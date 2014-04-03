Тематика: велосипеды и велозапчасти. Тематика сезонная. Сезон: с середины весны до середины осени. Конец осени, зима и начало весны — мертвый сезон, так как в этот период велосипеды и велозапчасти почти никому нужны.
Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).
Траты: 3740 грн в месяц.
Клиент раньше работал с другим агентством. В начале 2013 года он существенно обновил сайт и пришел к нам. Раньше клиент оценивал эффективность рекламной кампании, отслеживая позиции по определенному списку ключевых фраз. Ну и по личным ощущениям: увеличиваются ли звонки и продаже или нет.
Какие цели стояли перед нашими специалистами?
- Увеличение трафика на сайт;
- Повышение продаж с сайта.
В данном кейсе мы сравним начало сезона за 2013 и 2014 годы.
Что сделали?
1. Составлен и внедрен SEO-аудит технической составляющей сайта:
- реализован 301 редирект с неосновного зеркала сайта на основное;
- оптимизирована структура сайта (для продвижения, как по типам велосипедов, так и по брендам производителей);
- реализовано ЧПУ (человекопонятный URL), и все URL приведены к единому формату (доступны только с закрывающем слешем в конце, используются только строчные буквы латиницы и цифры);
- отредактирован файл robots.txt;
- ограничена индексация бесполезных с точки зрения поиска страниц;
- реализована XML-карта сайта, добавлена в сервисы вебмастеров Google и Яндекс;
- создана HTML-карта сайта;
-
оптимизирована страница
404 ошибки;
- улучшена скорость загрузки страниц сайта.
2. Составлен и внедрен SEO-аудит контентной составляющей сайта:
- прописаны теги Title, Description, Keywords и заголовки h1 для всех страниц сайта (для однотипных страниц реализована генерация по шаблонам);
- оптимизирована структура заголовков на всех страницах сайта;
- оптимизирована постраничная навигация;
- изображениям прописаны атрибуты alt и title (для изображений товаров реализована генерация атрибутов по шаблонам);
- произведена оптимизация внутренних ссылок (в том числе исправление битых);
- реализованы хлебные крошки;
- произведена микроразметка контактной информации, хлебных крошек, карточек товаров, отзывов пользователей.
В системах веб-аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика настроены цели и Ecommerce. После завершения работ первой важности, мы перешли ко второму, не менее значимому, этапу продвижения.
Действия команды на втором этапе продвижения
- установка социальных кнопок для «лайков»;
- написание интересных и полезных текстов для каждого типа и бренда велосипедов, представленных на сайте;
- рекомендации клиенту по размещению максимально полной информации о товарах (технические характеристики, описание, фотографии);
- расширение семантического ядра с помощью сервиса Serpstat (ex. Продвигатор);
- установка скрипта перелинковки «Троцкий» (помимо блока сопутствующих товаров, который был на сайте изначально);
- установка скрипта «Село» для простановки тегов на целевых страницах;
- настройка и запуск полуавтоматического размещения внешних ссылок в сервисе «Сибирь»;
- стимуляция пользователей на размещение отзывов о приобретенных товарах;
- оптимизация формы оформления заказа;
- работа по увеличению упоминаний на велофорумах (помощь пользователям, полезные ссылки без спама и офтопа).
Какие средства продвижения использовали?
- Личный кабинет клиента — веб-интерфейс, в котором видна статистика и KPI продвигаемого сайта, а также отображается вся работа специалистов по проекту.
- Serpstat (ex. Продвигатор) — сервис подбора фраз, анализа тематики и конкурентов.
- Сибирь — сервис автоматического отбора площадок и размещения ссылок.
- Netpeak Spider — программа анализа внутренней составляющей сайта.
- Троцкий — скрипт перелинковки.
- Село — скрипт простановки тегов.
Результаты
Итак, сравним начало сезона в 2013-м и 2014-м годах:
Посещаемость сайта в начале сезона на 652% больше по сравнению с прошлым годом:
Коэффициент конверсии на сайте: 0,18%;
Средняя маржа на товары (велосипеды и велозапчасти): 35%;
В первом месяце сезона доход составил: 16890 гривен;
Валовая прибыль клиента в первом месяце сезона: 5911 гривен;
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((16890 × 35%) — 3740) / 3740 = 58%.
То есть, уже в первом месяце сезона 2014 затраты на SEO-услуги окупились и принесли 58% прибыли от трат.
Динамика по KPI:
Динамика поискового трафика:
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