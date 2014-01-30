Кейс по SEO-продвижению в тематике «подарки»: ROMI 1236%

Тематика: подарки.
Траты: в декабре 2013-го — 76 980 российских рублей (включая оплату за услуги агентства).
Регион: Россия.
Сотрудничество с данным клиентом началось в далеком 2011-м году. До обращения к нам клиент занимался продвижением сайта самостоятельно. Сайт ежедневно собирал до 300 посетителей из бесплатного поиска и приносил прибыль в среднем 10 000 рублей в месяц, которые впоследствии клиент решил тратить на продвижение и обратился к нам.
От редакции: этот кейс вышел в 2014 году и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг, мы отказались от некоторых регионов продвижения. Переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу.
Какие цели были поставлены?
- Увеличение трафика на сайт.
- Увеличение количества конверсий.
- Повышение процента конверсий.
Что мы делали для достижения поставленных целей? Первоначально провели SEO-аудит сайта, в результате которого обнаружили:
- дублирование контента;
- отсутствие настройки индексации сайта;
- множество бесполезных страниц в индексе поисковых систем (Netpeak Spider помог их вычислить);
- отсутствие человеко-понятных URL страниц;
- неоптимизированные мета-теги;
- отсутствие навигационного меню, атрибутов изображений и других нюансов технической составляющей.
Дали клиенту рекомендации по исправлению перечисленных ошибок. Также подготовили рекомендации по написанию для сайта качественных текстов. Внедрением всех изменений и написанием текстов занимался клиент. Отметим, оперативное внедрение всех доработок ускорило рост трафика и увеличение конверсий. Клиент вовлекался в работе, мы постоянно обсуждали трудности и новые идеи. Это отличительная особенность данного заказчика от «cреднестатистического»
- Расширение структуры сайта.
- Проектирование интерфейса и обновление дизайна.
- Разработка и обновление алгоритма ранжирования подарков.
- Разработка и внедрение скрипта перелинковки (за основу взят алгоритм собственной разработки Netpeak — скрипт «Троцкий»).
- Чуткая корректировка стратегии продвижения.
Результаты работы
Динамика посещаемости из поисковых систем (данные из
Сравнение конверсий в несезонные месяцы 2013 года: апрель и октябрь. Отмечаем увеличение на 77%:
Результаты сотрудничества в октябре 2013 (несезон):
Валовая прибыль: 191 622 рублей;
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ((Прибыль — Траты) / Траты) * 100% = ((191 622 рублей — 70 454 рублей) / 70 454 рублей) * 100% = 171%.
Результаты сотрудничества в декабре 2013 (сезон):
Валовая прибыль: 1 029 142 рублей;
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ((Прибыль — Траты) / Траты) * 100% = ((1 029 142 рублей — 76 980 рублей) / 76 980 рублей) * 100% = 1 236%.
Дальше — больше!
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