение количества достижений цели «Забронировать» на 100%;

увеличение коэффициента конверсии цели «Забронировать» на 96,59%.

А самое главное достижение — это довольный клиент.