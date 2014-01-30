Кейс по SEO-продвижению в тематике «подарки»: ROMI 1236%

Услуга:

Тематика: подарки.

Траты: в декабре 2013-го — 76 980 российских рублей (включая оплату за услуги агентства).

Регион: Россия. SEO-продвижение с оплатой за часы работы (консалтинг).: подарки.: в декабре 2013-го — 76 980 российских рублей (включая оплату за услуги агентства).: Россия.

Сотрудничество с данным клиентом началось в далеком 2011-м году. До обращения к нам клиент занимался продвижением сайта самостоятельно. Сайт ежедневно собирал до 300 посетителей из бесплатного поиска и приносил прибыль в среднем 10 000 рублей в месяц, которые впоследствии клиент решил тратить на продвижение и обратился к нам.

От редакции: этот кейс вышел в 2014 году и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг, мы отказались от некоторых регионов продвижения. Переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу.

Какие цели были поставлены?

Увеличение трафика на сайт. Увеличение количества конверсий. Повышение процента конверсий.

Что мы делали для достижения поставленных целей? Первоначально провели SEO-аудит сайта, в результате которого обнаружили:

дублирование контента;

отсутствие настройки индексации сайта;

множество бесполезных страниц в индексе поисковых систем (Netpeak Spider помог их вычислить);

отсутствие человеко-понятных URL страниц;

неоптимизированные мета-теги;

отсутствие навигационного меню, атрибутов изображений и других нюансов технической составляющей.

Дали клиенту рекомендации по исправлению перечисленных ошибок. Также подготовили рекомендации по написанию для сайта качественных текстов. Внедрением всех изменений и написанием текстов занимался клиент. Отметим, оперативное внедрение всех доработок ускорило рост трафика и увеличение конверсий. Клиент вовлекался в работе, мы постоянно обсуждали трудности и новые идеи. Это отличительная особенность данного заказчика от «cреднестатистического» владельца бизнеса , как ни странно. Параллельно с внутренними работами по сайту, мы собрали семантическое ядро и приступили к внешней оптимизации. Начали с временных и постоянных ссылок, в дальнейшем полностью перешли на постоянные и приступили к работе над улучшением социальных факторов. За период более чем двухлетнего сотрудничества с клиентом многое сделали для развития проекта:

Расширение структуры сайта. Проектирование интерфейса и обновление дизайна. Разработка и обновление алгоритма ранжирования подарков. Разработка и внедрение скрипта перелинковки (за основу взят алгоритм собственной разработки Netpeak — скрипт «Троцкий»). Чуткая корректировка стратегии продвижения.

Результаты работы

Динамика посещаемости из поисковых систем (данные из Личного кабинета клиента , поисковый трафик без бренда):

Сравнение конверсий в несезонные месяцы 2013 года: апрель и октябрь. Отмечаем увеличение на 77%:

Результаты сотрудничества в октябре 2013 (несезон):

Траты на продвижение: 70 454 рублей;

Валовая прибыль: 191 622 рублей;

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ((Прибыль — Траты) / Траты) * 100% = ((191 622 рублей — 70 454 рублей) / 70 454 рублей) * 100% = 171%.

Результаты сотрудничества в декабре 2013 (сезон):

Траты на продвижение: 76 980 рублей;

Валовая прибыль: 1 029 142 рублей;

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ((Прибыль — Траты) / Траты) * 100% = ((1 029 142 рублей — 76 980 рублей) / 76 980 рублей) * 100% = 1 236%.

Дальше — больше!